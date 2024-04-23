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Barra de terminais (3 pinos) Ar Condicionado LG AMNW12GSJR0, AMNW18GSKA0, ATNW48GMLP0 - 6640000036B

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Barra de terminais (3 pinos) Ar Condicionado LG AMNW12GSJR0, AMNW18GSKA0, ATNW48GMLP0 - 6640000036B

6640000036B

Barra de terminais (3 pinos) Ar Condicionado LG AMNW12GSJR0, AMNW18GSKA0, ATNW48GMLP0 - 6640000036B

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Todas as especificações

CARACTERÍSTICAS

  • Modelo

    TSUC2725MA0.AMBFLAZ

  • Código do produto

    EAN7893299938382

  • Garantia

    90 dias da data NF de compra

  • Modelos Compatíveis1

    AMNW07GSJA0.EMBTBRZ, AMNW09GSJA0.EMBTBRZ, AMNW09GSJA0.EMBZBRZ, AMNW09GSJAA.AMBTLAT, AMNW09GSJR0.EMBTBRZ, AMNW12GSJA0.EMBTBRZ, AMNW12GSJAA.AMBTLAT, AMNW12GSJR0.EMBTBRZ, AMNW18GSKA0.EMBTBRZ, AMNW18GSKAA.AMBTLAT, AMNW18GSKR0.AMBTLAR, AMNW18GSKR0.AMBTLAT, AMNW18GSKR0.EMBTBRZ, AMNW24GSKA0.EMBTBRZ, ARNH10GK2A2.ENWALEU, ARNU48GBRZ2.ANWAASA, ARNU48GBRZ2.ENWALEU, ARNU48GBRZ4.ANCBLAT, ARNU76GB8Z4.ANCBLAT, ARNU76GB8Z4.ANCSLAT, ARNU96GB8Z4.ANCBLAT, ARNU96GB8Z4.ANCSLAT, ASNQ092B4A0.AMBBLAZ, ASNQ092B4A0.AMBBLAZ, ASNQ092BRG2.AMRGLAZ, ASNQ092BRG2.AMRGLSP, ASNQ092BRW0.AMRBLAZ, ASNQ092BRZ0.AMRBLAZ, ASNQ092BRZ0.AMRBLSP, ASNQ122B4A0.AMBBLAZ, ASNQ122B4A0.AMBBLAZ, ASNQ122BRG2.AMRGLAZ, ASNQ122BRG2.AMRGLSP,

  • Modelos Compatíveis2

    ASNQ122BRW0.AMRBLAZ, ASNQ122BRZ0.AMRBLAZ, ASNQ122BRZ0.AMRBLSP, ASNQ122BSA1.AMBBLAZ, ASNQ122BSA1.AMBBLAZ, ASNW092B1U0.EMBBLSP, ASNW092B4A0.AMBBLAZ, ASNW092B4A0.AMBBLAZ, ASNW092BRG2.AMRGLAZ, ASNW092BRG2.AMRGLSP, ASNW092BRW0.AMRBLAZ, ASNW092BRZ0.AMRBLAZ, ASNW092BRZ0.AMRBLSP, ASNW122B1U0.EMBBLSP, ASNW122B4A0.AMBBLAZ, ASNW122B4A0.AMBBLAZ, ASNW122BRG2.AMRGLAZ, ASNW122BRG2.AMRGLSP, ASNW122BRW0.AMRBLAZ, ASNW122BRZ0.AMRBLAZ, ASNW122BRZ0.AMRBLSP, ASNW122BSA1.AMBBLAZ, ASNW122BSA1.AMBBLAZ, ATNW18GPLP0.ANWTBRZ, ATNW18GPLP0.ANWZBRZ, ATNW18GPLP0.SNWTBRZ, ATNW18GPLP1.ANWZBRZ, ATNW24GPLP1.ANWZBRZ, ATNW36GMLP0.ANWTBRZ, ATNW36GMLP0.ANWZBRZ, ATNW36GNLP1.ANWZBRZ, ATNW48GMLP0.ANWTBRZ, ATNW48GMLP0.ANWZBRZ,

