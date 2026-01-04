Wenn du es eilig hast und dir nur einen schnellen Überblick verschaffen willst, kannst du hier beginnen.

– 55-Zoll-Fernseher sind am weitesten verbreitet: Sie bieten den perfekten Betrachtungsabstand in durchschnittlich grossen Räumen.

– Ultra HD und 4K sind dasselbe: Beide Begriffe werden allgemein verwendet, bedeuten aber dasselbe, nämlich dass die Auflösung des Fernsehers 3840 x 2160 Pixel beträgt.

- 8K muss nicht unbedingt sein: Du hast vielleicht schon von 8K gehört – in Wirklichkeit gibt es aber so gut wie keine Inhalte, die in 8K gefilmt werden. Im Moment sind die besten Optionen immer noch Ultra HD und 4K.

- OLED liefert das bestmögliche Bild: Es gibt viele Akronyme, doch OLED ist die neueste Technologie und bietet die beeindruckendste Bildqualität.

- Soundbars heben das Fernseherlebnis auf das nächste Level: Wenn du auf der Suche nach einem kraftvollen Sound bist, der dich mitten ins Geschehen auf dem Bildschirm zieht, ist eine geeignete Soundbar eine sinnvolle Investition.

- Achte auf eine hohe Bildwiederholfrequenz: Sie ist besonders wichtig für Gamerinnen und Gamer sowie für Sportfans, denn je höher die Bildwiederholfrequenz ist, desto flüssiger sind die Bewegungen.