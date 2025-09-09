We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG StanbyME 2 - Superportabler 27-Zoll-Touchscreen
Superportabler Bildschirm
Rollen, aufhängen, abnehmen
Entdecke verschiedene Möglichkeiten, deine Inhalte zu genießen und deinen eigenen Stil auszudrücken. Nutze den rollbaren Bildschirm einfach wo du willst. Nimm den Screen ab und hänge ihn auf. Oder nutze ihn mit dem Folio Cover als Tablet.
*Der Bildschirm lädt sich automatisch auf, wenn das Stromkabel an die Dockingstation angeschlossen und der Bildschirm am Standfuß befestigt wird.
*Die Mobilität kann je nach Bodenbelag variieren.
*Das Produkt nicht im Freien rollen oder ziehen, da dies zu Schäden an der Unterseite führen kann.
*Winkeleinstellungsbereich des Bildschirms: Drehung (±90), Neigung (±25), Schwenkung (±90).
*Verwende nur die mitgelieferte Wandbefestigung von LG. Bei der Installation sollte das Wandmaterial berücksichtigt werden. Andernfalls können Probleme wie schräges Hängen oder Herunterfallen auftreten. Weitere Informationen sind dem mitgelieferten Handbuch zu entnehmen.
*Bei der Montage an der Wand vorsichtig vorgehen. Nicht für andere als die beabsichtigten Zwecke verwenden.
Mehr Freiheit, dank langlebigem, integriertem Akku
Nimm den tragbaren StanbyME 2 Bildschirm einfach überall hin mit und genieße dank optimierter Akkuleistung deine Inhalte völlig kabellos bis zu 4 Stunden lang.
*Bis zu 4 Stunden kabellose Nutzung im Eco-/Low-Power-Modus mit integriertem Akku. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung variieren. Erfordert eine Mindestleistung von 65 W oder mehr zum Laden. Geräte müssen USB PD unterstützen.
*Der Bildschirm kann verkratzen, wenn er ohne Folio Cover getragen wird. Das Produkt kann durch Stöße oder bei Stürzen beschädigt werden. Dieses Gerät ist weder wasser- noch staubdicht. Ein längerer Kontakt mit Sonnenlicht kann zu Verfärbungen oder Bildschirmproblemen führen.
*Unterstützt USB 2.0, USB-C DP und DP ALT.
*Um andere Geräte anzuschließen, muss der USB-C-Anschluss DP ALT unterstützen.
*MacOS und iOS unterstützen nur Mirroring und den Ladevorgang.
*USB-C-Kopf- und Ohrhörer werden nicht unterstützt.
Motion-Art-Bildschirm
Der Mood Maker sorgt für mehr Stimmung durch Motion-Art
Zeige deinen persönlichen Stil mit Kunstwerken, Inhalten und Themen wie z.B. Uhr, Wetter, Plattenspieler usw. Oder präsentiere deine Lieblingsbilder mit dem Bildschirm, der auch als digitaler Bilderrahmen fungieren kann.
*Es wird empfohlen, die von LG angebotene Wandbefestigung zu verwenden. Das Gewicht des Produkts sollte bei der Installation berücksichtigt werden, andernfalls kann der Screen schief hängen oder herunterfallen.
Großer Tablet-Bildschirm
Mit der Zeichnen-Funktion wandelst du deine Ideen in eigene Kunst um
Schaffe mit dem Full-Touch-Screen Kunst und zeige deine Meisterwerke auf dem Always On Display.
*Der Touchpen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der StanbyME 2 hat keinen speziellen Touchpen.
*Vor dem Kauf bitte die Kompatibilität mit Touchpens von Drittanbietern prüfen.
*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Einige Apps erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.
Gemeinsam Brettspiele spielen
Genieße Spiele wie Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Schach und mehr ganz ohne Smartphone. Spiele direkt auf dem Touchscreen und genieße entspannten Spaß mit Familie und Freunden.
*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Für bestimmte Apps kann ein Abonnement erforderlich sein.
