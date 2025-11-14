Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (B, 375L, 203cm hoch, 59,7cm breit) mit 139 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBS726BEV

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1)LG ThinQ®

-Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, musst du die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone installieren und dich mit dem WLAN verbinden. LG ThinQ® App verfügbar auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher oder iOS 16.0 oder höher. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ® erforderlich.

-Die LG ThinQ®-Funktionen können je nach Produkt und Land variieren.

2)AI-Sparmodus

-Der AI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 1 % für Stufe 1 und bis zu 5 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.

-Die AI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:

1.Testmodell: GBBW322CEV

2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede AI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.

5. Bei Verwendung des AI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.

6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.

7. Der AI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.