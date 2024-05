DESTAQUES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A LG Electronics Inc. ("LGE"), juntamente com suas subsidiárias e afiliadas (o "Grupo LG", "nós", "nosso" ou "nos")respeitam sua privacidade. Esta Política de Privacidade se aplica às informações pessoais que processamos através do website lg.com (o "Website"), outros websites fornecidos pelo Grupo LG, Contas LG, nossos serviços SmartHome oferecidos através de nosso aplicativo ThinQ (coletivamente, os "Serviços"). Também se aplica a quaisquer outras informações pessoais que você forneça ao membro local do Grupo LG.

Para os usuários da LG Smart TV ou Produto de Mídia Inteligente, consulte a Política de Privacidade de Membro de Produto de Mídia Inteligente para obter detalhes de como a LGE processa informações pessoais durante o fornecimento de seu serviço Smart TV/Produto de Mídia. Esta Política de Privacidade não se aplica ao processamento coberto pela Política de Privacidade de Membro de Produto de Mídia Inteligente, embora o Grupo LG também possa usar informações pessoais coletadas através do serviço Smart TV/Produto de Mídia Inteligente conforme descrito nesta Política de Privacidade, e a LGE pode usar informações pessoais coletadas através dos serviços conforme descrito na Política de Privacidade de Membro do Produto de Mídia Inteligente. Para mais informações, consulte a Política de Privacidade de Membro de Produto de Mídia Inteligente no menu Gerenciamento de Conta ou no menu Conta LG a partir das configurações de Smart TV/Produto de Mídia Inteligente.

VISÃO GERAL DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nesta Política de Privacidade, descrevemos os tipos de informações pessoais que coletamos através de nossos Serviços, como utilizamos essas informações, por quanto tempo as guardamos e com quais partes as compartilhamos. Também explicamos que escolhas e direitos você tem em relação ao uso de suas informações, incluindo o direito de objeção a alguns dos processamentos que realizamos (se previsto pela lei aplicável). Mais informações sobre seus direitos, e como exercê-los, são apresentadas na seção " Seus Direitos ". Também fornecemos nossos dados de contato, para que você possa entrar em contato conosco caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade e nossas práticas de privacidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Última atualização: 04 / 04 / 2024

1. Quem é responsável por suas informações pessoais?

Sua entidade local LG é responsável por operar o Website ou outros websites do Grupo LG em seu país, e por informações sobre você coletadas através do Website. Sua entidade local LG também é responsável por qualquer informação pessoal que você fornecer diretamente a ela, por exemplo, durante chamadas de atendimento ao cliente ou cartões de registro de produtos. A LGE é responsável pela operação de todos os outros Serviços, e pelas informações sobre você coletadas através ou em conexão com esses Serviços.

O nome e os detalhes de contato de sua entidade local LG e LGE podem ser encontrados na seção "Contato" abaixo.

2. Informações pessoais que coletamos

Os seguintes tipos de informações pessoais são coletados em conexão com nossos serviços:

Informações que você nos fornece diretamente a nós ou a terceiros

Alguns Serviços nos permitem coletar informações diretamente de você ou de outras empresas com as quais você tem um relacionamento. Por exemplo:

• Ao usar nossos Serviços (por exemplo, ao criar uma conta LG, registrar um dispositivo ou produto, fazer uma compra, avaliar um produto ou entrar em contato conosco), você nos fornecerá informações, como seu nome, endereço de e-mail, número de telefone, data de nascimento, sexo, voz do locutor, foto, vídeo, informações do cartão de pagamento, endereço de entrega (incluindo CEP), informações de compra e interações com dispositivos eletrônicos conectados.

• Quando você faz login com uma conta ou perfil de terceiros, teremos acesso a informações tais como, seu nome e endereço de e-mail e tags de mídia social.

• Quando você se comunicar com nossa equipe de atendimento ao cliente ou com outros funcionários do Grupo LG, processaremos essas comunicações e outras informações necessárias para responder a suas consultas e satisfazer suas solicitações.

