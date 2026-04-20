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Transparent OLED
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Transparent OLED

Produktinformationsblatt

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Transparent OLED

55EW5P-M
Vorderansicht von Transparent OLED 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
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LG Transparent OLED, 55EW5P-M
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LG Transparent OLED, 55EW5P-M
Vorderansicht von Transparent OLED 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M
LG Transparent OLED, 55EW5P-M

Hauptmerkmale

  • Auflösung: 1.920 × 1.080 (FHD)
  • Helligkeit: 200/600 Nit (APL 100 %/25 %, ohne Glas)
  • Transparenz: 43 % (eingestellt)
  • Rahmenbreite: Gleichmäßig 12,2 mm (T/R/L/B)
Mehr

Sehen Sie das Unsichtbare LG Transparent OLED

Personen analysieren ihre Arbeit auf den transparenten OLED-Bildschirmen, die an der Wand der Lobby installiert sind.

* Alle Bilder auf dieser Seite dienen lediglich der Veranschaulichung.

Hohe Transparenz

Die OLED-Technologie von LG ermöglicht ein elegantes Design der transparenten OLED-Beschilderung ohne Hintergrundbeleuchtung oder Flüssigkristallschicht und erreicht eine beeindruckende Transparenz von 43 %*. Objekte hinter dem Bildschirm werden klar dargestellt, während relevante Informationen direkt davor eingeblendet werden.

An beiden Seiten der Flure im Museum sind transparente OLED-Bildschirme installiert. Auf den Bildschirmen werden Bilder antiker Statuen sowie Informationen dazu angezeigt. Drei senkrecht übereinander angeordnete 55EW5P-M bilden die Anzeige.

* Jahr der Messung: 2022

 Messmethode: Prüfung der Transparenz mit einem Trübungsmessgerät

 Durchgeführt von: LG-Bildschirm – interne Tests

Schlichte Eleganz und Transparenz

Dieser transparente Bildschirm schafft eine Verbindung zwischen Räumen und vermittelt ein Gefühl von Offenheit. Sein elegantes Design harmoniert perfekt mit hochwertigen Möbeln und luxuriösen Innenräumen. Dank seiner klaren Metalloberfläche lässt es sich problemlos an Möbeln, Wänden oder praktisch jedem gewünschten Ort anbringen.

In der großen Lounge befindet sich eine offene Bildschirmeinheit mit einem transparenten OLED-Bildschirm in der Mitte. Auf dem Bildschirm sind Bilder von Bäumen sowie die aktuelle Uhrzeit und Wetterinformationen zu sehen. Die durch den transparenten Bildschirm sichtbare Landschaft lässt den Raum größer wirken.

Erweiterbares Design

Dank der verbesserten mechanischen Konstruktion kann es auf verschiedene Weise installiert werden, sei es als Einzelgerät oder als vollständig transparente Wand, um sich an bestehende Strukturen und Räume anzupassen. Platziere dieses Produkt in deiner Wunschumgebung, um die Offenheit und Ästhetik des Raumes zu verbessern.

Eine Familie macht ein Foto vor einer transparenten OLED-Wand aus 3ⅹ5 55EW5P-M im Innenbereich. Der Vater steht vor der Wand und fotografiert die Mutter und das Kind, die hinter der Wand stehen, während auf dem Bildschirm Tiere und Pflanzen naturgetreu dargestellt werden.

Einfache Installation und Stabilität

Dieses Produkt bietet dank seiner Metallkanten und -struktur eine einfache und stabile Installation. Mit anderen Worten: Der Metallrand im Rahmenbereich erhöht die Stabilität des Produkts. Außerdem sind an allen hinteren Ecken weltweit gängige M4-Schraubenlöcher angebracht, um die Installation zu vereinfachen.

Die Metallränder an den Rahmenbereichen des 55EW5P-M sowie die M4-Löcher (Schraubentyp) an jeder Kante sind in einer vergrößerten Ansicht dargestellt.

* Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwendungsszenarien

Erlebe die Faszination der hochmodernen transparenten OLED-Beschilderung von LG, die für den Einsatz in verschiedenen Räumen entwickelt wurde. Dieses Produkt durchbricht die Grenzen zwischen Bildschirm und Realität und verbindet nahtlos verschiedene Räume, Objekte und Menschen.

1. Verwendung im Wohnzimmer eines luxuriösen Hauses 2. Verwendung als Fotowand. 3. Verwendung als Wand am Eingang einer Flughafenlounge 4. Verwendung in einem Einzelhandelsgeschäft

Key Feature

  • Auflösung: 1.920 × 1.080 (FHD)
  • Helligkeit: 200/600 Nit (APL 100 %/25 %, ohne Glas)
  • Transparenz: 43 % (eingestellt)
  • Rahmenbreite: Gleichmäßig 12,2 mm (T/R/L/B)
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Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Panel-Technologie

    OLED

  • Art der Hintergrundbeleuchtung

    OLED

  • Bildseitenverhältnis

    16:9

  • Native Auflösung

    1920 x 1080 (FHD)

  • Wiederholrate

    120Hz

  • Helligkeit

    200/600nit (APL 100%/25%, without Glass)

  • Kontrastverhältnis

    200,000:1

  • Dynamic CR

    NO

  • Farbraum

    DCI 90%, BT709 110%

  • Betrachtungswinkel (H x V)

    178º x 178º

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1.07 Billion colors

  • Reaktionszeit

    0.1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • Oberflächenbehandlung (matt)

    Haze 3% (SET)

  • Lebensdauer

    30,000Hrs (Typ.)

