COMO CURTIR UM HALLOWEEN TENEBROSO ( E SEGURO ) EM UMA CASA INTELIGENTE

— Sair pela vizinhança brincando de gostosura ou travessura pode não ser uma opção para muitos, este ano, mas nem por isso a diversão precisa parar. Essa celebração fantasmagórica envolve muito mais do que assustar os vizinhos; assim, não há motivo para perdermos nossa festa favorita de outubro. Veja quatro maneiras de aproveitar ao máximo o Halloween com a ajuda de uma casa inteligente.De casinhas de gengibre mal-assombradas às tradicionais abóboras esculpidas com detalhes criativos, o que não faltam são opções de doces deliciosos para você curtir o Halloween em casa com os amigos ou com o bicho-papão que se esconde sob as camas.O pré-aquecimento remoto e o monitoramento fácil do forno inteligente da LG facilitam a preparação de assados, enquanto o refrigerador InstaView da LG tem espaço de sobra para você manter todos os sorvetes inspirados no Halloween na temperatura ideal usando o modo de congelamento expresso – tudo controlado remotamente por meio do aplicativo LG ThinQ. Alguém aceita torta de abóbora?De noite, quando os monstrinhos forem dormir, deixe que o aspirador de pó robô e a lavadora de louças inteligente se encarreguem da limpeza enquanto você saboreia as delícias que preparou antes que acabem!Mergulhe no espírito do Halloween transformando sua casa em uma casa mal-assombrada incrível que as crianças e seus amigos vão amar – ou odiar –, usando adereços e decorações comprados on-line.Baixe a temperatura do condicionador de ar LG e use o app ThinQ para criar uma atmosfera de arrepiar os cabelos e deixar as pessoas ressabiadas. Por fim, use o sistema de iluminação inteligente para criar uma atmosfera típica de Halloween.Encha os cômodos com sons misteriosos e efeitos paranormais ampliados pelo alto-falante LG XBOOM AI ThinQ, que também funciona como uma prática central de controle para todos os espaços de sua casa do terror. Você pode até organizar uma aparição surpresa colocando uma roupa de fantasma, zumbi ou espantalho no aspirador de pó robô e controlálo com o app ThinQ enquanto ele percorre a casa... buu! Se isso não deixar as pessoas sobressaltadas, pelo menos vai distrair os pets por horas e você terá muitos vídeos para compartilhar on-line.Já conversou por vídeo com o Drácula ou o Frankenstein? Esta é a sua chance! Convide seus amigos e familiares para uma festa à fantasia no Zoom com jogos, bate-papo e muitas oportunidades para fotos!Quando a festa acabar, guarde sua fantasia em excelentes condições depois de um ciclo em sua lavadora e secadora de roupas inteligente. A lavadora LG é perfeita para isso, pois usa o AI Direct Drive para identificar automaticamente o tecido da fantasia e escolher os melhores ciclos de lavagem para evitar danos.Depois, a Secadora LG ThinQ usa a funcionalidade Smart Pairing para encontrar os ciclos mais apropriados com base no histórico da lavadora; assim, sua fantasia fica perfeita para ser usada no ano que vem ou na próxima vez em que você quiser assustar um(a) amigo(a).Coloque a pipoca no micro-ondas e reúna a família para assistir aos filmes de Halloween mais assustadores, fechando com chave de ouro uma noite arrepiante. Smart TVs, como a LG AI TV, conseguem localizar os filmes de Halloween mais populares por meio de comandos de voz e até recomendar novas opções – seja um terror hardcore ou algo light e apropriado para as crianças – que vocês vão adorar assistir escondidos atrás do sofá.A TV LG OLED com ThinQ usa milhões de pixels com luz própria para oferecer imagens nítidas e vívidas para mostrar claramente os detalhes, mesmo nas cenas mais escuras; tudo isso, graças a recursos importantíssimos para filmes tenebrosos, como contraste infinito e pretos perfeitos. Essa avançada TV seleciona automaticamente as melhores configurações de áudio e vídeo para o tipo de conteúdo mostrado e o ambiente em que ela está para maximizar a experiência imersiva e praticamente colocar o espectador dentro do filme, goste ele ou não.E não se preocupe se a lavadora de louças ou roupas ainda estiver trabalhando; sente-se, relaxe e curta o vídeo enquanto o LG ThinQ app controla tudo à sua volta como uma espécie de poltergeist, avisando quando os ciclos terminarem. Por fim, lembre-se de que é importante ser tenebroso este mês, mas mais importante ainda é ficar em segurança. LG ThinQ deseja a todos um feliz Halloween!Saiba mais sobre os eletrodomésticos inteligentes que a LG tem para você no https://www.lg.com/br/lg-thinq A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. 