Informações sobre o seu uso de nossos serviços

Além das informações fornecidas por você, coletaremos informações sobre seu uso de nossos serviços através de software em seus dispositivos e por outros meios eletrônicos (tais como o uso de cookies e sensores). Nós vamos coletar:

• Informações do dispositivo: o nome do dispositivo, IMEI, UUID, versão do sistema operacional, país, localização, idioma, endereço IP, identificador de anúncio móvel e configurações dos dispositivos.

• Informações do produto: nome do modelo, número do fabricante, data e local da compra, foto do recibo

• Informações de registro: informações de uso, como URL, URL redirecionada, tempo de desempenho, quem o indicou, tipo de rede, informações de rede, status de cobrança, informações de bloqueio de anúncios, sua interação com os Serviços, incluindo histórico de visitas, os aplicativos, serviços e recursos que você usa e cookies. Para obter mais informações sobre como usamos cookies para nossos Serviços, consulte a Política de Cookies relevante para os Serviços que você está usando.

• Informações de localização: processaremos suas informações de localização com base em seu consentimento ou onde for necessário para prestar o serviço que você solicitou (por exemplo, exigindo suas informações de localização para lhe dar instruções).

• Outras informações sobre o uso de nossos Serviços, como os sites que você visita, padrões de digitação (preenchimento automático), comportamento e histórico de uso do dispositivo conectado, energia do dispositivo conectado e informações de uso de energia e como você interage com o conteúdo oferecido por meio de nossos serviços.

Outras informações que coletamos

Quando solicitarmos seu consentimento, explicaremos no momento de obter seu consentimento quais informações estaremos coletando e como as utilizaremos.

Às vezes recebemos informações sobre você de terceiros, inclusive de outras empresas, como Facebook, Google, Amazon ou Line. Por exemplo, podemos receber suas informações de terceiros provedores de redes sociais se você optar por se conectar a nossos serviços usando sua conta de rede social.

Verificamos certas informações que você fornece com terceiros, por exemplo, fornecedores de verificação de identidade, a fim de proteger contra fraudes.

Também usamos informações pessoais coletadas inicialmente através do serviço Smart TV/Produto de Mídia Inteligente da LGE para as finalidades descritas nesta Política de Privacidade. Consulte a Política de Privacidade de Membro de Produto de Mídia Inteligente da LGE em separado para obter mais detalhes.

Também coletamos informações sobre você de outros terceiros, por exemplo, empresas de marketing e corretores de dados, a fim de entender melhor seus interesses e entregar-lhe serviços e publicidade mais personalizados. Por exemplo, recebemos informações agregadas sobre estilo de vida ou padrões de compra de certos grupos demográficos, a fim de melhor compreender seus prováveis interesses.

Também podemos coletar outras informações sobre você, seus dispositivos ou seu uso de nossos serviços quando exigido por lei (como, por exemplo, quando somos obrigados por lei a coletar registros de busca na Internet) ou com seu consentimento.

Links para outros Websites, dispositivos, aplicativos e recursos

Nossos Serviços podem permitir que você se conecte a outros websites, dispositivos, aplicativos e outras características, que podem operar independentemente de nós e ter seus próprios avisos ou políticas de privacidade, que sugerimos enfaticamente que você analise. Na medida em que qualquer website, dispositivo, aplicativo ou outro recurso vinculado não é de nossa propriedade ou controlado, não somos responsáveis por seu conteúdo, uso ou práticas de privacidade.

3. Como usamos estas informações

Se você utilizar mais de um de nossos serviços, incluindo nosso serviço de Smart TV/Produto de Mídia Inteligente, combinaremos as informações pessoais que coletamos de você em conexão com cada um desses serviços e as utilizaremos para os propósitos definidos abaixo ou conforme descrito na política de privacidade aplicável aos serviços que você utiliza. Por exemplo, isto evita que você tenha que usar inícios de sessão diferentes para serviços diferentes.

