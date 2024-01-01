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webOS 盒

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webOS 盒

WP402-B

webOS 盒

(0)
-45 度側視圖
WP402 與 LG 數位顯示器相連，可提供多項的功能。

使用者友好的智慧型顯示器平台

WP402 webOS 盒採用 LG 智慧型顯示器平台 webOS 4.0，能夠提供高效能和清晰的使用者介面。此外，WP402 webOS 盒可與現有的 LG 數位顯示器連結在一起，因此，WP402 webOS 盒可以為所有運行舊版平台的顯示器進行升級。WP402 webOS 盒可在流暢地播放內容的同時，進行多項工作，並提供優質的使用者體驗。

*此網頁的所有圖片僅供說明使用，故圖片內的產品可能與實際產品不同。

超高可擴充性

升級到 webOS 4.0
智慧型顯示器平台

WP402 適用於所有類型和平台的 LG 數位顯示器。webOS 盒提供使用者友好的智慧功能和專為商務使用而設的功能選單。這樣，使用者可以輕鬆管理和分發內容，或同時為多個顯示器開發以網頁為基礎的應用程式。

此圖片顯示 WP402 將 LG 數位顯示器的 webOS（舊版）和非 webOS 類型升級至 webOS 4.0 智慧型顯示器平台。這樣，使用者可以輕鬆管理和分發網頁型應用程式。

WP402 支援 UHD 視頻播放，這個商場數位顯示器場景是其中一個例子。
高效的媒體播放器

支援 UHD
視頻播放

WP402 支援 Ultra HD 高品質視頻播放，生動地展現色彩和細節，且畫質比 FHD 高四倍。只需要一個 webOS 盒，就能提供極佳的畫面品質。
WP402 允許使用者透過 RS-232C 連接線靈活地控制 LG 數位顯示器的亮度或音量，以獲得最佳的操作體驗。
高效的媒體播放器

顯示器控制功能

除了內容管理，WP402 亦可透過 RS232C 連接線將控制指令傳送至 LG 數位顯示器。因此，使用者可以靈活地設定多種顯示數值，例如電源、亮度或音量，以獲得最佳的操作體驗。
WP402 提供一個主目錄，當中有顯示器的目前狀態和嵌入式 CMS。
使用者友好的智慧型平台

多合一主目錄

WP402 提供為顯示器而設的主目錄，助使用者一瞥就能看完所有顯示器操作的關鍵資訊。儀表版上展示裝置資訊、內容管理目錄和快速設置的捷徑，助使用者提高效率。
使用者可使用多種裝置（包括遙控和筆記型電腦），為顯示器設置播放器、編輯器和排程器等。
使用者友好的智慧型平台

嵌入式內容管理

嵌入式 CMS （Content Management System，內容管理系統） 允許使用者使用內容或外部來源來編輯內容，並設置播放清單，依據所需的時間表來播放。使用者可透過直覺式 GUI ，並使用多種輸入裝置（包括遙控和筆記型電腦），來輕鬆探索和管理內容。
可同時播放 4 個視頻，並透過多視頻標籤功能來分發內容。
彈性操作

多視頻標籤

可使用多視頻標籤功能來同時播放不同的視頻。有了這項功能，當需要透過網頁應用程式同時傳遞多個內容項目時，您能夠更靈活地組織和部署內容。
PBP 在一個顯示器上提供四個螢幕，而 PIP 由主副螢幕以各種配置組成。
彈性操作

使用 PBP/PIP 展示多個畫面

PBP（Picture-By-Picture，畫面並排）功能讓您可在單一顯示螢幕顯示最多四個輸入來源，而 PIP（Picture-In-Picture，子母畫面）支援同時以各種配置，在主螢幕和副螢幕上進行播放。這樣，使用者就能靈活地為每個內容來源配置空間。
WP402 與 LG SuperSign 解決方案相容，並採用 SuperSign 來簡化製作和散佈內容的流程。
彈性操作

與 LG SuperSign 解決方案相容

LG SuperSign 是整合管理 LG 數位顯示器完整且不可或缺的解決方案。有了 SuperSign，您就可以更輕鬆地製作和散佈內容、簡化集中式監控和控制、節省商務時間，並在不同位置間更有效進行操作。
LG 員工正透過雲端型 LG 監控解決方案，遠端監控 LG 數位顯示器。
彈性操作

即時 LG ConnectedCare

選購 LG 雲端服務解決方案 ConnectedCare*，更輕鬆快速地進行維護。遠端管理客戶工作場所螢幕顯示的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，讓客戶業務得以穩定進行。

*可用性因地區不同而有所差異。

列印

所有規格

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（2 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    不適用

  • 重量（頂部）

    0.87Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    1.77Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    258.0 x 36.5 x 186.0mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    359.0 x 124.0 x 314.0mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    不適用

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

    是（4 個多重畫面）

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    23W

  • 最大值

    27W

  • BTU（英制熱量單位）

    78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    不適用

  • DPM

    0.5W(WOL Off)

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE Class "A"

  • ERP / 能源星級

    是 / 否

  • ePEAT（限美國）

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

  • 選購

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