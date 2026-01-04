Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (C, 465L, 203cm hoch, 69,7cm breit) mit 191 kWh/Jahr Smart Inverter® Kompressor | GBBW726CPY

1)LG ThinQ®

– Um die ThinQ™-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die App „LG ThinQ” aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf Ihrem Smartphone installieren und eine WLAN-Verbindung herstellen. LG ThinQ ist auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher und iOS 16.0 oder höher verfügbar. Eine Datenverbindung über das Smartphone und das WLAN zu Hause sowie die Produktregistrierung bei LG ThinQ® sind erforderlich.

– Die Funktionen von LG ThinQ® können je nach Produkt und Land variieren.

2) AI-Sparmodus

– Der AI-Sparmodus kann in zwei Stufen eingestellt werden (bis zu XX % für Stufe 1 und bis zu XX % für Stufe 2), wobei die Einsparungsrate je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts variiert.

– Die AI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

– Die spezifischen Testdetails für die Einsparungsrate lauten wie folgt:

1. Testmodell: M876AAA582

2. Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, ohne Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4. Testmethode: 8 Stunden geöffnet, 16 Stunden geschlossen Gesamtöffnungszeiten während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28 Mal, Gefrierschrank 6 Mal Die Energieergebnisse für jede AI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in den 24-Stunden-Energieverbrauch umgerechnet und verglichen.

5. Bei Verwendung des AI-Sparmodus können der Abtauzyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung von Stufe 2 kann zu einem Anstieg der Innentemperatur des Gefrier- und Kühlschranks führen.

6. Die Testergebnisse wurden von XXXXXX Inc. unter Verwendung ihrer spezifizierten Testmethode überprüft, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.



7. Der AI-Sparmodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ® kann hinsichtlich der unterstützten Umgebungen und Nutzungsmethoden einige Einschränkungen aufweisen.