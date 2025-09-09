Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG StanbyME 2 - Superportabler 27-Zoll-Touchscreen
27LX6TDGA EU.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

LG StanbyME 2 - Superportabler 27-Zoll-Touchscreen

27LX6TDGA EU.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

LG StanbyME 2 - Superportabler 27-Zoll-Touchscreen

27LX6TDGA
Vorderansicht des LG StanbyME 2 auf dem Standfuß.
Der LG StanbyME 2 ist mit dem Wandgurt an der Wand aufgehängt.
Der LG StanbyME 2 steht mit dem Folio Cover wie ein Tablet.
Länge, Breite, Höhe und Tiefe des LG StanbyME 2 und des Standfußes.
45-Grad-Seitenansicht des LG StanbyME 2 auf dem Standfuß. Der Bildschirm ist gekippt, um seine flexible Ausrichtung zu zeigen.
Rückansicht des LG StanbyME 2 auf dem Standfuß. Der Bildschirm ist gekippt, um seine flexible Ausrichtung zu zeigen.
Ansicht des LG StanbyME 2-Standfußes von unten. Die Räder unter dem Standfuß sind sichtbar.
LG StanbyME 2-Bildschirme werden in einem modernen Wohnzimmer gezeigt. Ein StanbyME 2 ist auf einem Standfuß montiert, einer ist an der Wand aufgehängt, der andere steht mit dem Folio Cover auf einem Tisch.
Eine Person rollt den LG StanbyME 2 mit dem Standfuß. Der Text erklärt, dass der superportable Bildschirm 4 Stunden kabellose Wiedergabe und USB-C bietet.
Der LG StanbyME 2 hängt an der Wand und präsentiert den Motion Art Screen. Mood Maker wird verwendet. Ein Artwork zeigt, wie er als stylische Ergänzung zu jedem Raum verwendet werden kann.
Der LG StanbyME 2 steht auf einem Tisch. Let's Draw wird verwendet. Eine Person erstellt Kunstwerke nur mit Finger und Touchscreen. Der Text erläutert, wie du deinen Bildschirm als digitale Leinwand verwenden und Kunstwerke über das Always On Display anzeigen kannst.
Eine Gruppe von Freunden spielt ein Brettspiel auf dem LG StanbyME 2 auf dem Tisch. Der große Tablet-Bildschirm wird gezeigt. Im Text geht es um das Spielen direkt auf dem Touchscreen.
LG StanbyME 2. Eine Hand, die mit dem Touchscreen interagiert, zeigt die Benutzerfreundlichkeit. Der Text handelt davon, dass du deinen Bildschirm problemlos mit anderen Geräten verbinden kannst.
Logo des iF Design Award 2025 Gewinner des Design Award.
Ein Mädchen mit seinem Welpen sieht sich eine Show auf dem LG StanbyME 2 an. Das Folio Cover wird verwendet und der Bildschirm wird wie ein Tablet gestützt.
Hauptmerkmale

  • Abnehmbarer, superportabler 27" Touchscreen-Bildschirm
  • Flexibles Display: Drehen, Schwenken und Neigen
  • Integrierter Akku für bis zu 4 Stunden Wiedergabe
  • Stabiler Standfuß mit 5 integrierten Rollen
  • Entertaining: Integrierte Streaming-Dienste, OTT-Dienste
Mehr
Logo des iF Design Award.



„Gewinner" des IF Design Award

StanbyME 2

LG StanbyME 2-Bildschirme werden in einem modernen Wohnzimmer gezeigt. Ein StanbyME 2 ist auf einem Standfuß montiert, einer ist an der Wand aufgehängt, der andere steht mit dem Folio Cover auf einem Tisch.

LG StanbyME 2.
Deine Welt. Dein Bildschirm. Überall.

Superportabler BildschirmMotion-Art-BildschirmGroßer Tablet-Bildschirm

Superportabler Bildschirm

Rollen, aufhängen, abnehmen

Entdecke verschiedene Möglichkeiten, deine Inhalte zu genießen und deinen eigenen Stil auszudrücken. Nutze den rollbaren Bildschirm einfach wo du willst. Nimm den Screen ab und hänge ihn auf. Oder nutze ihn mit dem Folio Cover als Tablet.

