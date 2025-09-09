Skip to ContentSkip to Accessibility Help
MoodUP®️ Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 617L, 190,5cm hoch) mit eingebautem Lautsprecher, veränderbaren Farben & Total No Frost | GMV960NNME
Energieklasse : CH
MoodUP®️ Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 617L, 190,5cm hoch) mit eingebautem Lautsprecher, veränderbaren Farben & Total No Frost | GMV960NNME

Energieklasse : CH
MoodUP®️ Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 617L, 190,5cm hoch) mit eingebautem Lautsprecher, veränderbaren Farben & Total No Frost | GMV960NNME

GMV960NNME
Hauptmerkmale

  • Inverter Linear Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie
  • Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum
  • Total No Frost: 0% Frost, 0% Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich!
  • LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
  • LGs einzigartiges DoorCooling+®: viel schnellere und gleichmäßigere Kühlung
  • Express Freeze: sorgt für schnelles Einfrieren Ihrer Lebensmittel
Mehr
DESIGN AWARD 2023

DESIGN AWARD 2023

LG InstaView Fridge

MoodUP®

Red Dot DESIGN AWARD

Red Dot DESIGN AWARD

LG InstaView Fridge

MoodUP®

Möchtest du deine Küche umgestalten?

Abbildung der Farboptionen und ThinQ.

Color Collection

Entdecke aufregende Farben, um deine Stimmung perfekt einzufangen.

Die Schallwellen werden hinter dem Produktbild angezeigt.

Music Collection

Mache deinen Kühlschrank zum ultimativen Party-Accessoire.

'Bild einer Frau, die an die Scheibe des Kühlschranks klopft.

InstaView®

Zweimal klopfen, reinschauen!

Das Bild zeigt eine App, mit der Sie den Kühlschrank steuern können, auf einem Telefon in einer Hand.

LG ThinQ®

Steuere und überwache deinen Kühlschrank von deinem Gerät aus.

Color Collection

Lass deine Stimmung die Atmosphäre bestimmen

Ändere die Farben und Stimmung mit der ThinQ® App.*

Tausende von Farbkombinationen

Erstelle dein perfektes Farbambiente aus tausenden von unterschiedlichen Kombinationen mit der LG ThinQ® App.

Ein Video, das die verschiedenen Farbdarstellungen des Produkts zeigt.

*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land, Modell und Ihren individuellen Einstellungen variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit des Service. Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Marken  von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Ein sprachfähiges Smart-Speaker-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Music Collection

Licht. Musik. Party.

Nutze den Party-Modus, um deine Lieblingssongs abzuspielen, oder wähle aus der umfangreichen Musiksammlung des Kühlschranks.

Beleuchtung, die mit dir tanzt.

Erlebe Lichter, die sich im Takt deiner Musik bewegen und so den perfekten Partybegleiter schaffen.

Die Schallwellen werden hinter dem Produktbild angezeigt.

Bluetooth eingebaut

Verbinde dich einfach mit den eingebauten Lautsprechern über Bluetooth.

Eine Tafel mit einem Bluetooth-Lautsprecher, vergrößert dargestellt mit einem Bluetooth-Lautsprecher

Genieße die Musik, die du liebst

Streame deine Lieblingsmusik von deinem Smart-Gerät über die Lautsprecher des Kühlschranks.

Musikobjekt-Symbole werden um das Produkt herum angezeigt.

*Bluetooth 5.0-kompatibel.

InstaView®

Bewahre einen kühlen Kopf

Weniger Kälteverlust und frischere Lebensmittel mit dem InstaView®-Panel, auf das du klopfst, anstatt die Tür zu öffnen.

Eine Vielzahl von Lebensmitteln wird gezeigt.

Zweimal klopfen, reinschauen!

Schau nach deinen Lieblingssnacks und -getränken, ohne die Tür zu öffnen - und verhindere, dass kalte Luft entweicht, damit deine Lebensmittel länger frisch bleiben.

Bild, auf dem zweimal auf einen InstaView geklopft wird.

Kühlt von vorne und hinten

Die kalte Luft zirkuliert sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite und sorgt so für effektive Kühlung und verbesserte Frische.

Kalte Luft strömt im Kühlschrank.

*Das Produktbild dient nur als Referenz und zum Verständnis; das tatsächliche Produkt kann abweichen.

