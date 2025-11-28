LG Channels Update mit verfeinerter Benutzeroberfläche und fortschrittlicher Personalisierung

LG Electronics (LG) stellt ein Update seines kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Dienstes (FAST) LG Channels vor. Dieses umfasst ein neues Logo und eine verbesserte Benutzeroberfläche (UI), die ein intuitiveres und nahtloseres Fernseherlebnis ermöglicht.

LG Channels hat sich seit 2015 zu einem globalen Dienst entwickelt, der in 33 Ländern verfügbar ist. Durch Partnerschaften mit führenden Content-Anbietern umfasst die Plattform mehr als 4.000 Kanäle, auf die LG Smart TV-Nutzer per LG Magic Remote oder über den webOS-Startbildschirm bequem zugreifen können.

Das neue Logo von LG Channels spiegelt die Kundenfreundlichkeit und globale Identität des Dienstes wider. Das schlichte, universelle Design soll zudem dazu einladen, sich mit LG Channels zu verbinden, und unterstreicht gleichzeitig das Bestreben von LG, weltweit vielfältige, intuitive Unterhaltungserlebnisse anzubieten.

Die verbesserte Benutzeroberfläche sowie neue Funktionen machen das Auffinden von Inhalten und die Navigation effizienter denn je. Unterstützt von KI-Algorithmen erhalten Nutzer personalisierte Empfehlungen basierend auf ihren Sehgewohnheiten. Mit der neuen „Schnellzugriffsfunktion“ können sie sich außerdem Senderdetails, den TV-Guide, Favoriten und eine Liste beliebter Inhalte anzeigen lassen.