Eine Frau sitzt mit dem LG StanbyME 2 auf dem Balkon und schaut sich Inhalte auf dem rollbaren, verstellbaren Standfuß an.
Verschiedene Wohnbereiche, die die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten des LG StanbyME 2-Bildschirms zeigen. In einigen Bereichen ist das Gerät mit dem Folio Cover wie ein Tablet aufgestellt. In anderen Räumen hängt es an der Wand und bildet eine stilvolle Ergänzung des Innendesigns. In anderen Räumen wird gezeigt, wie der Bildschirm einfach auf dem rollbaren, verstellbaren Standfuß montiert werden kann.

*Der Bildschirm lädt sich automatisch auf, wenn das Stromkabel an die Dockingstation angeschlossen und der Bildschirm am Standfuß befestigt wird.

*Die Mobilität kann je nach Bodenbelag variieren.

*Das Produkt nicht im Freien rollen oder ziehen, da dies zu Schäden an der Unterseite führen kann.

*Winkeleinstellungsbereich des Bildschirms: Drehung (±90), Neigung (±25), Schwenkung (±90).

*Verwende nur die mitgelieferte Wandbefestigung von LG. Bei der Installation sollte das Wandmaterial berücksichtigt werden. Andernfalls können Probleme wie schräges Hängen oder Herunterfallen auftreten. Weitere Informationen sind dem mitgelieferten Handbuch zu entnehmen.

*Bei der Montage an der Wand vorsichtig vorgehen. Nicht für andere als die beabsichtigten Zwecke verwenden.

Mehr Freiheit, dank langlebigem, integriertem Akku

Nimm den tragbaren StanbyME 2 Bildschirm einfach überall hin mit und genieße dank optimierter Akkuleistung deine Inhalte völlig kabellos bis zu 4 Stunden lang.

Nahaufnahme des abgenommenen StanbyME 2-Bildschirms, Übergang zu einem Modell, das das Gerät mit dem Folio Cover und dem Gurt trägt.

*Bis zu 4 Stunden kabellose Nutzung im Eco-/Low-Power-Modus mit integriertem Akku. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung variieren. Erfordert eine Mindestleistung von 65 W oder mehr zum Laden. Geräte müssen USB PD unterstützen.

*Der Bildschirm kann verkratzen, wenn er ohne Folio Cover getragen wird. Das Produkt kann durch Stöße oder bei Stürzen beschädigt werden. Dieses Gerät ist weder wasser- noch staubdicht. Ein längerer Kontakt mit Sonnenlicht kann zu Verfärbungen oder Bildschirmproblemen führen.

Nahaufnahme des USB-C-Kabels am StanbyME 2.

Jetzt mit USB-C-Anschluss für eine bessere Konnektivität

Vereinfachte Nutzung: Der neue USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Aufladen und Anschließen des Bildschirms.

*Unterstützt USB 2.0, USB-C DP und DP ALT.

*Um andere Geräte anzuschließen, muss der USB-C-Anschluss DP ALT unterstützen.

*MacOS und iOS unterstützen nur Mirroring und den Ladevorgang.

*USB-C-Kopf- und Ohrhörer werden nicht unterstützt.

Motion-Art-Bildschirm

Der Mood Maker sorgt für mehr Stimmung durch Motion-Art

Zeige deinen persönlichen Stil mit Kunstwerken, Inhalten und Themen wie z.B. Uhr, Wetter, Plattenspieler usw. Oder präsentiere deine Lieblingsbilder mit dem Bildschirm, der auch als digitaler Bilderrahmen fungieren kann.

Verschiedene Wohnräume mit LG StanbyME 2-Bildschirmen an der Wand. Ein Kunstposter-Inhalt ist auf den Bildschirmen zu sehen.

*Es wird empfohlen, die von LG angebotene Wandbefestigung zu verwenden. Das Gewicht des Produkts sollte bei der Installation berücksichtigt werden, andernfalls kann der Screen schief hängen oder herunterfallen. 

