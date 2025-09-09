Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B
MEZ69192166 F2V7SLIM9B 改位置.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B

MEZ69192166 F2V7SLIM9B 改位置.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B

F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B
LG Waschmaschine Schwarz Slim Fit (A-10%*, 9 kg, 1.160 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2V7SLIM9B, F2V7SLIM9B

Hauptmerkmale

  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
  • SLIM FIT: nur 53,5 cm tief
  • AI DD®: intelligente Erkennung der Fasern für 18 % mehr Gewebeschutz
  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen: besonders schonend
  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie
    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Zwei mattschwarze LG-Waschmaschinen und -Trockner nebeneinander, mit einem pinkfarbenen, gebogenen LG AI-Symbol im Hintergrund und den Texten sowie Emblemen 'AI DD' und 'AI Dual Inverter' oben rechts.

Zwei mattschwarze LG-Waschmaschinen und -Trockner nebeneinander, mit einem pinkfarbenen, gebogenen LG AI-Symbol im Hintergrund und den Texten sowie Emblemen 'AI DD' und 'AI Dual Inverter' oben rechts.

LG AI Core-Tech

AI-Wäschelösungen

LG AI Core-Tech Mehr erfahren

Warum man LG Waschmaschinen lieben muss

EEK A-10%

Ganze 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse„

AI DD®

Intelligente Erkennung der Fasern für mehr Gewebeschutz

"Das Etikett mit der Energieeffizienzklasse A-10% und das Diagramm mit der Energieeffizienzklasse sind neben der Waschmaschine angebracht. Hinter der Waschmaschine erscheint ein grüner Pfeil, der nach oben zeigt."
Hohe Energieeffizienz

A-10%: Ganze 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse„

Sparen Sie Kosten und Energie bei einem optimalen Waschergebnis.

* A-10% bedeutet 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse" nach (EU)2019/2014

*Vibrationssensor nur im Tiefenmodell 615/565 enthalten. (außer Slim-Typ)
*Die Anzahl der Reibungsdämpfer und Gewichtsausgleicher kann je nach Modell unterschiedlich sein.
*Erhöhte Kapazität - 3kg bei 615mm (Tiefe), 2kg bei 565mm/475mm (Tiefe) 615 Tiefe: F4Y9LDP2W vs F14U1JBSK2 / 565 Tiefe: F4Y7RYW2W vs FH4U2VCNW2 / 475 Tiefe: F2Y7FYPYH vs. F2J8HYP2W

Intelligente Erkennung der Fasern für 18 %* mehr Gewebeschutz

AI DD®

Intelligente Erkennung der Fasern für 18 %* mehr Gewebeschutz

Das Gerät erkennt automatisch das Gewicht und die Beschaffenheit Ihrer Wäsche, um das optimale Waschprogramm zu ermitteln.

*Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht.

Es gibt eine Waschmaschinentür. Das Wasser spritzt aus vier Richtungen in die Tür.

TurboWash® 360°

Für schnelles und schonendes Waschen in nur 39 Minuten

Dank der 3D-Multi-Einsprühdüsenund der Inverterpumpe wird eine halbe Waschladung in nur 39 Minutengründlich, schonend und sparsam gewaschen.

*Getestet von Intertek, basierend auf IEC 60456: Ausgabe 5.0. TurboWash39 -Zyklus mit 5 kg IEC-Belastung im Vergleich zum konventionellen Baumwollwaschgang mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Umgebung unterschiedlich ausfallen.

Leitung

Steam

Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care

Dampf dringt tiefer in das Gewebe der Kleidung ein, löst dadurch Verschmutzungen und entfernt bis zu 99,9 % aller Allergene und Bakterien.*

Ein weicher weißer Bademantel und ein Stofftier werden in der Trommel der Waschmaschine mit Dampf behandelt.

