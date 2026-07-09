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Hinweis zur Einstellung bestimmter Social-Login-Dienste

Varsel07/09/2026

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Vielen Dank, dass Sie LG.com nutzen.

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass bestimmte Anmeldedienste mit sozialen Konten für LG Electronics Konten eingestellt werden.

Kundinnen und Kunden, die derzeit den Login über ein Social-Media-Konto nutzen, werden gebeten, die folgenden Informationen zu prüfen und für die weitere Nutzung der Dienste zu beachten.

 

1. Betroffene Anmeldemethod: Anmeldung mit Amazon

2. Datum der Einstellung des Dienstes: 09.07.2026 (KST)

3. Hinweis zur ID-Umwandlung aufgrund der Diensteinstellung

- Wenn Sie derzeit eines der betroffenen Konten für die Anmeldung über soziale Netzwerke verwenden, stellen Sie sicher, dass eine E-Mail-Adresse mit Ihrem Konto verknüpft ist.

 

1) Wenn eine E-Mail-Adresse verknüpft ist

Nach Beendigung des Dienstes können Sie den Dienst wie gewohnt weiter nutzen, indem Sie sich mit der E-Mail-Adresse anmelden, die mit Ihrem Konto verknüpft ist. Alle Kontoinformationen, einschließlich registrierter Produkte und Kaufhistorie, bleiben unverändert.

Wenn Sie das betroffene Social-Media-Konto jedoch mit KI-Lautsprecher-Anwendungen wie Alexa oder Google Home verknüpft haben, müssen Sie diese Dienste mit Ihrem LG Electronics-E-Mail-Konto erneut verbinden, um sie weiterhin nutzen zu können.

 

2) Wenn keine E-Mail-Adresse verknüpft ist

Bitte registrieren Sie vor dem Kündigungsdatum eine E-Mail-Adresse. Wenn Sie keine E-Mail-Adresse registrieren, werden Sie ab dem Kündigungsdatum automatisch aus allen mit diesem Konto verknüpften Diensten entfernt, und alle Kontoinformationen sowie verknüpfte Produkte und der Kaufverlauf werden gelöscht.

Außerdem werden Verbindungen mit KI-Lautsprechern wie Alexa und Google Home automatisch getrennt. Um den Service weiterhin zu nutzen, stellen Sie die Verbindung in der App des KI-Lautsprechers mit der E-Mail-Adresse Ihres LG Electronics Kontos erneut her.

 

Social-Login-Dienste, die von dieser Einstellung des Dienstes nicht betroffen sind, funktionieren weiterhin wie gewohnt. Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Änderung haben, senden Sie Ihre Anfrage über unseren 1:1-Anfrageservice.

Wir werden auch weiterhin unser Bestes tun, um Ihnen bessere Dienste zu bieten.

 

Vielen Dank.

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