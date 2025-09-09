We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
MoodUP®️ Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 617L, 190,5cm hoch) mit eingebautem Lautsprecher, veränderbaren Farben & Total No Frost | GMV960NNME
Hauptmerkmale
- Inverter Linear Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie
- Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum
- Total No Frost: 0% Frost, 0% Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich!
- LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
- LGs einzigartiges DoorCooling+®: viel schnellere und gleichmäßigere Kühlung
- Express Freeze: sorgt für schnelles Einfrieren Ihrer Lebensmittel
DESIGN AWARD 2023
LG InstaView Fridge
MoodUP®
Red Dot DESIGN AWARD
LG InstaView Fridge
MoodUP®
Möchtest du deine Küche umgestalten?
Color Collection
Entdecke aufregende Farben, um deine Stimmung perfekt einzufangen.
Music Collection
Mache deinen Kühlschrank zum ultimativen Party-Accessoire.
InstaView®
Zweimal klopfen, reinschauen!
LG ThinQ®
Steuere und überwache deinen Kühlschrank von deinem Gerät aus.
Color Collection
Lass deine Stimmung die Atmosphäre bestimmen
Ändere die Farben und Stimmung mit der ThinQ® App.*
Erstelle dein perfektes Farbambiente aus tausenden von unterschiedlichen Kombinationen mit der LG ThinQ® App.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land, Modell und Ihren individuellen Einstellungen variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit des Service. Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Ein sprachfähiges Smart-Speaker-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Music Collection
Licht. Musik. Party.
Nutze den Party-Modus, um deine Lieblingssongs abzuspielen, oder wähle aus der umfangreichen Musiksammlung des Kühlschranks.
Erlebe Lichter, die sich im Takt deiner Musik bewegen und so den perfekten Partybegleiter schaffen.
Die Schallwellen werden hinter dem Produktbild angezeigt.
Verbinde dich einfach mit den eingebauten Lautsprechern über Bluetooth.
Eine Tafel mit einem Bluetooth-Lautsprecher, vergrößert dargestellt mit einem Bluetooth-Lautsprecher
Streame deine Lieblingsmusik von deinem Smart-Gerät über die Lautsprecher des Kühlschranks.
Musikobjekt-Symbole werden um das Produkt herum angezeigt.
*Bluetooth 5.0-kompatibel.
InstaView®
Bewahre einen kühlen Kopf
Weniger Kälteverlust und frischere Lebensmittel mit dem InstaView®-Panel, auf das du klopfst, anstatt die Tür zu öffnen.
Eine Vielzahl von Lebensmitteln wird gezeigt.
Schau nach deinen Lieblingssnacks und -getränken, ohne die Tür zu öffnen - und verhindere, dass kalte Luft entweicht, damit deine Lebensmittel länger frisch bleiben.
Bild, auf dem zweimal auf einen InstaView geklopft wird.
Die kalte Luft zirkuliert sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite und sorgt so für effektive Kühlung und verbesserte Frische.
Kalte Luft strömt im Kühlschrank.
*Das Produktbild dient nur als Referenz und zum Verständnis; das tatsächliche Produkt kann abweichen.
LG ThinQ®
Intelligentes Leben beginnt mit LG ThinQ®
Mit Wi-Fi-fähigen Geräten kannst du den Kühlschrank mit dem Smartphone oder Smartspeaker steuern und überwachen.
Person, die mit dem Produkt per ThinQ App verbunden ist.
Für die Momente, in denen du vergisst, die Kühlschranktür zu schließen, erhältst du über die LG ThinQ®-App wichtige Benachrichtigungen auf dein Smartphone.
Ein Alarm erscheint neben den Leuten auf der Party.
Überprüfe den Energieverbrauch deines Kühlschranks und erkunde weitere Produktfunktionen über dein Smartphone.
Neben der Person, die den Kühlschrank öffnet, wird ein Energiediagramm angezeigt.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land, Modell und Ihren individuellen Einstellungen variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit des Service. Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Ein sprachfähiges Smart-Speaker-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lifestyle
Passt sich deiner Stimmung an
Der MoodUP®-Kühlschrank passt zu jeder Atmosphäre und spiegelt deine Stimmungen, saisonalen Einflüsse oder Einrichtungsstile wider.
In Farbe leben
Bring Geschmack in deine Küche mit frischen Lebensmitteln und flippigen Lichtern.
Für jeden Raum
Verschönere dein Wohnzimmer mit Farbkombinationen, die zu deinem Raum passen.
Dein persönlicher Party-Planner
Mit der Beleuchtung und der Musik deines Kühlschranks kannst du jeder Party den letzten Schliff geben.
FAQ
Was ist die Standardfarbe der Tür, wenn die Türfarbe ausgeschaltet ist?
Wenn die Türfarbe ausgeschaltet ist, sind die Standardfarben für die Tür Lux Gray (oben) und Lux White (unten). Das matte Glasmaterial hat ein Steinmuster, so dass du die Schönheit des Türmaterials genießen kannst, ohne die Farbe der Tür einschalten zu müssen.
Wie kann ich für jede Tür des Kühlschranks eine andere Farbe einstellen?
Nachdem du den Kühlschrank in der ThinQ-App ausgewählt hast, kannst du im Menü „Farbkollektion“ -> „Meine Auswahl“ verschiedene Farben für jede Tür einstellen. Für eine harmonische
Farbkombination werden die Farben der oberen und unteren Tür separat kategorisiert.
Wie lange bleibt die gewählte Farbe eingeschaltet?
