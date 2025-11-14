We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waschmaschine Weiß (A-10%*, 11 kg, 1.350 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WR700YB
Hauptmerkmale
- A -10%: 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- AI DD®: intelligente Fasererkennung für 18% mehr Gewebeschutz
- Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
- Sicherheitsglastür: stabil, kratzfest, hygienisch und hitzebeständig
- Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
- Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor
*Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive®, (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
* A-10% bedeutet 10% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse" nach (EU)2019/2014
*Getestet durch Intertek im März 2019.
Baumwoll-Waschprogramm mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG-Baumwoll-Waschzyklus (FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*AI Direct Drive ist für drei Waschprogramme verfügbar (Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).
*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy-Care-Zyklus eliminiert 99,9 % der durch Hausstaubmilben hervorgerufenen Allergene.
Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*Getestet durch Intertek, basierend auf IEC 60456, Edition 5.0. TurboWash39-Zyklus mit einer Waschladung nach IEC-Standard (5 kg) im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash-Option (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*Getestet durch Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung gegen Pseudomonas aeruginosa des rostfreien Stahls nach 12 Tagen im Vergleich zur Anfangssituation.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihren individuellen Einstellungen variieren.
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
