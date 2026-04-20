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LG CreateBoard Standard
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LG CreateBoard Standard

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LG CreateBoard Standard

55TR3DQ-B
Vorderansicht von LG CreateBoard Standard 55TR3DQ-B
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Hauptmerkmale

  • Auflösung: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Helligkeit: 400 Nits (Typ.)
  • Multi-Touch: Max. 50 Punkte
  • Betriebssystemversion: Android 14 (EDLA)
  • Schnittstelle (Eingang): HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Typ C (2), USB 3.0 Typ A (5), USB 2.0 Typ A
  • Schnittstelle (Ausgang): HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)
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Innovativ sein, zusammenarbeiten und gestalten mit nahtloser Technologie, LG CreateBoard

Im Vortragsraum ist an der Wand ein großes interaktives digitales Whiteboard angebracht, auf dessen Bildschirm die Vorlesungsunterlagen anschaulich dargestellt werden.

* Alle Bilder dienen ausschließlich Illustrationszwecken.

Kreative Whiteboard-Lösung

LG CreateBoard bietet ein natürliches Touch-Erlebnis, mit dem Benutzer direkt auf dem Board mit Inhalten interagieren können. Sie können mit Ihren Fingern schreiben, zeichnen, zoomen und drehen, was es zu einem effektiven Werkzeug für kreative Projekte oder Präsentationen macht. Außerdem ermöglicht LG CreateBoard die Freigabe von Bildschirmen und Inhalten, was es zu einem großartigen Werkzeug für die nahtlose Zusammenarbeit mit Remote-Teammitgliedern macht.

Im Ideenfindungsbereich des Vortragsraums befinden sich zwei Smartboards. Eins ist an der Wand montiert, das andere ist ein eigenständiges Gerät. Die Schüler teilen ihre Meinungen frei mit, indem sie darauf schreiben.

Verschiedene Unterrichtsvorlagen

LG CreateBoard bietet eine Vielzahl von pädagogischen Vorlagen und Werkzeugen wie Lineal, Tabelle und Haftnotizen, welche die aktive Beteiligung der Schüler fördern und intuitive Unterrichtsstunden ermöglichen.

Während des Unterrichts schreibt ein Schüler auf dem digitalen Whiteboard-Bildschirm, während ein anderer ein Lineal-Werkzeug aus dem Menü der Symbolleiste verwendet.

Einfaches Speichern / Importieren / Exportieren

LG CreateBoard verfügt über unkomplizierte Import- und Exportfunktionen. Ressourcen können gespeichert und direkt in Google Drive oder OneDrive importiert werden. Nach Besprechungen kannst du direkt E-Mails versenden, um Materialien zu teilen, oder einen QR-Code scannen, um sie auf dein persönliches Gerät zu übertragen.

Materialien für das Meeting können dank der verschiedenen Funktionen des digitalen Whiteboards einfach importiert, gespeichert und exportiert werden.

LG CreateBoard Lab

LGs proprietäre Whiteboarding-Software

An der Wand des Konferenzraums ist ein interaktives Smartboard angebracht, auf dessen Bildschirm die intuitive Menüleiste angezeigt wird.

Werkzeuge für eine flüssige Diskussion

Eine Vielzahl von Werkzeugen wie Taschenrechner, Uhr und Haftnotizen stehen zur Verfügung, um reibungslose Diskussionen zu ermöglichen und einen nahtlosen Ideenaustausch und optimale Kommunikation zu gewährleisten. Außerdem können Benutzer die Menüleiste mit ihren am häufigsten verwendeten Werkzeugen personalisieren und so ihre Arbeitseffizienz verbessern.

Materials for the meeting can be easily imported, saved, and exported thanks to the digital whiteboard's various functions.

Während der Präsentation verwendet eine Frau die Webbrowser-Funktion, führt eine Echtzeit-Suche durch und teilt anderen Personen die Ergebnisse mit.

Webbrowser

Wenn du während einer Besprechung eine Referenz brauchst, kannst du mit einem einfachen Klick im Webbrowser in Echtzeit auf verschiedene Online-Informationen zugreifen. Die benötigten Informationen aus dem Internet kannst du ganz einfach per Drag & Drop in dein Dokument ziehen und so die Produktivität deiner Meetings steigern.