Prestação de serviços com base em sua relação contratual conosco

Processamos suas informações pessoais quando isso é necessário nos termos de nosso contrato com você, inclusive para:

• Fornecer-lhe nossos serviços e características específicas que você selecionar ao utilizar nossos serviços, o que pode exigir a personalização do conteúdo de nossos serviços.

• Processar pedidos e pagamentos e entregar a você nossos produtos ou produtos de terceiros que você comprar através de nossos serviços e permitir que você exerça seus direitos de garantia ou outros direitos que você tenha sob seu contrato.

• Identificar e autenticar você para que você possa utilizar alguns de nossos serviços.

Facilitar instalações e registros, resolver questões técnicas, fornecer suporte ao cliente e enviar-lhe as informações necessárias relacionadas aos serviços.

Interesses legítimos do Grupo LG e/ou de terceiros

Processamos informações pessoais na medida do necessário para satisfazer nossos interesses legítimos (ou de terceiros), o que inclui nossos interesses para:

• Gerenciar com eficácia nosso relacionamento com nossos clientes, inclusive comunicando-se com você e respondendo a suas consultas;

• Realizar atividades de marketing direto (quando não somos obrigados por lei a obter seu consentimento), inclusive enviando-lhe comunicações de marketing via e-mail, chamadas telefônicas, correio, mensagens de texto, canais de mídia social ou através de notificações push através de nossos aplicativos móveis, apresentando-lhe anúncios on-line tanto em nossos serviços como em sites de terceiros, criando perfis de marketing e personalizando as recomendações e conteúdos de marketing que nós e outros lhe apresentam, e realizando promoções, concursos e sorteios de prêmios.

• Proteger nossas operações comerciais contra, identificar e prevenir fraudes e outras atividades ilegais ou atividades proibidas por nossos Termos de Uso.

• Proteger a segurança, disponibilidade e integridade de nossos serviços e sistemas de informação, inclusive usando mecanismos de autenticação e outras medidas de segurança, monitorando nossos sistemas para ameaças à segurança, mantendo back-ups, anonimizando dados e realizando serviços de manutenção de sistemas.

• Proteger nossos direitos legais e a segurança dos usuários finais, inclusive tratando de reclamações, obtendo aconselhamento jurídico e estabelecendo, exercendo ou defendendo reclamações legais relacionadas a nós ou a outras empresas de nosso grupo e a nossos serviços;

• Melhore sua experiência de usuário, inclusive fornecendo-lhe funções personalizadas, tais como uma função de preenchimento automático, uma função de busca rápida baseada em suas páginas mais visitadas e conteúdos adicionais adaptados aos seus interesses;

• Melhorar nossos serviços e atendimento ao cliente, inclusive buscando seu feedback e realizando questionários e pesquisas de mercado, realizando análises de dados sobre o uso de nossos serviços, analisando o comportamento dos clientes, construindo padrões e perfis de uso dos clientes a fim de identificar tendências regionais e globais dos usuários e otimizar nossa oferta aos clientes globalmente;

• Gerenciar com eficácia nossos negócios, inclusive gerando relatórios e analisando o desempenho de nossos serviços (através do uso de informações agregadas), auditando nossos processos comerciais, utilizando estatísticas para tomar decisões comerciais informadas.

Quando nos apoiamos em nossos interesses legítimos, realizamos um teste de equilíbrio para considerar qual será o impacto do processamento nos indivíduos e para determinar se os interesses dos indivíduos superam nossos interesses no processamento que está ocorrendo. Você pode obter mais informações sobre este teste de equilíbrio usando os detalhes de contato no final desta Política de Privacidade.

