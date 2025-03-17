Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CONSEILS PRATIQUES
Les lave-linges séchants valent-ils la peine ?
- Découvrez comment fonctionnent les lave-linges séchants combinés, y compris les fonctions qui permettent de gagner du temps et qui expliquent leur popularité
- Explorez certains de leurs avantages clés par rapport aux machines individuelles
- Parcourez les nouveautés, cycles et programmes assistés par l’IA capables de faciliter vos lessives
De nombreux propriétaires se posent encore la même question aujourd'hui : les lave-linges séchants sont-ils efficaces ? Alors que les logements deviennent plus petits et que les modes de vie se font plus compacts, ces machines tout-en-un sont perçues comme un gain de place au quotidien. Mais sont-elles vraiment aussi performantes que les lave-linges et sèche-linges individuels ?
Qu'est-ce qu'un lave-linge séchant combiné ?
Un lave-linge séchant est un appareil capable de laver et sécher les vêtements. Contrairement aux configurations traditionnelles, il n’est pas nécessaire de transférer le linge mouillé entre deux machines. L'appareil effectue automatiquement un cycle complet de lavage et séchage.
Les lave-linges séchants sont idéaux pour les personnes en quête de commodité, d'automatisation et d'efficacité énergétique. D'une simple pression sur un bouton, vous obtenez des vêtements fraîchement lavés et séchés.
Comment les lave-linges séchants se distinguent-ils des machines individuelles ?
Pour savoir si les lave-linges séchants sont un bon choix, il est utile de comprendre comment ils diffèrent des configurations traditionnelles.
Profitez de la commodité d'une machine tout-en-un
Avec un modèle combiné, vous évitez le transfert de linge mouillé entre les machines. Ce design permet de gagner du temps et de réduire les manipulations.
Économisez de l'espace avec un seul appareil
De plus, les unités combinées ont généralement une empreinte carbone plus faible, ce qui les rend parfaites pour les appartements, les condos et les buanderies compactes. Pour les citadins ou toute personne disposant d'un espace limité, un lave-linge séchant offre une alternative pratique et moderne à la possession de deux machines de taille normale.
Les lave-linges séchants sont-ils adaptés à tous les types de vêtements ?
Points forts
Une des questions les plus courantes est de savoir si les lave-linges combinés conviennent à tous les types de tissus. La réponse dépend du modèle, mais les lave-linges modernes sont remarquablement polyvalents.
La plupart sont équipés de réglages spécifiques qui traitent efficacement le coton, les tissus synthétiques et les tissus délicats. Des capteurs intelligents aident à réguler la température et la vitesse d'essorage pour protéger les vêtements lors du lavage et du séchage.1
Défis
Aucun appareil n'est parfait. Les lave-linges séchants peuvent avoir du mal avec les articles plus volumineux comme les couettes ou les couvre-lits encombrants. Ces appareils ont généralement des tambours plus petits, car ils doivent intégrer les fonctions de lavage et de séchage dans une seule unité compacte.
Le séchage peut également prendre plus de temps comparé aux sèche-linge autonomes. Cependant, les résultats restent fiables pour les vêtements de tous les jours. Laver des charges plus petites ou faire sécher à l'air les textiles volumineux par la suite peut aider à obtenir de meilleurs résultats.
Prendre soin de différents types de vêtements
Blancs
Les lave-linges séchants sont capables de maintenir des blancs éclatants grâce à des cycles d'eau chaude contrôlés par la température. Les réglages de séchage prolongés aident à préserver la douceur et l'hygiène.
Vêtements de bébé
Ces machines sont particulièrement efficaces pour les petites charges fréquentes. Les cycles de lavage doux protègent les tissus délicats, tandis que les réglages de vapeur ou d'élimination des allergènes (disponibles sur certains modèles LG) ajoutent une couche supplémentaire d'hygiène pour les peaux sensibles.2
Soie, laine et autres tissus délicats
Les lave-linges séchants peuvent être utilisés pour les articles délicats avec les programmes doux ou laine appropriés. Ces cycles aident à prévenir le rétrécissement, l'étirement et les dommages aux tissus en maintenant des températures basses et des essorages lents.
Les lave-linges séchants fonctionnent-ils vraiment ?
