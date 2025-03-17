Life's Good!

Une des questions les plus courantes est de savoir si les lave-linges combinés conviennent à tous les types de tissus. La réponse dépend du modèle, mais les lave-linges modernes sont remarquablement polyvalents.

La plupart sont équipés de réglages spécifiques qui traitent efficacement le coton, les tissus synthétiques et les tissus délicats. Des capteurs intelligents aident à réguler la température et la vitesse d'essorage pour protéger les vêtements lors du lavage et du séchage.1