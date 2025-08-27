About Cookies on This Site

Moniteur LG Smart 34” 21:9 incurvé WQHD (3440 x 1440) avec webOS
Moniteur LG Smart 34” 21:9 incurvé WQHD (3440 x 1440) avec webOS

Moniteur LG Smart 34” 21:9 incurvé WQHD (3440 x 1440) avec webOS

34SR63QA-W
principales caractéristiques

  • Écran incurvé 34” 21:9 WQHD (3440 x 1440)
  • webOS Smart Monitor
  • HDR10 avec jusqu’à 99 % d’expression de la gamme de couleurs sRGB
  • Connexion via USB Type-C (65 W PD), HDMI (x2), USB 3.0 (x2) et prise casque
  • Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de la télécommande Magic
  • Support inclinable ajustable
Plus
Logo LG Smart Monitor.

Logo LG Smart Monitor.

Un écran. Des possibilités infinies.

Il y a un moniteur sur le bureau, et un film est en cours de lecture sur l’écran du moniteur.

Il y a un moniteur sur le bureau, et un film est en cours de lecture sur l’écran du moniteur.

Dans votre propre espace,
avec votre propre écran

Découvrez une immersion parfaite grâce à un écran personnel installé dans votre espace. Agrandissez le petit, rapprochez ce qui est éloigné – connectez-vous et naviguez en toute simplicité.

Diffusez en UltraWide, travaillez côte à côte

Profitez d’un contenu conçu au format 21:9 sur un LG Smart Monitor 34SR6, remplissant parfaitement l’écran sans bandes noires. Multitâchez facilement en affichant plusieurs fenêtres côte à côte. Avec les fonctionnalités webOS, la productivité et le divertissement sont à portée de main, même sans PC. L’écran incurvé UltraWide QHD (3440x1440) de 34 pouces avec des bords fins sur trois côtés assure une immersion totale dans chaque expérience visuelle.

Vidéo de présentation du produit LG Smart Monitor 34 pouces.

Il y a un moniteur sur le bureau, et l’écran du moniteur alterne entre l’affichage de l’écran d’accueil webOS et une vue en écran partagé d’un bureau à domicile.

*S’applique uniquement au contenu produit au format 21:9. Pour le contenu en streaming, des restrictions liées à la plateforme peuvent s’appliquer.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).

*La télécommande est incluse dans l’emballage.

Sur l’écran du smart monitor, l’interface webOS est affichée. Des ondes sonores émanent des coins inférieurs du moniteur, et sur le côté droit de l’écran, se trouve une télécommande.

Choisissez votre expérience avec webOS

Sur la table, un smart monitor affiche un document de bureau en cours de traitement. À gauche du moniteur, une tasse avec une anse, et à droite, un téléphone mobile, un porte-crayons et un support.

Travaillez sans PC

Une image au format 21:9 est affichée sur l’écran du moniteur avec un paysage naturel en arrière-plan.

Élargissez votre vue

L’écran affiche une image vibrante mettant en valeur HDR avec une couverture sRGB 99%.

Capturez des couleurs réelles

Un moniteur est posé sur la table, et à droite, un téléphone affichant le même écran que le moniteur est visible.

Miroir depuis vos appareils

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont nécessaires. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).

Accueil webOS

Des découvertes personnalisées vous attendent.

Avec webOS, explorez de nombreux contenus grâce aux services de streaming intégrés tels que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube et Apple TV. Vous pouvez également recevoir des recommandations personnalisées allant du contenu à la musique et profiter d’applications intégrées telles que Sports, Game et LG Fitness.

Sur l’écran du smart monitor, l’interface webOS est affichée. Des ondes sonores émanent des coins inférieurs du moniteur et, sur le côté droit de l’écran, se trouve une télécommande.

Sur l’écran du smart monitor, l’interface webOS est affichée. Des ondes sonores émanent des coins inférieurs du moniteur et, sur le côté droit de l’écran, se trouve une télécommande.

*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les services et applications de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).

*La télécommande est incluse dans l’emballage.

**Offre une variété d’applications et de services personnalisés, notamment musique, sport, bureau à domicile et jeux en nuage, pour chaque compte enregistré.

Nouvelles interfaces utilisateur

Trouvez rapidement. Plongez-y.

Gérez facilement les applications et les cartes de services avec webOS. De plus, accédez rapidement aux applications récentes et vérifiez les notifications.

Concierge IA

À l’écoute de vos goûts

Faites apparaître un concierge IA personnel en appuyant sur le bouton de la Magic Remote, et vous pourrez obtenir à tout moment des recommandations de mots-clés basées sur vos préférences.