* Benutzer können Texte, Bilder, Links usw. per Drag & Drop verschieben.

Das LG CreateBoard Lab mit Unterstützung für mehrere Betriebssysteme ist mit verschiedenen Geräten kompatibel.

Unterstützung mehrerer Betriebssysteme

LG CreateBoard Lab bietet Unterstützung für mehrere Betriebssysteme, sodass Benutzer es nicht nur mit LG CreateBoard, sondern auch mit anderen Geräten verwenden können. Dadurch können Benutzer auch außerhalb des Klassenzimmers ein nahtloses Erlebnis auf Tablets, Laptops und verschiedenen anderen Geräten genießen.

* Je nach Betriebssystem werden bestimmte Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.
* LG CreateBoard Lab ist kompatibel mit Android, Windows, Chrome und dem Web.

LG CreateBoard Share

LG CreateBoard Share bietet eine Funktion zur drahtlosen Bildschirmfreigabe und schafft damit eine flexible Diskussionsumgebung für die Benutzer. Die Benutzer können ihren Bildschirm von ihrem eigenen PC, Tablet oder Smartphone aus freigeben, was die Zusammenarbeit an Teamprojekten oder Präsentationsmaterialien vereinfacht.

Die auf dem interaktiven digitalen Board angezeigten Materialien werden drahtlos freigegeben und gleichzeitig identisch auf Laptops, Tablets und Smartphones angezeigt.

* LG CreateBoard unterstützt auch die Freigabe ohne Anwendung für PCs, Tablets oder Smartphones (über die Website) innerhalb desselben Netzwerks.
* Für eine stabilere Verbindung empfehlen wir die Installation einer speziellen Anwendung (LG CreateBoard Share).
* Die Anwendung LG CreateBoard Share ist mit Android 5.1 und höher, iOS 12.0 und höher sowie MacOS 11.0 und höher kompatibel.

Drahtlose Bildschirmfreigabefunktion für eine reibungslose Meeting-Umgebung

LG CreateBoard Share schafft einen nahtlosen und stabilen Besprechungsraum, ohne dass zusätzliche Kabel oder Verbindungen erforderlich sind. Präsentatoren können nun ihre Bildschirme teilen, ohne jedes Mal herumzulaufen und Kabel aus- und einstecken zu müssen, wenn es einen neuen Präsentatoren gibt. Mit der Möglichkeit, bis zu neun Bildschirme in Echtzeit zu teilen, können bei Bedarf die Materialien mehrerer Personen gleichzeitig angezeigt werden, was die Effizienz der Zusammenarbeit erhöht.

Zwei Bilder werden nebeneinander angezeigt, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ermöglichen. Ein Bild zeigt mehrere Kabel, die an verschiedene Geräte angeschlossen sind, die während der Besprechung für die Bildschirmfreigabe verwendet werden. Das andere Bild zeigt einen aufgeräumten Tisch, auf dem die Bildschirmfreigabe drahtlos über die Wireless-Screenshare-Funktion erfolgt, sodass keine mehreren Kabel mehr erforderlich sind.

Benutzer können auf LG CreateBoard Share, eine Lösung für die drahtlose Bildschirmfreigabe, zugreifen, indem sie einfach einen 6-stelligen Code eingeben.

Einfache Verbindung zu LG CreateBoard Share

Benutzer können die Funktion Screen Share ganz einfach über die LG CreateBoard Share-App nutzen. Auch ohne die App kannst du über die Website bequem auf diese Funktion zugreifen. Eine schnelle Verbindung zu LG CreateBoard Share kann durch Eingabe eines 6-stelligen Codes hergestellt werden.

Präsentationskomfort und Flexibilität im Besprechungsraum

Die drahtlose Bildschirmfreigabe ermöglicht es Präsentatoren, sich frei im Besprechungsraum zu bewegen, ohne durch Kabel behindert zu werden. Mit dieser Funktion können sie ihre Präsentationen nahtlos direkt von ihren eigenen Geräten aus steuern. Darüber hinaus können sie bequem Fotos und Videos senden, die auf ihren persönlichen Geräten gespeichert sind, wodurch sie ihre Präsentationen fließender und reichhaltiger gestalten können.

Im Besprechungsraum, der mit einem interaktiven Smartboard ausgestattet ist, findet gerade eine Präsentation statt, bei welcher der Vortragende seine Materialien über die drahtlose Bildschirmfreigabe auf seinem Tablet reibungslos steuert.

