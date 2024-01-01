LG One：Quick Flex 一體式顯示螢幕

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LG One:Quick Flex 屢獲殊榮
LG One:Quick Flex 相繼榮獲 CES 創新獎 (CES Innovation Awards) 及紅點設計大獎 (Red Dot Award)，
其技術與設計獲全球認可。
一體式顯示螢幕
專為協作而設
兩人正在輕鬆的氛圍下用 One:Quick Flex 進行視訊會議。他們身後的另外一張桌子上，另外兩人正在開會，並將 One:Quick Flex 旋轉為縱向模式，用專用觸摸筆在螢幕做筆記。
*攝影機鏡面模式僅適用於某些應用程式。
*此頁的所有影像僅供示意。
觸控和繪圖功能
讓合作更有效率
One:Quick Flex 配備內嵌式觸控技術，能將想法變成現實。 使用專用觸控筆，可以輕鬆完成筆記和繪圖。 此外，這些作品還可以保存為文件，並透過手機輕鬆共享。
*提供一支觸控筆
*註釋與繪圖需使用專用的應用程式（已預備 MS Whiteboard）
*支架另售。
*本產品需要插入適當的電源才能使用。
*支架另售，螢幕需手動旋轉。
*若要螢幕垂直顯示，使用者可以將其逆時鐘旋轉，反之即可將其轉回橫向模式。
*有些應用程式可能不支援垂直檢視模式。
*高度需手動調整。
*模擬的螢幕影像。
*語音點餐支援英語和韓語，並且僅限於某些特定功能（電源、音量、內建應用程式）。
*語音點餐支援英語和韓語，並且僅限於某些特定功能（電源、音量、內建應用程式）。
與空間融合為一的
時尚設計
跨越傳統的黑色，採用時尚的米色和光滑的塗裝，可輕鬆與周圍的裝潢融為一體。
建議使用情境：
居家辦公
有效且輕鬆地在家處理辦公室工作和視訊會議。
遠距教學
即時參與線上教育並在課堂材料上記筆記。
遠端醫療
不需受到時間和空間的限制，可方便地在家諮詢醫生。
教育與娛樂
透過與螢幕的互動，讓孩子從視覺、聽覺中玩樂及學習。
*範例僅作為資料目的提供；LG 並未提供單獨的解決方案或服務。
*螢幕配置和功能支援可能依據使用的應用程式而不同。
在 Digital Connect 探索更多展示空間
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
43"
-
面板技術
IPS
-
背光類型
Edge
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
3840x2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
350nit (Typ.)
-
對比度
1000:1
-
動態 CR
否
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178x178
-
色彩深度（顏色數量）
10-bit(D),1.07 Billion colors
-
反應時間
9ms
-
表面處理（霧度）
Haze (12%, in-TOUCH Pol.)
-
使用壽命
50,000Hrs (min.)
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是(2)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
否
-
DP 輸入
是(1, USB Type C)
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
-
紅外線輸入
否
-
USB 輸入
USB3.1 Type A(2), USB Type C(1)
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是(1, USB Type C(DP ALT MODE))
-
音訊輸出
否
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
否
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
紅外線輸出
否
-
菊花鏈
否
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
13.9 / 13.9 / 13.9 / 16.5 mm (T/R/L/B)
-
重量（頂部）
12.5 kg
-
重量（頂部 + 支架）
28.8 kg
-
包裝重量
15.1kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
973.2 × 605.8 × 49.4 mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
Floor Stand (Landscape) : 973.2 × 1,187.2 × 602.0 mm
Floor Stand (Portrait) : 662.0 × 1,349.8 × 602.0 mm
Desktop Stand : 973.2 × 641.2 × 242.3 mm
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1056 x 690 x 152mm (W/O Stand)
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
200x200
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
否
-
Wi-Fi/BT（內建）
802.11ac 2x2
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
加速度（陀螺儀）感應器
是
-
電源指示燈
是
-
本地按鍵操作
是
-
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
-
本地內容排程
否
-
群組管理工具
否
-
USB 隨插即播
否
-
故障轉移
否
-
開機標誌圖片
是
-
無訊號圖片
是
-
RS232C 同步
否
-
本地網路同步
否
-
背光同步
否
-
子母畫面
否
-
多重畫面
否
-
螢幕共享
否
-
影片標籤
否
-
透過網址播放
否
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
否
-
不間斷播放
否
-
平鋪模式設定
否
-
設定資料拷貝
否
-
SNMP
否
-
ISM 方法
否
-
自動設定 ID
否
-
狀態寄送
否
-
控制管理器
否
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
否
-
智慧節能
是
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
否
-
藍牙信標
否
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
否
-
webRTC
否
-
Pro:Idiom
否
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
否
-
掃描反轉
否
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10% to 80%
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
能源消耗
-
典型值
75W
-
最大值
190W
-
BTU（英制熱量單位）
55.68349
-
智慧節能 (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W↓
-
關機
0.5W↓
音效
-
喇叭（內建）
是(10W x 2)
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / 能源星級
是 / 否
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
否
-
SuperSign Control+
否
-
SuperSign WB
否
-
SuperSign Cloud
否
-
Promota
否
-
手機 CMS
否
-
Connected Care
否
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic, Türkçe
配件
-
基本
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea),
Touch Pen, Pen tip, Manual, Warranty Card, IG
-
選購
1 pole Desktop Stand(ST-43HT),
Floor Stand(ST-43HF)
特殊功能
-
傾斜（朝下）
否
-
防護等級
否
-
敷形塗層（電源板）
否
-
電源保護
否
-
陽光直射
否
專用功能 - 觸控
-
適用的觸控物件尺寸
Ø8 mm
-
反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）
35mm ↓
-
介面
USB1.1
-
作業系統支援
Windows 10 or higher
-
多點觸控
MAX 10 Points
專用功能 - ONE:QUICK
-
CPU
AMD Ryzen R1505G
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
SSD 256GB
-
圖形
AMD Radeon Vega
-
Wi-Fi
802.11ac 2x2
-
藍牙
Bluetooth 5.0
-
快捷列
是
-
Home Dashboard
是
-
分割視圖_全 / 半
是
-
分割視圖_客製模板
否
-
拷貝
否
-
螢幕截圖
是
-
會議（語音）錄音
是
-
檔案分享
是
-
相容性 One:Quick 分享
是
-
One:Quick 遠端會議
是
-
閱讀器模式（藍光）
是
-
內建應用程式
Chrome, Skype (Preloaded)
Netflix, MS Whiteboard (Download link)
-
相機_解析度
1920x1080 (FHD)
-
相機_視野 (FoV)
88°
-
麥克風_陣列
2EA
-
麥克風_拾音範圍
3m
-
保固
3 Years (Panel)
1 Year (PC Board)