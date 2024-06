Instalação Ar Condicionado - Termos e Condições de Intermediação de Serviços LG

A LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 01.166.372/0001-55, com endereço na Avenida Dom Pedro I, W-7777, Área Industrial do Piracangaguá, CEP 12091-000, e sua filial de São Paulo,inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.166.372/0001-36, com sede na Avenida Chucri Zaidan, nº 940, 3º e 4º andar, Bloco B, Vila Cordeiro, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente "nós" ou "LG") elaborou os presentes termos e condições (“Termos e Condições”) que servirão de base para a contratação de serviços de instalação de ar condicionados LG adquiridos por seus clientes (“Serviços”), doravante denominados simplesmente “você”, “sua” ou “cliente(s)”.

Nessa nova modalidade de Serviços, a LG irá auxiliar seus clientes intermediando a contratação de assistência técnica para a prestação dos Serviços (“Assistência Técnica”).

a. Estes Termos e Condições têm por finalidade estabelecer as condições gerais aplicáveis para a prestação dos Serviços de acordo com as diretrizes ora estabelecidas, bem como estabelecidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor e demais leis, normas e regulamentações aplicáveis.

b. Se você recebeu estes Termos e Condições, significa que você demonstrou interesse em contratar os Serviços e, juntamente com estes, recebeu o link para acesso à plataforma onde realizará os pagamentos devidos e finalizará o procedimento de contratação dos Serviços.

c. Antes de prosseguir com o pagamento, por favor, leia os Termos e Condições com atenção e ao final, se estiver de acordo, clique no item “Declaro que li e estou de acordo com estes Termos e Condições”.

Caso você não esteja de acordo com alguma disposição ora prevista você não deve prosseguir com a solicitação dos Serviços e respectivo pagamento, pois esses irão reger a contratação dos serviços intermediados pela LG e prestados pela Assistência Técnica e demais condições relacionadas aos Serviços e qualquer violação aos Termos de Uso poderá ensejar responsabilidade civil e criminal nos termos da lei. O uso e contratação de qualquer Serviço, estão expressamente condicionados à concordância e aceitação dos Termos e Condições. Portanto, a contratação dos Serviços constitui a sua expressa concordância com os Termos e Condições. AO CLICAR NO ITEM "DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES", SIGNIFICA QUE VOCÊ LEU, CONCORDA E ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES.

d. A aceitação dos Termos e Condições, bem como contratação dos Serviços pressupõe a sua plena, ampla e livre capacidade jurídica nos termos da legislação em vigor.

1. Registro e Cadastro

1.1. Ao contratar o Serviço e/ou entrar em contato com a LG via SAC para solicitar o serviço, você concorda em (a) fornecer informações corretas, precisas, atuais e completas sobre si e local de instalação conforme solicitado, comprometendo-se a fornecer todas e quaisquer informações e documentos solicitados; e, (b) com informações sempre corretas, precisas, atuais e completas. Você reconhece que, se qualquer informação fornecida por você não for verdadeira, correta, precisa, atual ou completa, reservamo-nos o direito de rejeitar a contratação do Serviço. O uso das informações fornecidas por você é regido por nossa Política de Privacidade (disponível em https://www.lg.com/br/privacy). Sendo de responsabilidade da LG a preservação da confidencialidade de todos os dados e informações fornecidos, inclusive durante o processo de contratação. A segurança dos dados é mantida conforme os mais altos padrões de segurança.

1.2. A LG se compromete a manter a confidencialidade das informações dos clientes, nos termos da legislação vigente, em especial da Lei do Marco Civil da Internet nº 12.965/2014.

2. Serviços

2.1. Para contratar os Serviços, você deverá realizar o cadastro conforme item 1, acima, de forma que a ordem de Serviço somente será considerada finalizada após o pagamento integral dos respectivos valores e quando você receber um e-mail de confirmação enviado pela LG.

2.2. Os Serviços somente serão realizados no endereço indicado por você no endereço informado via SAC e desde que no local esteja presente o cliente (desde que maior de idade), seu representante legal ou terceiro responsável pelo acompanhamento da instalação, devidamente nomeado pelo cliente, devidamente munidos de documento de identidade.

2.3. Ao término da instalação o cliente (desde que maior de idade), seu representante legal ou terceiro responsável pelo acompanhamento da instalação, nos termos do item

2.2. acima, deverá assinar termo de conclusão dos Serviços.

2.4. A LG será responsável pela gestão do processo de instalação, bem como pela indicação da Assistência Técnica autorizada credenciada, de forma que todo e qualquer contato deverá ser realizado entre o cliente e a LG.

