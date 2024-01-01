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webOS 小型顯示器

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webOS 小型顯示器

22SM3G-B

webOS 小型顯示器

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22“ 吋看板，配備更多適用商業空間的功能

22吋看板，配備更多適用商業空間的功能

22SM3G 以更有效的方式，在多種商業空間，提供資訊並提供客戶指引，因為其更新升級的 webOS 平台，提供更多便利的解決方案。
具有webOS的高性能SoC
智慧顯示器平台

具有webOS的高性能SoC

內建的四核心SoC可一次執行多個任務，並且無需媒體播放器即可流暢地播放內容。此外，LG webOS智慧顯示器平台還能透過直覺式GUI和簡易的app開發工具，加強使用者便利性。
多種感應器應用程式
智慧顯示器平台

多種感應器應用程式

LG webOS 智慧看板平台透過 USB 外接裝置，輕鬆支援與外接感應器的連線，例如 GPIO、NFC/RFID、溫度感應器等。因為無須購買額外軟體或媒體播放器，維護的整體費用將降低。
各種介面
智慧顯示器平台

各種介面

透過多樣化的介面，使用者可以將顯示器與各種訊號來源連接，達到最佳使用效果。同時，故障轉移功能可支援在發生意外錯誤時，使用者備份來源。
USB 隨插即播
智慧顯示器平台

USB 隨插即播

22SM3G 支援 USB 隨插即播功能，讓使用者可輕鬆使用 USB 設定內容播放。

智慧顯示器平台

智慧顯示器平台

內容共享

簡單透過 Wi-Fi 網路就能完成裝置間的內容鏡射。

即時促銷

使用信標和 BLE（藍芽低能耗），商店經理可即時提供優惠券和資訊。

無線解決方案

22SM3G 可作為虛擬路由器使用，可以是行動裝置的無線存取點。

遠距監控
營運效率

遠距監控

透過 Control Manager，嵌入式網路監控解決方案，您可即時控制和監控不同地點的多台 22SM3G 顯示螢幕的狀態。提供網際網連接裝置使用，讓您可靈活並快速回應任一處的緊急情況。
LG Signage365Care的即時維護服務
營運效率

LG Signage365Care的即時維護服務

使用 LG 服務提供的可選購雲端服務解決方案 Signage365Care*，可更輕鬆且更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所顯示螢幕的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，確保客戶業務的穩定進行。

* 「signage 365 Care」服務的可用性因地區而異，因此請聯絡所在地區的 LG 銷售代表，瞭解更多詳細資訊。

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    21.5

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    250nit (Typ.)

  • 對比度

    1,000:1

  • 動態 CR

    400,000:1

  • 色域

    BT709 95%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    1,670 萬個顏色

  • 反應時間

    14ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 25%

  • 使用壽命

    30,000 小時（最小值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    16/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • DP 輸入

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（1 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    Even bezel : 16.3mm

  • 重量（頂部）

    3.34Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    4.74Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    510.3 x 302.1 x 53.8mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    565.0 x 357.0 x 103.0mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    100 x 100 mm

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

    是（2 個多重畫面）

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（2 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    30W

  • 最大值

    33W

  • BTU（英制熱量單位）

    103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    15W±5%

  • DPM

    0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

    是 (1W x 2)

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ERP / 能源星級

    否 / 否

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet

  • 選購

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

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