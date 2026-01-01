We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Barra de Sonido LG S70TY | 400W | 3.1.1 ch | Dolby Atmos
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
Sonidos más envolventes
*Imágenes de pantalla simuladas.
Las barras de sonido LG completan la experiencia de TV LG
Combina maravillosamente con LG QNED
Aprecie la armonía visual de LG QNED y la nueva barra de sonido LG Crest Design para interiores refinados.
Soporte de sinergia
Se adapta con precisión a tu LG QNED
El soporte de sinergia está diseñado específicamente para encajar elegantemente en su televisor LG QNED para lograr armonía visual y optimizar el rendimiento del audio.
*Se aplica a los modelos QNED 2024 QNED 90/QNED 85/QNED 80.
**El soporte de sinergia viene con un soporte de 1 o 2 polos, que puede variar según el país o el producto.
***El soporte de sinergia se puede comprar por separado.
*Imágenes de pantalla simuladas.
**El uso del LG TV Remote está limitado a ciertas funciones únicamente.
*** Televisores compatibles con interfaz BOOM: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles con FHD 63 pueden variar según el año de lanzamiento.
**** Televisores compatibles con BOOM Orquesta: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Soporte QNED 80 limitado a los modelos 2022 y 2023.
*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
******La interfaz BOOM puede variar según el modelo de barra de sonido.
Siente el realismo de un panorama de audio
Los paisajes sonoros te sitúan en su epicentro
El canal central ascendente crea un sonido más real, que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.
*Lo anterior se confirma mediante una investigación de sus propios estándares.
**Imágenes de pantalla simuladas.
Dolby Atmos
La noche de películas suena como en el cine con Dolby Atmos
Sumérgete en la experiencia excepcional Dolby con Dolby Vision de la LG TV y Dolby Atmos en la LG Soundbar.
Se reproduce una película en un televisor LG OLED y una barra de sonido LG en un apartamento moderno de la ciudad en una vista lateral. Cuentas blancas que representan ondas sonoras se proyectan hacia arriba y hacia abajo desde la barra de sonido y el televisor, creando una cúpula de sonido en el espacio. Dolby Atmos logo DTS X logo
*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Imágenes de pantalla simuladas.
Una capa virtual crea un sonido realista
Sonido espacial de triple nivel agrega una capa virtual para crear una cúpula sonora a tu alrededor con un sonido más rico.
*El sonido espacial de triple nivel está disponible a través de los modos Cine y AI Sound Pro.
**La capa intermedia se crea utilizando el canal de altavoz de la barra de sonido. El sonido de los altavoces frontales y frontales se sintetiza para crear un campo sonoro. Si no hay un altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.
***Imágenes de pantalla simuladas.
****Si no hay un altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.
Sonido impactante por todas partes
Disfruta de la inmersión de Dolby Atmos y DTS® Digital Surround™, que llenan tu habitación con un sistema de sonido envolvente de canal 5.1.1 de 500 W, subwoofer y bocinas traseras.
*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Imágenes de pantalla simuladas.
El sonido inteligente conoce tus gustos
Siente un maravilloso sonido.
La barra de sonido LG convierte audio básico de 2 canales en audio multicanal para obtener un sonido profundo que resuena en su espacio.
2 canales
Multicanal
*El algoritmo de mezcla inteligente aplica el sonido para cada canal en los modos AI Sound Pro, Cine, Clear Voice Pro, Juego y Deportes.
**La experiencia de audio multicanal funciona mediante un algoritmo de mezcla inteligente. Este algoritmo no se aplica al modo estándar ni al modo musical. Bass Blast no utiliza el algoritmo de mezcla inteligente, sino que copia la información de 2 canales y la envía a todos los canales.
***Imágenes de pantalla simuladas
*Imágenes de pantalla simuladas.
Trabaja en armonía con tus preferencias
Juegos intensos
El sonido se sincroniza con cada fotograma.
Libere puertos en su televisor y conecte consolas a su barra de sonido LG sin comprometer el rendimiento de los gráficos. La compatibilidad con VRR/ALLM garantiza un juego sin interrupciones y con baja lentitud.
*Imágenes de pantalla simuladas.
**El televisor, la barra de sonido y la consola deben ser compatibles con VRR/ALLM.
***El paso de VRR está limitado a contenido de 60 Hz.
****Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.
*****HDCP 2.3 admite contenido con resolución 4K. La compatibilidad con 120 Hz varía según el dispositivo, con compatibilidad hasta YCbCr4:2:0 para 4K.
Sonido claro para un planeta limpio
Reciclado interno
Piezas internas fabricadas con plástico reciclado.
Las barras de sonido LG utilizan plástico reciclado en las partes superior e inferior. Prueba de que estamos adoptando un enfoque más ecológico en la producción de barras de sonido.
Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación del marco metálico de la barra de sonido en el frente.
*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Reciclado externo
Tela de jersey hecha con botellas de plástico.
Todas las barras de sonido LG están diseñadas cuidadosamente para garantizar un alto porcentaje de materiales recuperados. El Global Recycled Standard certifica que el tejido de jersey de poliéster está fabricado a partir de botellas de plástico.
Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Rehecho como jersey de Polyester" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "Barra de sonido LG con tela reciclada" debajo.
*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Envasado de pulpa
Envases elaborados con pulpa reciclada
La barra de sonido LG ha sido certificada por SGS como producto ecológico debido a un cambio en el embalaje interno de espuma EPS (espuma de poliestireno) y bolsas de plástico a pulpa moldeada reciclada, una alternativa respetuosa con el medio ambiente que aún protege el producto.
El empaque de la barra de sonido LG tiene un fondo beige con árboles ilustrados. Energy Star logo SGS Eco Product logo
*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
