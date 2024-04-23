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Barra de terminais (3 pinos) Ar Condicionado LG AMNW12GSJR0, AMNW18GSKA0, ATNW48GMLP0 - 6640000036B
Barra de terminais (3 pinos) Ar Condicionado LG AMNW12GSJR0, AMNW18GSKA0, ATNW48GMLP0 - 6640000036B
Todas as especificações
CARACTERÍSTICAS
-
Modelo
TSUC2725MA0.AMBFLAZ
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Código do produto
EAN7893299938382
-
Garantia
90 dias da data NF de compra
-
Modelos Compatíveis1
AMNW07GSJA0.EMBTBRZ, AMNW09GSJA0.EMBTBRZ, AMNW09GSJA0.EMBZBRZ, AMNW09GSJAA.AMBTLAT, AMNW09GSJR0.EMBTBRZ, AMNW12GSJA0.EMBTBRZ, AMNW12GSJAA.AMBTLAT, AMNW12GSJR0.EMBTBRZ, AMNW18GSKA0.EMBTBRZ, AMNW18GSKAA.AMBTLAT, AMNW18GSKR0.AMBTLAR, AMNW18GSKR0.AMBTLAT, AMNW18GSKR0.EMBTBRZ, AMNW24GSKA0.EMBTBRZ, ARNH10GK2A2.ENWALEU, ARNU48GBRZ2.ANWAASA, ARNU48GBRZ2.ENWALEU, ARNU48GBRZ4.ANCBLAT, ARNU76GB8Z4.ANCBLAT, ARNU76GB8Z4.ANCSLAT, ARNU96GB8Z4.ANCBLAT, ARNU96GB8Z4.ANCSLAT, ASNQ092B4A0.AMBBLAZ, ASNQ092B4A0.AMBBLAZ, ASNQ092BRG2.AMRGLAZ, ASNQ092BRG2.AMRGLSP, ASNQ092BRW0.AMRBLAZ, ASNQ092BRZ0.AMRBLAZ, ASNQ092BRZ0.AMRBLSP, ASNQ122B4A0.AMBBLAZ, ASNQ122B4A0.AMBBLAZ, ASNQ122BRG2.AMRGLAZ, ASNQ122BRG2.AMRGLSP,
-
Modelos Compatíveis2
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-
Modelos Compatíveis3
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-
Modelos Compatíveis4
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-
Modelos Compatíveis5
LTNC52BMLE0.ANWBLAT, LTNC52BMLE0.ANWZLAZ, LTNC602MLE0.ANWBLAT, LTNC60BMLE0.ANWBLAT, LVNC54BLLA0.ANWZLAZ, LVUC54BLLA0.ANWZLAZ, S3NQ09AA31A.EB2GAM1, S3NQ09AA31A.EB2GAMZ, S3NQ09AAQAL.EB2GAM1, S3NQ12JA31K.EB2GAM1, S3NQ12JA31K.EB2GAMZ, S3NQ12JAQAL.EB2GAM1, S3NQ12JAQAL.EB2GAMZ, S3NQ18KLQAL.EB2GAM1, S3NQ18KLQAL.EB2GAMZ, S3NW09AA31C.EB2GAM1, S3NW09AA31C.EB2GAMZ, S3NW12JA31A.EB2GAM1, S3NW12JA31A.EB2GAMZ, S4NQ09AA31A.EB2GAMZ, S4NQ09AA31B.EB2GAM1, S4NQ09AA31B.EB2GAMZ, S4NQ09AA31C.EB1GAM1, S4NQ09AA31C.EB1GAMZ, S4NQ12JA314.EB2GAMZ, S4NQ12JA315.EB2GAMZ, S4NQ12JA31C.EB2GAMZ, S4NQ12JA31F.EB1GAMZ, S4NQ12JA31G.EB1GAM1, S4NQ12JA31G.EB1GAMZ, S4NQ12JA3A5.EB2GAMZ, S4NQ12JA3A6.EB2GAMZ, S4NQ12JA3AD.EB2GAMZ,
-
Modelos Compatíveis6
