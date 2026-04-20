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Sehen Sie das Unsichtbare LG Transparent OLED
Personen analysieren ihre Arbeit auf den transparenten OLED-Bildschirmen, die an der Wand der Lobby installiert sind.
|* Alle Bilder auf dieser Seite dienen lediglich der Veranschaulichung.
Hohe Transparenz
Die OLED-Technologie von LG ermöglicht ein elegantes Design der transparenten OLED-Beschilderung ohne Hintergrundbeleuchtung oder Flüssigkristallschicht und erreicht eine beeindruckende Transparenz von 43 %*. Objekte hinter dem Bildschirm werden klar dargestellt, während relevante Informationen direkt davor eingeblendet werden.
An beiden Seiten der Flure im Museum sind transparente OLED-Bildschirme installiert. Auf den Bildschirmen werden Bilder antiker Statuen sowie Informationen dazu angezeigt. Drei senkrecht übereinander angeordnete 55EW5P-M bilden die Anzeige.
* Jahr der Messung: 2022
Messmethode: Prüfung der Transparenz mit einem Trübungsmessgerät
Durchgeführt von: LG-Bildschirm – interne Tests
Schlichte Eleganz und Transparenz
Dieser transparente Bildschirm schafft eine Verbindung zwischen Räumen und vermittelt ein Gefühl von Offenheit. Sein elegantes Design harmoniert perfekt mit hochwertigen Möbeln und luxuriösen Innenräumen. Dank seiner klaren Metalloberfläche lässt es sich problemlos an Möbeln, Wänden oder praktisch jedem gewünschten Ort anbringen.
In der großen Lounge befindet sich eine offene Bildschirmeinheit mit einem transparenten OLED-Bildschirm in der Mitte. Auf dem Bildschirm sind Bilder von Bäumen sowie die aktuelle Uhrzeit und Wetterinformationen zu sehen. Die durch den transparenten Bildschirm sichtbare Landschaft lässt den Raum größer wirken.
Erweiterbares Design
Dank der verbesserten mechanischen Konstruktion kann es auf verschiedene Weise installiert werden, sei es als Einzelgerät oder als vollständig transparente Wand, um sich an bestehende Strukturen und Räume anzupassen. Platziere dieses Produkt in deiner Wunschumgebung, um die Offenheit und Ästhetik des Raumes zu verbessern.
Eine Familie macht ein Foto vor einer transparenten OLED-Wand aus 3ⅹ5 55EW5P-M im Innenbereich. Der Vater steht vor der Wand und fotografiert die Mutter und das Kind, die hinter der Wand stehen, während auf dem Bildschirm Tiere und Pflanzen naturgetreu dargestellt werden.
Einfache Installation und Stabilität
Dieses Produkt bietet dank seiner Metallkanten und -struktur eine einfache und stabile Installation. Mit anderen Worten: Der Metallrand im Rahmenbereich erhöht die Stabilität des Produkts. Außerdem sind an allen hinteren Ecken weltweit gängige M4-Schraubenlöcher angebracht, um die Installation zu vereinfachen.
Die Metallränder an den Rahmenbereichen des 55EW5P-M sowie die M4-Löcher (Schraubentyp) an jeder Kante sind in einer vergrößerten Ansicht dargestellt.
* Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Verwendungsszenarien
Erlebe die Faszination der hochmodernen transparenten OLED-Beschilderung von LG, die für den Einsatz in verschiedenen Räumen entwickelt wurde. Dieses Produkt durchbricht die Grenzen zwischen Bildschirm und Realität und verbindet nahtlos verschiedene Räume, Objekte und Menschen.
1. Verwendung im Wohnzimmer eines luxuriösen Hauses 2. Verwendung als Fotowand. 3. Verwendung als Wand am Eingang einer Flughafenlounge 4. Verwendung in einem Einzelhandelsgeschäft
Key Feature
- Auflösung: 1.920 × 1.080 (FHD)
- Helligkeit: 200/600 Nit (APL 100 %/25 %, ohne Glas)
- Transparenz: 43 % (eingestellt)
- Rahmenbreite: Gleichmäßig 12,2 mm (T/R/L/B)
Alle Spezifikationen
DISPLAY
Panel-Technologie
OLED
Art der Hintergrundbeleuchtung
OLED
Bildseitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
1920 x 1080 (FHD)
Wiederholrate
120Hz
Helligkeit
200/600nit (APL 100%/25%, without Glass)
Kontrastverhältnis
200,000:1
Dynamic CR
NO
Farbraum
DCI 90%, BT709 110%
Betrachtungswinkel (H x V)
178º x 178º
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1.07 Billion colors
Reaktionszeit
0.1ms (G to G), 8ms (MPRT)
Oberflächenbehandlung (matt)
Haze 3% (SET)
Lebensdauer
30,000Hrs (Typ.)
