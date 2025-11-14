We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waschtrockner (9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.), Weiß mit weißem Bullaugenring | W4WB3095Y
Waschtrockner (9 kg / 6 kg, 1.400 U./Min.), Weiß mit weißem Bullaugenring | W4WB3095Y
W4WB3095Y
Hauptmerkmale
- AI DD®: intelligente Fasererkennung für 18 % weniger Stoffschäden
- TurboWash® 360°: 4 Einsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
- Intelligente Beladungserkennung für optimalen/angemessenen Wasser-und Stromverbrauch
- Vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
- Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
* Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den DUAL Inverter Kompressor, (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
*Getestet durch Intertek im November 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG-Baumwollwaschgang (F4V9BWP2W vs. FY10SD4). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*AI DD ist für drei Waschprogramme verfügbar (Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).
*Getestet durch Intertekim März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD®ist für drei Waschprogramme verfügbar (Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).
*Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD®ist für drei Waschprogramme verfügbar (Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix, Pflegeleicht).
*Getestet durch Intertek im Juli 2019, Option TurboWash59+Dry mit 4 kg gemischter Wäsche.
*Getestet durch Intertek, basierend auf IEC 60456, Edition 5.0. TurboWash39-Zyklus mit einer Waschladung nach IEC-Standard (5 kg) im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash-Option (F4V9BWP2W vs. FH4G1JCSK2). Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
*Getestet durch Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung gegen Pseudomonas aeruginosa des rostfreien Stahls nach 12 Tagen im Vergleich zur Anfangssituation.
*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Alexa und Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und Ihren individuellen Einstellungen variieren.
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Richte deine neue LG Waschmaschine ein: schnell und einfach
Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung zur Installation deiner neuen LG Frontlader-Waschmaschine, einschließlich Wasser- und Abwasseranschluss sowie Nivellierung. Beginne noch heute mit dem Waschen.
*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Veranschaulichungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Installationsschritte können je nach Produktmodell und örtlichen Vorschriften variieren. Beachten Sie für Sicherheit und modellspezifische Anweisungen immer Ihr Produkthandbuch.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Wesentliche Angaben
KAPAZITÄT - Max. Waschkapazität (kg)
9,0
ABMESSUNGEN & GEWICHTE - Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600x850x550
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN) - Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1.400
MERKMALE - ezDispense®
Nein
MERKMALE - Steam
Ja
WEITERE OPTIONEN - Knitterschutz
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ja
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Hauptfarbe
Essence White (Glänzend)
Türtyp
Abgedunkeltes Sicherheitssglas
KAPAZITÄT
Nennkapazität Trocknen (in kg)
5,0
Max. Waschkapazität (kg)
9,0
PROGRAMME
Bettdecken
Nein
Koch-/Buntwäsche
Ja
Babybekleidung mit Dampf
Nein
AI Wash
Nein
Allergieprävention (Waschmaschine)
Nein
Auto Wash
Nein
Bettwäsche
Nein
Kaltwäsche
Nein
Buntpflege
Nein
Baumwolle+
Nein
Dunkle Wäsche
Nein
Feinwäsche
Nein
Download/Neu
Ja
Daunenjacke
Nein
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Schongang
Nein
Hygiene
Nein
Intensiv
Nein
Mix
Ja
Outdoor
Nein
Schnell 14
Ja
Kurz 30
Nein
Kurzwäsche
Nein
Schnelles Waschen+Trocknen
Nein
Auffrischen
Nein
Spülen+Schleudern
Nein
Nachtprogramm
Nein
Hautpflege
Nein
Ärmelsaume und Kragen
Nein
Schleudern
Nein
Sportbekleidung
Nein
Fleckenpflege
Nein
Steam Refresh
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash 39
Nein
TurboWash 49
Nein
TurboWash 59
Nein
Waschen & Trocknen
Ja
Wolle (Schonend/Wolle)
Ja
STEUERUNG & ANZEIGE
Verzögerungs-Timer
3-19 Stunden
Anzeigentyp
Wählen + Berühren LED
Angabe der Türverriegelung
Ja
Zahlenanzeige
18:88
MERKMALE
AI DD
Nein
Typ
Frontlader-Waschmaschine
Signal für Durchgangsende
Ja
Centum System®
Nein
Wäsche hinzufügen
Ja
ezDispense®
Nein
Autom. Neustart
Ja
Inverter Direct Drive®
Ja
Schaumerkennungsprogramm
Ja
LoadSense
Ja
Steam
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Steam+
Nein
Nivellierfüße
Ja
Edelstahltrommel
Ja
TurboWash360˚
Nein
Prägung Innentrommel
Ja
Vibrationssensor
Nein
Waschtrommel
Kunststofftrommel
Wasserzufuhr (heiß / kalt)
Nur Kaltwäsche
Wasserlevel
Automatikfunktion
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1400
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
Abmessungen Box (B x H x T in mm)
660x890x660
Produktabmessungen (B x H x T in mm)
600x850x550
Gewicht (kg)
63,0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
67,0
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
590
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (Tiefe in mm)
1.030
ENERGIE
Energieklasse (Waschen)
A
Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen)
E
WEITERE OPTIONEN
WLAN
Ja
Wäsche hinzufügen
Nein
Piepton Ein/Aus
Nein
Kindersicherung
Ja
Ende der Verzögerung
Ja
Waschmittelmenge
Nein
Trommelbeleuchtung
Nein
Vorwäsche
Nein
Fernstart
Ja
Spülen
Nein
Spülen + Schleudern
Nein
Spülen+
Nein
Weichspülermenge
Nein
Schleudern
1.400/1.200/1.000/800/400/Kein Schleudern
Steam
Nein
Temp.
Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃
Trommelreinigung
Nein
TurboWash
Nein
Waschen
Nein
Knitterschutz
Nein
ColdWash
Nein
ezDispense® Düsenreinigung
Nein
EAN CODE
EAN Code
8806096192306
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)
49
EU Ecolabel-prämiert
Ja
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
10
Eco 40-60 (volle Ladung)
80,0
Eco 40-60 (halbe Ladung)
47,0
Eco 40-60 (Viertelladung)
24,9
Energieklasse
A
Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1.400
Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)
75
Leistung (W) - abgeschaltet
0,5
Leistung (W) - angeschaltet
0,5
Schleuderleistung - Effizienzklasse
B
Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)
51,0
Standardprogramm (nur waschen)
Eco 40-60 40℃
Zeit (Min) - (volle Ladung)
228
Zeit (Min) - (halbe Ladung)
174
Zeit (Min) - (Viertelladung)
170
Waschkapazität (kg)
9,0
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
50
ENERGIE
EU Ecolabel-prämiert
Ja
Nennkapazität Trocknen (in kg)
5,0
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
10
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen & Trocknen; in kWh)
326
Energieklasse
E
Leistung (W) - abgeschaltet
0,5
Leistung (W) - angeschaltet
0,5
Standardprogramm (Waschen & Trocknen)
Eco 40-60 + Eco Dry
Zeit (Min) - (volle Ladung)
500
Zeit (Min) - (halbe Ladung)
370
Waschen+Trocknen (volle Ladung)
401,0
Waschen+ Trocknen (halbe Ladung)
213,3
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
80
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smarte Diagnose
Ja
Download-Zyklus
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Zyklusüberwachung
Ja
ThinQ(Wi-Fi)
Ja
Trommelreinigungs-Coach
Ja
Smart Pairing
Ja
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Fehlerbeheb
