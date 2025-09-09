LG StanbyME 2 - Superportabler 27-Zoll-Touchscreen

*Der Bildschirm lädt sich automatisch auf, wenn das Stromkabel an die Dockingstation angeschlossen und der Bildschirm am Standfuß befestigt wird.

*Die Mobilität kann je nach Bodenbelag variieren.

*Das Produkt nicht im Freien rollen oder ziehen, da dies zu Schäden an der Unterseite führen kann.

*Winkeleinstellungsbereich des Bildschirms: Drehung (±90), Neigung (±25), Schwenkung (±90).

*Verwende nur die mitgelieferte Wandbefestigung von LG. Bei der Installation sollte das Wandmaterial berücksichtigt werden. Andernfalls können Probleme wie schräges Hängen oder Herunterfallen auftreten. Weitere Informationen sind dem mitgelieferten Handbuch zu entnehmen.

*Bei der Montage an der Wand vorsichtig vorgehen. Nicht für andere als die beabsichtigten Zwecke verwenden.