2.4.1. Caso haja qualquer problema entre o cliente e a Assistência Técnica no momento da instalação do ar-condicionado, o cliente deverá entrar em contato com a LG, imediatamente, para registrar a ocorrência. Não serão aceitas reclamações após a assinatura de conclusão dos Serviços pelo cliente.

2.5. Os Serviços incluem:

a. Tubulação de cobre de até 3 metros, isolamento térmico em polietileno expandido blindado, fiação elétrica e mangueira de dreno cristal compatível com a distância da parte externa junto com a tubulação em desnível;

b. Interligação da unidade evaporadora à unidade condensadora;

c. Furação em alvenaria para passagem da tubulação, permitindo seu acesso à parte externa do ambiente, limitado a 1 (um) furo por evaporadora. Furos adicionais serão cobrados à parte;

d. Suporte para condensadora no padrão “L” e fixação da tubulação aparente com abraçadeiras;

e. Interligação elétrica entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora;

f. Aplicação adequada de vácuo no sistema;

g. Mão de obra de instalação, em horário comercial;

h. Testes finais para demonstração de funcionamento na presença do cliente ou de terceiro responsável, desde que devidamente nomeado pelo cliente através de documento escrito e assinado pelo cliente.

2.6. Os Serviços não incluem:

a. Obtenção de autorizações, licenças e alvarás aplicáveis de entidades privadas ou públicas competentes, incluindo, mas não limitados a condomínios, órgãos oficiais, prefeituras e/ou associações de bairro e vizinhança, para a instalação do ar-condicionado no local/edifício indicado pelo cliente;

b. Providências externas à natureza do Serviço, incluindo, mas não limitados a, desinstalação de equipamentos no local de instalação, suportes especiais ou sob medida para condensadora, serviços hidráulicos, instalação de drenos por meio de bombas, canaletas para acabamento de tubulação, cortes em alvenaria em paredes necessárias para que a tubulação permaneça embutida, serviços de aplicação de gesso ou massa corrida, serviços de pintura, serviços de serralheria ou marcenaria, serviços de recomposição de parede, teto, forros, gessos, e lajes, entre outros;

c. Trabalhos e adaptações de natureza elétrica que eventualmente sejam necessários para execução do Serviço, incluindo, mas não se limitando a extensão ou adaptação de pontos de energia, transformadores, instalação de disjuntores e tomadas, etc.;

d. Serviços que, à critério da LG ou da Assistência Técnica, possuam alto nível de periculosidade ou insalubridade, incluindo, mas não se limitando a locais altos, subterrâneos, com pouca ventilação, de difícil acesso, mediante utilização de andaimes, cordas, alpinistas industriais, dentre outros;

e. Serviços elétricos (Exemplo: Puxar um ponto de energia 220 volts, transformar um ponto 110 volts em 220 volts, fornecer transformadores, instalar disjuntores e tomadas).

2.7. Caberá ao cliente:

a. Autorizar a entrada do(s) encarregado(s) da Assistência Técnica nas dependências onde o ar condicionado deverá ser instalado;

b. Estar com o local onde o ar-condicionado será instalado apto para que o Serviço seja prestado;

c. Apresentar planta elétrica e hidráulica do local de instalação, a fim de cerificar a não existência de canos, tubos ou demais aparatos nos pontos de perfuração;

d. Indicar para a Assistência Técnica o local exato de instalação dos equipamentos, de acordo com as normas do fabricante;

e. Informar à LG todas as restrições e normas aplicáveis para a execução do Serviço, incluindo restrição de horário, dias, ruídos, etc. com a devida antecedência;

2.8. Caso a Assistência Técnica compareça ao local de instalação do ar-condicionado e tal instalação não possa ser realizada nos termos agendados e contratados por culpa do cliente, incluindo, mas não limitando à falta de informações, informações incorretas, desatendimento a qualquer dos requisitos destes Termos e Condições, o cliente deverá realizar todo o procedimento de solicitação de Serviço via SAC novamente, bem como arcar com quaisquer taxas eventualmente devidas em razão da nova visita da Assistência Técnica ao local de instalação do ar-condicionado.

2.9. Sempre que houver necessidade de retorno da Assistência Técnica para finalização dos Serviços por falta de infraestrutura do cliente ou por qualquer outro motivo de culpa deste, o cliente ficará responsável por reagendar a visita com no mínimo 48 h de antecedência da nova data com o SAC.

2.10. Qualquer material extra ou custos adicionais eventualmente necessários para a realização dos Serviços poderá ser cobrado à parte do cliente diretamente pela Assistência Técnica.