  • Modelos Compatíveis3

    ATNW48GMLP0.SNWTBRZ, ATNW48GMLP1.ANWZBRZ, ATNW60GMLP0.ANWTBRZ, ATNW60GMLP0.ANWZBRZ, ATNW60GMLP0.SNWTBRZ, ATNW60GMLP1.ANWZBRZ, ATUW18GPLP0.AWGTBRZ, ATUW18GPLP0.AWGZBRZ, ATUW18GPLP0.SWGTBRZ, ATUW18GTLP0.AWGZBRZ, ATUW24GPLP0.AWGTBRZ, ATUW24GPLP0.AWGZBRZ, AVNQ18GJLA0.ANWBBRZ, AVNQ18GJLA0.ANWTBRZ, AVNQ18GJLA2.ANWTBRZ, AVNQ21GJLA0.ANWBLAT, AVNQ24GJLA0.ANWBBRZ, AVNQ24GJLA0.ANWTBRZ, AVNQ24GJLA2.ANWTBRZ, AVNQ36GKLA0.ANWBBRZ, AVNQ36GKLA0.ANWBLAT, AVNQ36GKLA2.ANWTBRZ, AVNQ36GKLA2.ANWTLAT, AVNQ36GM1A0.ANWTBRZ, AVNQ48GLLA0.ANWBBRZ, AVNQ48GLLA2.ANWTBRZ, AVNQ48GM2A0.ANWTBRZ, AVNQ54GLLA0.ANWBBRZ, AVNQ54GLLA2.ANWTBRZ, AVNQ60GM2A0.ANWTBRZ, AVNW36GM1P0.ANWTBRZ, AVNW36GM1P0.ANWZBRZ, AVNW36GM1P1.ANWZBRZ,

  • Modelos Compatíveis4

    AVNW48GM2P0.ANWTBRZ, AVNW48GM2P0.ANWZBRZ, AVNW48GM2P1.ANWZBRZ, AVNW60GM2P0.ANWTBRZ, AVNW60GM2P0.ANWZBRZ, AVNW60GM2P1.ANWZBRZ, CRNU48GBRZ4.ANCBSPD, CRNU76GB8Z4.ANCBSPD, CRNU76GB8Z4.ANCSSPD, CRNU96GB8Z4.ANCBSPD, CRNU96GB8Z4.ANCSSPD, CS09AQ.NB0, CS12AQ.NB0, G122CB.SL1, LMNC12GTRA0.ANWALAT, LMNH12GTRA0.ANWALAT, LMNH18GTQA0.ANWALAT, LMNH48GTMA0.ANWALAT, LTNC242PLE0.ANWBLAT, LTNC242PLE0.ANWBLAZ, LTNC282PLE0.ANWBLAT, LTNC302PLE0.ANWFLAT, LTNC332NLE0.ANWBLAT, LTNC332NLE1.ANWBLAT, LTNC332NLE1.ANWZLAZ, LTNC362NLE0.ANWFLAT, LTNC452MLE0.ANWBLAT, LTNC462MLE1.ANWBLAT, LTNC462MLE1.ANWZLAZ, LTNC482MLE0.ANWFLAT, LTNC48BMLE0.ANWBLAT, LTNC48BMLE0.ANWZLAZ, LTNC512MLE0.ANWBLAT, LTNC512MLE1.ANWBLAT, LTNC512MLE1.ANWZLAZ,

  • Modelos Compatíveis5

    LTNC52BMLE0.ANWBLAT, LTNC52BMLE0.ANWZLAZ, LTNC602MLE0.ANWBLAT, LTNC60BMLE0.ANWBLAT, LVNC54BLLA0.ANWZLAZ, LVUC54BLLA0.ANWZLAZ, S3NQ09AA31A.EB2GAM1, S3NQ09AA31A.EB2GAMZ, S3NQ09AAQAL.EB2GAM1, S3NQ12JA31K.EB2GAM1, S3NQ12JA31K.EB2GAMZ, S3NQ12JAQAL.EB2GAM1, S3NQ12JAQAL.EB2GAMZ, S3NQ18KLQAL.EB2GAM1, S3NQ18KLQAL.EB2GAMZ, S3NW09AA31C.EB2GAM1, S3NW09AA31C.EB2GAMZ, S3NW12JA31A.EB2GAM1, S3NW12JA31A.EB2GAMZ, S4NQ09AA31A.EB2GAMZ, S4NQ09AA31B.EB2GAM1, S4NQ09AA31B.EB2GAMZ, S4NQ09AA31C.EB1GAM1, S4NQ09AA31C.EB1GAMZ, S4NQ12JA314.EB2GAMZ, S4NQ12JA315.EB2GAMZ, S4NQ12JA31C.EB2GAMZ, S4NQ12JA31F.EB1GAMZ, S4NQ12JA31G.EB1GAM1, S4NQ12JA31G.EB1GAMZ, S4NQ12JA3A5.EB2GAMZ, S4NQ12JA3A6.EB2GAMZ, S4NQ12JA3AD.EB2GAMZ,