Logo des iF Design Awards 2025 mit Gewinner des IF Design Awards-Hinweis.

Innovatives, ausgezeichnetes Design

Entdecke den preisgekrönten StanbyME 2, unseren Art Frame Screen, ausgezeichnet für sein Design und seine Funktionalität.

Großer Tablet-Bildschirm

Mit der Zeichnen-Funktion wandelst du deine Ideen in eigene Kunst um

Schaffe mit dem Full-Touch-Screen Kunst und zeige deine Meisterwerke auf dem Always On Display.

Modellzeichnung auf dem Bildschirm des StanbyME 2.

Modellzeichnung auf dem Bildschirm des StanbyME 2.

*Der Touchpen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der StanbyME 2 hat keinen speziellen Touchpen.

*Vor dem Kauf bitte die Kompatibilität mit Touchpens von Drittanbietern prüfen.

StanbyME 2 mit Touchscreen, der von einer Person verwendet wird.

Vollwertiger Touchscreen

Der integrierte 27-Zoll-Touchscreen macht die Bedienung einfach und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Zeichne, entdecke Lerninhalte, spiele und erwecke deine Ideen mit einem Touch zum Leben.

*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Einige Apps erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.

Gemeinsam Brettspiele spielen

Genieße Spiele wie Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Schach und mehr ganz ohne Smartphone. Spiele direkt auf dem Touchscreen und genieße entspannten Spaß mit Familie und Freunden.

Drei Bilder mit dem StanbyME 2, der in einem modernen Wohnzimmer von drei verschiedenen Personengruppen für verschiedene Brettspiele verwendet wird.

Drei Bilder mit dem StanbyME 2, der in einem modernen Wohnzimmer von drei verschiedenen Personengruppen für verschiedene Brettspiele verwendet wird.

*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Für bestimmte Apps kann ein Abonnement erforderlich sein.

Einfach mit anderen Geräten über HDMI und USB verbinden

Verbinde deinen tragbaren Touchscreen mit verschiedenen Geräten, wie z.B. Laptops, IPTV-Set-Top-Boxen, Mobilgeräten, Spielekonsolen und mehr über die integrierten USB- und HDMI-Anschlüsse.

Der StanbyME 2 ist mit einem anderen Gerät verbunden, auf dem Meeting-Unterlagen zu sehen sind.

Der StanbyME 2 ist mit einem anderen Gerät verbunden, auf dem Meeting-Unterlagen zu sehen sind.

*HDMI-Kabel und anderes Zubehör müssen separat erworben werden.

Eine Frau in einer Yoga-Pose, die sich auf der Leinwand von StanbyME 2 widerspiegelt.

Smart Cam für Workouts, Videoanrufe und mehr

Verbinde eine Smart Cam mit dem tragbaren Touchscreen, nutze die Kamera für Videoanrufe oder verwende sie beim Training, um deine Bewegungen mit dem Workout-Video zu vergleichen.

*Die Smart Cam ist separat erhältlich.

Screen Share und OTT für ein grenzenloses Entertainment-Erlebnis

Greife ohne Smartphone auf deine Lieblingsinhalte und Streaming-Dienste zu. Verwende die integrierten OTT-Apps oder teile und streame deine Inhalte mit iOS und Android mit AirPlay und Google Cast-Unterstützung.

Der StanbyME 2 in der Mitte mit mehreren OTT-Programmen, die netzförmig um ihn herum angeordnet sind.

Der StanbyME 2 in der Mitte mit mehreren OTT-Programmen, die netzförmig um ihn herum angeordnet sind.

*Erfordert dieselbe WiFi-Netzwerkverbindung.

*OTT-Dienste können ein separates Abonnement und einen separaten Kauf erfordern.

*Der LG StanbyME 2 ist ein Display, das mit LG webOS funktioniert. Es bietet zwar Portabilität ähnlich wie ein Tablet, nutzt aber ein TV-basiertes Betriebssystem.