Seu consentimento

Procuramos seu consentimento para processar suas informações pessoais, onde considerarmos apropriado ou onde for exigido por lei. Usamos o consentimento para:

• Coloque cookies e utilize tecnologias similares de acordo com nossas Políticas de Cookies e as informações fornecidas a você quando essas tecnologias são utilizadas. Para mais informações, consulte a Política de Cookies relevante para o serviço que você está utilizando.

• Enviar-lhe comunicações de marketing (quando for exigido por lei ou quando optarmos por contar com o consentimento).

• Fornecer recomendações e anúncios personalizados de conteúdos, produtos e serviços que nós ou outros achamos que você gostaria, analisando informações relacionadas ao seu uso dos Serviços combinadas com diversas informações que você nos fornece por outros meios, para fins consistentes com esta Política de Privacidade e Política de Cookies. Isto pode envolver a entrega de marketing através de vários canais, incluindo, por e-mail, através da conta LG, em nossos websites ou em plataformas de terceiros (incluindo redes sociais).

Em outras ocasiões em que pedimos o seu consentimento, utilizaremos os dados para o propósito explicado a você naquele momento.

Quando dependemos de seu consentimento, você sempre tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento. Isto não afetará a legalidade de qualquer processamento que realizamos antes que você retire seu consentimento. Para exercer este direito, consulte a seção "Seus Direitos" abaixo.

Obrigações legais

Processamos informações pessoais na medida em que isso seja necessário:

• Cumprir nossas exigências legais sob as leis aplicáveis (por exemplo, obrigações fiscais e contábeis, obrigações relacionadas à segurança do produto, garantias e proteção ao consumidor).

• Cumprir as ordens e intimações judiciais, e responder a solicitações legalmente vinculantes do governo, agências de aplicação da lei, autoridades públicas e/ou reguladores.

Quando precisamos de suas informações para executar nosso contrato com você ou para cumprir com nossas obrigações legais, você é obrigado a nos fornecer essas informações. Em outros casos, você não é obrigado a fornecer informações pessoais, entretanto, não fazê-lo pode ter impacto na forma como você utiliza nossos Serviços.

4. Compartilhar informações

Nós transferimos, divulgamos ou disponibilizamos informações pessoais sobre você a terceiros, conforme descrito abaixo:

• O Grupo LG e o pessoal : compartilhamos informações pessoais entre os membros do Grupo LG e com nosso pessoal, incluindo contratados e agentes, e outras empresas de nosso grupo, na medida em que isso seja necessário ou razoável para fornecer nossos serviços e cumprir as finalidades estabelecidas na seção 3 acima ou descritas nas políticas de privacidade relacionadas a nossos outros serviços. Por exemplo, compartilhamos suas informações pessoais com a LGE para fins de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, e com seu membro local do Grupo LG para fins de marketing.

• Provedores de serviço . Transferimos ou divulgamos suas informações para empresas e indivíduos cuidadosamente selecionados que nos prestam serviços; por exemplo, empresas que nos ajudam a desenvolver e operar sistemas para nossos Serviços, provedores de serviços de TI, segurança, hospedagem, manutenção de sites, manutenção e análise de dados, atendimento e comunicação ao cliente, processamento e atendimento de pedidos, correspondência, cobrança, serviços de marketing e pesquisa de mercado , centros autorizados de assistência e reparação, outros serviços administrativos e empresas que realizam concursos, sorteios e outras promoções em nosso nome. Essas entidades só estão autorizadas a acessar e usar suas informações pessoais na medida do necessário para que elas nos forneçam seus serviços e estão sob obrigações contratuais com o objetivo de, entre outras coisas, impedir que elas usem suas informações para outros fins. Alguns de nossos provedores de serviços estão localizados na República da Coréia ou em outros países fora da Europa.

• Fornecedores IoT de terceiros : quando você ativa recursos de conectividade de terceiros, por exemplo, quando você conecta dispositivos IoT domésticos a nossos Serviços, compartilharemos informações pessoais com os fornecedores desses dispositivos IoT para permitir que você use os recursos relevantes em nossos Serviços.

