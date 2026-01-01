50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro

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Ve colores más dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG que reemplaza a Quantum Dot, mejorando la velocidad de reproducción de colores de tu TV para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.