  • Betriebsstunden (Stunden/Tag)

    18/7 (Moving Content Only)

  • Hoch-/Querformat

    YES / YES

  • Transparenz

    43% (SET)

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingang

    YES (1ea)

  • HDMI-Eingang (HDCP-Ver.)

    2.2/1.4

  • DP-Eingang

    YES (HDCP 1.3)

  • DVI-D-Eingang

    NO

  • RGB-Eingang

    NO

  • Audioeingang

    NO

  • RS232C-Eingang

    YES

  • RJ45-Eingang (LAN)

    YES (1ea)

  • IR-Eingang

    YES

  • USB-Anschluss

    USB2.0 Type A (2ea)

  • HDMI-Ausgang

    NO

  • DP-Ausgang

    YES

  • Audioausgang

    YES

  • Touch-USB

    NO

  • Ausgang externe Lautsprecher

    NO

  • RS232C-Ausgang

    YES

  • RJ45-Ausgang (LAN)

    YES

  • IR-Ausgang

    YES (Sharing RS232C Out)

  • Daisy Chain

    Input : HDMI, DP / Output : DP

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

  • Rahmenfarbe

    Transparent

  • Rahmenbreite

    T/R/L/B : Even 12.2mm

  • Gewicht (nur Monitor)

    14.1Kg (Head), 2.6Kg (Signage Box)

  • Packgewicht

    30.0Kg

  • Monitor-Abmessungen (B x H x T)

    1237.6 x 717.9 x 86.5mm (Head), 381.6 x 217.6 x 73.6mm (Signage Box)

  • Kartonabmessungen (B x H x T)

    1368 x 245 x 957mm

  • Griff

    NO

SCHUTZGLAS

  • Dicke

    3mm

  • Gehärtete/chemische Verstärkung

    Chemical strengthening

  • Entspiegelt

    YES

  • Bruchsicher

    YES

FUNKTION – HARDWARE

  • Interner Speicher (eMMC)

    16GB

  • WLAN/BT (integriert)

    NO

  • Temperatursensor

    YES

  • Autom. Helligkeitssensor

    NO

  • Pixelsensor

    NO

  • Näherungssensor

    NO

  • Stromsensor

    NO

  • BLU-Sensor

    NO

  • Feuchtigkeitssensor

    NO

  • Beschleunigungssensor (Gyrosensor)

    NO

  • Leistungsanzeige

    NO

  • Lokale Tastenbedienung

    NO

  • Ventilation (integriert)

    NO

FUNKTION – SOFTWARE

  • Betriebssystem-Version (webOS)

    webOS 7.5

  • Lokale Inhaltsplanung

    YES

  • Gruppenleiter

    YES

  • Plug & Play über USB

    YES

  • Ausfallsicherung

    YES

  • Booten des Logo-Bildes

    NO

  • Kein Signalbild

    NO

  • RS232C-Synch.

    YES

  • Lokale Netzwerksynchronisierung

    YES

  • Synchronisierung der Hintergrundbeleuchtung

    NO

  • PiP

    NO

  • PBP

    NO

  • Screen Share

    NO

  • Video Tag

    YES (4 Video Tag)

  • Wiedergabe über URL

    NO

  • Bildschirmausrichtung

    YES

  • Externe Eingangsrotation

    YES

  • Nahtlose Wiedergabe

    YES

  • Einstellungen Kachelmodus

    YES

  • Einstellungen zum Klonen von Daten

    YES

  • SNMP

    YES

  • ISM-Methode

    YES

  • ID automatisch einstellen

    YES

  • Status-Mailing

    YES

  • Control Manager

    YES

  • Cisco-Zertifizierung

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Intelligente Energieersparnis

    NO

  • PM-Modus

    YES

  • Wake-on-LAN

    YES

  • Netzwerkfähig

    NO

  • Beacon

    NO

  • HDMI-CEC

    YES

  • SI-Server-Einstellung

    YES

  • webRTC

    NO

  • Pro:Idiom

    NO

  • Helligkeitskorrektur

    NO

  • S/W-Einstellung nach Graustufen

    NO

  • Scan-Inversion

    YES

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

  • Betriebstemperatur

    0 °C to 40 °C

  • Betriebsluftfeuchte

    10 % to 80 %

NETZTEIL

  • Energieversorgung

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Leistungstyp

    Built-in Power

STROMVERBRAUCH

  • Typ.

    70W (IEC 62087)

  • Max.

    230W

  • BTU (British Thermal Unit)

    239 BTU/Hr(Typ.), 785 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Ausschalten

    0.5W

SOUND

  • Eingebaute Lautsprecher

    NO

ZERTIFIZIERUNG

  • Sicherheit

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    YES / NO

  • ePEAT (nur USA)

    NO

SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT

  • SuperSign CMS

    YES

  • SuperSign Control+

    YES

  • SuperSign WB

    NO

  • SuperSign Cloud

    YES

  • Promota

    NO

  • Mobile CMS

    YES

  • Connected Care

    YES

SPRACHE

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Polski, Türkçe, Arabic

ZUBEHÖR

  • Basisausstattung

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between Panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M3xL5.5 Black, 24ea / M3xL5.5 Silver, 8ea / M3xL6 Black, 14ea), Cover Shield Assy 1ea, Cable Rubber 2ea, Cable Cap Assy 2ea, Tiling Bracket 2ea, Signage Box Wing Bracket 2ea

  • Optional

    NO

SONDERFUNKTION

  • Durchgängige Beschichtung (Netzplatine)

    YES

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Weitere technische Unterlagen und Ressourcen finden Sie unter LG-Geschäftskunden-Partnerportal.

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  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

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LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

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