Performance de nettoyage
Les lave-linges séchants sont-ils efficaces en matière de nettoyage ? En bref, oui. La plupart des modèles modernes égalent la capacité de nettoyage des lave-linges à chargement frontal standard. Ils offrent plusieurs programmes soutenus par la détection de tissu par IA, comme AI DD®, qui utilise un algorithme basé sur l'apprentissage profond pour détecter et classer automatiquement le matériau des vêtements, ou choisir le mouvement correct selon la délicatesse ou rigidité du vêtement lavé.3
Performance de séchage
En matière de séchage, les unités combinées utilisent la technologie à condensation ou pompe à chaleur pour éliminer l'humidité sans besoin de ventilation. Bien que le séchage puisse prendre plus de temps et nécessiter des charges plus petites, les performances restent impressionnantes pour des systèmes compacts tout-en-un. Dans un test comparatif entre deux unités combinées, la LG WashTower a complété un cycle de blancs comparable en 1 heure et 54 minutes contre 2 heures et 48 minutes pour son concurrent.4
Idées fausses courantes sur les lave-linges séchants
Certaines personnes pensent que les lave-linges séchants ne sont pas aussi efficaces que les machines séparées. Cependant, c'est un point de vue dépassé.
Les avancées récentes ont corrigé la plupart des défauts précédents :
- Efficacité de séchage améliorée : les nouveaux systèmes à pompe à chaleur utilisent une chaleur basse et constante et un flux d'air contrôlé, assurant un séchage uniforme sans endommager les tissus.
- Détection de charge par IA : les fonctionnalités de lave-linges séchants avec IA peuvent ajuster automatiquement le temps et la température pour de meilleurs résultats.3
- Efficacité énergétique : les moteurs à onduleur ajustent la vitesse de manière efficace, et le séchage écologique utilise des capteurs et une chaleur réduite pour économiser l'énergie.
En bref, si vous vous demandez si les lave-linges séchants en valent la peine en 2025, la technologie a suffisamment progressé pour en faire un choix très performant.
Les principaux avantages d'un lave-linge séchant combiné
L'un des principaux atouts des lave-linges combinés repose sur leur gain de place. Ces machines s'intègrent facilement dans de petits appartements, des installations sous comptoir ou des espaces de buanderie limités.
Un autre avantage clé est que la plupart des appareils modernes ne requièrent pas de conduits externes. De nombreux modèles, y compris certains lave-linges séchants LG, utilisent des cycles contrôlés par l’IA et des moteurs à onduleur écoénergétiques pour optimiser les performances tout en minimisant le gaspillage.4
Enfin, pouvoir laver et sécher ses vêtements automatiquement en un seul cycle offre une commodité inégalée. Vous n’avez qu’à lancer une machine avant de sortir pour retrouver du linge propre et sec, ce qui est un véritable atout pour les personnes occupées.
Conclusion : les lave-linges séchants sont-ils faits pour vous ?
Les lave-linges séchants combinés sont parfaits pour les personnes en quête de commodité, d'efficacité spatiale et d’économies d'énergie. Adaptés aux petits appartements, condos ou maisons avec un espace de buanderie limité, ils lavent et sèchent en un seul cycle, économisant temps et efforts. Ils nettoient efficacement les vêtements de tous les jours, les tissus délicats, les vêtements de bébé et les charges modérées, ce qui les rend parfaits pour les célibataires, les couples ou les petites familles.
Cependant, ils conviennent moins aux articles volumineux ou encombrants comme les couettes, la literie lourde ou les serviettes surdimensionnées, et le séchage peut prendre plus de temps. Les foyers ayant des besoins de réaliser de grosses lessives sont mieux servis par des lave-linges et sèche-linges séparés.
En conclusion, les appareils combinés sont plus adaptés lorsque l'espace, la commodité et les charges modérées sont la priorité.
1 Réglages du lave-linge séchant LG 2025 incluant AI DD®, Steam, et les systèmes ECO Hybrid.
2 La technologie Steam de LG élimine 99,9 % des allergènes, tels que les acariens, qui peuvent causer des allergies ou des problèmes respiratoires, ainsi que 30 % des plis.
3 Testé par Intertek en novembre 2023. Comparé au cycle Coton, le cycle AI Wash a montré une amélioration dans le soin des tissus et une réduction de la consommation d'énergie avec une charge mixte de 3 kg de tissus doux (chemises mélangées, blouses, t-shirts fonctionnels, jupes en chiffon, shorts en polyester, etc.) (modèle représentatif AI Wash : F4X7VYP15). Les résultats peuvent varier selon les vêtements et l'environnement. La détection IA est activée lorsque la charge est inférieure à 3 kg. La détection IA n'est pas activée lorsque l'option Steam est sélectionnée. AI Wash ne doit être utilisé qu'avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés] et un détergent approprié.
4 Yale Appliance : GE Profile UltraFast Combo vs. LG WashTower : quelle est la meilleure ?