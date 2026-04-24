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LG erhält weltweit erste „True Wireless Lossless Vision“-Zertifizierung fürkabellose TVs

HOME ENTERTAINMENT04/24/2026
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TÜV Rheinland Zertifizierung - True Wireless Lossless Vision

Auszeichnung für die kabellosen Premium-TVs von LG Electronics (LG): Als weltweit erste Modelle erhielten der LG OLED evo W6 sowie der Mini RGB evo MRGB9M von der unabhängigen Prüfgesellschaft TÜV Rheinland die „True Wireless Lossless Vision“-Zertifizierung.1 Die beiden Geräte überzeugten im Test durch eine visuell verlustfreie 4K-Bildqualität und beweisen damit: Kabellose Videoübertragung erfordert keine Kompromisse mehr bei der Bildperformance.

Zertifizierte Bildqualität ohne Kompromisse

Der TÜV Rheinland bestätigt mit der neuen Zertifizierung, dass die kabellosen TVs von LG das ursprüngliche Videosignal dank der hauseigenen Übertragungstechnologie originalgetreu und verlustfrei wiedergeben. Für die Vergabe etablierte der TÜV Rheinland einen speziellen Teststandard, der Schlüsselfaktoren wie Input Lag, Farbgenauigkeit und Gamma-Tracking bewertet.

Das Ergebnis: Die Geräte halten die exakte Farbwiedergabe, feine Bilddetails und präzise HDR-Töne innerhalb strenger Toleranzgrenzen ein. Für Konsumenten bedeutet das, dass sie kinoreife Filme, Live-Sport und Next-Gen-Gaming kabellos in derselben makellosen Qualität genießen können, die bisher fest verkabelten Setups vorbehalten war. Beim LG OLED evo W6 werden dabei Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz unterstützt.2

W6 und MRGB9M setzen neue Maßstäbe

Die Zertifizierung erstreckt sich über verschiedene Display-Technologien von LG. Angeführt wird das Line-up vom Wallpaper TV LG OLED evo W6, der seine visuell verlustfreie Performance mit einem extrem schlanken Design und der Zero Connect Box für eine kabellose Ästhetik kombiniert. Darüber hinaus erhielt auch der LG Mini RGB evo MRGB9M die begehrte Auszeichnung, womit LG seine zertifizierte kabellose Bildqualität auch auf fortschrittliche LCD-Technologie für ultragroße Bildschirme ausweitet.

„Die ‚True Wireless Lossless Vision‘-Zertifizierung bestätigt, dass unsere Premium-TVs preisgekrönte Bildqualität und kabellose Freiheit perfekt vereinen“, sagt Park Hyoung-sei, Präsident der LG Media Entertainment Solution Company. „Dieser Meilenstein spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, das Seherlebnis und den Alltag unserer Kunden stetig zu verbessern.“

 

1 Visuell verlustfrei basierend auf den Testbedingungen der TÜV Rheinland-Zertifizierung gemäß ISO/IEC 29170-2. Mess- und Leistungsergebnisse können je nach Verbindungsstatus und Umgebung variieren.

2 Funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingangssignalen, die 165 Hz unterstützen.

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