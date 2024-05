Alinhada às expectativas dos nossos consumidores com altas exigências e sensibilidades aguçadas, a LG entrega produtos que melhoram a sua vida com inovação e tecnologia .

1 - Por que uma Loja Online da LG? Para estar mais perto de você.

Pensando em desenvolver um ambiente de confiança, praticidade e proximidade com seus clientes, a LG decidiu lançar uma Loja Online com benefícios exclusivos para seus compradores. Esta é a primeira Loja Online oficial da LG Brasil, por isso, a marca está focada em oferecer a melhor experiência para sua compra online. A LG já trabalha com vendas online por diversos canais de lojas externas que fazem esse intermediário de venda e distribuição, e você ainda terá essa liberdade de escolher onde quer comprar. Porém, a ideia agora é evoluir e conectar ainda mais.

Aqui você encontra benefícios e facilidades exclusivas na hora de comprar. Convenhamos que comprar direto da marca é bem mais fácil, não é?



Se você está com dúvidas sobre como realizar as suas compras, sobre como funciona a Loja Online, ou ainda sobre qual é o caminho para comprar aquele produto que você já está namorando há um tempo: você veio ao lugar certo! Continue por aqui, vamos explicar tudo que você precisa saber.

2 - Como funciona a Loja Online LG? A LG Eletronics é uma empresa global atuante no mercado desde 1947 com o propósito de agregar valor à vida das pessoas com sinceridade e soluções para o cotidiano. Há 25 anos no Brasil, a marca trabalha com inovação, buscando sempre evoluir e entregar o melhor da tecnologia para conectar nossos clientes e levá-los a uma nova experiência e um novo jeito de viver.

Assim, apostando em modernizar e aproximar ainda mais seus clientes, a LG lançou em 08 de setembro de 2021 a sua primeira Loja Online oficial. Você poderá comprar os produtos que precisa diretamente pelo site de vendas, sem direcionamentos ou necessidade de entrar no site de alguma loja parceira para finalizar a sua compra.

Para isso, basta encontrar o produto procurado por sua categoria: aqui no site você encontra as seguintes categorias no topo da página: - TV, áudio e vídeo;

- Informática;

- Eletrodoméstico;

- Ar Condicionado.



Cada categoria traz seus produtos LG fabricados pela marca com os detalhes e informações necessárias sobre dimensões, especificações, preços etc. Se você não quiser buscar o produto por sua categoria, ou se não souber a qual categoria ele pertence, não tem problema! Basta pesquisar pela lupa presente no canto superior direito, digitando o nome ou o tipo do produto, e serão apresentados os produtos ou serviços relacionados ao que você pesquisou. Depois da escolha do produto, o próximo passo é adicioná-lo ao carrinho de compras, que te levará à finalização da sua compra online. Para finalizar, é necessário apenas informar seus dados e a forma de pagamento escolhida. Anteriormente, só era possível comprar os produtos LG através de alguma loja parceira — você era direcionado ao site da possível parceira e a compra era realizada pelos termos desta loja, podendo haver ainda mais direcionamentos para outras páginas ou sites.

Agora, com a Loja Online LG, tudo ficou mais prático e rápido. Buscar

produto Adicioná-lo

ao carrinho Informar dados

para entrega $ Realizar

Pagamento

3 - Quais os benefícios e as formas de pagamento? Aqui você encontra tudo o que você procura em um só lugar. Entenda os detalhes dos produtos, as vantagens, especificações e também as avaliações e comentários dos clientes.

Comprando na Loja Online LG, você está comprando diretamente do fornecedor oficial do seu produto e pode confiar no processo de compra pela internet. Além da praticidade, alguns produtos da loja oferecem benefícios exclusivos para quem compra aqui. Esses benefícios foram pensados especialmente para você comprar online e agilizar todo o processo de entrega e uso pleno do seu produto LG.

Confira abaixo os produtos que oferecem: - Programa instalação de TV grátis;

- Programa Premium Delivery;

- Campanhas Promocionais. Além destes benefícios, você ainda pode escolher a melhor opção de pagamento que caiba no seu orçamento. Escolha a forma de pagamento que mais combina com você e leve para casa os melhores produtos eletrônicos do mercado, optando por pagamentos parcelados sem juros, descontos para pagamentos à vista e demais formas de pagamentos disponíveis no momento da sua compra. FRETEGRÁTIS* *Consulte regiôes e produtos. PROMOÇÕES EBENEFÍCIOS INSTALAÇÃOGRATUITA* *Para alguns modelos de TVs. PARCELE EM ATÉ12x SEM JUROS

4 - Como solicitar a instalação gratuita da minha TV? Tão importante quanto escolher a melhor TV para você e para sua casa é saber como instalar da forma correta, especialmente quando falamos de instalação de suporte de TV ou sobre como instalar TV na parede, não é mesmo? Todo cuidado é necessário para não danificar o novo produto. Foi pensando nisso que a LG ofereceu a instalação gratuita da sua TV na compra de um dos produtos participantes. Acesse o regulamento e confira quais são os modelos participantes. Você pode ter direito à instalação e suporte de parede fixo grátis.

