Aktualisierung der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie von LG Electronics Service (04/29/2026)

Aktualisierungen von LG Electronics Service.

Wir danken unseren Kunden herzlich für die Nutzung des LG Electronics Service. Wir aktualisieren unsere Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie zum [04/29/2026].

Sie können die aktualisierte Version unserer Nutzungsbedingungen hier lesen, die Aktualisierung der Datenschutzrichtlinie finden Sie hier .

Wichtige Aktualisierungen:

- Aktualisierungen zu den personenbezogenen Daten, die wir über unsere Produkte, den LG‑Electronics‑Service und Ihre lokalen Websites erheben, sowie zu deren Nutzung

- AI‑basierte Dienste

Nächste Schritte:

Sie werden eingeladen, die aktualisierte Version unserer Nutzungsbedingungen am und ab dem [04/29/2026] anzunehmen.

Für die aktualisierte Datenschutzrichtlinie sind keine weiteren Handlungen erforderlich.

Wenn Sie den Änderungen nicht zustimmen, können Sie Ihr LG-Konto jederzeit kündigen.

Vielen Dank für Ihre fortgesetzte Nutzung von LG Electronics Service.