• Revendedores autorizados . Em certos países, os produtos em nosso Website são vendidos por nossos revendedores autorizados. Quando você comprar produtos de nosso Website nesses países, compartilharemos suas informações pessoais com esses revendedores.

• Parceiros publicitários . Compartilhamos informações pessoais, incluindo como você interage com nossos serviços, os anúncios que você vê e as compras que faz com redes sociais e outros parceiros de publicidade, a fim de medir a eficácia de nossa publicidade, melhorar nossas práticas de marketing e nos ajudar a entregar publicidade mais relevante para você. De acordo com suas preferências de marketing, podemos também compartilhar seus dados pessoais com terceiros que estejam oferecendo produtos ou serviços que acreditamos que possam ser de seu interesse ou que de outra forma estejam conduzindo pesquisas e análises de marketing. Essas partes podem usar suas informações pessoais para contatá-lo com ofertas ou anúncios.

• Outros parceiros comerciais . Divulgaremos suas informações pessoais a outros parceiros comerciais, quando necessário, a fim de permitir que você tenha acesso aos Serviços solicitados através de nossos Serviços ou materiais promocionais relacionados a nossos Serviços.

• Visitantes de nosso Website . As mensagens que você postar em algumas áreas do site, incluindo quadros de revisão de produtos, salas de bate-papo, fóruns ou outras áreas de postagem pública, podem ser vistas por outros visitantes de nosso Website. [Deixamos claro em nosso site onde as informações que você publicar serão visíveis para outras pessoas.]

• Consultores empresariais : por exemplo, nossos advogados, contabilistas, consultores empresariais, seguradoras, auditores, na medida do necessário para que eles nos prestem seus serviços.

• Autoridades governamentais, autoridades judiciais, reguladores ou outros terceiros, quando necessário : divulgaremos informações pessoais às autoridades governamentais, autoridades judiciais, reguladores ou outros terceiros quando tivermos uma exigência legal para fazê-lo ou quando acreditarmos que isso seja necessário:

- para cumprir a lei ou responder a processos legais obrigatórios (como mandado de busca, intimação ou ordem judicial);

- verificar ou impor o cumprimento dos termos e políticas que regem nossos serviços e investigar e prevenir fraudes ou outras atividades ilegais relacionadas ao uso de nossos serviços ou que afetem nossos negócios, na medida em que tal divulgação seja permitida pelas leis de proteção de dados aplicáveis; e

- para proteger e defender nossos direitos, propriedade e a segurança de nossas operações comerciais e de quaisquer de nossas respectivas afiliadas, funcionários, parceiros comerciais, nossos clientes ou membros do público.

• Transações corporativas . Podemos divulgar suas informações a terceiros (e seus consultores comerciais) como parte de uma fusão ou transferência, reorganização, aquisição ou venda (inclusive no contexto de negociações), dissolução ou outra transação corporativa, ou no caso de uma falência.

• Outras partes com seu consentimento ou a seu pedido . Além das divulgações descritas nesta Política de Privacidade, podemos compartilhar informações sobre você com terceiros quando você consente ou solicita tal compartilhamento separadamente.

• Serviços analíticos Podemos coletar informações pessoais sobre suas atividades online em sites e dispositivos conectados ao longo do tempo e em sites, dispositivos, aplicativos e outros recursos e serviços online de terceiros. Podemos usar serviços analíticos de terceiros, como Google Analytics e Firebase. As informações que obtemos podem ser divulgadas ou coletadas diretamente por esses provedores e outros terceiros relevantes que usam essas informações, por exemplo, para avaliar o uso dos Serviços. Para saber mais sobre o Google Analytics, visite "Como o Google utiliza dados quando você utiliza os sites ou aplicativos de nossos parceiros" (localizado em https://www.google.com/policies/privacy/partners/), "Protegendo seus dados" (localizado em https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) e "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" (localizado em https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Retenção de informações pessoais