  • Modelos Compatíveis6

    S4NQ12JA3WC.EB2GAMZ, S4NQ12JA3WF.EB1GAMZ, S4NQ15JL31A.EB2GAM1, S4NQ15JL31A.EB2GAMZ, S4NQ18KL31A.EB2GAMZ, S4NQ18KL31B.EB2GAM1, S4NQ18KL31B.EB2GAMZ, S4NQ18KL3AA.EB2GAMZ, S4NQ18KL3AC.EB2GAMZ, S4NQ18KL3WB.EB2GAMZ, S4NQ24K231D.EB2GAMZ, S4NQ24K231E.EB2GAM1, S4NQ24K231E.EB2GAMZ, S4NQ24K23WD.EB2GAMZ, S4NW09AA31A.EB2GAMZ, S4NW09AA31B.EB2GAMZ, S4NW09AA3XA.EB2GAMZ, S4NW09AA3XB.EB2GAMZ, S4NW09JARXA.EB2GAMZ, S4NW12JA31A.EB2GAMZ, S4NW12JA31B.EB2GAMZ, S4NW12JA3WA.EB2GAMZ, S4NW12JA3XA.EB2GAMZ, S4NW12JA3XB.EB2GAMZ, S4NW12JARPA.EB2GAMZ, S4NW12JARXA.EB2GAMZ, S4NW12JARXB.EB2GAM1, S4NW12JARXB.EB2GAMZ, S4NW18KL31A.EB2GAMZ, S4NW18KL31B.EB2GAMZ, S4NW18KL31C.EB2GAM1, S4NW18KL31C.EB2GAMZ, S4NW18KL3WA.EB2GAMZ,

  • Modelos Compatíveis7

    S4NW18KL3XB.EB2GAMZ, S4NW18KL3XC.EB2GAMZ, S4NW18KLRPA.EB2GAMZ, S4NW18KLRPB.EB2GAMZ, S4NW18KLRXB.EB2GAMZ, S4NW18KLRXC.EB2GAM1, S4NW18KLRXC.EB2GAMZ, S4NW24K231D.EB2GAM1, S4NW24K231D.EB2GAMZ, S4NW24K231E.EB2GAMZ, S4NW24K23XD.EB2GAMZ, S4NW24K23XE.EB2GAMZ, S4NW24K2RXD.EB2GAM1, S4NW24K2RXD.EB2GAMZ, S4NW24K2RXE.EB2GAMZ, S4NW24KE311.EB2GAMZ, S4NW24KE3W1.EB2GAMZ, S4NW24KERP1.EB2GAMZ, S4UQ24K231D.EB2GAMZ, S4UQ24K231E.EB2GAM1, S4UQ24K231E.EB2GAMZ, S4UQ24K23WD.EB2GAMZ, S4UW24K231D.EB2GAM1, S4UW24K231D.EB2GAMZ, S4UW24K231E.EB2GAMZ, S4UW24K23XD.EB2GAMZ, S4UW24K23XE.EB2GAMZ, S4UW24K2RXD.EB2GAM1, S4UW24K2RXD.EB2GAMZ, S4UW24K2RXE.EB2GAMZ, S4UW24KE311.EB2GAMZ, S4UW24KE3W1.EB2GAMZ, S4UW24KERP1.EB2GAMZ, SG092CJ.U40,

