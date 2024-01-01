About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG One：Quick Flex 一體式顯示螢幕

功能

圖庫

規格

支援

資源

尋找經銷商

LG One：Quick Flex 一體式顯示螢幕

LG One：Quick Flex 一體式顯示螢幕

43HT3WN-M
()
  • 有填充圖的正視圖（* 模擬螢幕圖片 * 支架另售）
  • 正視圖（* 支架另售）
  • 正視圖，豎式（* 支架另售）
  • -45 度角側視圖（* 支架另售）
  • +90 度角側視圖（* 支架另售）
  • 後視圖（* 支架另售）
  • -45 度角側視圖，附支架，豎式（* 支架另售）
  • -90 度角側視圖，附支架，豎式（* 支架另售）
有填充圖的正視圖（* 模擬螢幕圖片 * 支架另售）
正視圖（* 支架另售）
正視圖，豎式（* 支架另售）
-45 度角側視圖（* 支架另售）
+90 度角側視圖（* 支架另售）
後視圖（* 支架另售）
-45 度角側視圖，附支架，豎式（* 支架另售）
-90 度角側視圖，附支架，豎式（* 支架另售）

主要功能

  • 解析度：4K 超高清 (3,840 × 2,160)
  • 亮度：350 nit
  • 攝影機：2K 全高清 (1,920 × 1,080), 88º FoV
  • 音效：雙聲道 (10W + 10W)
  • 麥克風：陣列麥克風 (3M 收音範圍)
  • 作業系統：Windows 10 IoT Enterprise (Basic)
更多

LG One:Quick Flex 屢獲殊榮

LG One:Quick Flex 相繼榮獲 CES 創新獎 (CES Innovation Awards) 及紅點設計大獎 (Red Dot Award)，

其技術與設計獲全球認可。

榮獲 CES 創新獎及紅點設計大獎

一體式顯示螢幕
專為協作而設

兩人正在輕鬆的氛圍下用 One:Quick Flex 進行視訊會議。他們身後的另外一張桌子上，另外兩人正在開會，並將 One:Quick Flex 旋轉為縱向模式，用專用觸摸筆在螢幕做筆記。

*攝影機鏡面模式僅適用於某些應用程式。

*此頁的所有影像僅供示意。

描述主要功能的內建麥克風、相機和喇叭放大圖。

可簡單快速的展開視訊會議

透過 LG One:Quick Flex 的43 吋一體式顯示器（配有內建相機、麥克風和揚聲器），讓您不再為線上會議和通話而感到壓力，也無需另外連接和設定視訊會議。
 

觸控和繪圖功能
讓合作更有效率

One:Quick Flex 配備內嵌式觸控技術，能將想法變成現實。 使用專用觸控筆，可以輕鬆完成筆記和繪圖。 此外，這些作品還可以保存為文件，並透過手機輕鬆共享。

幾人正在討論，並使用 LG One:Quick Flex 分享想法。
一人正用專用觸摸筆在 LG One:Quick Flex 顯示的數據上做筆記。
女士的手機正顯示 LG One:Quick Flex 傳來的影像。
幾人正在討論，並使用 LG One:Quick Flex 分享想法。
一人正用專用觸摸筆在 LG One:Quick Flex 顯示的數據上做筆記。
女士的手機正顯示 LG One:Quick Flex 傳來的影像。

*提供一支觸控筆

*註釋與繪圖需使用專用的應用程式（已預備 MS Whiteboard）

放置於辦公室與休息區之間的 LG One:Quick Flex，展示其滾輪。

使用可移動支架
輕鬆移動

One:Quick Flex 可在任何可藉由輪子移動到的室內地點使用：在您的書房、客廳和其他任何地方。可用於遠端辦公、視訊通話、手機投屏，還可作為數位白板，根據不同需求發揮不同作用。

