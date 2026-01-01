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65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

OLED65CS40T.ESPR
Vista frontal de 65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros OLED65CS40T.ESPR
Front view of LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.
Rear view of LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista frontal de 65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros OLED65CS40T.ESPR
Front view of LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.
Rear view of LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.

Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
  • Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
  • Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Front view of LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.

OLED65C5ESA

65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40TR

LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
En la pantalla de una TV LG OLED evo AI, se muestra una imagen abstracta con un detalle, color y contraste impresionantes. Detrás de la TV, aparece una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Resplandece con luz que ilumina los circuitos del microchip a su alrededor. El título dice “LG OLED evo AI”. También puede verse el texto: “Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8”. En la esquina, hay un logotipo dorado con estrellas que dice: “OLED TV, número uno del mundo durante 12 años”.

En la pantalla de una TV LG OLED evo AI, se muestra una imagen abstracta con un detalle, color y contraste impresionantes. Detrás de la TV, aparece una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Resplandece con luz que ilumina los circuitos del microchip a su alrededor. El título dice “LG OLED evo AI”. También puede verse el texto: “Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8”. En la esquina, hay un logotipo dorado con estrellas que dice: “OLED TV, número uno del mundo durante 12 años”.

Vea los detalles de la
luz y la oscuridad

*Omdia. 12 años como número 1 en unidades más vendidas de 2013 a 2024. Este resultado no constituye una aprobación de LGE ni de sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para conocer más detalles.

Negro y color perfectos tanto en la oscuridad como en la luz, solamente con la LG OLED TV

La LG OLED TV cuenta con la certificación de Negro perfecto de UL y la certificación TÜV por su contraste más profundo y su brillo mejorado. También ha obtenido la certificación UL eyesafe, que garantiza una experiencia visual más cómoda al reducir las emisiones de luz azul.

La LG OLED TV muestra una comparación visual entre una pantalla con Color perfecto y Negro perfecto, y otra sin estas tecnologías. Las certificaciones de UL y eyesafe son visibles con un texto que invita a verificar las marcas. Las certificaciones UL, TÜV y eyesafe quedan a la vista, con un texto que invita a verificar las marcas.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Complete la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

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Especificaciones clave

DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 441 x 826 x 45,1

DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte

16,6

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y NORMATIVA

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 441 x 826 x 45,1

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 441 x 880 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 600 x 950 x 200

Base del TV (AnchoxProfundidad)

470 x 230

Peso del televisor sin soporte

16,6

Peso del televisor con soporte

18,5

Peso del embalaje

26,4

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

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Especificaciones clave

General - Número de Canales

4.1

General - Potencia de salida

400 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

4.1

Potencia de salida

400 W

Número de altavoces

5 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Conexión inalámbrica posterior preparada

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Control de modo de la barra de sonido

Modo de sonido TV Compartir

WOW Interfaz

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Altavoces Traseros

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

10,0 kg

Altavoces Traseros (2EA)

2,1 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Mando a distancia

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

35 W

Consumo de energía (Altavoz posterior)

20 W

Consumo en apagado (Altavoz posterior)

0.5 W ↓

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