Präsentationskomfort und Flexibilität im Klassenzimmer

Im Klassenzimmer muss der Dozent oder Präsentator den Unterricht nicht in der Nähe des LG CreateBoard durchführen, sondern kann den Unterricht flexibel von jedem beliebigen Ort im Klassenraum aus leiten. Dies fördert eine flexiblere Unterrichtsumgebung und kann dazu beitragen, dass die Schüler konzentrierter bleiben.

In einem mit einem digitalen Whiteboard ausgestatteten Klassenzimmer hält ein Präsentator eine Präsentation und verwaltet die Präsentationsunterlagen auf seinem Tablet über eine drahtlose Bildschirmfreigabe.

Das interaktive digitale Whiteboard von LG gewährleistet die Sicherheit von Inhalten durch die Funktion Secure Mode, welche eine unbefugte Bildschirmfreigabe verhindert.

Secure Mode

LG CreateBoard Share unterstützt Secure Mode, mit dem Benutzer Berechtigungen für die Freigabe erteilen können. Secure Mode verhindert, dass nicht autorisierte Benutzer ihren Bildschirm freigeben können.

LG ConnectedCare

LG ConnectedCare ist eine Cloud-Lösung zur Fernüberwachung, -steuerung und -verwaltung des Status von LG CreateBoard- und LG-Signage-Displays. Mit dieser Funktion können IT-Manager wichtige Ressourcen auf Betriebsgeräten bedienen und verwalten, ohne tatsächlich vor Ort sein zu müssen.

LG ConnectedCare ermöglicht die Fernverwaltung des LG CreateBoard und der digitalen Beschilderung für die Planung, Übertragung von Videos, Bildern und Audio sowie für Live-Streaming.

* „LG ConnectedCare“ muss separat erworben werden.
* Die Verfügbarkeit des „LG ConnectedCare“-Dienstes unterscheidet sich je nach Region. Für weitere Informationen wende dich bitte an den LG-Vertriebsmitarbeiter in deiner Region.

Dashboard

Mit dem LG ConnectedCare-Dashboard kannst du mehrere Geräte gleichzeitig anzeigen und überwachen, was Zeit spart und die Effizienz steigert.

Die auf LG ConnectedCare verfügbaren Dashboards werden gerade angezeigt.

Fernbedienung

LG ConnectedCare ermöglicht eine zentrale und einfache Steuerung der mit dem System verbundenen digitalen Beschilderung. Häufig verwendete Funktionen wie Ein-/Ausschalten, Zeitplanung und Anpassung der Bildschirmhelligkeit können aus der Ferne gesteuert werden

Der IT-Manager kann Geräte im Klassenzimmer aus der Ferne steuern, zum Beispiel das Ein- und Ausschalten, die Zeitplanung und die Einstellung der Bildschirmhelligkeit.

Übertragung

Nachrichten und eine Reihe anderer Inhalte können vom Hauptsystem an einzelne Geräte gesendet werden, die mit LG ConnectedCare verbunden sind. Unternehmensveranstaltungen oder Ankündigungen können gleichzeitig vom zentralen System aus ferngesteuert übertragen werden.

Unternehmensmitteilungen werden über mehrere Bildschirme, die im Büro, in der Lobby und im Pausenbereich installiert sind, ferngesteuert übertragen.

Warnmeldung

In dringenden Fällen wie einem Feuer oder einer Naturkatastrophe können Alarmmeldungen manuell über das System verteilt werden, wodurch Lehrer und Schüler die Situation schnell erfassen und umgehend Sicherheitsmaßnahmen ergreifen können.

LG ConnectedCare ermöglicht die Fernübertragung, sodass Nachrichten gleichzeitig an mehrere ausgewählte Geräte gesendet werden können.

Google-Zertifizierung

LG ConnectedCare allows for remote broadcasting, enabling the ability to send a message to multiple selected devices at once.

Das interaktive digitale Whiteboard von LG ist ein Google-zertifiziertes Display, sodass Benutzer bequem auf eine Vielzahl von Google-Diensten zugreifen können.

Google-Zertifizierung

LG CreateBoard hat die Google-Zertifizierung erhalten, sodass Benutzer durch die Verknüpfung ihres Google-Kontos eine nahtlose Integration in das Google-Ökosystem vornehmen können.

