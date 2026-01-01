We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)
34U650A-B.34U6001
El combo está conformado por los siguientes productos
Ver más, hacer más
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
21:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Pantalla - Curvatura
3800R
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
100
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
816.7 x 535.2 x 230.0 (Up)
816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
988 x 481 x 203
Peso con Peana [kg]
10.1
Peso sin Peana [kg]
7.3
Peso empaquetado [kg]
12.5
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Efecto HDR
SI
Calibrado de color en Fábrica
SI
Protección anti-parpadeo
SI
Modo de lectura
SI
Super Resolution+
SI
AMD FreeSync™
NO
Estabilizador de Negros
SI
Dynamic Action Sync
SI
PBP
SI (2PBP)
PIP
PIP
Ahorro inteligente de energía
SI
POTENCIA
Tipo
Built-in Power
Salida CC
20.5V/9A
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
27W
Consumo de potencia (Máx.)
43W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
SI
UL (cUL)
SI
CE
SI
INFO
Nombre del producto
Monitor Ultrawide de 34" WQHD con USB-C
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI
Versión DP
1.4
USB-C
SI
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
100 Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
SI
USB-C (Potencia de Carga)
96W
Salida para Auriculares
4-pole (Sound+Mic)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34
Tamaño [cm]
86.705 cm
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.2325 x 0.2325
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tratamiento superficial
Anti-Glare
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
100
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvatura
3800R
APLICACIÓN SW
Control Dual
SI
SOUND
Altavoz
7W x 2
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design
Soporte OneClick
si
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
Cable de alimentación
Negro / 1.5m
Adaptador
SI
Hoja de calibración (Papel)
SI
HDMI (Color/Largo)
Negro / 1.5m
HDMI
SI
USB-C
SI
Display Port
SI
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
Encontrar localmente
Producto Recomendado