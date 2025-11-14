About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Waschmaschine Weiß (A-10%*, 11 kg, 1.350 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WR700YB

MEZ69325289 F4WR700YB 25.5.28.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt
MEZ69325289 F4WR700YB 25.5.28.pdf
Energieklasse : CH
Produktinformationsblatt

Waschmaschine Weiß (A-10%*, 11 kg, 1.350 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WR700YB

F4WR700YB
front view
front view with door open
top
inside view
dispaly
display
detergent
slight left view
top view
left view
left view with door open
left view
side view
side view
back view
front view
front view with door open
top
inside view
dispaly
display
detergent
slight left view
top view
left view
left view with door open
left view
side view
side view
back view

Hauptmerkmale

  • A -10%: 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
  • AI DD®: intelligente Fasererkennung für 18% mehr Gewebeschutz
  • Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
  • Sicherheitsglastür: stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig
  • Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor

    *Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive®, (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr
LG Waschmaschine mit Energieeffizienz A-10%, grüner Pfeil zeigt auf der rechten Seite nach oben.
Hohe Energieeffizienz

A-10%: Ganze 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse„

Sparen Sie Kosten und Energie bei einem optimalen Waschergebnis.

* A-10% bedeutet 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse" nach (EU)2019/2014

schonend und blitzschnell zugleich
WM-Vivace-V700-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-Desktop-custom
Intelligente Pflege mit 18% mehr Faserschutz

AI Direct Drive®

Intelligente Pflege mit 18% mehr Faserschutz

AI Direct Drive® basiert auf umfangreichen Daten über die gesamte Wascherfahrung und wählt den perfekten Waschgang, der Ihre Wäsche optimal schont.

*Getestet durch Intertek im März 2019.
Baumwoll-Waschprogramm mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG-Baumwoll-Waschzyklus (FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*AI Direct Drive ist für drei Waschprogramme verfügbar (Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).

Was ist AI Direct Drive™?

Was ist AI Direct Drive®?

AI Direct Drive® erkennt nicht nur das Gewicht der Wäsche, sondern auch die Empfindlichkeit des Stoffes, und wählt eigenständig den optimalen Waschgang für das jeweilige Gewebe aus.

Gründliche und schonende Tiefenreinigung mit Dampf3
Steam

Gründliche und schonende Tiefenreinigung mit Dampf

Die LG Steam Technologie beseitigt 99,9% aller Allergene, wie z. B. Hausstaubmilben, die Allergien oder Atemprobleme verursachen können.*
Weniger Knitterfalten, bessere Hygiene

*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy-Care-Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene.
Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

99,9% ige Allergen-Entfernung

99,9% ige Allergen-Entfernung

Der Dampf entfernt bis zu 99,9% der Allergene.
TurboWash®360˚ Waschmaschine im Schnellwaschgang

TurboWash®360˚

Gründliche Reinigung in 39 Minuten

Mit TurboWash®360˚ wird Ihre Wäsche in nur 39 Minuten gründlich gereinigt – inklusive Faserschutz! Die 3D-Multi-Düsen bewegen sich in 4 Richtungen und erreichen jeden Millimeter Ihrer Wäsche.

*Getestet durch Intertek, basierend auf IEC 60456, Edition 5.0. TurboWash39-Zyklus mit einer Waschladung nach IEC-Standard (5 kg) im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash-Option (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.

Größere Kapazität im gleichen Raum
Größere Kapazität

Größere Kapazität im gleichen Raum

Gönnen Sie sich eine größere Waschtrommel – bei identischem Platzbedarf!
Haltbarer und hygienischer
Haltbarkeit

Haltbarer und hygienischer

Verstärkte, robuste und elegante Außentür aus gehärtetem Glas und hygienische und langlebige Edelstahl-Waschtrommel.

*Getestet durch Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung gegen Pseudomonas aeruginosa des rostfreien Stahls nach 12 Tagen im Vergleich zur Anfangssituation.

Auffällig und elegant
Design

Auffällig und elegant

Verbesserte Ablesbarkeit des Displays und großer Metall-Drehschalter.
Intelligentes Gerät

ThinQ®

Intelligentes Gerät

Dank LG ThinQ®-Technologie ist Ihre Waschmaschine nun intelligent – von der Fernbedienung bis zum Herunterladen von weiteren Waschprogrammen. Die Handhabung ist kinderleicht – Zugriff auf die aktuellsten Innovationen erhalten Sie über WLAN.

*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihren individuellen Einstellungen variieren.
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

Drucken

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

Das könnte dich auch noch interessieren