* Ausnahmen gelten in Ländern, in denen Google-Dienste nicht verfügbar sind.
* Für den Zugriff auf das Google-Ökosystem ist ein Google-Konto erforderlich.

Eine Frau browst im Google Play Store und lädt Lern-Apps herunter. Das ist möglich, weil LG CreateBoard ein von Google zertifiziertes interaktives digitales Whiteboard ist.

Google Play Store

Benutzer haben Zugriff auf den Google Play Store, wo sie eine Vielzahl von Anwendungen für ein erweitertes Erlebnis herunterladen können, darunter Lernspiele, Werkzeuge und vieles mehr.

* Ausnahmen gelten in Ländern ohne Google-Dienste.
* Für den Zugriff auf den Google Play Store ist ein Google-Konto erforderlich.

Sicherheitsfunktionen

LG ConnectedCare allows for remote broadcasting, enabling the ability to send a message to multiple selected devices at once.

Die Bildschirmsperrfunktion ermöglicht es Benutzern, den Bildschirm zu sperren und zu entsperren.

Bildschirmsperre

Benutzer können den Bildschirm mit der Bildschirmsperrfunktion sperren und durch Eingabe eines Passworts wieder entsperren. Diese Schutzmaßnahme kann im Einstellungsmenü eingerichtet werden und schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff.

The Screen Lock function allows users to lock and unlock the screen.

Das interaktive digitale Board von LG kann zu Sicherheitszwecken so eingestellt werden, dass an Displays angeschlossene USB-Geräte deaktiviert werden.

USB-Sperrmodus

Der USB-Sperrmodus ist eine Sicherheitsmaßnahme, die verhindert, dass Daten auf nicht autorisierte Geräte kopiert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn das Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen Sicherheit eine entscheidende Rolle spielt.

Das interaktive digitale Whiteboard von LG kann so eingestellt werden, dass Dateien nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden.

Automatische Dateientfernung

Benutzer können LG CreateBoard so einstellen, dass Dateien regelmäßig gelöscht werden, um die Sicherheit zu erhöhen.

Andere Funktionen

LG ConnectedCare allows for remote broadcasting, enabling the ability to send a message to multiple selected devices at once.

Im Besprechungsraum tauschen die Teilnehmer aktiv Ideen aus, indem sie gleichzeitig auf dem interaktiven digitalen Whiteboard von LG schreiben.

Multi-touch

Das LG CreateBoard verfügt über eine Multi-Touch-Funktion, die bis zu 50 Berührungspunkte gleichzeitig erkennen kann. Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Eingabe von Berührungen und Gesten von mehreren Benutzern und fördert so die einfache Zusammenarbeit und den Ideenaustausch zwischen den Teammitgliedern. Dies sorgt für eine effiziente Interaktion bei Gruppenaktivitäten oder Besprechungen.

The Screen Lock function allows users to lock and unlock the screen.

USB-C-Konnektivität vereinfacht Verbindungen, überträgt Daten problemlos und kann Geräte mit bis zu 65 W aufladen.

C-Typ-Verbindung

Die USB-C-Konnektivität vereinfacht Verbindungen, wodurch das gleichzeitige Laden und Senden von Daten über ein einziges Kabel möglich ist.

The Screen Lock function allows users to lock and unlock the screen.

*USB-Typ-C-Kabel sind separat erhältlich.

Das Smart Board von LG kann über Bluetooth eine drahtlose Verbindung zu Geräten wie Tastatur, Maus und Lautsprecher herstellen.

Bluetooth-Konnektivität

LG CreateBoard unterstützt drahtlose Bluetooth-Verbindungen zu verschiedenen Geräten wie Lautsprecher, Maus, Tastatur usw. Dies ist optimal für den Aufbau einer hybriden Umgebung, damit Online- und Offline-Unterricht reibungslos ablaufen können.

The Screen Lock function allows users to lock and unlock the screen.

Das interaktive digitale Whiteboard von LG verfügt über Anschlüsse an der Vorderseite, wie USB und HDMI.

Anschlussdesign an der Vorderseite

Das LG CreateBoard ist mit Frontanschlüssen ausgestattet, die das Anschließen und Trennen von Kabeln für den Benutzer vereinfachen.

