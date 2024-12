LG - WELTPREMIERE AUF DER CES ZEIGT INNOVATIONEN VON HEUTE FÜR EIN BESSERES MORGEN

Las Vegas/Zürich, 3. Januar 2022 — LG Electronics (LG) wird auf der CES 2022 seine Vision für einen evolutiveren Lebensstil und eine bessere Zukunft für alle präsentieren. Auf der LG World Premiere, die von LG-CEO William Cho moderiert wird, stellt das Unternehmen seine vielfältigen Innovationen für das neue Jahr vor und erläutert seine fortlaufenden Bemühungen, ein engagierteres Nutzererlebnis und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Das Motto von LG für die CES 2022, The Better Life You Deserve, unterstreicht das ultimative Ziel von LG, alle Aspekte des täglichen Lebens durch technologische Innovationen und Entwicklungen im Design zu verbessern. Diese Vision wird durch drei Kurzfilme zum Leben erweckt: A Better Life for You, A Better Life for Allund A Better Life Tomorrow.

A Better Life for You: Mehrwert für jeden Lebensstil schaffen

LGs Konzept des aufrüstbaren Geräts steht im Mittelpunkt des ersten Kurzfilms, A Better Life for You. Mit der Fähigkeit, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, um den Bedürfnissen des individuellen Lebensstils jedes einzelnen Nutzers besser gerecht zu werden, stattet die aktualisierte ThinQ-Plattform von LG kompatible Produkte mit noch mehr Funktionen aus und bietet so ab 2022 zusätzliche Annehmlichkeiten. A Better Life for You zeigt, wie die Fortschritte bei LGs Unterhaltungsangebot den Zuschauern ein personalisiertes, interaktives Erlebnis eröffnet, wenn sie Inhalte auf grösseren Bildschirmen zu Hause geniessen.

Dem Publikum wird LG StanbyME präsentiert, ein kabelloses, mobiles Display für den privaten Gebrauch, das für das ultimative Seherlebnis eines herkömmlichen Fernsehers überall im Haus aufgestellt werden kann. Der LG PuriCare™ AeroTower, der ebenfalls sein weltweites Debüt feiert, ist eine All-in-One-Luftpflegelösung, welche die Vorteile eines Luftreinigers, eines Ventilators und einer Heizung in sich vereint, während das LG tiiun Indoor-Gartengerät eine einfache, saubere und zuverlässige Möglichkeit bietet, das ganze Jahr über gesundes Grün anzubauen.

A Better Life for All: mehr Nachhaltigkeit, mehr Inklusion

Im Mittelpunkt von A Better Life for All steht das Engagement von LG, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und seine Unternehmensaktivitäten nachhaltiger zu betreiben. Energiesparende Innovationen wie der InstaView®-Kühlschrank und seine durch zweimaliges Klopfen transparent werdende Türe, der erhöhte Einsatz von recycelten Materialien bei der Verpackung der LG Soundbar und die Reduktion von Kunststoffkomponenten bei LG OLED-Fernsehern unterstreichen das Engagement von LG, Lösungen zu finden, die besser für Mensch und Planet sind. Bis 2022 will LG mehr als 600’000 Tonnen recycelten Kunststoff in seine Produktionsprozesse einführen und die Verwertung von Elektronikschrott bis 2030 auf acht Millionen Tonnen steigern.

Inklusion ist auch der Schlüssel zu LGs Wachstum als Marke, und um dieses Ziel zu erreichen, hat sich LG verpflichtet, in Accessibility Advisory Councils in verschiedenen Märkten zu investieren. Diese Beiräte setzen sich aus Experten für Barrierefreiheit und Menschen mit Behinderungen zusammen und spielen eine wichtige Rolle bei der Beratung von LG bei der Entwicklung von Produkten, die ein inklusiveres Nutzererlebnis bieten sollen, wie z. B. Sprachsteuerung und Braille-Beschriftung.

Um Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Inklusion zu fördern, schreibt LG im Jahr 2022 den LIFE'S GOOD AWARD mit den Schwerpunkten Innovation for Earth und Innovation for All aus. Damit sollen Ideen gesammelt werden, wie die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt minimiert und LG-Produkte besser zugänglich und benutzerfreundlicher gemacht werden können. Die Gewinner werden mit bis zu einer Million US-Dollar belohnt. Weitere Einzelheiten werden im kommenden Jahr bekannt gegeben.

A Better Life Tomorrow: Blueprint für die Zukunft

Der dritte und letzte Kurzfilm konzentriert sich auf die Zukunft und die Rolle von LG bei der Umsetzung von Science-Fiction in die Realität: Der KI-gesteuerte Haus-zu-Haus-Lieferroboter CLOi wird für den Einsatz vorbereitet. Die Zuschauer können auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, wenn die virtuelle Künstlerin Reahvon LG für ihr kommendes Musikvideo probt.

Ebenfalls im Rampenlicht steht der LG OMNIPOD, ein Mobilitätskonzept, das die Grenzen zwischen Haus und Auto verwischt. Der LG OMNIPOD ist eine Erweiterung der automobilen Lösungen, die LG auf der CES 2020 mit dem Connected Carvorgestellt hat, und stellt eine Erweiterung des persönlichen Lebensraums auf der Strasse dar. Der LG OMNIPOD kann als Heimbüro, Unterhaltungszentrum oder sogar als Lounge genutzt werden und bietet einen Ausblick darauf, wie ein vielbeschäftigter Mensch in einer Zukunft, in der man nicht mehr von zu Hause aus arbeiten muss, mehr erledigen kann.

Der LG OMNIPOD befindet sich im Haupteingang der Central Hall des Las Vegas Convention Centers und verspricht sowohl physischen als auch Online-Besuchern ein fesselndes und interaktives Erlebnis durch AR- und VR-Technologien.

LGs Home Entertainment-Showcase wird im LG Virtual Studio in drei einzelnen Zonen präsentiert: LG OLED on Metaverse (‘LG OLED im Metaverse’), Virtual Showroom und LG OLED Art. In allen drei Bereichen können die Besucher die neuesten Produkte des Unternehmens auf fesselnde, interaktive Weise entdecken und erleben. Die neuen Haushaltsgeräte von LG werden in den virtuellen Ausstellungsräumen mit den treffenden Namen LG Home, LG Home by Objet Collection und LG ThinQ präsentiert. LG Home ist ein virtueller Lebensraum, in dem Besucher die neuesten Geräte des Unternehmens erkunden können, darunter ein neues Waschmaschinen-Trockner-Set, PuriCare AeroTower und LG tiiun. In LG Home by Objet Collection können Besucher ihren eigenen Raum gestalten, indem sie Tapeten, Bodenbeläge und andere Einrichtungselemente auswählen, die mit den anpassbaren Geräten der Premium-Lifestyle-Kollektion von LG harmonieren. LG ThinQ bietet den Besuchern eine ‘Tour’ durch alle Merkmale und Funktionen des intelligenten Ökosystems von LG, die über die aktualisierte LG ThinQ-App zugänglich sind.

Besuchen Sie die CES-Website von LG unter www.LG.com/CES2022 und den offiziellen YouTube-Kanal via www.youtube.com/c/globalLG/featured, um mehr darüber zu erfahren, was LG auf der CES 2022 vorhat.