LG ThinQ®

Intelligentes Leben beginnt mit LG ThinQ®

Mit Wi-Fi-fähigen Geräten kannst du den Kühlschrank mit dem Smartphone oder Smartspeaker steuern und überwachen.

Person, die mit dem Produkt per ThinQ App verbunden ist.

Immer informiert

Für die Momente, in denen du vergisst, die Kühlschranktür zu schließen, erhältst du über die LG ThinQ®-App wichtige Benachrichtigungen auf dein Smartphone.

Ein Alarm erscheint neben den Leuten auf der Party.

Alles unter Kontrolle

Überprüfe den Energieverbrauch deines Kühlschranks und erkunde weitere Produktfunktionen über dein Smartphone.

Neben der Person, die den Kühlschrank öffnet, wird ein Energiediagramm angezeigt.

*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land, Modell und Ihren individuellen Einstellungen variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit des Service. Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Marken  von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Ein sprachfähiges Smart-Speaker-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lifestyle

Passt sich deiner Stimmung an

Der MoodUP®-Kühlschrank passt zu jeder Atmosphäre und spiegelt deine Stimmungen, saisonalen Einflüsse oder Einrichtungsstile wider.

In Farbe leben

Bring Geschmack in deine Küche mit frischen Lebensmitteln und flippigen Lichtern.

Für jeden Raum

Verschönere dein Wohnzimmer mit Farbkombinationen, die zu deinem Raum passen.

Dein persönlicher Party-Planner

Mit der Beleuchtung und der Musik deines Kühlschranks kannst du jeder Party den letzten Schliff geben.

FAQ

Q.

Was ist die Standardfarbe der Tür, wenn die Türfarbe ausgeschaltet ist?

A.

Wenn die Türfarbe ausgeschaltet ist, sind die Standardfarben für die Tür Lux Gray (oben) und Lux White (unten). Das matte Glasmaterial hat ein Steinmuster, so dass du die Schönheit des Türmaterials genießen kannst, ohne die Farbe der Tür einschalten zu müssen.

Q.

Wie kann ich für jede Tür des Kühlschranks eine andere Farbe einstellen?

A.

Nachdem du den Kühlschrank in der ThinQ-App ausgewählt hast, kannst du im Menü „Farbkollektion“ -> „Meine Auswahl“ verschiedene Farben für jede Tür einstellen. Für eine harmonische

Farbkombination werden die Farben der oberen und unteren Tür separat kategorisiert.

Q.

Wie lange bleibt die gewählte Farbe eingeschaltet?

A.

Die Farbe bleibt 30 Minuten nach der letzten Türöffnung oder Erkennung durch den Näherungssensor eingeschaltet. Du kannst die Dauer der Farbanzeige in der ThinQ-App einstellen.

Wenn du die Farbe nach 30 Minuten eingeschaltet lassen möchtest, kannst du dich dem Kühlschrank etwa 60 cm von vorne nähern, um die Anzeigezeit zu verlängern.

Q.

Wie funktionieren die Bluetooth-Lautsprecher mit der „Music Collection“?

A.

Um den Bluetooth-Lautsprecher zu bedienen, halte die Taste ‚BT Speaker‘ an der Oberseite des Kühlschranks 3 Sekunden lang gedrückt.  Dann kannst du das integrierte Musikthema aus der 'Music Collection' über die ThinQ-App auswählen. Wenn du den Bluetooth-Lautsprecher mit einem Smart-Gerät verbindest, kannst du außerdem auch Musik von deiner bevorzugten Musik-App streamen.

Q.

Welche Farben werden angezeigt, wenn die Modi „Music Flow“ und „Music Bounce“ aktiviert sind?

A.

Im Modus ‚Music Flow‘ werden die Farbsequenzen Clementine (oben) und Cream White (unten) -> Paris Sunset -> Waikiki -> Sunset Vibes angezeigt. Unter Modus 'Music Bounce' sind die angezeigten Farbsequenzen Pop 1 -> Pop 3 -> Pop 2.

Q.

Wie lange können die Modi „Music Flow“ und „Music Bounce“ maximal dauern?

A.

