4K, también conocido como Ultra HD (UHD), se refiere a una resolución de pantalla de aproximadamente 3840 x 2160 píxeles, cuatro veces mayor que la Full HD (1080p). Con más píxeles en el mismo espacio, 4K ofrece imágenes increíblemente nítidas y detalladas, además de una mayor claridad, especialmente en pantallas más grandes.

Perfecto para una experiencia inmersiva, mejora la profundidad, la textura y el realismo en películas, deportes y videojuegos. Los televisores 4K de LG incorporan tecnología de vanguardia como HDR y AI Picture Pro para optimizar el color, el contraste y el brillo. Ya sea que estés transmitiendo, jugando o viendo televisión en vivo, 4K ofrece una experiencia de entretenimiento en casa verdaderamente premium.