*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy Care Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

LG ThinQ®

Smarte Steuerung, smarteres Leben

Smarte Sprachsteuerung

Fragen Sie, wie lange das Programm noch läuft und erhalten Sie die Antwort.

Verbinden und von überall aus steuern

Mit der LG ThinQ® App können Sie sich ganz einfach mit Ihrer Waschmaschine verbinden, wie Sie es bisher nicht konnten.

Einfache Produktwartung

Die LG ThinQ app™ überwacht Ihre Waschmaschine kontinuierlich. Egal, ob es um die tägliche Wartung oder etwas anderes geht, mit der App können Sie den Energieverbrauch ganz einfach überwachen.

*Google und Google Home sind Marken von Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo und alle damit verbundenen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.
*LG SmartThinQ ist jetzt in LG ThinQ umbenannt.
*Smarte Funktionen und Sprachassistenten können je nach Land und Modell variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit des Services.
*Ein sprachgesteuertes Smart Speaker-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
*Die Sprachsteuerung wird nur aktiviert, wenn die Waschmaschine eingeschaltet ist.

Das Innenbild der Waschmaschine, auf dem der Edelstahl-Lifter zu sehen ist.

Langlebige Edelstahlmitnehmer

Dies ist ein vergrößertes Bild des Metallknaufs auf dem Bedienfeld einer Waschmaschine.

Kratzfeste Sicherheitsglastür

Dies ist ein vergrößertes Bild des Waschmaschinenpanels, so dass das Display deutlich zu sehen ist.

Eleganter Metall-Drehregler

Das Bild der Waschmaschine, auf dem die gehärtete Glastür deutlich zu sehen ist.

Ein gut lesbares Display

Fragen/Antworten

Q.

Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?

A.

Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.

Q.

Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?

A.

Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.

Q.

Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?

A.

"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."

Q.

Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?

A.

Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.

Q.

Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.

Q.

Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.

* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."

Q.

Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?

A.

"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."

Q.

Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?

A.

LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.

Zusammenfassung

Drucken

ABMESSUNGEN

F2V7SLIM9B

Wesentliche Angaben

  • Max. Waschkapazität (kg)

    9,0

  • Produktabmessungen (B x H x T in mm)

    600 x 850 x 475

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)

    1.200

  • ezDispense®

    Nein

  • Steam

    Ja

  • Knitterschutz

    Nein

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ja

Alle Spezifikationen

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Anzeigentyp

    Drehknopf, Touchdisplay, Tasten & LED Anzeige

  • Verzögerungs-Timer

    3-19 Stunden

  • Angabe der Türverriegelung

    Ja

  • Zahlenanzeige

    18:88

MERKMALE

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • Typ

    Frontlader-Waschmaschine

  • AI DD

    Ja

  • Centum System®

    Nein

  • Dual Dry

    Nein

  • ezDispense®

    Nein

  • Signal für Durchgangsende

    Ja

  • Autom. Neustart

    Ja

  • Inverter Direct Drive®

    Ja

  • Schaumerkennungsprogramm

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Steam

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Nein

  • Steam+

    Nein

  • Nivellierfüße

    Nein

  • Edelstahltrommel

    Ja

  • TurboWash360˚

    Ja

  • Prägung Innentrommel

    Ja

  • Vibrationssensor

    Nein

  • Waschtrommel

    Schlanke Trommel aus Edelstahl

  • Wasserzufuhr (heiß / kalt)

    Nur Kaltwäsche

  • Wasserlevel

    Automatikfunktion

  • TurboWash

    Ja

ENERGIE

  • Energieklasse (Waschen)

    A

WEITERE OPTIONEN

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • Piepton Ein/Aus

    Ja

  • Kindersicherung

    Ja

  • Ende der Verzögerung

    Ja

  • Waschmittelmenge

    Nein

  • Trommelbeleuchtung

    Nein

  • Vorwäsche

    Ja

  • Fernstart

    Ja

  • Spülen

    Nein

  • Spülen + Schleudern

    Nein

  • Spülen+

    Ja

  • Weichspülermenge

    Nein

  • Schleudern

    1.200 / 1.000 / 800 / 600 / 400 / 0 (U./Min.)

