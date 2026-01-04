We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Der Kaufratgeber für Fernseher: alles, was du wissen musst
Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir einen neuen Fernseher zu kaufen, dir aber nicht sicher bist, welches Modell am besten zu dir passt, dann ist dieser Kaufratgeber für Fernseher genau das Richtige für dich.
- Finde heraus, warum die Bildschirmgrösse so wichtig ist (Spoiler: grösser ist nicht automatisch besser).
- Erfahre, wie die Bildschirmauflösung die Leistung denes Fernsehers beeinflussen kann.
- Was ist die Bildwiederholfrequenz und warum ist sie wichtig?
- Die meisten Fernseher haben heutzutage Smart-Funktionen – aber was bedeutet das eigentlich?
- Erfahre, wie der Ton das Fernseherlebnis wirklich verbessern kann, ob über den Fernseher, externe Lautsprecher oder eine Soundbar.
- Der richtige LG-Fernseher für jedes Budget
Der Kauf eines neuen Fernsehers ist jedes Mal eine spannende Angelegenheit. Woher weisst du, welcher der richtige für dich ist? Durch den rasanten technologischen Fortschritt und die zahlreichen Optionen auf dem Markt gibt es so viele Funktionen zu vergleichen und zu berücksichtigen.
Deshalb haben wir diesen umfassenden Kaufratgeber für Fernseher zusammengestellt, der alles von der Bildschirmgrösse über die Auflösung bis hin zu Bildwiederholfrequenz und Kontrast abdeckt. Am Ende deiner Lektüre wirst du nicht nur UHD von OLED unterscheiden können, sondern auch gut gerüstet sein, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, egal ob du am Anfang deiner Suche stehst oder schon bereit bist, dein hart verdientes Geld auszugeben.
Schnelltipps⚡
Wenn du es eilig hast und dir nur einen schnellen Überblick verschaffen willst, kannst du hier beginnen.
– 55-Zoll-Fernseher sind am weitesten verbreitet: Sie bieten den perfekten Betrachtungsabstand in durchschnittlich grossen Räumen.
– Ultra HD und 4K sind dasselbe: Beide Begriffe werden allgemein verwendet, bedeuten aber dasselbe, nämlich dass die Auflösung des Fernsehers 3840 x 2160 Pixel beträgt.
- 8K muss nicht unbedingt sein: Du hast vielleicht schon von 8K gehört – in Wirklichkeit gibt es aber so gut wie keine Inhalte, die in 8K gefilmt werden. Im Moment sind die besten Optionen immer noch Ultra HD und 4K.
- OLED liefert das bestmögliche Bild: Es gibt viele Akronyme, doch OLED ist die neueste Technologie und bietet die beeindruckendste Bildqualität.
- Soundbars heben das Fernseherlebnis auf das nächste Level: Wenn du auf der Suche nach einem kraftvollen Sound bist, der dich mitten ins Geschehen auf dem Bildschirm zieht, ist eine geeignete Soundbar eine sinnvolle Investition.
- Achte auf eine hohe Bildwiederholfrequenz: Sie ist besonders wichtig für Gamerinnen und Gamer sowie für Sportfans, denn je höher die Bildwiederholfrequenz ist, desto flüssiger sind die Bewegungen.
Bildschirmgrösse: grösser ist nicht automatisch besser
Schon auf den ersten Blick gibt es eine riesige Auswahl an Fernsehergrössen. Man könnte meinen, dass grösser auch automatisch besser ist – das ist jedoch nicht immer der Fall.
Du wünscht dir einen Fernseher, der perfekt in den Raum passt, in dem er untergebracht werden soll. Wenn du also keinen privaten Vorführraum hast, ist ein Bildschirm, der grösser als 88 Zoll ist, vielleicht nicht die beste Idee.
Zum Glück haben wir bereits erklärt, wie man Fernsehgrössen misst und versteht. Verwende diese schnelle Berechnung, um den Zusammenhang zwischen der Bildschirmgrösse und Ihrem Abstand zum Fernseher zu verstehen.
Heutzutage liegt die gängigste Grösse zwischen 50 und 65 Zoll. Diese Masse passen in die meisten Wohnräume.1
Bildschirmauflösung: die verschiedenen Optionen
Bevor wir auf die vielen Optionen eingehen, die es bei Fernsehern gibt, sollten wir erklären, warum das Ganze so wichtig ist. Die Auflösung beschreibt die Anzahl der Pixel, aus denen sich das Bild auf einem Bildschirm zusammensetzt, und in der Regel sowohl horizontal als auch vertikal angegeben wird. Das bedeutet im Wesentlichen: je mehr Pixel, desto schärfer und detaillierter das Bild.