2.10.1. Caso o cliente se recuse a efetuar pagamentos adicionais necessários para a finalização do processo, este terá os valores pagos reembolsados e a ordem de Serviço cancelada. O cliente está ciente e de acordo, porém que valores incorridos nos termos do item 2.10, abaixo, não serão reembolsados.

2.11. Será cobrada uma taxa de deslocamento, caso o cliente deseje agendar visita técnica para receber orientações a respeito da instalação (Exemplo: orientar pedreiros sobre procedimentos para embutir a tubulação na parede, marcar na parede os pontos de energia elétrica para uso de um eletricista, orientar encanadores sobre a instalação de drenos).

2.12. Cada ordem de Serviço aberta por você no Website e/ou via SAC corresponde a instalação de 1 (um) ar-condicionado. Se você precisar mais instalações, você deverá seguir o mesmo procedimento aqui descrito para cada Serviço adicional.

3. Preço e Pagamento

3.1. Você concorda em pagar todos os valores envolvidos na contratação dos Serviços, conforme indicado no momento da finalização do pedido via SAC. O cliente está ciente e de acordo que os valores referidos nestes Termos e Condições envolvem todos e quaisquer taxas, tributos, tarifas, preços públicos, pedágios, e demais encargos que, de qualquer maneira, direta ou indiretamente, incidirem sob os Serviços por ele contratados.

3.2. O preço e condições de pagamento, são aqueles destacados ou informados via SAC no momento do pedido e confirmados via e-mail antes da conclusão do pagamento, e são válidos exclusivamente para contratações realizadas através do SAC LG, não sendo aplicáveis a outros sites, a estabelecimentos físicos da LG, de seus parceiros, autorizados ou terceiros.

3.2.1. O cliente está ciente e de acordo que os valores correspondentes aos Serviços não são fixos, de forma que cada solicitação de Serviço pode resultar em um preço diferenciado em razão do local de instalação, modelo do ar-condicionado a ser instalado, etc.

3.3. A LG se reserva o direito de oferecer, por meio do SAC, preços, condições e/ou descontos sazonais, ao seu exclusivo critério. Quaisquer ofertas promocionais serão válidas exclusivamente para Serviços contratados via SAC, durante o prazo lá indicado, para os Serviços expressamente destacados, em conformidade com as diretrizes lá estabelecidas e veiculadas ou em eventual documento próprio devidamente indicado pela LG.

3.3. A LG informa que a contratação da Assistência Técnica somente estará efetivada, após o pagamento integral do valor dos Serviços e concordância com todas as cláusulas destes Termos e Condições.

3.4. O usuário dispõe do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) serviço para sanar suas dúvidas, solucionar eventuais solicitações ou reclamações a respeito dos Serviços ou de qualquer conteúdo disponibilizado no site. O SAC poderá ser acionado por meio de contato via telefone disponibilizado na página inicial do Website da LG.

4. Cancelamento dos Serviços

4.1. O não pagamento pelos Serviços dentro do prazo estabelecido pela LG resultará no cancelamento imediato dos Serviços.

4.2. O cliente está ciente e de acordo que o descumprimento de qualquer disposição destes Termos e Condições poderá ensejar o cancelamento da ordem de Serviço.

4.3. Os Serviços poderão ser cancelados pelo cliente desde que mediante comunicação prévia à LG de, no mínimo 3 (três) dias da data do agendamento da instalação, sob pena de os valores pagos não serem reembolsados.

4.4. A instalação poderá não ocorrer caso a LG não identifique as condições necessárias e adequadas para tal serviço, podendo realizar o estorno do valor a qualquer tempo.

5. Prazos

5.1. O cliente está ciente e de acordo que os Serviços sofrem grande sazonalidade, havendo, portanto, épocas do ano em que a demanda é muito alta, gerando uma longa fila de espera entre os clientes, a qual pode variar de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias.

5.2. Os reagendamentos de Serviços, nos termos do item 2.8, possuem um prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da nova solicitação do cliente.

6. Disposições Gerais

6.1. Os Serviços têm garantia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da conclusão.

6.2. Caso a LG seja considerada responsável por qualquer dano causado ao cliente, essa responsabilidade estará limitada ao valor total recebido pela LG para os Serviços, não sendo ao cliente qualquer indenização por danos indiretos, danos morais, lucros cessantes, perda de receita, etc.

6.3. A LG cumpre rigorosamente o que determina o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e todas as demais normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro.

6.4. A LG se reserva o direito de alterar, remover e/ou introduzir novas práticas, procedimentos, formas de pagamento, método logístico ou ferramentas para compras no Website, podendo também alterar estes Termos e Condições a qualquer tempo.