Betriebsstunden (Stunden/Tag)
18/7 (Moving Content Only)
Hoch-/Querformat
YES / YES
Transparenz
43% (SET)
ANSCHLÜSSE
HDMI-Eingang
YES (1ea)
HDMI-Eingang (HDCP-Ver.)
2.2/1.4
DP-Eingang
YES (HDCP 1.3)
DVI-D-Eingang
NO
RGB-Eingang
NO
Audioeingang
NO
RS232C-Eingang
YES
RJ45-Eingang (LAN)
YES (1ea)
IR-Eingang
YES
USB-Anschluss
USB2.0 Type A (2ea)
HDMI-Ausgang
NO
DP-Ausgang
YES
Audioausgang
YES
Touch-USB
NO
Ausgang externe Lautsprecher
NO
RS232C-Ausgang
YES
RJ45-Ausgang (LAN)
YES
IR-Ausgang
YES (Sharing RS232C Out)
Daisy Chain
Input : HDMI, DP / Output : DP
MECHANISCHE SPEZIFIKATION
Rahmenfarbe
Transparent
Rahmenbreite
T/R/L/B : Even 12.2mm
Gewicht (nur Monitor)
14.1Kg (Head), 2.6Kg (Signage Box)
Packgewicht
30.0Kg
Monitor-Abmessungen (B x H x T)
1237.6 x 717.9 x 86.5mm (Head), 381.6 x 217.6 x 73.6mm (Signage Box)
Kartonabmessungen (B x H x T)
1368 x 245 x 957mm
Griff
NO
SCHUTZGLAS
Dicke
3mm
Gehärtete/chemische Verstärkung
Chemical strengthening
Entspiegelt
YES
Bruchsicher
YES
FUNKTION – HARDWARE
Interner Speicher (eMMC)
16GB
WLAN/BT (integriert)
NO
Temperatursensor
YES
Autom. Helligkeitssensor
NO
Pixelsensor
NO
Näherungssensor
NO
Stromsensor
NO
BLU-Sensor
NO
Feuchtigkeitssensor
NO
Beschleunigungssensor (Gyrosensor)
NO
Leistungsanzeige
NO
Lokale Tastenbedienung
NO
Ventilation (integriert)
NO
FUNKTION – SOFTWARE
Betriebssystem-Version (webOS)
webOS 7.5
Lokale Inhaltsplanung
YES
Gruppenleiter
YES
Plug & Play über USB
YES
Ausfallsicherung
YES
Booten des Logo-Bildes
NO
Kein Signalbild
NO
RS232C-Synch.
YES
Lokale Netzwerksynchronisierung
YES
Synchronisierung der Hintergrundbeleuchtung
NO
PiP
NO
PBP
NO
Screen Share
NO
Video Tag
YES (4 Video Tag)
Wiedergabe über URL
NO
Bildschirmausrichtung
YES
Externe Eingangsrotation
YES
Nahtlose Wiedergabe
YES
Einstellungen Kachelmodus
YES
Einstellungen zum Klonen von Daten
YES
SNMP
YES
ISM-Methode
YES
ID automatisch einstellen
YES
Status-Mailing
YES
Control Manager
YES
Cisco-Zertifizierung
NO
Crestron Connected
NO
Intelligente Energieersparnis
NO
PM-Modus
YES
Wake-on-LAN
YES
Netzwerkfähig
NO
Beacon
NO
HDMI-CEC
YES
SI-Server-Einstellung
YES
webRTC
NO
Pro:Idiom
NO
Helligkeitskorrektur
NO
S/W-Einstellung nach Graustufen
NO
Scan-Inversion
YES
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur
0 °C to 40 °C
Betriebsluftfeuchte
10 % to 80 %
NETZTEIL
Energieversorgung
AC 100-240V~, 50/60Hz
Leistungstyp
Built-in Power
STROMVERBRAUCH
Typ.
70W (IEC 62087)
Max.
230W
BTU (British Thermal Unit)
239 BTU/Hr(Typ.), 785 BTU/Hr(Max.)
DPM
0.5W
Ausschalten
0.5W
SOUND
Eingebaute Lautsprecher
NO
ZERTIFIZIERUNG
Sicherheit
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
YES / NO
ePEAT (nur USA)
NO
SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT
SuperSign CMS
YES
SuperSign Control+
YES
SuperSign WB
NO
SuperSign Cloud
YES
Promota
NO
Mobile CMS
YES
Connected Care
YES
SPRACHE
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Polski, Türkçe, Arabic
ZUBEHÖR
Basisausstattung
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between Panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M3xL5.5 Black, 24ea / M3xL5.5 Silver, 8ea / M3xL6 Black, 14ea), Cover Shield Assy 1ea, Cable Rubber 2ea, Cable Cap Assy 2ea, Tiling Bracket 2ea, Signage Box Wing Bracket 2ea
Optional
NO
SONDERFUNKTION
Durchgängige Beschichtung (Netzplatine)
YES
COMPLIANCE-INFORMATION
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
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