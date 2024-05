Dia dos Pais 2022: LG oferece descontos especiais em presentes tecnológicos

São Paulo, 10 de agosto de 2022– Com o Dia dos Pais chegando, a LG Electronics está facilitando a tarefa de escolher o presente ideal para o patriarca da família! Cada vez mais bem-informados sobre as novidades tecnológicas, eles têm à disposição TVs, aparelhos de som e até ar-condicionado com controle à distância e por comando de voz, além de outras funcionalidades para ajudá-los no dia a dia.

Com DNA ligado à inovação, a LG disponibiliza o aplicativo ThinQ, uma plataforma exclusiva de inteligência artificial que traz conectividade de forma fácil, intuitiva e tangível para todos. O uso da tecnologia facilita o cotidiano dos pais modernos, que merecem aproveitar ao máximo o tempo com a família, junto com produtos inovadores.

Conheça as promoções do Dia dos Pais LG, no site oficial*: www.lg.com/br/promocoes/dia-dos-pais e veja as sugestões da LG para os pais modernos (Fotos gerais: Divulgação/LG):

Impressione em dobro

Marcando a data especial, a LG está com uma promoção especial de TVs: Na compra de uma TV OLED C1 65" ou OLED A1 65", o consumidor ganha uma TV UHD 50" 4K*. Com a proximidade da Copa do Mundo, é a chance de presentear em dobro os pais tech e já programar assistir ao campeonato mundial em família.













* Promoção válida de 01/08/2022 a 14/08/2022 na loja online da LG ou enquanto durarem os estoques para os produtos participantes. Para saber mais, consulte o Regulamento e todas as condições em www.lg.com/br.

Som de cinema em casa

Para os pais entusiastas de filmes e séries, a LG disponibiliza a Sound Bar SP8A, que promete um som imersivo, tanto para cinema em casa, quanto para esportes. Com 3.1.2 canais, Dolby Atmos e DTS: X, Google Assistente e Alexa, a SP8A é a combinação perfeita para as TVs LG.











Surpreenda o pai gamer

Para os pais gamers que gostam de jogar sozinhos ou na companhia dos filhos, a LG possui um portfólio amplo de produtos ideais para cada tipo de jogo. Entre eles, está um monitor com recursos avançados para elevar a gameplay, ideal para deixar o jogo ainda mais emocionante.











O monitor gamer LG UltraGear 24GL600F-B possui painel LED com 24”, resolução Full HD, taxa de atualização de 144Hz, tempo de resposta de apenas 1ms, AMD Free Sync e Black Stabilizer. A experiência do pai gamer é elevada por meio de recursos e movimentos perfeitos durante os jogos, capacitando reflexos que o façam se sentir um verdadeiro campeão!







Ar puro como na natureza











A LG é a marca líder de vendas em ar-condicionado no Brasil e promete trazer o ar puro da natureza para dentro da casa do seu pai. O LG Dual Inverter Voice UVNano possui uma tecnologia exclusiva prometendo ser a Revolução da Purificação do ar, um aparelho que contém o que há de mais moderno para evitar o contágio por doenças transmitidas pelo ar. É equipado internamente com micro lâmpadas ultravioletas (UV Nano) fazendo com que o interior do aparelho fique sempre limpo, reduzindo mofo, odores, vírus e bactérias em até 99,9%, devolvendo para o ambiente um ar puro como na natureza. Esse ar-condicionado também tira a preocupação com manutenção dessas lâmpadas, que trabalharão em alta performance garantindo máxima eficiência de purificação do ar, muito diferente dos aparelhos com apenas filtros de ar convencionais, que tem a necessidade de manutenção constante e perda de sua eficiência na purificação do ar.

Outro diferencial do ar-condicionado é a modernidade do aplicativo de inteligência artificial LG ThinQ, que possibilita controlar, monitorar e receber diagnósticos inteligentes do ar-condicionado e purificador a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone. Além disso, pode ligar e controlar o aparelho por comandos de voz com o Alexa e Google Assistente, conforme a configuração preferida do usuário.

Por último, o aparelho apresenta a tecnologia Dual Inverter, que economiza até 70% de energia, refrigerando os ambientes até 40% mais rápido, além de contar com o nível de ruído baixo, que mantém um aparelho extremamente silencioso.

Lavanderia Conectada









A Lava e Seca Smart LG 13 kg é feita para automatizar ao máximo o processo de lavagem de roupas. Ela conta com sistema de inteligência artificial que analisa o peso e os tipos de tecidos dentro do tambor e personaliza os movimentos de lavagem, otimizando a limpeza e preservando os tecidos. Além disso, a Lava e Seca possui design moderno e conectividade via app LG ThinQ e Google Assistente, permitindo o download de ciclos adicionais, comandos por voz e monitoramento em tempo real, ideal pros pais amantes da tecnologia.

Conheça todas as promoções do Dia dos Pais LG, disponíveis no site oficial*.

* Ofertas exclusivas para produtos selecionados na Loja Online LG. Os preços, promoções e produtos disponíveis podem variar e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Ofertas válidas de 01/08/2022 até 14/08/2022. Promoção válida enquanto durarem os estoques. A Loja Online LG realiza entregas nas regiões Sul-Sudeste do Brasil. Alguns produtos podem não estar disponíveis na sua região. Para mais informações, acesse www.lg.com/br.





----------------------------------------------------





CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

Ana Paula Silva – anapaula.silva@lge.com

CONTATO – LG-ONE

Elaine Cruz (11) 91176-7571 – elaine.cruz@lg-one.com

Viviane Marotta – viviane.marotta@lg-one.com





-------------------------------------------------------





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil





-----------------------------------------------





LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)