Einfach mit anderen Geräten über HDMI und USB verbinden
Verbinde deinen tragbaren Touchscreen mit verschiedenen Geräten, wie z.B. Laptops, IPTV-Set-Top-Boxen, Mobilgeräten, Spielekonsolen und mehr über die integrierten USB- und HDMI-Anschlüsse.
*HDMI-Kabel und anderes Zubehör müssen separat erworben werden.
*Die Smart Cam ist separat erhältlich.
Screen Share und OTT für ein grenzenloses Entertainment-Erlebnis
Greife ohne Smartphone auf deine Lieblingsinhalte und Streaming-Dienste zu. Verwende die integrierten OTT-Apps oder teile und streame deine Inhalte mit iOS und Android mit AirPlay und Google Cast-Unterstützung.
*Erfordert dieselbe WiFi-Netzwerkverbindung.
*OTT-Dienste können ein separates Abonnement und einen separaten Kauf erfordern.
*Der LG StanbyME 2 ist ein Display, das mit LG webOS funktioniert. Es bietet zwar Portabilität ähnlich wie ein Tablet, nutzt aber ein TV-basiertes Betriebssystem.
Intelligente Spracherkennung
Der StanbyME 2 erkennt deine Stimme. Sag einfach „Hi LG“ und er versteht deine Anfragen auch aus der Ferne.
*Diese Funktion steht zur Verfügung, nachdem die Funktion zur direkten Spracherkennung des Produkts aktiviert und die Bereitstellung personenbezogener Daten vereinbart wurde.
*Die Spracherkennungsleistung kann je nach Umgebung variieren. Der effektive Erkennungsbereich kann sich abhängig von Faktoren wie Entfernung, Hintergrundrauschen und Nutzungsbedingungen ändern.
Magnetische Clip-on-Fernbedienung
Steuere deinen tragbaren Touchscreen mit der praktischen Fernbedienung. Die integrierten Magnete halten die Fernbedienung bei Bedarf am Bildschirmrand und Folio Cover, sodass sie leicht zu erreichen ist.
5 Jahre Upgrades dank ausgezeichnetem webOS Re:New-Programm
Mit dem webOS Re:New-Programm bleibt dein webOS-Betriebssystem dank kostenloser Software Upgrades rund 5 Jahre lang immer auf dem neuesten Stand - inklusive neuer möglicher Funktionen.
*Das webOS Re:New-Programm gilt für den LG StanbyME 2 2025.
*Im Rahmen des webOS Re:New-Programms werden insgesamt vier Upgrades innerhalb von rund fünf Jahren unterstützt. Ausgangsbasis ist die vorinstallierte webOS-Version. Der Zeitplan für die Upgrades kann variieren.
*Updates und der Zeitplan für einige Funktionen, Anwendungen und Dienste können abhängig von Modell und Region variieren.
*Verglichen mit dem Smart TV Alpha 7 Gen8 AI-Prozessor des gleichen Jahres, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.
AI Brightness Control passt die Helligkeit an das Umgebungslicht an.
Erhalte immer die bestmögliche Helligkeitseinstellung. AI reagiert auf das Umgebungslicht in deinem Raum und konfiguriert und passt deinen Bildschirm automatisch daran an.
*Alle LG webOS TVs 2025 bieten AI Brightness Control, außer die Modelle ohne Lichtsensoren.
AI Sound Pro sorgt für präzisen Heimkinoklang
*AI Clear Sound muss über das Klangmodusmenü aktiviert werden.
*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.
*Das im Paket enthaltene Zubehör kann je nach Region variieren. Smart Cam und externe Lautsprecher sind separat erhältlich. Vor dem Kauf bitte die im Produktpaket enthaltenen Zubehörartikel prüfen.
*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.
*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt.
*Die Verfügbarkeit des Dienstes variiert je nach Region und Land.
*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
623 x 364 x 28,5
Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)
623 x 1.265 x 398
Abmessungen der Verpackung (BxHxT)
1.265 x 210 x 580
Abmessungen Standfuß (BxT)
398 x 398
Gewicht TV ohne Standfuß
4,3
Gewicht TV mit Standfuß
15,2
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)
21,0
EAN CODE
EAN Code
8806096527979