*支架另售。

*本產品需要插入適當的電源才能使用。

圖片顯示 LG One:Quick Flex 可垂直（逆時鐘）和水平（順時鐘）旋轉。

可旋轉螢幕
可調整高度

One:Quick Flex 在使用專用支架時支援螢幕旋轉，可依內容比例垂直或水平旋轉，用途廣泛。 此外，支架的高度可以調節，以適應使用者的姿勢或高度。

*支架另售，螢幕需手動旋轉。

*若要螢幕垂直顯示，使用者可以將其逆時鐘旋轉，反之即可將其轉回橫向模式。

*有些應用程式可能不支援垂直檢視模式。

支架高度最高可調升至 9.5 公分（不論豎式或橫式皆如此）。

可調整高度

支架高度可以調整以符合使用者的姿勢或高度使用。（最高為 9.5 公分）

*高度需手動調整。

圖片顯示 LG One:Quick Flex 的主螢幕，其與行動觸摸 UX 相似。

直觀的使用者體驗

One:Quick Flex 主要為觸控UX，其設計與行動觸控 UX 相似，故能輕鬆使用。用戶還可以透過語音命令執行關鍵功能，而無需觸摸螢幕。

*模擬的螢幕影像。

*語音點餐支援英語和韓語，並且僅限於某些特定功能（電源、音量、內建應用程式）。

一位正使用語音指令的女性，在煮飯時以語音指令控制 One:Quick Flex。

語音指令

使用者也可以透過語音指令，不需觸摸螢幕即可執行主要功能。

*語音點餐支援英語和韓語，並且僅限於某些特定功能（電源、音量、內建應用程式）。

與空間融合為一的
時尚設計

跨越傳統的黑色，採用時尚的米色和光滑的塗裝，可輕鬆與周圍的裝潢融為一體。

One:Quick Flex 置於米色背景和米色調裝潢中，渾然一體，十分和諧。
One:Quick Flex 置於米色背景和米色調裝潢中，渾然一體，十分和諧。

建議使用情境：

LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學

居家辦公

有效且輕鬆地在家處理辦公室工作和視訊會議。

LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學

遠距教學

即時參與線上教育並在課堂材料上記筆記。

LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學

遠端醫療

不需受到時間和空間的限制，可方便地在家諮詢醫生。

"LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學"

教育與娛樂

透過與螢幕的互動，讓孩子從視覺、聽覺中玩樂及學習。

LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學
LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學
LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學
"LG One Quick Flex、醫生診所、遠端醫療、合作工作空間、設計辦公室、病房及療養院、視訊通話、局家工作、幼兒園、遠端教學 遠端教學"

*範例僅作為資料目的提供；LG 並未提供單獨的解決方案或服務。

*螢幕配置和功能支援可能依據使用的應用程式而不同。

在 Digital Connect 探索更多展示空間

開放式工作空間

私人辦公室

諮詢室

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    43"

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    Edge

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    3840x2160 (UHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    350nit (Typ.)

  • 對比度

    1000:1

  • 動態 CR

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178x178

  • 色彩深度（顏色數量）

    10-bit(D),1.07 Billion colors

  • 反應時間

    9ms

  • 表面處理（霧度）

    Haze (12%, in-TOUCH Pol.)

  • 使用壽命

    50,000Hrs (min.)

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

連接性

  • HDMI 輸入

    是(2)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

  • DP 輸入

    是(1,  USB Type  C)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是(1)

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB3.1 Type A(2), USB Type C(1)

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

    是(1, USB Type  C(DP ALT MODE))

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    13.9 / 13.9 / 13.9 / 16.5 mm (T/R/L/B)

  • 重量（頂部）

    12.5 kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    28.8 kg

  • 包裝重量

    15.1kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    973.2 × 605.8 × 49.4 mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    Floor Stand (Landscape) : 973.2 × 1,187.2 × 602.0 mm
    Floor Stand (Portrait) : 662.0 × 1,349.8 × 602.0 mm
    Desktop Stand : 973.2 × 641.2 × 242.3 mm

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1056 x 690 x 152mm (W/O Stand)

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    200x200

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

  • Wi-Fi/BT（內建）

    802.11ac  2x2

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    Windows 10 IOT Enterprise (Basic)

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10% to 80%

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    Built-In Power

能源消耗

  • 典型值

    75W

  • 最大值

    190W

  • BTU（英制熱量單位）

    55.68349

  • 智慧節能 (70%)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • DPM

    0.5W↓

  • 關機

    0.5W↓

音效

  • 喇叭（內建）

    是(10W x 2)

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ERP / 能源星級

    是 / 否

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic, Türkçe

配件

  • 基本

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea),
    Touch Pen, Pen tip, Manual, Warranty Card, IG

  • 選購

    1 pole Desktop Stand(ST-43HT),
    Floor Stand(ST-43HF)

特殊功能

  • 傾斜（朝下）

  • 防護等級

  • 敷形塗層（電源板）

  • 電源保護

  • 陽光直射

專用功能 - 觸控

  • 適用的觸控物件尺寸

    Ø8 mm

  • 反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）

    35mm ↓

  • 介面

    USB1.1

  • 作業系統支援

    Windows 10 or higher

  • 多點觸控

    MAX 10 Points

專用功能 - ONE:QUICK

  • CPU

    AMD Ryzen R1505G

  • 記憶體 (RAM)

    8GB

  • 儲存空間

    SSD 256GB

  • 圖形

    AMD Radeon Vega

  • Wi-Fi

    802.11ac 2x2

  • 藍牙

    Bluetooth 5.0

  • 快捷列

  • Home Dashboard

  • 分割視圖_全 / 半

  • 分割視圖_客製模板

  • 拷貝

  • 螢幕截圖

  • 會議（語音）錄音

  • 檔案分享

  • 相容性 One:Quick 分享

  • One:Quick 遠端會議

  • 閱讀器模式（藍光）

  • 內建應用程式

    Chrome, Skype (Preloaded)
    Netflix, MS Whiteboard (Download link)

  • 相機_解析度

    1920x1080 (FHD)

  • 相機_視野 (FoV)

    88°

  • 麥克風_陣列

    2EA

  • 麥克風_拾音範圍

    3m

  • 保固

    3 Years (Panel)
    1 Year (PC Board)

如需獲得得更多技術文件和資訊，請瀏覽 LG B2B 商業合作夥伴專區