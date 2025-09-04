„LG AI HOME“:Technologiekonzern macht seine Vision von KI-gestütztem Alltag auf IFA 2025 erlebbar

LG Electronics (LG) präsentiert auf der IFA 2025 seine Vision eines zukunftsorientierten, intelligent vernetzten Lebens. Unter dem Thema „LG AI Appliances Orchestra“ zeigt der Technologiekonzern, wie seine intelligenten Haushaltslösungen harmonisch zusammenarbeiten, und so den Alltag der Nutzer komfortabler, personalisierter und effizienter gestalten.

Verschiedene Zonen zeigen die Möglichkeiten eines KI-gestützten Alltags

In der „Hero Zone“ am IFA-Stand von LG können die Besucher erleben, wie das LG AI Appliances Orchestra aus 21 KI-gestützten Geräten in einer Symphonie harmonisch zusammenspielt und von LG ThinQ® ON, dem weiterentwickelten KI-Hub für Zuhause, dirigiert wird. Ein beeindruckendes Bild, das zeigt, wie LG AI Home die nahtlose und intuitive Steuerung von Haushaltsgeräten in das moderne Leben integriert.

In der „Fit&Max Zone“ ist ein europäischer Wohnraum nachgestellt, in die sich zahlreiche LG-Geräte einfügen, während die Besucher in der AI Core Tech Zone erfahren, wie die Kernkomponenten von LG – darunter beispielsweise der in Waschmaschinen verwendete innovative AI DD®-Motor – durch KI intelligenter und leistungsstärker agieren.

In der „AI Home Zone“ werden schließlich Szenarien aus dem Alltag dargestellt, in denen LG KI-Geräte, IoT-Produkte und Dienste von Drittanbietern verbindet, um Zeit zu sparen, den Komfort zu steigern und die Herausforderungen des täglichen Lebens zu mindern. Besucher können sich auch auf das Konzeptfahrzeug „MX Spielraum“ freuen, das LGs Vision für die Zukunft der Mobilität zeigt und veranschaulicht, wie LG-Technologien nahtlos zwischen Zuhause und mobilen Umgebungen ineinander übergehen.