Intelligente Spracherkennung

Der StanbyME 2 erkennt deine Stimme. Sag einfach „Hi LG“ und er versteht deine Anfragen auch aus der Ferne.

*Diese Funktion steht zur Verfügung, nachdem die Funktion zur direkten Spracherkennung des Produkts aktiviert und die Bereitstellung personenbezogener Daten vereinbart wurde.

*Die Spracherkennungsleistung kann je nach Umgebung variieren. Der effektive Erkennungsbereich kann sich abhängig von Faktoren wie Entfernung, Hintergrundrauschen und Nutzungsbedingungen ändern.

Magnetische Clip-on-Fernbedienung

Steuere deinen tragbaren Touchscreen mit der praktischen Fernbedienung. Die integrierten Magnete halten die Fernbedienung bei Bedarf am Bildschirmrand und Folio Cover, sodass sie leicht zu erreichen ist.

5 Jahre Upgrades dank ausgezeichnetem webOS Re:New-Programm

Mit dem webOS Re:New-Programm bleibt dein webOS-Betriebssystem dank kostenloser Software Upgrades rund 5 Jahre lang immer auf dem neuesten Stand - inklusive neuer möglicher Funktionen.

*Das webOS Re:New-Programm gilt für den LG StanbyME 2 2025.

*Im Rahmen des webOS Re:New-Programms werden insgesamt vier Upgrades innerhalb von rund fünf Jahren unterstützt. Ausgangsbasis ist die vorinstallierte webOS-Version. Der Zeitplan für die Upgrades kann variieren.

*Updates und der Zeitplan für einige Funktionen, Anwendungen und Dienste können abhängig von Modell und Region variieren.

Der Alpha 8 AI-Prozessor-Chip mit LG Logo auf einer orange leuchtenden mechanischen Platte.

Jetzt mit Alpha 8 AI-Prozessor und QHD für deinen Bildschirm

Erlebe dank Alpha 8 AI-Prozessor die QHD-Qualität auf dem 27-Zoll-Touchscreen. Der praktische, tragbare Bildschirm bietet beeindruckende Bilder und einen ansprechenden Klang.

*Verglichen mit dem Smart TV Alpha 7 Gen8 AI-Prozessor des gleichen Jahres, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

AI Brightness Control passt die Helligkeit an das Umgebungslicht an.

Erhalte immer die bestmögliche Helligkeitseinstellung. AI reagiert auf das Umgebungslicht in deinem Raum und konfiguriert und passt deinen Bildschirm automatisch daran an.

Der StanbyME 2 ist in einem modernen Wohnbereich an einer Wand montiert, aufgeteilt zwischen Tages- und Nachteinstellungen.

Der StanbyME 2 ist in einem modernen Wohnbereich an einer Wand montiert, aufgeteilt zwischen Tages- und Nachteinstellungen.

*Alle LG webOS TVs 2025 bieten AI Brightness Control, außer die Modelle ohne Lichtsensoren.

AI Sound Pro sorgt für präzisen Heimkinoklang

*AI Clear Sound muss über das Klangmodusmenü aktiviert werden.

*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

Klangwellen, die vom StanbyME 2 ausgehen, mit Dolby Vision- und Dolby Atmos-Logos.

Dolby Vision & Dolby Atmos für immersive Bilder mit Surround Sound

Genieße aufregende Bilder mit Surround Sound dank Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit den seitlich abstrahlenden Lautsprechern deines Bildschirms kannst du dein Dolby-Heimkinoerlebnis ganz bequem zu Hause genießen.

*Das im Paket enthaltene Zubehör kann je nach Region variieren. Smart Cam und externe Lautsprecher sind separat erhältlich. Vor dem Kauf bitte die im Produktpaket enthaltenen Zubehörartikel prüfen.

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt.

*Die Verfügbarkeit des Dienstes variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    623 x 364 x 28,5

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    623 x 1.265 x 398

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT)

    1.265 x 210 x 580

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    398 x 398

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    4,3

  • Gewicht TV mit Standfuß

    15,2

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    21,0

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096527979

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