Tomamos as medidas apropriadas para assegurar que processamos e retemos as informações de acordo com os seguintes princípios:

• pelo menos durante o período pelo qual as informações são utilizadas para lhe fornecer nossos serviços;

• como exigido por lei, um contrato, ou com relação a nossas obrigações legais (por exemplo, leis tributárias); ou

• somente enquanto for necessário para o propósito para o qual foi coletado, for processado, ou por mais tempo se exigido por qualquer contrato, pela lei aplicável, ou, de forma anônima, para fins estatísticos, sujeito a salvaguardas apropriadas. Por exemplo, se surgir uma disputa entre você e o Grupo LG ou se você não fizer o pagamento de nossos Serviços, poderemos reter informações relevantes até que tal disputa seja resolvida ou até que tal pagamento seja feito, respectivamente. Se você excluir toda a sua Conta LG, suas informações serão retidas por três meses e imediatamente destruídas em seguida, a menos que seja exigido de outra forma pela legislação aplicável.

• Quando processamos suas informações, processamos os dados até que você nos peça para parar e por um curto período após isso (para nos permitir implementar seus pedidos). Também mantemos um registro do fato de que você nos pediu para não lhe enviar marketing direto ou processar seus dados indefinidamente para que possamos respeitar seu pedido no futuro.

6. Suas escolhas

Quando permitido, podemos contatá-lo via e-mail, chamada telefônica, mensagens de texto ou notificações push através de nossos aplicativos móveis. Para enviar uma solicitação relativa ao recebimento de tais comunicações da nossa parte, entre em contato conosco utilizando as informações especificadas na seção " Contato " abaixo.

Você pode cancelar a inscrição de nossas comunicações de marketing a qualquer momento, clicando no link "cancelar inscrição" incluído na parte inferior dos e-mails ou entrando em contato conosco diretamente (veja seção "Contato" abaixo).

Tenha em atenção que, se você cancelar sua inscrição de nossas comunicações de marketing, processaremos sua inscrição o mais rápido possível, mas esteja ciente de que em algumas circunstâncias você poderá continuar a receber mensagens de marketing por um curto período de tempo enquanto processamos sua solicitação. Também continuaremos a lhe enviar mensagens de serviço para lhe fornecer as informações necessárias em relação ao seu contrato e aos Serviços que você utiliza (por exemplo, para atualizá-lo sobre mudanças em nossos Termos de Uso).

7. Seus direitos

Na medida prevista pela legislação aplicável, você pode solicitar a seu membro local do Grupo LG uma cópia das informações pessoais que temos sobre você. Você também pode nos pedir para apagar informações pessoais ou corrigir qualquer imprecisão, para restringir ou limitar o processamento de suas informações pessoais, para retirar seu consentimento e para lhe fornecer informações pessoais que você nos forneceu para um contrato ou com seu consentimento em um formato estruturado, legível por máquina, e para nos pedir para compartilhar (portar) esses dados com outro controlador.

Além disso, na medida prevista pela lei aplicável, você pode se opor ao processamento de seus dados pessoais em algumas circunstâncias (em particular, quando não tivermos que processar os dados para atender a uma exigência contratual ou outra exigência legal).

No entanto, estes direitos podem ser limitados, por exemplo, se o cumprimento de seu pedido revelar dados pessoais sobre outra pessoa, onde eles infringiriam os direitos de terceiros (incluindo nossos direitos) ou se você nos pedir para apagar informações que somos obrigados por lei a manter ou que temos interesses legítimos compulsivos em manter. As isenções relevantes estão incluídas tanto no RGPD como nas leis nacionais. Nós o informaremos sobre as isenções relevantes nas quais confiamos ao responder a qualquer solicitação que você fizer. Para fazer uma solicitação sobre seus direitos ou para fazer uma consulta, use os detalhes de contato na seção " Contato " abaixo. Em alguns casos, você também pode exercer seus direitos diretamente através do Website.