Bureau à domicile

Prêt pour le télétravail

Accédez à un PC et à un Cloud PC à distance, et profitez de plusieurs services de bureau à domicile, le tout sans PC.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Connexion Internet et abonnement aux services de diffusion en continu requis. Certains services de diffusion en continu peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas inclus (achetés séparément).

*La Magic Remote n’est pas incluse dans l’emballage (vendue séparément).

*Concierge IA : les mots-clés recommandés varient selon l’application au premier plan et l’heure. De plus, les mots-clés du service « Pour vous » ne peuvent être fournis que dans les pays prenant en charge le traitement du langage naturel (NLP) dans leur langue locale.

Musique

Adaptée à vos goûts**

Profitez d’une expérience musicale personnalisée grâce aux haut-parleurs stéréo 7 W x 2. Recherchez facilement de la musique et accédez rapidement aux morceaux récemment écoutés depuis vos services de streaming. De plus, des chansons populaires vous sont recommandées en fonction de vos préférences.

Sports

Suivez vos équipes préférées**

Encouragez votre équipe avec un service personnalisé. Recevez des informations mises à jour sur vos équipes sportives favorites en fonction de votre profil.

Jeu

Plongez directement dans le jeu**

Aucune console nécessaire – jouez via le LG Smart Monitor. Accédez directement aux jeux en nuage depuis Home et connectez-vous rapidement aux applications de streaming pour découvrir du contenu de jeu.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.

*Le clavier, la souris, le casque d’écoute et la manette de jeu ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

**Une connexion Internet et un abonnement à des services de diffusion en continu connexes sont nécessaires. Des services de diffusion en continu distincts peuvent nécessiter un abonnement et ne sont pas fournis (à acheter séparément).

**Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.

Écran incurvé 34” 21:9 WQHD (3440x1440)

Découvrez le panoramique cinéma 21:9 UltraWide

Son écran ultralarge QHD de 34 pouces avec un format 21:9 offre une vue 34 % plus large qu’un écran standard 16:9. De plus, la courbure 1800R procure une expérience immersive à domicile, comme si vous étiez au cinéma.

Une vidéo est en cours de lecture sur le moniteur, faisant passer le format d’image de 16:9 à 21:9.

A video is playing on the monitor, transitioning the aspect ratio from 16:9 to 21:9.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.

Cette image est celle de l’écran 21:9 pour comparaison avec l’écran 16:9.
Cette image est celle de l’écran 16:9 pour comparaison avec l’écran 21:9.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.

*Par rapport à un modèle traditionnel de LG au format d’image 16:9.

HDR10 avec sRGB 99% (Typ.)

Des couleurs incroyables

La technologie HDR est désormais appliquée à divers contenus. Notre moniteur est compatible avec la norme industrielle HDR10 (High Dynamic Range), basée sur l’espace colorimétrique sRGB 99%, prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité permettant aux utilisateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.

L’écran affiche une image éclatante mettant en valeur HDR10 avec une couverture de 99 % sRGB.

L’écran affiche une image éclatante mettant en valeur HDR10 avec une couverture de 99 % sRGB.

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 300 nits (typ.), Gamme de couleurs : sRVB de 99 % (typ.).

Tableau de bord ThinQ Home

Contrôlez facilement vos appareils

Le tableau de bord ThinQ Home rend la vie plus pratique. Vérifiez et gérez facilement l’état de vos appareils et dispositifs LG sur un seul écran à l’aide de la télécommande.

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays, et une connexion Internet est requise.

*La télécommande est incluse dans l’emballage.

*Comment connecter le tableau de bord ThinQ Home :

Étape 1. Téléchargez l’application LG ThinQ depuis l’App Store (iOS) ou Google Play (Android). Installez l’application LG ThinQ sur votre téléphone et enregistrez vos appareils.

Étape 2. Connectez les appareils enregistrés dans l’application LG ThinQ au tableau de bord ThinQ Home.

*LG Smart Monitor peut apparaître comme « TV » lors de l’ajout d’un appareil dans l’application ThinQ. Dans ce cas, vous pouvez modifier le nom du produit. (Paramètres de l’appareil → Modifier le surnom).

Utilisez votre clavier et votre souris comme une télécommande

Vous pouvez naviguer et sélectionner rapidement avec le clavier et la souris, même sans télécommande.

La vidéo montre un écran webOS contrôlé à l’aide d’un clavier et d’une souris.