* Einige Anschlüsse, darunter der Stromanschluss, befinden sich an der Seite und Rückseite des Geräts.

Das interaktive digitale Whiteboard von LG ist an der Wand des Vortragsraums angebracht, und über seinen Bildschirm wird mithilfe der nach vorne gerichteten Frontlautsprecher und des Subwoofers eine Fernvorlesung abgehalten.

Vorderer Lautsprecher und Subwoofer

Das LG CreateBoard bietet klare Audioqualität dank leistungsstarker Frontlautsprecher und einem speziellen Subwoofer. Das LG CreateBoard liefert zuverlässige Klangqualität, die eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht, ohne dass zusätzliche Audiogeräte erforderlich sind.

Dank der Flimmerfrei-Funktion des LG Digital Board können Benutzer das Gerät auch bei längerer Bildschirmarbeit komfortabel nutzen.

Erweiterte Augenpflege

LG CreateBoard verfügt über eine Flimmerfrei-Funktion. Durch die reduzierte Flimmerfrequenz der Hintergrundbeleuchtung des Monitors können Benutzer das Gerät auch bei längerer Nutzung komfortabler verwenden.

The Screen Lock function allows users to lock and unlock the screen.

* Alle Größen der TR3DQ-Modelle haben die offizielle Flimmerfrei-Zertifizierung von TÜV Rheinland erhalten. (Januar 2025 bis Januar 2028). Im Flimmerfrei-Test ist bestätigt worden, dass bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares Flimmern und kein unsichtbares Flimmern im Bereich von 0 bis 3.000 Hz gemäß den Teststandards auftritt.

Der integrierte OPS-Steckplatz erleichtert die OPS-Installation und bietet Benutzern erweiterte Funktionen wie z. B. verschiedene PC-Funktionen und Windows-Software, ohne dass ein externer Desktop erforderlich ist.

Integrierter OPS-Steckplatz

LG CreateBoard unterstützt OPS-Steckplätze, sodass Benutzer OPS-Module bequem an der Rückseite des Bildschirms anbringen können, ohne sie an einen externen Desktop anschließen zu müssen. Dies ermöglicht verschiedene PC-Funktionen und die Nutzung von Windows-Software.

* OPS: Open Pluggable Specification
* OPS-Steckplatz ist separat erhältlich

Der Mehfachrbildschirmmodus verfügt über eine Funktion, mit der mehrere Bildschirme gleichzeitig angezeigt werden können.

Mehrfachbildschirm-Modus

LG CreateBoard unterstützt einen Mehrfachbildschirmmodus, mit dem Benutzer mehrere Bildschirme gleichzeitig nutzen können. Benutzer können gleichzeitig Notizen machen, Videos abspielen und im Internet surfen, wodurch die Arbeitseffizienz gesteigert wird.

* Der Mehrfachbildschirmmodus funktioniert möglicherweise bei einigen Apps nicht.

Key Feature

  • Auflösung: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Helligkeit: 400 Nits (Typ.)
  • Multi-Touch: Max. 50 Punkte
  • Betriebssystemversion: Android 14 (EDLA)
  • Schnittstelle (Eingang): HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Typ C (2), USB 3.0 Typ A (5), USB 2.0 Typ A
  • Schnittstelle (Ausgang): HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)
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Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Bildschirmgröße (Zoll)

    55

  • Panel-Technologie

    VA

  • Art der Hintergrundbeleuchtung

    Direct

  • Bildseitenverhältnis

    16:9

  • Native Auflösung

    3840 x 2160 (UHD)

  • Wiederholrate

    60Hz

  • Helligkeit

    400nit (typ.)

  • Kontrastverhältnis

    5,000:1

  • Dynamic CR

    5,000:1

  • Farbraum

    NTSC 72%

  • Betrachtungswinkel (H x V)

    178º x 178º

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1.07 Billion colors

  • Reaktionszeit

    6.5ms

  • Oberflächenbehandlung (matt)

    25%

  • Lebensdauer

    50,000Hrs (Min.)

