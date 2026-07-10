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65" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 + Barra de Sonido LG S70TY | 400W | 3.1.1 ch | Dolby Atmos
65" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 + Barra de Sonido LG S70TY | 400W | 3.1.1 ch | Dolby Atmos
Características principales
- Tecnología de Color Hiperradiante, la nueva generación de tecnología OLED que lleva la calidad de imagen a otro nivel.
- Hasta 3.9 veces más brillo gracias al procesador de AI alpha 11 Gen3, para realzar los detalles y colores más intensos.
- Negro Perfecto y Color Perfecto garantizan un contraste más profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de luz.
- 400W
- 3.1.1 ch
- Diseño excepcional QNED
*Las imágenes son solo con fines ilustrativos.
*Omdia. 13 años como número 1 en unidades más vendidas 2013-2025. Este resultado no es un respaldo de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para más detalles.
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
- 65" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026
- Barra de Sonido LG S70TY | 400W | 3.1.1 ch | Dolby Atmos
Especificaciones clave
JUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
JUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz nativo
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
AUDIO - Dolby Atmos
Si
AUDIO - Sistema de Altavoces
4.2 Ch
AUDIO - Salida de Audio
60W
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
Color Perfecto
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 441 x 826 x 24,3
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte
22
Todas las especificaciones
TRANSMISIÓN
Recepción de TV digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)
Recepción de TV analógica
NTSC/PAL-M/PAL-N
ACCESIBILIDAD
Colores invertidos
Si
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (Attached)
Remoto
AI Magic Remote MR26
AUDIO
Sistema de Altavoces
4.2 Ch
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Modo de sonido de TV Compartir
Si
WOW Orquesta
Si
Sonido AI
Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
60W
Voz clara Pro
Si
Dolby Atmos
Si
LG Sonido Sync
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
CONECTIVIDAD
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si (Wi-Fi 6)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Entrada HDMI
4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)
DIMENSIONES Y NORMATIVA
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 600 x 970 x 172
Peso del embalaje
34,1
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 441 x 826 x 24,3
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 441 x 865/910 x 263
Base del TV (AnchoxProfundidad)
485 x 263
Peso del televisor sin soporte
22
Peso del televisor con soporte
27,3
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 300
JUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
Modo HGIG
Si
Tiempo de respuesta
Menos de 0,1 ms
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí (hasta 165 Hz)
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
Dolby Vision para Juegos (4K 120Hz)
Si
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
IMAGEN (PANTALLA)
Amplia Gama de Colores
Color Perfecto
Tasa de Refresco
120Hz nativo
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
IMAGEN (PROCESANDO)
Memoria RAM
Definable Spec Only in LG.COM
Gigahertz del Procesador
Definable Spec Only in LG.COM
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
Transporte Rapido de Frame
Si
Versión del Procesador
Definable Spec Only in LG.COM
Año de Lanzamiento del Procesador
Definable Spec Only in LG.COM
Memoria de almacenamiento
Definable Spec Only in LG.COM
Procesador de Imagen
Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
Modo Imagen
9 modos
Cantidad de Núcleos del Procesador
Definable Spec Only in LG.COM
Motion
OLED Motion
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Calibración automática
Si
Escalador AI
Alpha 11 AI Super Upscaling 4K
Imagen AI Pro
Si
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI, USB)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
SMART TV
Año de lanzamiento del Sistema Operativo
Definable Spec Only in LG.COM
Compatible con Apple Home
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Cámara USB Compatible
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Sistema Operativo (OS)
webOS 26
Vista múltiple
Si
Canales LG
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Panel de Control
Si (Google Home, LG ThinQ)
Control de Voz libre de manos
Si
Google Cast
Si
Navegador Web Completo
Si
Siempre Listo
Si
AI Chatbot
Si
Todas las especificaciones
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