Retour

: Appuyez sur la touche « ESC » du clavier ou cliquez sur le bouton droit de la souris.

Accédez à l’accueil webOS

: Appuyez sur la touche « Win » ou « F4 » du clavier ou cliquez sur le bouton de défilement de la souris.

Naviguer et sélectionner un menu

: Naviguez dans les menus à l’aide des touches fléchées du clavier, puis appuyez sur Entrée pour sélectionner.

Réglage du volume

: Utilisez les touches « F11 » et « F12 » pour augmenter ou diminuer le volume**, et la touche « F10 » pour activer le mode silencieux sur le clavier.

Navigation des chaînes

: Naviguez entre les chaînes à l’aide des touches fléchées du clavier.

*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.

**Cette fonction sera disponible après une mise à jour du logiciel, et le calendrier de mise à jour peut varier selon le pays.

Utilisez votre téléphone comme télécommande

Avec l’application ThinQ, vous pouvez utiliser les principales fonctions de la télécommande, comme l’allumage et l’extinction, le changement de chaîne et la recherche de contenu.

Avec l’application ThinQ, vous pouvez utiliser les principales fonctions de la télécommande.

*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour fonctionner correctement, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’application ThinQ.

*Les images affichées à l’écran peuvent différer de celles de l’application réelle. Les services peuvent varier selon la région/pays ou la version de l’application.

*Vous pouvez modifier les paramètres de langue et de région parmi 22 langues pour 146 pays : anglais / coréen / espagnol / français / allemand / italien / portugais / russe / polonais / turc / japonais / arabe (Arabie saoudite/Émirats) / vietnamien / thaï / suédois / taïwanais / indonésien / danois / néerlandais / norvégien / grec / israélien (par ex., États-Unis/anglais).

**La télécommande est incluse dans l’emballage.

**La Magic Remote n’est pas incluse dans l’emballage (vendue séparément).

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Mise en miroir directe depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent vers votre moniteur grâce à AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Screen Share** (pour les appareils Android). Profitez également d’un son riche grâce à l’appairage Bluetooth.

*Apple et les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.

*Ce moniteur est compatible avec AirPlay 2 et HomeKit. iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure est requis.

**Screen Share : pris en charge sur Android ou Windows 8.1 et versions ultérieures.

***Connectez votre appareil au même réseau Wi-Fi que votre moniteur.

Design simple

Design élégant et peu encombrant

Le design à trois côtés à bord fin, associé à la forme fine et plate du pied, s’intègre parfaitement à votre bureau ou à votre domicile en occupant un minimum d’espace. Il offre également une expérience visuelle idéale grâce à un réglage pratique de l’inclinaison.

Il y a un moniteur avec des bords fins, affichant l’écran avec un angle de -5 degrés, offrant une vue latérale mettant en valeur l’inclinaison et une vue avant élégante.

Il y a un moniteur avec des bords fins, affichant l’écran avec un angle de -5 degrés, offrant une vue latérale mettant en valeur l’inclinaison et une vue avant élégante.

*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Inclinaison : -5~15˚.

Ports multiples

Une variété d’interfaces

LG Smart Monitor propose deux ports USB et deux ports HDMI, compatibles avec divers appareils et offrant un affichage fluide.

*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Un câble HDMI est inclus dans l’emballage, mais il peut varier selon le pays.

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    34

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Type de panneau

    VA

  • Format d’image

    21:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300

  • Courbure

    1800R

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Temps de réponse

    5ms

  • Ajustements de la position de l’écran

    Tilt

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    34SR63QA-W

  • Année

    2025

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    1500:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    3000:1

  • Courbure

    1800R

  • Type de panneau

    VA

  • Pas de pixel [mm]

    0.2697 × 0.2697 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Résolution

    3440 x 1440

  • Temps de réponse

    5ms

  • Taille [cm]

    86.42

  • Taille [pouces]

    34

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Couleur calibrée en usine

    Calibration de la balance des blancs

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • TRV

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • USB de type C

    OUI (1 unité)

  • USB de type C (alimentation électrique)

    90W

  • Port USB descendant

    OUI (USB-A, 2 unités)

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • USB de type C

    OUI

SON

  • Connectivité Bluetooth

    OUI

  • Haut-parleur

    7W x 2

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Tilt

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240VAC, 50/60Hz

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Less than 0.5W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids à l’expédition [kg]

    9.2

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    986 x 524 x 212 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    809.1 x 483.3 x 223.3 mm

  • Poids sans le socle [kg]

    5.1

  • Poids avec le socle [kg]

    6.10

