86吋超纖薄 UHD 高畫質顯示器

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超纖薄設計
大尺寸 UHD 高畫質顯示器
*此頁面的所有圖像僅供參考。
引人注目的大螢幕
大螢幕可以有效地吸引人們的注意力。特別是86吋機型支援120Hz，實現流暢的內容操作。
等邊框設計和超纖薄設計
儘管螢幕較大，UH5N-M的厚度卻很薄，有利於室內設計。為了避免調整到縱向模式時出現視覺問題，邊框在所有四個側面上保持均勻的厚度，從而在頂部、底部、左側和右側提供均勻的對稱性。因此，它是適合各種造型選擇的型號。
多 USB 的多功操作
UH5N-M 支援兩個 USB 連接埠，提供多種使用選項。例如，可以在使用其他連接裝置的同時操作螢幕上的內容。
這提供更多方便的操作，例如在會議期間使用滑鼠或鍵盤從外部儲存裝置下載 PPT 檔案。
高解析度顯示
它的解析度是 FHD 的四倍，滿足客戶的視覺需求。此外，螢幕上的防眩光塗層可減少明亮照明環境下的螢幕反射，提高可視性和易讀性，為客戶提供舒適的螢幕。
便利的 webOS 智慧平台
UH5N-M 配備高效能 SoC，無需單獨的媒體播放器即可執行多項任務。 webOS 平台為應用程式開發工具提供了直覺的 UI，增強了用戶便利性，能夠輕鬆連接外部感測器和 webOS 合作夥伴應用程序，以創建 SI 友好的環境。
耐用性帶來更高的可靠性
UH5N-M 針對商業環境進行了最佳化，具有保形塗層和 IP5x 認證，可防銹和防塵，從而實現穩定運作。
增強的安全功能
UH5N-M 提供先進的安全功能，包括 LG 的增強型核心保護 (EKP) 技術，可保護重要資料免於外部存取或攻擊。
LG UHD Signage 還擁有資訊安全領域的可靠認證，可安全維護客戶的資料和業務。
例如，該型號已通過 ISO/IEC 15408 通用標準 EAL2 認證。
SuperSign 解決方案
SuperSign 是一款直覺式且整合性內容管理解決方案，適用於您空間中富有創意且有組織的顯示器內容。透過便利的使用者體驗將客戶與一系列服務連結起來。SuperSign 有多種版本，例如 SuperSign Cloud，因此請享受最適合您的版本。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
86''
-
面板技術
IPS
-
背光類型
Edge
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
-
更新率
120Hz
-
亮度
500nit (Typ.)
-
對比度
1,200:1
-
動態 CR
1,000,000:1
-
色域
BT709 95%
-
視角 (H x V)
178 x 178
-
色彩深度（顏色數量）
8bit(D), 1.07Billion colors
-
反應時間
8m (G to G)
-
表面處理（霧度）
25%
-
使用壽命
50,000Hrs (Min.)
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
-
DP 輸入
是(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
是(1), 4pin Phone-jack
-
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
-
紅外線輸入
是(1)
-
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
否
-
音訊輸出
是(1)
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
是(1), 4pin Phone-jack
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
紅外線輸出
否
(Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)
-
菊花鏈
否
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
13.4mm
-
重量（頂部）
53.0 kg
-
重量（頂部 + 支架）
否
-
包裝重量
66.7 kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1928.8 x 1099.8 x 29.7 (without IR, Handle)
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
2100 x 1250 x 253 mm
-
把手
是
-
VESATM 標準安裝介面
600 x 400
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
是
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
是(IR)
-
加速度（陀螺儀）感應器
是
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
是
-
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS6.0
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
是
-
無訊號圖片
是
-
RS232C 同步
是
-
本地網路同步
是
-
背光同步
否
-
子母畫面
是
-
多重畫面
是(4)
-
螢幕共享
是
-
影片標籤
是(4)
-
透過網址播放
是
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是 (Max. 15x15)
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
是
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Crestron Connected
是
-
智慧節能
是
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
是
-
藍牙信標
是
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
是
-
Pro:Idiom
是
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
否
-
掃描反轉
否
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
能源消耗
-
典型值
205W
-
最大值
305W
-
BTU（英制熱量單位）
699 BTU/Hr(Typ.), 1041 BTU/Hr(Max)
-
智慧節能 (70%)
144W
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
是 (10W X 2)
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ERP / 能源星級
N/A / 是
-
ePEAT（限美國）
是 / Carbon "Reducing CO2"
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
-
SuperSign Cloud
是
-
Promota
否
-
手機 CMS
是
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder(6EA), Cable Holder(7Pin/1EA)
-
選購
Wall Mount
(LSW640A/B)
特殊功能
-
傾斜（朝下）
否
-
防護等級
IP5X
-
敷形塗層（電源板）
是
-
電源保護
否
-
陽光直射
否