Full HD (Full High Definition)
Die Einführung von Full HD bei Fernsehgeräten in den späten 2000er-Jahren galt als bedeutender Fortschritt in der Bildqualität.2 Diese Fernsehgeräte verfügen über 1920 Pixel in der Breite und 1080 in der Tiefe und wurden zum Standard für Blu-Ray und hochauflösende Videos auf Plattformen wie YouTube und Vimeo. Mittlerweile ist die Technologie etwasveraltet, weshalb Full-HD-Fernseher relativ günstig erhältlich sind.
UHD (Ultra High Definition)
Das Wort Ultra macht hier wirklich einen grossen Unterschied, denn UHD-Fernseher verfügen über doppelt so viele Pixel wie Full-HD-Fernseher. Das bedeutet, dass sie eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln haben, was für erstaunliche Klarheit und ein bemerkenswert scharfes Bild sorgt.
4K
An dieser Stelle kann es zu etwas Verwirrung kommen, da UHD und 4K genau das Gleiche sind. Beide verweisen darauf, dass der Bildschirm eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln hat. Beide Begriffe werden verwendet, und es gibt inzwischen mehrere Streaming-Dienste, wie Netflix, Amazon Video, Disney+ und sogar YouTube, die 4K-Inhalte anbieten.3
OLED
Alle aktuellen LG OLED- Fernseher bieten eine 4K-Auflösung, wobei die Bildqualität dank intelligenter Technologie noch besser ist. Durch die Verwendung von organischen Leuchtdioden (OLED) kann jedes einzelne Pixel des Bildschirms ein- und ausgeschaltet werden, was tiefste Schwarztöne und leuchtende Farben mit unglaublichem Kontrast ermöglicht. Und LG steht an der Spitze der OLED-Technologie: Seit 12 Jahren sind wir Marktführer in diesem Bereich.4
8K
Diese Technologie ist zukunftsweisend und bietet eine hervorragende Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von 4K-Geräten, d. h. 7.680 horizontale und 4.320 vertikale Pixel. Derzeit werden in Europa keine 8K-Fernseher von LG verkauft. Aufgrund der Tatsache, dass es nur wenige bis gar keine Inhalte in 8K-Auflösung gibt, bietet 4K immer noch die beste Bildqualität.5
Bildwiederholfrequenz: schneller = besser
Zunächst einmal sollten wir erklären, was das überhaupt bedeutet. Die Bildwiederholfrequenz, ausgedrückt in Hertz (Hz), gibt an, wie oft das Bild auf dem Bildschirm pro Sekunde aufgefrischt wird. Die Standardfrequenz beträgt 60 Hz, aber es gibt auch Fernsehgeräte mit 120 Hz und sogar mit 240 Hz.
Warum ist das so wichtig?
Stell dir vor, du siehst eine Actionszene mit schnell bewegenden Objekten, und das Bild wird dabei unscharf oder verwackelt. Das passiert, weil das Bild nicht schnell genug aktualisiert wird. Besonders wichtig ist das für Gamerinnen und Gamer, insbesondere für diejenigen, die schnell und auf Wettkampfniveau spielen. Tatsächlich sind die meisten Spiele für die PS5, Xbox Series X oder Xbox Series S so konzipiert, dass sie auf einem Bildschirm mit 120 Hz gespielt werden können, um das Beste aus ihnen herauszuholen.6
Warum ist es sonst noch wichtig?
Die Bildwiederholfrequenz beeinflusstauch die so genannte Latenz oder Bildverzögerung, also den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern. Auch dies ist für Gamerinnen und Gamer von grosser Bedeutung, vor allem bei denen ein flüssiges Bild eintscheidend ist. Wie du vielleicht schon vermutet hast, ist die Wahrscheinlichkeit von Verzögerungen umso geringer, je höher die Hertzzahl ist. Ebenso wichtig ist es, zu wissen, dass die Bildwiederholfrequenz keinen Einfluss auf den Ton des Fernsehers hat, sondern nur auf das Bild.
Smart TVs: unendlich viele Möglichkeiten
Du wirst feststellen, dass die meisten modernen Fernseher als Smart TVs bezeichnet werden, weil sie die Möglichkeit haben, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dadurch wird dein Fernseher zu einem echten Multitalent, denn du hast Zugriff auf eine Vielzahl von Apps, mit denen du Musik hören, Fotos ansehen, Spiele spielen und Videoinhalte streamen kannst.
