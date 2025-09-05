We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Qué es la televisión 4K?
4K, también conocido como Ultra HD (UHD), se refiere a una resolución de pantalla de aproximadamente 3840 x 2160 píxeles, cuatro veces mayor que la Full HD (1080p). Con más píxeles en el mismo espacio, 4K ofrece imágenes increíblemente nítidas y detalladas, además de una mayor claridad, especialmente en pantallas más grandes.
Perfecto para una experiencia inmersiva, mejora la profundidad, la textura y el realismo en películas, deportes y videojuegos. Los televisores 4K de LG incorporan tecnología de vanguardia como HDR y AI Picture Pro para optimizar el color, el contraste y el brillo. Ya sea que estés transmitiendo, jugando o viendo televisión en vivo, 4K ofrece una experiencia de entretenimiento en casa verdaderamente premium.
Sigue leyendo para obtener más información sobre los televisores 4K.
El nuevo estándar en TV. Los televisores 4K ofrecen una calidad de imagen cuatro veces más nítida que los Full HD. Disfruta de lo mejor de Netflix y Sky con nuestra guía de TV 4K.
El 4K es el sucesor de la televisión de alta definición (HD). Se le conoce comúnmente como Ultra HD o UHD. Si compras un televisor nuevo hoy, lo más probable es que sea 4K.
En pocas palabras, las dimensiones de un televisor 4K tienen cuatro veces más píxeles que una pantalla HD, lo que te ofrece cuatro veces más detalle de imagen al elegir un televisor 4K.
¿El resultado? Imágenes más ricas y profundas que saltan de la pantalla. El 4K se está convirtiendo rápidamente en la norma para la grabación de eventos deportivos en vivo y películas taquilleras. Las plataformas de streaming y los estudios cinematográficos están añadiendo cada vez más títulos nuevos en 4K.
Beneficios de la televisión 4K
- Calidad de imagen más nítida con más detalle y profundidad
- Posibilidad de acercarse a la pantalla sin que la imagen se vea distorsionada
- Series de Netflix y Amazon Prime grabadas específicamente para televisores 4K
- Opciones para todos los presupuestos, desde televisores básicos hasta algunos de los mejores disponibles actualmente
¿Cómo funciona el 4K?
La imagen de tu televisor se compone de píxeles, y los televisores 4K funcionan integrando muchos más que un televisor HD. Una pantalla HD típica contiene alrededor de dos millones de píxeles. Pero una resolución 4K aumenta esa cantidad a 8,3 millones.
La resolución de pantalla de un televisor se define por la cantidad de píxeles que cruzan la pantalla horizontalmente y la cantidad de líneas de escaneo verticales de arriba a abajo.
Los televisores 4K duplican la cantidad de píxeles y líneas de escaneo verticales:
- Dimensiones HD: 1920 (horizontal) x 1080 (vertical)
- Dimensiones 4K: 3840 (horizontal) x 2160 (vertical)
¿Qué significa todo esto? Consideremos dos televisores de 55 pulgadas, uno HD y el otro 4K. Si intentara integrar todos los píxeles del televisor HD en el televisor 4K, solo ocuparía una cuarta parte de la pantalla de un televisor 4K.
Esto significa que, con la televisión HD, se distribuyen menos píxeles en la misma pantalla de 55 pulgadas. Al estirar los píxeles, la calidad de la imagen se deteriora y se reduce la cantidad de detalle visible. Al concentrar 8 millones de píxeles en el mismo espacio de 55 pulgadas, se crea una imagen mucho más detallada que se ve excelente incluso de cerca.
¿Por qué elegir un televisor 4K?
Ahora es el momento ideal para invertir en un televisor 4K. Puedes elegir entre una selección de tamaños de pantalla que se adaptan a cualquier presupuesto. Empieza con un televisor 4K básico o mejora tu experiencia de visualización con un modelo de gama alta. Sigue leyendo para descubrir las principales ventajas de los televisores 4K.
Calidad de imagen de TV 4K: 4 veces el detalle de HD
Si ves contenido 4K en tu televisor, la diferencia será evidente: imágenes más nítidas y claras que su equivalente en HD. Vive los juegos tal como los concibieron los desarrolladores y las películas desde la perspectiva del director. El día del partido será más memorable. Las líneas del campo están más definidas y los detalles son realistas.
