WP402 webOS 盒採用 LG 智慧型顯示器平台 webOS 4.0，能夠提供高效能和清晰的使用者介面。此外，WP402 webOS 盒可與現有的 LG 數位顯示器連結在一起，因此，WP402 webOS 盒可以為所有運行舊版平台的顯示器進行升級。WP402 webOS 盒可在流暢地播放內容的同時，進行多項工作，並提供優質的使用者體驗。

