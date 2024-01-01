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webOS 盒
*此網頁的所有圖片僅供說明使用，故圖片內的產品可能與實際產品不同。
升級到 webOS 4.0
智慧型顯示器平台
此圖片顯示 WP402 將 LG 數位顯示器的 webOS（舊版）和非 webOS 類型升級至 webOS 4.0 智慧型顯示器平台。這樣，使用者可以輕鬆管理和分發網頁型應用程式。
*可用性因地區不同而有所差異。
所有規格
連接性
-
HDMI 輸入
是（2 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
DP 輸入
是 (HDCP 1.3)
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
是
-
USB 輸入
USB2.0 Type A（2 個）
-
HDMI 輸出
是
-
DP 輸出
是
-
音訊輸出
否
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
是
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
紅外線輸出
否
-
菊花鏈
否
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
不適用
-
重量（頂部）
0.87Kg
-
重量（頂部 + 支架）
不適用
-
包裝重量
1.77Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
258.0 x 36.5 x 186.0mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
不適用
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
359.0 x 124.0 x 314.0mm
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
不適用
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
是
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
像素感應器
否
-
近距離感應器
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
濕度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
否
-
電源指示燈
是
-
本地按鍵操作
是
-
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS 4.0
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
否
-
無訊號圖片
是
-
RS232C 同步
否
-
本地網路同步
是
-
背光同步
否
-
子母畫面
是
-
多重畫面
是（4 個多重畫面）
-
螢幕共享
是
-
影片標籤
是（4 個影片標籤）
-
透過網址播放
是
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
否
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
否
-
智慧節能
否
-
PM 模式
否
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
否
-
藍牙信標
是
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
是
-
Pro:Idiom
是
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
否
-
掃描反轉
否
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
23W
-
最大值
27W
-
BTU（英制熱量單位）
78.48 BTU/Hr(Typ.), 92.13 BTU/Hr(Max.)
-
智慧節能 (70%)
不適用
-
DPM
0.5W(WOL Off)
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
否
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE Class "A"
-
ERP / 能源星級
是 / 否
-
ePEAT（限美國）
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
-
SuperSign Cloud
否
-
Promota
是
-
手機 CMS
否
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
-
選購
否