S4NQ12JA3WC.EB2GAMZ, S4NQ12JA3WF.EB1GAMZ, S4NQ15JL31A.EB2GAM1, S4NQ15JL31A.EB2GAMZ, S4NQ18KL31A.EB2GAMZ, S4NQ18KL31B.EB2GAM1, S4NQ18KL31B.EB2GAMZ, S4NQ18KL3AA.EB2GAMZ, S4NQ18KL3AC.EB2GAMZ, S4NQ18KL3WB.EB2GAMZ, S4NQ24K231D.EB2GAMZ, S4NQ24K231E.EB2GAM1, S4NQ24K231E.EB2GAMZ, S4NQ24K23WD.EB2GAMZ, S4NW09AA31A.EB2GAMZ, S4NW09AA31B.EB2GAMZ, S4NW09AA3XA.EB2GAMZ, S4NW09AA3XB.EB2GAMZ, S4NW09JARXA.EB2GAMZ, S4NW12JA31A.EB2GAMZ, S4NW12JA31B.EB2GAMZ, S4NW12JA3WA.EB2GAMZ, S4NW12JA3XA.EB2GAMZ, S4NW12JA3XB.EB2GAMZ, S4NW12JARPA.EB2GAMZ, S4NW12JARXA.EB2GAMZ, S4NW12JARXB.EB2GAM1, S4NW12JARXB.EB2GAMZ, S4NW18KL31A.EB2GAMZ, S4NW18KL31B.EB2GAMZ, S4NW18KL31C.EB2GAM1, S4NW18KL31C.EB2GAMZ, S4NW18KL3WA.EB2GAMZ,
-
Modelos Compatíveis7
S4NW18KL3XB.EB2GAMZ, S4NW18KL3XC.EB2GAMZ, S4NW18KLRPA.EB2GAMZ, S4NW18KLRPB.EB2GAMZ, S4NW18KLRXB.EB2GAMZ, S4NW18KLRXC.EB2GAM1, S4NW18KLRXC.EB2GAMZ, S4NW24K231D.EB2GAM1, S4NW24K231D.EB2GAMZ, S4NW24K231E.EB2GAMZ, S4NW24K23XD.EB2GAMZ, S4NW24K23XE.EB2GAMZ, S4NW24K2RXD.EB2GAM1, S4NW24K2RXD.EB2GAMZ, S4NW24K2RXE.EB2GAMZ, S4NW24KE311.EB2GAMZ, S4NW24KE3W1.EB2GAMZ, S4NW24KERP1.EB2GAMZ, S4UQ24K231D.EB2GAMZ, S4UQ24K231E.EB2GAM1, S4UQ24K231E.EB2GAMZ, S4UQ24K23WD.EB2GAMZ, S4UW24K231D.EB2GAM1, S4UW24K231D.EB2GAMZ, S4UW24K231E.EB2GAMZ, S4UW24K23XD.EB2GAMZ, S4UW24K23XE.EB2GAMZ, S4UW24K2RXD.EB2GAM1, S4UW24K2RXD.EB2GAMZ, S4UW24K2RXE.EB2GAMZ, S4UW24KE311.EB2GAMZ, S4UW24KE3W1.EB2GAMZ, S4UW24KERP1.EB2GAMZ, SG092CJ.U40,
-
Modelos compativeis8
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-
Modelos Compativeis9
TSNC092YJU1.AMBBLAZ, TSNC092YJU1.AMBBLAZ, TSNC092YJU1.SMBBLAZ, TSNC092YMA1.AMBBLAZ, TSNC092YMA1.AMBBLAZ, TSNC092YMA1.AMBBLSP, TSNC092YMA1.SMBBLAZ, TSNC092YTL0.AMBBLAZ, TSNC122B4A0.AMBFLAZ, TSNC122B4A0.AMBFLAZ, TSNC122EFW5.AMRFLAZ, TSNC122ERM1.AMRBLAZ, TSNC122ERM1.AMRBLSP, TSNC122ERM1.AMRFLSP, TSNC122ERM2.AMRFLAZ, TSNC122H4W0.ANWFLAZ, TSNC122LBA1.AMBALAT, TSNC122LBA1.AMBALAZ, TSNC122LBA2.AMBALAZ, TSNC122TMA0.AMBFLAZ, TSNC122TMA0.AMBFLAZ, TSNC122TNW5.AMBFLAZ, TSNC122YDA1.AMBBLAZ, TSNC122YDA1.AMBBLAZ, TSNC122YDA1.AMBFLSP, TSNC122YDA1.SMBBLAZ, TSNC122YJU1.AMBBLAZ, TSNC122YJU1.SMBBLAZ, TSNC122YMA1.AMBBLAZ, TSNC122YMA1.AMBBLAZ, TSNC122YMA1.AMBFLSP, TSNC122YMA1.SMBBLAZ, TSNC122YTL0.SMBBLAZ,
-
Modelos Compativeis10
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-
Part Numbers Compatíveis
6640000036L, 5400240302
-
Categoria
Outros
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
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Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
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