8. Como protegemos as informações pessoais

Levamos a proteção de suas informações a sério e temos em vigor salvaguardas destinadas a proteger as informações que coletamos através de nossos Serviços. No entanto, tenha em atenção que, embora tomemos medidas razoáveis para proteger suas informações, nenhum website, transmissão pela Internet, sistema de computador ou conexão sem fio é completamente seguro.

9. Transferência internacional de informações

O uso de nossos serviços envolverá a transferência, armazenamento e processamento de suas informações pessoais dentro e fora de seu país de residência, o que será consistente com esta Política de Privacidade. Em particular, suas informações pessoais serão transferidas para a República da Coréia e os Estados Unidos. Observe que as leis de proteção de dados e outras leis de países para os quais suas informações podem ser transferidas podem não ser tão abrangentes quanto as leis de seu país.

[Para Residentes Europeus]

Se você estiver no EEE (Espaço Econômico Europeu, ou seja, na União Europeia e Islândia, Lichtenstein, Noruega), Reino Unido ou Suíça, transferiremos suas informações pessoais para outros países fora do EEE, Reino Unido ou Suíça, incluindo a República da Coréia e os EUA. A legislação da União Europeia reconhece a República da Coréia como protegendo adequadamente as informações pessoais. No entanto, quando transferimos suas informações pessoais para uma jurisdição que não é considerada adequada pela legislação aplicável, tomaremos as medidas apropriadas, em conformidade com as leis aplicáveis, para assegurar que suas informações pessoais permaneçam protegidas. Tais medidas incluem, por exemplo, o uso de cláusulas-modelo que foram aprovadas pela UE, Reino Unido e Suíça. Em alguns casos, contaremos com seu consentimento explícito, quando for apropriado. Para solicitar mais informações ou obter uma cópia dos acordos contratuais ou outras salvaguardas em vigor, utilize os detalhes de contato estabelecidos na seção " Contato " abaixo.

10. Atualizações de nossa Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade pode ser atualizada para refletir mudanças em nossas práticas de informações pessoais com respeito a nossos Serviços, ou mudanças na lei aplicável.

11. Contato

Para exercer seus direitos, ou para maiores informações sobre como usamos suas informações pessoais, entre em contato conosco.

Para solicitações e consultas relacionadas a informações sobre você coletadas através do Website ou de outro modo por seu membro local do Grupo LG, contate seu membro local do Grupo LG. O nome e os detalhes de contato de seu membro local do Grupo LG podem ser encontrados aqui .

Para solicitações e consultas relacionadas às informações sobre você coletadas através de todos os outros Serviços, contate a LGE em [ aqui ] ou via correio [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, República da Coréia]. O nome e os detalhes de contato de seu membro local do Grupo LG podem ser encontrados aqui .

12. Informações pessoais de crianças

Nossos serviços são projetados para um público geral e não são dirigidos a crianças. Em conexão com nossos Serviços, não coletamos ou mantemos intencionalmente informações pessoais de ninguém com menos de 18 anos ou conscientemente permitimos que tais pessoas utilizem nossos Serviços. Não nos forneça nenhuma informação pessoal relacionada a pessoas menores de 18 anos. Se você for menor de 18 anos, não tente se registrar para nossos serviços ou nos fornecer qualquer informação pessoal. Se soubermos que uma pessoa com menos de 18 anos nos forneceu qualquer informação pessoal, excluiremos prontamente tais informações pessoais. Se você acredita que uma criança menor de 18 anos pode ter nos fornecido informações pessoais, entre em contato conosco usando as informações especificadas na seção " Contato " acima.

Em algumas jurisdições, podemos adotar uma política mais rígida de classificação etária. Leia as informações suplementares para sua jurisdição na parte inferior desta Política de Privacidade para obter mais informações.

