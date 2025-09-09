Aktualisierungen der Datenschutzrichtlinie von LG Electronics Service (25/09/2025)

Aktualisierungen von LG Electronics Service.

Wir danken unseren Kunden herzlich für die Nutzung des LG Electronics Service.

Wir aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinie zum [25/09/2025].

Die aktualisierte Version unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.

Wichtige Aktualisierungen:

- Aktualisierungen zu Informationen über Ihre Nutzung unserer Dienste (audiovisuelle Informationen, Web-Push-Benachrichtigungen), wie wir Informationen verwenden und welche Wahlmöglichkeiten Sie haben.

- Aktualisierungen von Informationen, die Sie uns direkt oder Dritten zur Verfügung stellen (Energieverbrauch).

- Aktualisierung unter Kontakt (Kontakt bezüglich gesetzlicher Rechte in Bezug auf Daten)

Nächste Schritte:

Für die aktualisierte Datenschutzrichtlinie sind keine weiteren Handlungen erforderlich.

Wenn Sie den Änderun gen nicht zustimmen, können Sie Ihr LG-Konto jederzeit kündigen.

Vielen Dank für Ihre fortgesetzte Nutzung von LG Electronics Service.