Es gibt keine Höchstdauer für die Modi ‚Music Flow‘ und ‚Music Bounce‘, sie bleiben während der gesamten Musikwiedergabe aktiv. Wenn keine Musik abgespielt wird, erscheint nach 10 Minuten eine Benachrichtigung, die dich darüber informiert, dass der 'Party-Modus' beendet ist, und das Display kehrt zur voreingestellten Farbkombination zurück.

Q.

Wie viel Wärme erzeugt die Beleuchtung?

A.

Die Panels sind mit einer Wärmeableitungstechnologie ausgestattet, so dass die Wärmeentwicklung sehr gering ist. Wenn man sie mit der Hand berührt, nachdem man sie längere Zeit eingeschaltet berührt, fühlt es sich leicht warm an.

Q.

Wie hoch ist die Lebensdauer der LED-Komponenten?

A.

Die in der Türblende verwendete LED hat eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren. Basierend auf einer Umfrage über die Häufigkeit des Öffnens der Kühlschranktür unter den tatsächlichen Nutzern, liegt die maximale Anzahl der täglichen Türöffnungen bei etwa 41. Wenn die LED so eingestellt ist, dass sie pro Öffnung 30 Minuten lang leuchtet, beträgt die tägliche Betriebsdauer der LED Betrieb etwa 11 Stunden. Bei diesem Nutzungsmuster können die LED-Komponenten des Kühlschranks etwa 10 Jahre lang halten.

Q.

Könnte das LED-Panel an der Tür leicht brechen?

A.

Das LED-Panel ist im Inneren der Tür als Teil der MoodUP-Funktion installiert, aber das äußere Material der Tür ist genauso stark wie bei einer herkömmlichen Glas-Kühlschranktür. Es besteht nur ein minimales Risiko, dass die Tür während des Gebrauchs bricht oder beschädigt wird.

Q.

Wie kann ich die Türverkleidungen reinigen und pflegen?

A.

Du kannst die Türverkleidung wie einen normalen Kühlschrank mit Wasser oder einem feuchten Tuch reinigen und pflegen. Das Produkt ist so konzipiert, dass es der Feuchtigkeit

der Reinigung problemlos standhält.

Zusammenfassung

Drucken

ABMESSUNGEN

GMV960NNME

Alle Spezifikationen

BASISAUSSTATTUNG

  • Produktart

    Multi-Door

  • Standard/Tresentiefe

    Arbeitsplattentiefe

  • Energieeffizienzklasse

    E

KAPAZITÄT

  • Kapazität gesamt (in Liter)

    617

  • Kapazität Gefrierbereich (in Liter)

    233

  • Kapazität Kühlbereich (in Liter)

    384

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Internes LED-Display

    Ja (Inneres Top Display)

  • Express Freeze

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Packungsgewicht (kg)

    168

  • Produktgewicht (in kg)

    158

  • Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)

    1.865

  • Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)

    1.757

  • Tiefe mit Griff

    687

  • Tiefe ohne Tür

    697

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    914 x 1.865 x 687

MERKMALE

  • DoorCooling+®

    Ja

  • Door-in-Door®

    Nein

  • LINEARCooling®

    Ja

  • InstaView®

    Ja

EIS- & WASSERSYSTEM

  • Eisbereiter_manuell

    Herkömmliche Eiswürfelschale

  • Installation

    Keine Installation erforderlich

  • Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender

    Nein

  • Ice Maker (automatisch)

    Nein

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Tür (Material)

    Glas

  • Frontfarbe

    Farblich veränderbares Panel

  • Metal Fresh® (Metallrückwand)

    Metallrückwand

  • Grifftyp

    Eckiger Griff

LEISTUNG

  • Kompressortyp

    Inverter Linear Compressor

  • Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)

    320

  • Klimaklasse

    N-T

  • Luftschallemissionsklasse

    C

KÜHLFACH

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    6

  • Beleuchtung Kühlteil

    LED oben u. seitlich

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    4

  • Gemüsefach

    Ja (2)

  • Multi-Airflow

    Ja

  • Variables Ablagefach

    1-stufig

  • Pure N Fresh

    Ja

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • ThinQ® (WLAN)

    Ja

EAN CODE

  • EAN Code

    8806084785299

GEFRIERFACH

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    6

  • Beleuchtung Gefrierteil

    LED oben

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    Nein

  • Schublade Gefrierschrank (Anzahl)

    6 Transparent

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Das sagen Kundinnen und Kunden