  • Modelos compativeis8

    TS-C092YTL0.AMBBLAZ, TS-C122LBA1.AMBALAZ, TSNC072W4W0.ANWGLAZ, TSNC072YDA0.AMBBLAZ, TSNC072YDA0.AMBBLAZ, TSNC072YDA0.AMBBLSP, TSNC072YDA0.SMBBLAZ, TSNC072YMA0.AMBBLAZ, TSNC072YMA0.AMBBLAZ, TSNC072YMA0.AMBBLSP, TSNC072YMA0.SMBBLAZ, TSNC072YMA1.AMBBLAZ, TSNC072YNW5.AMBBLAZ, TSNC092B4A0.AMBFLAZ, TSNC092B4A0.AMBFLAZ, TSNC092EFW5.AMRFLAZ, TSNC092ERM0.AMRBLAZ, TSNC092ERM0.AMRBLAZ, TSNC092ERM1.AMRBLAZ, TSNC092ERM1.AMRBLSP, TSNC092ERM2.AMRFLAZ, TSNC092JBA0.AMBALAZ, TSNC092TMA0.AMBFLAZ, TSNC092TMA0.AMBFLAZ, TSNC092TMA0.AMBFLSP, TSNC092TMA1.AMBBLAZ, TSNC092TNW5.AMBFLAZ, TSNC092TNW6.AMBFLAZ, TSNC092W4W0.ANWFLAZ, TSNC092YDA1.AMBBLAZ, TSNC092YDA1.AMBBLAZ, TSNC092YDA1.AMBBLSP, TSNC092YDA1.SMBBLAZ,

  • Modelos Compativeis9

    TSNC092YJU1.AMBBLAZ, TSNC092YJU1.AMBBLAZ, TSNC092YJU1.SMBBLAZ, TSNC092YMA1.AMBBLAZ, TSNC092YMA1.AMBBLAZ, TSNC092YMA1.AMBBLSP, TSNC092YMA1.SMBBLAZ, TSNC092YTL0.AMBBLAZ, TSNC122B4A0.AMBFLAZ, TSNC122B4A0.AMBFLAZ, TSNC122EFW5.AMRFLAZ, TSNC122ERM1.AMRBLAZ, TSNC122ERM1.AMRBLSP, TSNC122ERM1.AMRFLSP, TSNC122ERM2.AMRFLAZ, TSNC122H4W0.ANWFLAZ, TSNC122LBA1.AMBALAT, TSNC122LBA1.AMBALAZ, TSNC122LBA2.AMBALAZ, TSNC122TMA0.AMBFLAZ, TSNC122TMA0.AMBFLAZ, TSNC122TNW5.AMBFLAZ, TSNC122YDA1.AMBBLAZ, TSNC122YDA1.AMBBLAZ, TSNC122YDA1.AMBFLSP, TSNC122YDA1.SMBBLAZ, TSNC122YJU1.AMBBLAZ, TSNC122YJU1.SMBBLAZ, TSNC122YMA1.AMBBLAZ, TSNC122YMA1.AMBBLAZ, TSNC122YMA1.AMBFLSP, TSNC122YMA1.SMBBLAZ, TSNC122YTL0.SMBBLAZ,

  • Modelos Compativeis10

    TSNC1825DA2.AMBFLSP, TSNC1825JU1.AMBFLAZ, TSNC1825MA1.AMBFLAZ, TSNC1825MA1.AMBFLAZ, TSNC1825MA2.AMBFLAZ, TSNC1825MA2.AMBFLAZ, TSNC1825MA2.AMBFLSP, TSNC1825MA3.AMBFLAZ, TSNC1825NW5.AMBFLAZ, TSNC1828FW5.AMRFLAZ, TSNC1828RM1.AMRBLAZ, TSNC182KBA1.AMBALAZ, TSNC182M4W0.ANWFLAZ, TSNC2425DA0.AMBBLSP, TSNC2425MA0.AMBBLAZ, TSNC2425MA0.AMBBLAZ, TSNC2425MA0.AMBBLSP, TSNC2425MA0.AMBFLAZ, TSNC2425NW0.AMBBLAZ, TSNC2428FW1.AMRBLAZ, TSNC2428RM0.SMRBLAZ, TSNC2428RM1.AMRBLSP, TSNC2428RM1.AMRFLAZ, TSNC242KBA1.AMBALAZ, USNC072W4W0.ANWFLSP, USNQ122HSA0.ANWBLAZ, USNQ122HSG3.ANWGLAZ, USNW122HSG3.ANWGLAZ, USUQ242CSG3.ANWGLAZ, USUQ242CSZ2.ANWBLAZ, USUW242CSG3.ANWGLAZ, USUW242CSZ2.ANWBLAZ

  • Part Numbers Compatíveis

    6640000036L, 5400240302

  • Categoria

    Outros

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