  • Betriebsstunden (Stunden/Tag)

    16/7

  • Hoch-/Querformat

    NO / YES

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingang

    YES (3ea)

  • DP-Eingang

    YES (HDCP 2.2)

  • RGB-Eingang

    YES

  • Audioeingang

    YES

  • RS232C-Eingang

    YES

  • RJ45-Eingang (LAN)

    YES (1ea)

  • USB-Anschluss

    USB3.0 Type A (5ea), USB2.0 Type A (1ea), USB Type C (2ea)

  • HDMI-Ausgang

    YES

  • Touch-USB

    USB2.0 Type B (3ea)

  • RJ45-Ausgang (LAN)

    YES

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

  • Rahmenfarbe

    Black

  • Rahmenbreite

    T/R/L/B：25.6/15/15/43.5mm

  • Gewicht (nur Monitor)

    26.7Kg

  • Packgewicht

    31.6kg

  • Monitor-Abmessungen (B x H x T)

    1269 x 785 x 100mm

  • Kartonabmessungen (B x H x T)

    1428 × 185 x 868 mm

  • VESA-Standardbefestigungsschnittstelle

    400 x 200 mm

FUNKTION – HARDWARE

  • Interner Speicher (eMMC)

    64GB

  • WLAN/BT (integriert)

    YES

  • Autom. Helligkeitssensor

    YES

  • Leistungsanzeige

    YES

  • Lokale Tastenbedienung

    YES

FUNKTION – SOFTWARE

  • Booten des Logo-Bildes

    YES

  • PiP

    YES

  • PBP

    YES (4PBP)

  • Screen Share

    YES

  • Einstellungen zum Klonen von Daten

    YES

  • Intelligente Energieersparnis

    YES

  • Wake-on-LAN

    YES

  • Netzwerkfähig

    YES

  • HDMI-CEC

    YES

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

  • Betriebstemperatur

    0℃ to 40℃

  • Betriebsluftfeuchte

    10% to 90%

NETZTEIL

  • Energieversorgung

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Leistungstyp

    Built-in Power

STROMVERBRAUCH

  • Typ.

    135W

  • Max.

    290W

  • BTU (British Thermal Unit)

    461 BTU/Hr(Typ.), 990 BTU/Hr(Max)

  • DPM

    ＜0.5W

  • Ausschalten

    ＜0.5W

SOUND

  • Eingebaute Lautsprecher

    YES (20W x 2) + 20W

ZERTIFIZIERUNG

  • Sicherheit

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    YES / YES

OPS-KOMPATIBILITÄT

  • OPS-kompatibel

    YES (Slot)

  • OPS-Leistung integriert

    YES

SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT

  • Connected Care

    YES

SPRACHE

  • OSD

    English, Simplified Chinese, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian, Thai, Indonesian, Qajaq, Catalan, Basque, Japanese

ZUBEHÖR

  • Basisausstattung

    Power Cord 3 M*1, USB Cable(Type A-Type B) 5 M*1, USB Type-C Cable(C to C) 1.8 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

  • Optional

    Power Cord 3 M*1, USB Cable(Type A-Type B) 5 M*1, USB Type-C Cable(C to C) 1.8 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

SONDERFUNKTION

  • Durchgängige Beschichtung (Netzplatine)

    YES

SPEZIALFUNKTION – TOUCH-FUNKTION

  • Verfügbare Objektgröße Touchscreen

    Ø2 mm ↑

  • Reaktionszeit („Paint“-App auf Windows 10-PC)

    5ms ↓

  • Präzision (typ.)

    ±1mm

  • Schnittstelle

    USB2.0

  • Schutzglasstärke

    3.2mm (Anti-Glare)

  • Schutzglasübertragung

    88% (Typ.)

  • Betriebssystem-Unterstützung

    Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Android/ Linux/ macOS (Linux/ macOS 는 1 Point 터치 지원)

  • Multi-Touch-Punkt

    Max. 50 Points

SPEZIALFUNKTION – CREATEBOARD

  • GPU

    Mali-G52 MP8

  • LAN

    Gigabit LAN

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.2

  • Betriebssystem-Version (Android)

    Android 14 (EDLA)

SPEZIALFUNKTION – ONE:QUICK

  • CPU

    Octa core A73x4 +A53x4

  • Arbeitsspeicher (RAM)

    8GB

  • Speicher

    64GB

  • Wi-Fi

    WiFi 6E

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Weitere technische Unterlagen und Ressourcen finden Sie unter LG-Geschäftskunden-Partnerportal.

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