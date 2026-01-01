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65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
OLED65CS40T.ESPR
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Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
- Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
- Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
El combo está conformado por los siguientes productos
*Omdia. 12 años como número 1 en unidades más vendidas de 2013 a 2024. Este resultado no constituye una aprobación de LGE ni de sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para conocer más detalles.
Negro y color perfectos tanto en la oscuridad como en la luz, solamente con la LG OLED TV
La LG OLED TV cuenta con la certificación de Negro perfecto de UL y la certificación TÜV por su contraste más profundo y su brillo mejorado. También ha obtenido la certificación UL eyesafe, que garantiza una experiencia visual más cómoda al reducir las emisiones de luz azul.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
Sonidos más envolventes
*Imágenes de pantalla simuladas.
- 65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
Especificaciones clave
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 441 x 826 x 45,1
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte
16,6
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y NORMATIVA
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 441 x 826 x 45,1
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 441 x 880 x 230
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 600 x 950 x 200
Base del TV (AnchoxProfundidad)
470 x 230
Peso del televisor sin soporte
16,6
Peso del televisor con soporte
18,5
Peso del embalaje
26,4
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
Especificaciones clave
General - Número de Canales
4.1
General - Potencia de salida
400 W
Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal
720 x 63 x 87 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
4.1
Potencia de salida
400 W
Número de altavoces
5 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
AAC
Sí
CONECTIVIDAD
Óptico
1
Salida HDMI
1
USB
1
Versión Bluetooth
5.3
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
Conexión inalámbrica posterior preparada
Sí
HDMI SOPORTADO
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Enlace sencillo)
Sí
CONVENIENTE
Aplicación remota - iOS/Android
Sí
Control de modo de la barra de sonido
Sí
Modo de sonido TV Compartir
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
PESO
Principal
1,65 kg
Subwoofer
4,2 kg
Peso bruto
10,0 kg
Altavoces Traseros (2EA)
2,1 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Mando a distancia
Sí
ALIMENTACIÓN
Consumo en apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
22 W
Consumo en apagado (subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energía (subwoofer)
35 W
Consumo de energía (Altavoz posterior)
20 W
Consumo en apagado (Altavoz posterior)
0.5 W ↓
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