Es gibt so viele Möglichkeiten, die du mit einem Smart TV nutzen kannst, die wir alle in einem hilfreichen Artikel zusammengefasst haben, den du hier findest.
Audio: Zu einem grossartigen Bild gehört auch ein grossartiger Ton
Wenn du richtig in ein Spiel, eine Fernsehsendung oder einen Film eintauchen willst, ist nicht nur die Bildqualität wichtig. Auch der Ton sollte so gut sein, dass du dich vollständig auf den Inhalt konzentrieren kannst.
TV-Audio vs. externe Lautsprecher/Soundbars
Da Fernsehgeräte immer schlanker und leichter werden, wird es zunehmend zur Herausforderung, eine hervorragende Klangqualität zu liefern. Das heisst aber nicht, dass es unmöglich ist. Zahlreiche LG-Fernseher sind jetzt mit Dolby Atmos ausgestattet, das speziell dafür entwickelt wurde, das Erlebnis von Overhead-Lautsprechern nachzubilden und einen Klang zu erzeugen, der dich vollständig umgibt.
Wenn du jedoch einen wirklich umfassenden, kinoähnlichen Klang erleben möchtest, sind externe Lautsprecher oder Soundbars die beste Wahl. Mit der ersten Variante kannst du zwar einen Surround-Sound erzeugen, benötigst dafür allerdings mehrere Lautsprecher, deren Einrichtung sehr aufwendig sein kann.
Solltest du dich für eine Soundbar entscheiden, handelt es sich um ein einzelnes Gerät, das vor dem Fernseher steht, sich schnell installieren lässt und einen klareren sowie kräftigeren Klang als der Fernseher selbst bietet.
Die Vorteile einer Soundbar
Die kompakten und ästhetisch ansprechenden Soundbars sind wirklich beeindruckend, denn sie sind mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, die klaren, allumfassenden Klang erzeugen. Sie optimieren nicht nur den Klang deines Fernsehers, sondern können auch als Bluetooth-Lautsprecher genutzt werden und sich mit anderen Geräten wie Handys und Tablets verbinden.
Das einzige kleine Problem ist, dass es so viele LG-Soundbars gibt, dass die Auswahl der richtigen etwas schwierig sein kann. Aber keine Sorge, wir haben bereits über alles zusammengstellt, was du wissen musst, um die richtige Soundbar für deinen LG-Fernseher zu finden.
Preis: eine Vielzahl von Optionen
Glücklicherweise gibt es für jeden Geldbeutel und Geschmack das passende Modell. Es kommt dabei ganz auf deine Prioritäten an. Um dir die Entscheidung leichter zu machen, sieh dir die folgende Liste an.
Unter 700 CHF
LG 50-Zoll 4K UHD TV: Du wirst erstaunt sein, wie viel Technologie in diesem Fernseher steckt. Du erhältst nicht nur eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, sondern auch eine Hochskalierung von Nicht-4K-Inhalten für eine noch bessere Bildschärfe.
Unter 1000 CHF
LG 65-Zoll NanoCell : Dieser Fernseher verfügt nicht nur über eine 4K-Ultra-HD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), sondern nutzt auch die LG NanoCell-Technologie, um unreine Farben herauszufiltern, sowie einen KI-Prozessor, der für ein kristallklares Bild sorgt.
Unter 3000 CHF
LG 65-Zoll OLED evo AI C5 : Dank der OLED-Technologie zeichnet sich dieser Fernseher nicht nur durch ein ultraschlankes Design aus, sondern auch durch eine unübertroffene Bildqualität. Dolby Vision und Dolby Atmos garantieren ein besonders lebendiges Bild und immersiven Sound.
Über 6000 CHF
LG 83-Zoll OLED G5 : Für diejenigen, die sich keine Sorgen um ihr Budget machen müssen, ist dieser Fernseher der Inbegriff von Exzellenz. Die 4K-Ultra HD-Auflösung erstreckt sich über einen riesigen 83-Zoll-Bildschirm, der ein Bild liefert, das man selbst gesehen haben muss, um es zu glauben.
Hoffentlich hast du jetzt eine bessere Vorstellung von verschiedenen TV-Modellen auf dem Markt und kannst nun den perfekten Fernseher für dein Zuhause auswählen. Dann musst du nur noch deine Freunde und Verwandten einladen, um ihnen deine neue Errungenschaft zu präsentieren.