  • Steam

    Nein

  • Temp.

    Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃

  • Trommelreinigung

    Nein

  • TurboWash

    Ja

  • Waschen

    Nein

  • WLAN

    Ja

  • Knitterschutz

    Nein

  • ColdWash

    Nein

  • ezDispense® Düsenreinigung

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Download-Zyklus

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Zyklusüberwachung

    Ja

  • Smarte Diagnose

    Ja

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ja

  • Trommelreinigungs-Coach

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHTE

  • Abmessungen Box (B x H x T in mm)

    600 x 890 x 585

  • Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)

    535

  • Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (Tiefe in mm)

    1.015

  • Produktabmessungen (B x H x T in mm)

    600 x 850 x 475

  • Gewicht (kg)

    60,0

  • Gewicht inkl. Verpackung (kg)

    64,0

PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)

  • Energieklasse

    A

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)

    44,0

  • EU Ecolabel-prämiert

    Ja

  • Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)

    5

  • Eco 40-60 (volle Ladung)

    0,770

  • Eco 40-60 (halbe Ladung)

    0,370

  • Eco 40-60 (Viertelladung)

    0,200

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)

    1.200

  • Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)

    71

  • Leistung (W) - abgeschaltet

    0,5

  • Leistung (W) - angeschaltet

    0,5

  • Schleuderleistung - Effizienzklasse

    A

  • Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)

    53,0

  • Standardprogramm (nur waschen)

    Eco 40-60 40℃

  • Zeit (Min) - (volle Ladung)

    228

  • Zeit (Min) - (halbe Ladung)

    174

  • Zeit (Min) - (Viertelladung)

    140

  • Waschkapazität (kg)

    9,0

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (l)

    50

EAN CODE

  • EAN Code

    8806084214164

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Türtyp

    Abgedunkeltes Sicherheitssglas

  • Hauptfarbe

    Platinum Black

KAPAZITÄT

  • Max. Waschkapazität (kg)

    9,0

PROGRAMME

  • Koch-/Buntwäsche

    Ja

  • Koch-/Buntwäsche 20°C

    Nein

  • Wolle

    Nein

  • Jeans/Dunkle Wäsche

    Nein

  • Vorwäsche + Koch-/Buntwäsche

    Nein

  • Kurz 12

    Nein

  • Kurz 60

    Nein

  • Spülen

    Nein

  • Schleudern/Abpumpen

    Nein

  • Babybekleidung mit Dampf

    Nein

  • Allergieprävention (Waschmaschine)

    Ja

  • Auto Wash

    Nein

  • Kaltwäsche

    Nein

  • Buntpflege

    Nein

  • Baumwolle+

    Nein

  • Dunkle Wäsche

    Nein

  • Feinwäsche

    Ja

  • Download/Neu

    Nein

  • Schleudern + Abpumpen

    Nein

  • Bettdecken

    Ja

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Schongang

    Nein

  • Hygiene

    Nein

  • Intensiv

    Nein

  • Mix

    Ja

  • Outdoor

    Nein

  • Kurz 30

    Nein

  • Kurzwäsche

    Nein

  • Auffrischen

    Nein

  • Spülen+Schleudern

    Nein

  • Nachtprogramm

    Nein

  • Hautpflege

    Nein

  • Schnellwäsche und -trocknung

    Nein

  • Kurz 14

    Ja

  • Sportbekleidung

    Ja

  • Fleckenpflege

    Nein

  • Steam Refresh

    Nein

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Ja

  • TurboWash 59

    Ja

  • Waschen & Trocknen

    Nein

  • Wolle (Schonend/Wolle)

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Das sagen Kundinnen und Kunden

Das könnte dich auch noch interessieren