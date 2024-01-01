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Ultra Stretch Signage

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Ultra Stretch Signage

86BH5F-M

Ultra Stretch Signage

(0)

Ultra Stretch 顯示螢幕
58:9 特寬螢幕

86BH5F 以嶄新 58:9 特寬螢幕格式呈現廣告及豐富資訊，不受環境所限，靈活安裝，善用每吋空間。

超彈力顯示器，58:9 適合空間擺放的寬螢幕

*此頁面的所有圖像僅供參考。

58:9 擴充寬格式

58:9  特寬螢幕

以 58:9  特寬螢幕的顯示器橫向播放內容，比 16:9 的傳統顯示器更加靈活*。

* 只限視訊內容。（不支援圖像播放）

超高清解像度（3,840 x 600）

超高清解像度（3,840 x 600）

超高清特大螢幕能呈現生動色彩及清晰的影像，帶來尤如身置其境的觀賞體驗。
4PBP 多螢幕模式

4PBP 多螢幕模式

透過畫面並排 (PBP) 功能，將單一顯示器分成四部分，呈現多個不同廣告或資訊而無需校準，方便實用。
拼接顯示器呈現沉醉畫面

拼接顯示器呈現沉醉畫面

若需要大螢幕顯示，86BH5F 能拼接最多達 15 × 15 顯示器，為顧客帶來新穎的視覺效果。
IP5x 認證設計

IP5x 認證設計

IP5x 防塵認證確保產品全面防塵，
減少效能退化的機會。
簡易介面

簡易介面

86BH5F 顯示器的介面簡單易用，簡化設定步驟，並將類似功能組合，採用直觀的GUI以便使用。在直向模式的螢幕顯示下，也可以相應地調整OSD (螢幕顯示)*。

*OSD︰ On Screen Display 營幕顯示

LAN 菊花鏈管理

LAN 菊花鏈管理

使用菊花鏈，連接網絡功能後可執行各種指令，例如控制、監測甚至更新韌件。
使用 ConnectedCare 進行實時監控

使用 ConnectedCare 進行實時監控

使用我們另購的雲端服務解決方案 ConnectedCare*，可以更輕鬆、更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所顯示螢幕的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，確保客戶業務的穩定進行。

* ConnectedCare 是 LG Signage365Care 的品牌名稱，其可用性因地區而異。

在 LG Digital Connect 中

在 LG Digital Connect 中
探索更多陳列室

在 LG Digital Connect 中<br> 探索更多陳列室 探索
列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    86

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    58:9

  • 原始解析度

    3840 x 600 (FHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    500nit (Typ.)

  • 對比度

    1,100:1

  • 動態 CR

    500,000:1

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    8ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 使用壽命

    50,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（3 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2/1.3)

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（2 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm

  • 重量（頂部）

    20.5Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    38.2Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    2158.3 x 348.5 x 81.7mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    2290 x 599 x 228mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    600 x 200 mm

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

    是（4 個多重畫面）

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    220W

  • 最大值

    240W

  • BTU（英制熱量單位）

    751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    100W

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ERP / 能源星級

    YES(EU Only) / NO

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

    是（搭載）

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual

  • 選購

    OPS Kit(KT-OPSF)

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    IP5X

  • 敷形塗層（電源板）

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

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