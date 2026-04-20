LG CreateBoard Standard

LG CreateBoard Share schafft einen nahtlosen und stabilen Besprechungsraum, ohne dass zusätzliche Kabel oder Verbindungen erforderlich sind. Präsentatoren können nun ihre Bildschirme teilen, ohne jedes Mal herumzulaufen und Kabel aus- und einstecken zu müssen, wenn es einen neuen Präsentatoren gibt. Mit der Möglichkeit, bis zu neun Bildschirme in Echtzeit zu teilen, können bei Bedarf die Materialien mehrerer Personen gleichzeitig angezeigt werden, was die Effizienz der Zusammenarbeit erhöht.