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Mitteilung über die Einstellung des Spotify-Services

Varsel03/27/2026

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Vielen Dank, dass du dich für Produkte von LG Electronics entschieden hast.

Wir möchten dich darüber informieren, dass der Spotify-Service für bestimmte LG Wireless Multiroom Audio-Produkte aufgrund der Beendigung des Supports des früheren, von einem Partnerunternehmen bereitgestellten Spotify SDK nicht mehr verfügbar sein wird.

Eingestellt werden die folgenden Services:

Musik-Streaming-Service von Spotify

 

Betroffene Modelle:

▶ Sound Bar

LAS650M, MUSICFLOWHS6,

LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,

LAS751M, LAS851M,

LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,

LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,

SH6, DSH7, SH7,

DSH8, LH-175SPK,

SH7B, SH8, DSH9,

SJ6, SJ6B, 

SJ8, SJ8S, SJC8,

SJ9, SJC9A

 

▶ Lautsprecher

NP8340, NP8340B, NA9340, BH3,

NP8540, NP8540B, NA9540, BH5,

NP8740, NP8740B, NA9740, BH7,

NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350, BH4

 

Datum der Einstellung des Services:

31. März 2026

 

Nach der Einstellung des Services:

Bitte beachte, dass der Spotify-Service für die oben genannten Modelle nicht mehr verfügbar sein wird, da das Partnerunternehmen den Support für das frühere Spotify SDK beendet hat.

 

Haftungsausschluss:

Nach dem oben angegebenen Enddatum steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Das gilt auch dann, wenn im Benutzerhandbuch oder in den Servicebeschreibungen auf LG.COM angegeben ist, dass diese Funktion unterstützt wird.

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