Die Farbe bleibt 30 Minuten nach der letzten Türöffnung oder Erkennung durch den Näherungssensor eingeschaltet. Du kannst die Dauer der Farbanzeige in der ThinQ-App einstellen.
Wenn du die Farbe nach 30 Minuten eingeschaltet lassen möchtest, kannst du dich dem Kühlschrank etwa 60 cm von vorne nähern, um die Anzeigezeit zu verlängern.
Wie funktionieren die Bluetooth-Lautsprecher mit der „Music Collection“?
Um den Bluetooth-Lautsprecher zu bedienen, halte die Taste ‚BT Speaker‘ an der Oberseite des Kühlschranks 3 Sekunden lang gedrückt. Dann kannst du das integrierte Musikthema aus der 'Music Collection' über die ThinQ-App auswählen. Wenn du den Bluetooth-Lautsprecher mit einem Smart-Gerät verbindest, kannst du außerdem auch Musik von deiner bevorzugten Musik-App streamen.
Welche Farben werden angezeigt, wenn die Modi „Music Flow“ und „Music Bounce“ aktiviert sind?
Im Modus ‚Music Flow‘ werden die Farbsequenzen Clementine (oben) und Cream White (unten) -> Paris Sunset -> Waikiki -> Sunset Vibes angezeigt. Unter Modus 'Music Bounce' sind die angezeigten Farbsequenzen Pop 1 -> Pop 3 -> Pop 2.
Wie lange können die Modi „Music Flow“ und „Music Bounce“ maximal dauern?
Es gibt keine Höchstdauer für die Modi ‚Music Flow‘ und ‚Music Bounce‘, sie bleiben während der gesamten Musikwiedergabe aktiv. Wenn keine Musik abgespielt wird, erscheint nach 10 Minuten eine Benachrichtigung, die dich darüber informiert, dass der 'Party-Modus' beendet ist, und das Display kehrt zur voreingestellten Farbkombination zurück.
Wie viel Wärme erzeugt die Beleuchtung?
Die Panels sind mit einer Wärmeableitungstechnologie ausgestattet, so dass die Wärmeentwicklung sehr gering ist. Wenn man sie mit der Hand berührt, nachdem man sie längere Zeit eingeschaltet berührt, fühlt es sich leicht warm an.
Wie hoch ist die Lebensdauer der LED-Komponenten?
Die in der Türblende verwendete LED hat eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren. Basierend auf einer Umfrage über die Häufigkeit des Öffnens der Kühlschranktür unter den tatsächlichen Nutzern, liegt die maximale Anzahl der täglichen Türöffnungen bei etwa 41. Wenn die LED so eingestellt ist, dass sie pro Öffnung 30 Minuten lang leuchtet, beträgt die tägliche Betriebsdauer der LED Betrieb etwa 11 Stunden. Bei diesem Nutzungsmuster können die LED-Komponenten des Kühlschranks etwa 10 Jahre lang halten.
Könnte das LED-Panel an der Tür leicht brechen?
Das LED-Panel ist im Inneren der Tür als Teil der MoodUP-Funktion installiert, aber das äußere Material der Tür ist genauso stark wie bei einer herkömmlichen Glas-Kühlschranktür. Es besteht nur ein minimales Risiko, dass die Tür während des Gebrauchs bricht oder beschädigt wird.
Wie kann ich die Türverkleidungen reinigen und pflegen?
Du kannst die Türverkleidung wie einen normalen Kühlschrank mit Wasser oder einem feuchten Tuch reinigen und pflegen. Das Produkt ist so konzipiert, dass es der Feuchtigkeit
der Reinigung problemlos standhält.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Alle Spezifikationen
BASISAUSSTATTUNG
Produktart
Multi-Door
Standard/Tresentiefe
Arbeitsplattentiefe
Energieeffizienzklasse
E
KAPAZITÄT
Kapazität gesamt (in Liter)
617
Kapazität Gefrierbereich (in Liter)
233
Kapazität Kühlbereich (in Liter)
384
STEUERUNG & ANZEIGE
Internes LED-Display
Ja (Inneres Top Display)
Express Freeze
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Packungsgewicht (kg)
168
Produktgewicht (in kg)
158
Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)
1.865
Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)
1.757
Tiefe mit Griff
687
Tiefe ohne Tür
697
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
914 x 1.865 x 687
MERKMALE
DoorCooling+®
Ja
Door-in-Door®
Nein
LINEARCooling®
Ja
InstaView®
Ja
EIS- & WASSERSYSTEM
Eisbereiter_manuell
Herkömmliche Eiswürfelschale
Installation
Keine Installation erforderlich
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
Nein
Ice Maker (automatisch)
Nein
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Tür (Material)
Glas
Frontfarbe
Farblich veränderbares Panel
Metal Fresh® (Metallrückwand)
Metallrückwand
Grifftyp
Eckiger Griff
LEISTUNG
Kompressortyp
Inverter Linear Compressor
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)
320
Klimaklasse
N-T
Luftschallemissionsklasse
C
KÜHLFACH
Türeinsatz transparent (Anzahl)
6
Beleuchtung Kühlteil
LED oben u. seitlich
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)
4
Gemüsefach
Ja (2)
Multi-Airflow
Ja
Variables Ablagefach
1-stufig
Pure N Fresh
Ja
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis®
Ja
ThinQ® (WLAN)
Ja
EAN CODE
EAN Code
8806084785299
GEFRIERFACH
Türeinsatz transparent (Anzahl)
6
Beleuchtung Gefrierteil
LED oben
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)
Nein
Schublade Gefrierschrank (Anzahl)
6 Transparent
Das könnte dich auch noch interessieren
