77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
OLED77CS40T.ESPR
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes optimizadas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- Fidelidad cromática total para colores auténticos. Volumen cromático completo para tonos más vivos.
- Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
- Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
- Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
El combo está conformado por los siguientes productos
*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
Color excepcional
Certificación Total de volumen de color y Total de fidelidad de color. Disfrute de colores precisos e intensos incluso en ambientes iluminados u oscuros.
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
Sonidos más envolventes
*Imágenes de pantalla simuladas.
- 77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
Especificaciones clave
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz (VRR 144Hz)
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
4K Procesador α9 AI Gen8
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
JUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
JUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
AUDIO - Salida de Audio
40W
AUDIO - Sistema de Altavoces
2.2 Ch
AUDIO - Dolby Atmos
Si
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 711 x 982 x 47,1
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte
23,5
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz (VRR 144Hz)
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
4K Procesador α9 AI Gen8
Escalador AI
α9 AI Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
Imagen AI Pro
Si
Calibración automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
JUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (hasta 144Hz)
Dolby Vision para Juegos (4K 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos de 0,1 ms
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Control de Voz libre de manos
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
AUDIO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (IA Voice remasterizado)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Bluetooth Surround Ready
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
40W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.2 Ch
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y NORMATIVA
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 711 x 982 x 47,1
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 711 x 1 035 x 267
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 879 x 1 130 x 228
Base del TV (AnchoxProfundidad)
520 x 267
Peso del televisor sin soporte
23,5
Peso del televisor con soporte
27,1
Peso del embalaje
38,5
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si (Wi-Fi 6)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)
Recepción de TV analógica
NTSC/PAL-M/PAL-N
Especificaciones clave
General - Número de Canales
4.1
General - Potencia de salida
400 W
Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal
720 x 63 x 87 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
4.1
Potencia de salida
400 W
Número de altavoces
5 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
AAC
Sí
CONECTIVIDAD
Óptico
1
Salida HDMI
1
USB
1
Versión Bluetooth
5.3
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
Conexión inalámbrica posterior preparada
Sí
HDMI SOPORTADO
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Enlace sencillo)
Sí
CONVENIENTE
Aplicación remota - iOS/Android
Sí
Control de modo de la barra de sonido
Sí
Modo de sonido TV Compartir
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
PESO
Principal
1,65 kg
Subwoofer
4,2 kg
Peso bruto
10,0 kg
Altavoces Traseros (2EA)
2,1 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Mando a distancia
Sí
ALIMENTACIÓN
Consumo en apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
22 W
Consumo en apagado (subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energía (subwoofer)
35 W
Consumo de energía (Altavoz posterior)
20 W
Consumo en apagado (Altavoz posterior)
0.5 W ↓
77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
OLED77CS40T.ESPR
()
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes optimizadas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- Fidelidad cromática total para colores auténticos. Volumen cromático completo para tonos más vivos.
- Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
- Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
- Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
- 77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
Especificaciones clave
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz (VRR 144Hz)
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
4K Procesador α9 AI Gen8
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
JUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
JUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
AUDIO - Salida de Audio
40W
AUDIO - Sistema de Altavoces
2.2 Ch
AUDIO - Dolby Atmos
Si
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 711 x 982 x 47,1
DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte
23,5
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz (VRR 144Hz)
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
4K Procesador α9 AI Gen8
Escalador AI
α9 AI Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
Imagen AI Pro
Si
Calibración automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
JUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (hasta 144Hz)
Dolby Vision para Juegos (4K 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos de 0,1 ms
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Control de Voz libre de manos
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
AUDIO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (IA Voice remasterizado)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Bluetooth Surround Ready
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
40W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.2 Ch
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y NORMATIVA
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 711 x 982 x 47,1
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 711 x 1 035 x 267
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 879 x 1 130 x 228
Base del TV (AnchoxProfundidad)
520 x 267
Peso del televisor sin soporte
23,5
Peso del televisor con soporte
27,1
Peso del embalaje
38,5
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si (Wi-Fi 6)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)
Recepción de TV analógica
NTSC/PAL-M/PAL-N
Especificaciones clave
General - Número de Canales
4.1
General - Potencia de salida
400 W
Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal
720 x 63 x 87 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
4.1
Potencia de salida
400 W
Número de altavoces
5 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
DTS Digital Surround
Sí
AAC
Sí
CONECTIVIDAD
Óptico
1
Salida HDMI
1
USB
1
Versión Bluetooth
5.3
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
Conexión inalámbrica posterior preparada
Sí
HDMI SOPORTADO
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Enlace sencillo)
Sí
CONVENIENTE
Aplicación remota - iOS/Android
Sí
Control de modo de la barra de sonido
Sí
Modo de sonido TV Compartir
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
PESO
Principal
1,65 kg
Subwoofer
4,2 kg
Peso bruto
10,0 kg
Altavoces Traseros (2EA)
2,1 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Mando a distancia
Sí
ALIMENTACIÓN
Consumo en apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
22 W
Consumo en apagado (subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energía (subwoofer)
35 W
Consumo de energía (Altavoz posterior)
20 W
Consumo en apagado (Altavoz posterior)
0.5 W ↓
