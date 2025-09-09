Side-by-Side Kühlschrank mit InstaView® (D, 628L, 179cm hoch) mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender & internem Wassertank | GSXE91EVAD

LG bietet eine breite Palette eleganter, energieeffizienter Kühl-/Gefrierschränke mit zahlreichen intelligenten Eigenschaften. Von geräumigen American Style und praktischen Multi-Door-Modellen über InstaView™ Door-in-Door™ Technologie bis hin zu Combi und Slim-Modellen bietet LG den perfekten Kühl-/Gefrierschrank für jeden Haushalt. Wenn du eine Küche komplett neu planst, ist es einfach, dein Traumgerät zu integrieren. Wenn du allerdings eine vorhandene Lücke zu füllen hast, kann es sein, dass deine Wahl vom Platz diktiert wird. Wenn du dich für einen Kühl-/Gefrierschrank entschieden hast, der am besten zu deinem Lebensstil passt, solltest du auf den Stauraum, innovative Kühltechnologien, die deine Lebensmittel länger frisch halten, praktische Eigenschaften wie Total No Frost, einen automatisch reinigenden UVnano Wasser- und Eisspender, klappbare Ablagen und das FRESHConverter™-Schubladensystem achten. Vergesse nicht die Energieeffizienz und die Produktgarantie.