HDR: vea más detalles en las sombras
Los televisores 4K funcionan a la perfección con el Alto Rango Dinámico (HDR), un formato de video más conocido como HDR. El 4K aumenta la cantidad de píxeles, mientras que el HDR mejora su calidad.
Beneficios del HDR:
- Amplía los matices entre el negro más profundo y el blanco más brillante.
- Resalta los pequeños detalles en las sombras.
- Crea colores realistas con una paleta de más de mil millones de colores.
Disfruta de cielos más azules, montañas más nevadas y una atmósfera más vibrante en cualquier entorno, ya sea que estés viendo contenido HDR en Netflix o jugando con las consolas más recientes.
Siéntate más cerca de la pantalla con un televisor 4K
La pantalla 4K se mantiene nítida a una distancia menor de la habitual. Esto se debe a que la gran cantidad de píxeles de un televisor 4K permite captar más detalles que en la transmisión original.
La diferencia no es tan notable si te sientas a una distancia normal del televisor, pero acerca un poco más el sofá y disfrutarás de un nivel completamente nuevo de imágenes fenomenales.
Quizás te preguntes qué tan cerca puedes sentarte de un televisor 4K. Puedes sentarte más cerca de un televisor 4K que de uno Full HD sin ver pixelación. Sin embargo, por regla general, se recomienda una distancia de 1 a 1,5 veces la diagonal de la pantalla.
¿Qué puedo ver en 4K?
Para sacarle el máximo partido a tu televisor 4K, necesitas ver contenido 4K. Durante años, había poco contenido disponible. Hoy en día, eso ha cambiado radicalmente: ahora puedes disfrutar de contenido 4K en:
Netflix en 4K
Series originales como Stranger things y Wednesday, además de películas ganadoras del Óscar como Emilia Pérez y lo mejor del universo Marvel TV.
Disfruta de tus series y películas favoritas de Netflix en una impresionante calidad 4K, con detalles nítidos y colores vibrantes que dan vida a cada fotograma.
Ver Netflix en un televisor 4K te permite disfrutar de texturas más ricas y una experiencia visual más inmersiva, especialmente al combinarlo con la tecnología de pantalla OLED de vanguardia de LG.
Amazon Prime Video en 4K
Disfruta de películas, deportes en vivo y series como la UEFA Champions League, Reacher, Clarkson’s Farm, Summer I Turned Pretty, Red One y muchas más, disponibles para transmitir en una impresionante calidad 4K. El 4K ofrece una claridad inigualable, un contraste más profundo y colores vibrantes, ideal para historias apasionantes y momentos cinematográficos que te mantendrán en vilo. Los televisores 4K cuentan con más de 8 millones de píxeles, lo que proporciona un detalle increíble que la alta definición estándar simplemente no puede igualar.
Disfruta de todas tus series y películas favoritas de Prime Video con los avanzados televisores 4K de LG, que hacen que cada escena luzca cinematográfica.
Cielo en 4K
NOW es el hogar del entretenimiento brillante, desde las últimas películas y programas aclamados por la crítica hasta los deportes en vivo más importantes.
Con una Membresía de Cine, accede a los últimos éxitos de taquilla y colecciones imperdibles con más de 1000 películas a la carta. Con una Membresía de Entretenimiento, disfruta de dramas galardonados y lo mejor de HBO, además de Sky Originals y la mejor programación infantil. Con una Membresía de Deportes, transmite los 12 canales de Sky Sports y todas las transmisiones de Sky Sports+, y no te pierdas la acción en vivo de la Premier League, la EFL, la Fórmula 1, el críquet de Inglaterra y la ICC, el tenis de la ATP y la WTA, los torneos de golf, los dardos de la Premier League, la NFL y mucho más.
Además, los miembros también pueden disfrutar de una experiencia premium con el complemento Ultra Boost*, que ofrece una impresionante Ultra Alta Definición (UHD) y Alto Rango Dinámico (HDR), sonido envolvente y visualización sin anuncios** en hasta 3 dispositivos a la vez. O bien, los miembros tienen la opción de disfrutar de una experiencia mejorada con Boost: streaming sin anuncios** en VOD, Full HD y sonido envolvente en hasta dos dispositivos a la vez.
*Las funciones de Ultra Boost solo están disponibles en contenido y dispositivos seleccionados. Consulta aquí para obtener más información.
**La función sin anuncios excluye canales en vivo y tráilers que promocionan contenido de NOW.
¿Por qué es importante el contenido 4K?