Para solicitar é muito simples, basta adicionar seus dados nesta página e o Suporte LG entrará em contato com você para dar andamento à solicitação. Se você ainda está com dúvidas, leia mais sobre a solicitação de instalação gratuita da sua TV aqui ou entre em contato direto com o Suporte LG.

5 - Quais são os produtos disponíveis para comprar na Loja LG? Chegou a hora de conhecer um pouco do que você vai encontrar na Loja Online LG! TV, áudio e vídeo Nesta categoria, você encontra as queridinhas TVs LG. Existe uma TV para cada tipo de cliente, desenhada para combinar com o estilo de vida de cada um. Além disso, são as TVs mais inteligentes do mundo e entregam experiência de cinema com home theater que torna sua vida mais prazerosa. Se você ama assistir filmes com a melhor imagem e som, essa categoria é para você. Aqui você também encontra os melhores equipamentos de som para fazer qualquer lugar virar uma festa. Os modelos de caixa de som portátil funcionam em qualquer ambiente. Com design inovador, você pode escolher uma que seja a sua cara. Confira os demais produtos desta categoria aqui. Informática Os produtos de informática LG são inovadores e com designs diferenciados, além da alta qualidade de processamento e performance.

Nesta linha você encontra Monitores, Ultrabooks, Notebooks e Computadores LG. Outro modelo que também se destaca é o famoso All In One da LG: ele combina computador, TV e videogame em um só produto. Perfeito para o seu ambiente de trabalho e ainda te ajuda a economizar espaço. Confira todos os produtos desta linha aqui e monte o melhor home office ou sala de jogos para sua casa. Eletrodoméstico Os eletrodomésticos LG cuidam do seu conforto e saúde com alta tecnologia e performance.

Nesta categoria você encontra modelos de lavadora de roupas, geladeira e lava e seca.

Você ainda pode aproveitar e deixar a sua casa inteligente e conectada com a tecnologia LG ThinQ. Com ela, você facilita o seu dia a dia, integrando e conectando os produtos da sua casa, tendo um maior controle sobre eles — inclusive a distância. Conheça todos os produtos da linha eletrodomésticos aqui e mude a sua maneira de viver. Ar Condicionado Com o ar-condicionado LG você mantém a sua casa sempre em uma temperatura agradável, seja no verão ou no inverno.

Os produtos desta linha apresentam funcionalidades que trabalham com o mais alto padrão de qualidade, durabilidade e tecnologia. Economize até 70% de energia com a tecnologia Dual Inverter LG e ainda disponha de até 10 anos de garantia no compressor do aparelho. Escolha qual o melhor ar-condicionado para a sua casa ou comércio por meio do simulador de capacidade. Com as soluções de purificadores de ar LG, você também pode respirar melhor. Surpreenda-se com a tecnologia e design dos produtos e mantenha sua casa sempre protegida. Conheça todos os produtos da linha aqui e viva com mais conforto e saúde.

6 - Quais as regiões atendidas pela Loja Online LG? No momento, a Loja Online LG entrega para os Estados das regiões Sul, Sudeste, capitais da região Centro-Oeste e as cidades de Recife e Salvador. Apesar da loja entregar somente nestas regiões do país, a compra pode ser realizada de qualquer lugar do Brasil.

7 - Como será realizada a entrega dos produtos adquiridos na Loja Online LG? A entrega do produto acontece em até 3 tentativas:

1ª tentativa de entrega: não é necessário realizar agendamento para entrega, independente do tamanho do produto. 2ª tentativa de entrega: a transportadora fará contato telefônico com o cliente, para agendamento da entrega. 3ª tentativa de entrega: a transportadora fará contato telefônico com o cliente, para agendamento da entrega. Após a 3ª tentativa de entrega, o produto será considerado uma devolução.



Na tabela abaixo, é possível verificar o prazo aproximado de entrega, independente do tamanho do produto: