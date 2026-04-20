Transparent OLED

In der großen Lounge befindet sich eine offene Bildschirmeinheit mit einem transparenten OLED-Bildschirm in der Mitte. Auf dem Bildschirm sind Bilder von Bäumen sowie die aktuelle Uhrzeit und Wetterinformationen zu sehen. Die durch den transparenten Bildschirm sichtbare Landschaft lässt den Raum größer wirken.