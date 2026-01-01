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50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro

50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro

50QN80BMI-B
Vista frontal de 50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro 50QN80BMI-B
50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro
50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro
Vista frontal de 50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro 50QN80BMI-B
50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro
50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026 + Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro

Características principales

  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica con Dynamic QNED Color Pro
  • Mayor claridad y un contraste excepcional con Mini LED
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • Diseño compacto portátil
  • Resistencia al polvo y agua IP67
  • Bartería con hasta 10 horas de duración
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El combo está conformado por los siguientes productos
The front view of LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, released in 2026, fills the screen with vivid, fluid flows of multicolored, paint-like motion, as richly layered colors spread smoothly across the display.

50QNED80BSG

50" LG AI QNED80 Mini LED 4K Smart TV 2026
front view

MINI.ASCALBK

Parlante LG Xboom Mini | Diseño compacto | IP67 | Batería 10h | Negro

QNED Color Pro dinámico

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un volumen de color del 100 % en su televisor

Ve colores más dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG que reemplaza a Quantum Dot, mejorando la velocidad de reproducción de colores de tu TV para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor similar a la pintura, con transiciones fluidas y una amplia gama de colores que exceden la de las pantallas de quantum dot típicas.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor similar a la pintura, con transiciones fluidas y una amplia gama de colores que exceden la de las pantallas de quantum dot típicas.

*QNED evo presenta una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

LG xboom mini by will.i.am, un parlante bluetooth portátil y compacto con un diseño que se adapta a tu estilo de vida y un sonido potente que llena cualquier espacio

Sonido Signature xboom by will.i.am, ahora en formato compacto

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Especificaciones clave

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K QNED MiniLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

60Hz

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de Audio

20W

AUDIO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 122 x 654 x 67,9

DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte

9,4

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

Recepción de TV digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)

Recepción de TV analógica

NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

Colores invertidos

Si

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (Detachable)

Remoto

AI Magic Remote MR26

AUDIO

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

Ajuste Acústico Adaptativo

Si

Sonido AI

AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Voz clara Pro

Si

Dolby Atmos

Si

LG Sonido Sync

Si

CONECTIVIDAD

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si (Wi-Fi 5)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

DIMENSIONES Y NORMATIVA

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 215 x 760 x 142

Peso del embalaje

11,8

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 122 x 654 x 67,9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 122 x 718 x 230

Base del TV (AnchoxProfundidad)

941 x 230

Peso del televisor sin soporte

9,4

Peso del televisor con soporte

9,5

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

200 x 200

JUEGOS

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

Modo HGIG

Si

Motion Booster

Motion Booster 120

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (hasta 60 Hz)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Retroiluminación

Mini LED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Pantalla

4K QNED MiniLED

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Dynamic QNED Color (Certificado con 100% de Volumen de Color)

IMAGEN (PROCESANDO)

Control Automático de Brillo

Si

Memoria RAM

Definable Spec Only in LG.COM

Versión del Procesador

Definable Spec Only in LG.COM

Año de Lanzamiento del Procesador

Definable Spec Only in LG.COM

Gigahertz del Procesador

Definable Spec Only in LG.COM

Procesador de Imagen

Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

Modo Imagen

9 modos

Cantidad de Núcleos del Procesador

Definable Spec Only in LG.COM

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Calibración automática

Si

Escalador AI

Super Upscaling 4K

AI HDR Remastering

Si

Memoria de almacenamiento

Definable Spec Only in LG.COM

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

SMART TV

Año de lanzamiento del Sistema Operativo

Definable Spec Only in LG.COM

Compatible con Apple Home

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Cámara USB Compatible

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Sistema Operativo (OS)

webOS 26

Mi página

Si

LG Shield

Si

LG Gallery+

Sí (la disponibilidad de servicios de pago varía según el país)

Canales LG

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Panel de Control

Si (Google Home, LG ThinQ)

Google Cast

Si

Navegador Web Completo

Si

Siempre Listo

Si

AI Voice ID

Si

AI Picture/Sound Wizard

Si

AI Magic Remote

Incorporado

AI Chatbot

Si

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