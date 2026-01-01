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55" LG OLED evo AI 4K Smart TV 2026 + LG xboom Grab by will.i.am | Parlantes Bluetooth | Sonido xboom con la máxima portabilidad
55" LG OLED evo AI 4K Smart TV 2026 + LG xboom Grab by will.i.am | Parlantes Bluetooth | Sonido xboom con la máxima portabilidad
Características principales
- Color Hiperradiante, una tecnología OLED de última generación para un nuevo nivel de calidad de imagen
- Máximo brillo, 3.9 veces superior con el Procesador alpha 11 AI Gen3, para reflejos intensos y detalles nítidos
- Negros perfectos y colores vibrantes que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
- Unidad de tweeter de cúpula de Peerless
- Sonido AI
- Calibración espacial
*Las imágenes son solo con fines ilustrativos.
*Omdia. 13 años como número 1 en unidades más vendidas 2013-2025. Este resultado no es un respaldo de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para más detalles.
- 55" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026
- LG xboom Grab by will.i.am | Parlantes Bluetooth | Sonido xboom con la máxima portabilidad
Todas las especificaciones
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
1.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Sí (2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Altavoz
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso Neto
0,7 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
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