For the same reason HD content mattered when channels like Sky Sports HD first launched. It’s about getting the most from your TV—seeing every detail, every movement, exactly as it was meant to be seen.
With over 8 million pixels, 4K quality brings a level of clarity and realism that standard HD just can’t match. If you’ve ever asked what does 4K on a TV mean, this is it: content that fully unlocks your screen’s potential.
Preguntas frecuentes sobre televisores 4K
¿Tienes alguna duda sobre el poder del 4K? Más allá de la pregunta de qué es la televisión 4K, hay mucho más que aprender. Aquí tienes lo que querías saber sobre el 4K.
¿Vale la pena comprar un televisor 4K?
Empresas como Amazon, Netflix y Sky ya están convirtiendo eventos en vivo y series imperdibles en un festín visual para los sentidos gracias al 4K. A medida que la tecnología avanza y nuestro apetito aumenta, se acerca una programación más irresistible. Descubre cómo el 4K ya está transformando el panorama televisivo y estarás listo para disfrutar de más acción imperdible.
¿Qué es el escalado 4K?
El escalado a 4K es el proceso de convertir imágenes que no son 4K a una calidad cercana al 4K. Un procesador en el televisor mejora la calidad de las imágenes SD y HD, fotograma a fotograma, y las muestra con una calidad mucho mayor. Las imágenes se ven más nítidas y claras, gracias a la mejora de la calidad de imagen del mismo procesador. Incluso si no está viendo contenido 4K nativo, disfrutará de una imagen mucho mejor gracias al escalado a 4K.
¿Es 4K realmente mejor que 1080p?
Un televisor 4K no solo es mejor, sino que es cuatro veces mejor. Con una pantalla que contiene cuatro veces más píxeles, una resolución 4K ofrece mucho más detalle. Cuanto más grande sea la pantalla, mejor, especialmente de cerca. Acércate a la realidad con una pantalla 4K y el detalle se mantiene nítido y consistente sin interrupciones.
¿Los televisores OLED son 4K?
Sí, la mayoría de los televisores OLED ofrecen una resolución 4K. Es importante destacar que OLED y 4K son tecnologías diferentes. OLED es un tipo de tecnología de pantalla, mientras que 4K es una resolución de pantalla. Por lo tanto, puedes tener un televisor OLED que también sea 4K. Al combinar una pantalla OLED con una resolución 4K, obtienes una de las mejores experiencias de calidad de imagen disponibles.
¿Son los televisores OLED mejores que los 4K?
OLED y 4K se refieren a cosas diferentes: OLED es una tecnología de pantalla, mientras que 4K se refiere a la resolución. Muchos televisores OLED también son 4K, lo que ofrece un contraste profundo y colores más intensos con alta resolución.
¿Qué significa 4K en un televisor?
4K en un televisor significa que la pantalla tiene una resolución de aproximadamente 3840 x 2160 píxeles. Eso es cuatro veces más detalle que Full HD.
¿Es 4K Ultra HD mejor que Full HD?
Sí, el 4K Ultra HD ofrece mucho más detalle y claridad que el Full HD. Esto se traduce en imágenes más nítidas, especialmente visibles en pantallas más grandes.
¿Qué significa 4K UHD en un televisor?
4K UHD significa Ultra Alta Definición, con unas dimensiones de 3840 x 2160 píxeles. Ofrece imágenes más nítidas y realistas que la HD estándar.
¿Qué contenido 4K está disponible?
Servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y YouTube ofrecen una amplia gama de contenido 4K. Muchos deportes y películas en vivo también están disponibles en 4K a través de cadenas y Blu-ray.
¿Qué debes tener en cuenta al comprar un televisor 4K?
Busca compatibilidad con HDR, buen escalado, puertos HDMI 2.1 y una alta frecuencia de actualización. Los paneles OLED o QLED también mejoran la experiencia visual.
¿Cuál es el mejor televisor LG 4K?
La gama LG OLED evo, particularmente las series G y C de LG, están altamente valoradas por su rendimiento 4K, su diseño y sus funciones inteligentes.
¿Cuál es la diferencia entre un televisor 4K y uno 8K?
Los televisores 8K ofrecen una resolución de 7680 x 4320 píxeles, cuatro veces superior a la del 4K. Sin embargo, el contenido 8K aún es limitado, aunque el 4K sigue siendo el estándar actual para la mayoría de los contenidos.
Introducción a la televisión 4K
Descubre más sobre los diferentes televisores LG 4K con nuestra guía o explora la gama.