Entidades LG

País Entidade LG Endereço registrado Informações de contato Brasil LG Electronics do Brasil Ltda. Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 940, 3º e 4º andar, Bloco B, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04583-110 www.lg.com/br/suporte/email

Serviços

Serviço Entidade LG Endereço registrado Informações de contato ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, República da Coréia thinq@lge.com https://www.lg.com/br LG Electronics do Brasil Ltda. Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 940, 3º e 4º andar, Bloco B, Vila Cordeiro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04583-110 www.lg.com/br/suporte/email

Termos Suplementares para a Política de Privacidade – Brasil

Seção 3

Com relação à Seção 3 “Como Usamos os Dados Pessoais que Coletamos”, note que “avaliar e melhorar os nossos Serviços, desenvolver novos produtos e serviços, realizar pesquisas de mercado e realizar análise de dados” são atividades conduzidas com base em nosso legítimo interesse (e não na relação contratual estabelecida entre nós, como descrito acima).

Com relação à Seção 3 “Como Usamos os Dados Pessoais que Coletamos”, em “Uso de Dados Pessoais com base no seu Consentimento”, por favor, considere que se você decidir não consentir com alguma das operações descritas nessa Política de Privacidade, algumas funcionalidades específicas dos Serviços poderão ser afetadas.

Se qualquer condição relativa ao seu consentimento for alterada (especificamente, condições relacionadas com (i) a finalidade do tratamento; (ii) sua forma ou duração; (iii) nossa identificação; ou (iv) outras informações relativas ao uso compartilhado de dados pessoais e o propósito disso), seu consentimento será novamente solicitado, para saber se você concorda com o tratamento modificado desses dados.

Seção 4

Com relação à Seção 4 “Compartilhamento de Dados Pessoais”, “Prestador de Serviços”, não obstante o disposto acima, nós poderemos transferir ou compartilhar seus dados pessoais para empresas cuidadosamente selecionadas, que prestem serviços em nosso nome, como empresas que nos ajudam a desenvolver e operar os sistemas dos nossos Serviços, hospedar o Site, e prestar serviços de propaganda e marketing. Essas empresas estão contratualmente impedidas de tratar seus dados pessoais para quaisquer fins além da prestação dos serviços relevantes para nós, e serão instruídas a deletar seus dados pessoais tão logo nós paremos de tratá-los e deletá-los de nossa base de dados.

Seção 7

Não obstante o disposto na Seção 7, “Seus Direitos”, acima, por favor, saiba que na medida permitida pela lei aplicável, você pode nos pedir uma confirmação de que tratamos seus dados pessoais, uma cópia dos dados pessoais que coletamos, para deletar qualquer dado pessoal, ou corrigir imprecisões. Você também pode solicitar que nós limitemos o tratamento de seus dados pessoais (por meio da anonimização, bloqueio ou eliminação) que seja desnecessário, excessivo ou tratado em desconformidade com as leis aplicáveis, assim como transferir seus dados pessoais para outro prestador de serviços ou produtos, mediante solicitação expressa e dentro dos limites do segredo comercial e industrial. Você pode nos perguntar sobre as consequências de recusar o consentimento, revogar seu consentimento e deletar dados pessoais que estavam sendo tratados mediante seu consentimento. Você também tem o direito de saber com quais entidades públicas ou privadas nós compartilhamos seus dados pessoais. Por fim, você tem o direito de solicitar revisão, por uma pessoa natural, das decisões tomadas exclusivamente a partir do tratamento automatizado de dados pessoais, que afete seus interesses, incluindo decisões que definam seu perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito, ou aspectos da sua personalidade.

Para realizar qualquer solicitação com relação aos seus direitos, ou para fazer alguma pergunta, veja a seção “Fale Conosco”, abaixo. Nós asseguramos que você conseguirá exercer os direitos escritos acima de forma fácil e gratuita.

Seção 12

Com relação à Seção 12 “Fale Conosco”, por favor, saiba que você pode se comunicar com nosso Encarregado, em português, pelo canal https://www.lg.com/br/suporte/lgpd.