Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)

34U650A-B.34U6001
Características principales

  • Pantalla IPS WQHD (3440 x 1440) de 34 pulgadas y 21:9
  • Diseño prácticamente sin bordes de 3 lados
  • sRGB 99% (típico), color calibrado en fábrica
  • HDR 10
  • Tasa de refresco de 100 Hz, 5 ms (GtG en Faster), estabilizador de negros, DAS
  • Altavoces X2 de 7 W con DepthSoun
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Front view

34U650A-B

Monitor LG UltraWide 34'' IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)
LG UltraWide Monitor Curved logo.

Ver más, hacer más

Una moderna configuración de oficina en casa que incluye un gran monitor LG ultra ancho que muestra paneles de datos, gráficos 3D y herramientas de gestión de proyectos, con un teclado y un mouse inalámbricos en un escritorio de madera.

Esta es una imagen de resumen de un monitor UltraWide, dividida en seis bloques: una pantalla IPS WQHD curva de 34 pulgadas en un escritorio de oficina en casa de madera que muestra monitoreo en tiempo real, gráficos 3D coloridos y herramientas de administración de proyectos; ondas abstractas vívidas que representan HDR10 y precisión de color sRGB del 99%; un primer plano de los puertos que ilustra la conectividad USB-C todo en uno; una escena de carreras de motocicletas de ritmo rápido que resalta la tasa de refrescon suave de 100 Hz; un gráfico de parlantes duales incorporados de 7 W para un sonido envolvente; y un perfil lateral del soporte delgado con íconos que indican ajustes ergonómicos de inclinación, giro y altura.

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de Panel

    IPS

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    21:9

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300 cd/m²

  • Pantalla - Curvatura

    3800R

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    100

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt/Height/Swivel

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    816.7 x 535.2 x 230.0 (Up)
    816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Peso con Peana [kg]

    10.1

  • Peso sin Peana [kg]

    7.3

  • Peso empaquetado [kg]

    12.5

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Efecto HDR

    SI

  • Calibrado de color en Fábrica

    SI

  • Protección anti-parpadeo

    SI

  • Modo de lectura

    SI

  • Super Resolution+

    SI

  • AMD FreeSync™

    NO

  • Estabilizador de Negros

    SI

  • Dynamic Action Sync

    SI

  • PBP

    SI (2PBP)

  • PIP

    PIP

  • Ahorro inteligente de energía

    SI

POTENCIA

  • Tipo

    Built-in Power

  • Salida CC

    20.5V/9A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    27W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    43W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos de 0.3W

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

    SI

  • UL (cUL)

    SI

  • CE

    SI

INFO

  • Nombre del producto

    Monitor Ultrawide de 34" WQHD con USB-C

  • Año

    Y25

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    SI

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    100 Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    SI

  • USB-C (Potencia de Carga)

    96W

  • Salida para Auriculares

    4-pole (Sound+Mic)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Tamaño [cm]

    86.705 cm

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300 cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-Glare

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    100

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvatura

    3800R

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    SI

SOUND

  • Altavoz

    7W x 2

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Soporte OneClick

    si

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt/Height/Swivel

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Negro / 1.5m

  • Adaptador

    SI

  • Hoja de calibración (Papel)

    SI

  • HDMI (Color/Largo)

    Negro / 1.5m

  • HDMI

    SI

  • USB-C

    SI

  • Display Port

    SI

