LG CreateBoard Standard

LG CreateBoard bietet ein natürliches Touch-Erlebnis, mit dem Benutzer direkt auf dem Board mit Inhalten interagieren können. Sie können mit Ihren Fingern schreiben, zeichnen, zoomen und drehen, was es zu einem effektiven Werkzeug für kreative Projekte oder Präsentationen macht. Außerdem ermöglicht LG CreateBoard die Freigabe von Bildschirmen und Inhalten, was es zu einem großartigen Werkzeug für die nahtlose Zusammenarbeit mit Remote-Teammitgliedern macht.LG CreateBoard offers a lifelike touch experience, allowing users to interact with content directly on the board. You can write, draw, zoom, and rotate using just your fingers, making it an effective tool for creative projects or presentations. Additionally, LG CreateBoard enables screen and content sharing, making it an excellent tool for seamless collaboration even with remote team members.