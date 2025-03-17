Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CONSEILS PRATIQUES
Pourquoi mon lave-linge ne se vidange-t-il pas?
- Identifiez la cause de l'échec de vidange en vérifiant les filtres, les tuyaux, les pompes et les pièces du lave-linge/sèche-linge.
- Apprenez à nettoyer le filtre de la pompe et à dégager le tuyau de vidange pour rétablir un débit d'eau normal.
- Analysez vos nouvelles machines en retirant les boulons de transport et en corrigeant l'installation.
- Obtenez des conseils d'entretien pour prévenir les blocages et améliorer les performances à long terme.
- Découvrez comment contacter le support certifié LG pour réaliser un diagnostic professionnel.
Un lave-linge qui ne se vide pas est l'un des problèmes les plus courants liés à la lessive, signalés par les foyers.
Ce guide explique les causes les plus fréquentes des problèmes de vidange et propose des solutions simples pour presque tous les appareils.
Causes courantes d'un lave-linge qui ne se vide pas
Filtre de pompe bouché
L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles l'eau d'un lave-linge ne se vide pas est un filtre de pompe bouché. Dans de nombreux lave-linges à chargement frontal, le filtre de la pompe est conçu pour piéger des débris tels que les peluches, les petits vêtements, les pièces de monnaie, les épingles à cheveux et les résidus de détergent. Lorsque le filtre est obstrué, l'eau ne peut pas passer efficacement à travers la pompe, ce qui fait que le tambour reste rempli à la fin d'un cycle.
Vous trouverez généralement le filtre de la pompe derrière un petit panneau d'accès à l'avant inférieur de la machine. Vérifier et nettoyer régulièrement cet élément aidera à prévenir le développement de problèmes de vidange.
Tuyau de vidange obstrué
Un tuyau de vidange bloqué ou plié est une autre raison pour laquelle un lave-linge ne se vide pas. Le tuyau peut être tordu lors de l'installation, poussé contre un mur ou obstrué par de petites particules de débris au fil du temps. Dans de nombreux modèles combinés lave-linge/sèche-linge, le tuyau de vidange peut gérer à la fois les fonctions de lavage et de séchage, ce qui peut augmenter l'accumulation de peluches ou de résidus.
Une inspection visuelle révélera généralement si le tuyau est plié ou comprimé. Les blocages internes, cependant, nécessitent de détacher le tuyau et de le rincer pour rétablir un débit d'eau adéquat.
Pompe de vidange défectueuse
Si le filtre de la pompe et le tuyau de vidange sont dégagés, une pompe de vidange défectueuse peut être à l'origine du problème. Une pompe peut s'user par une utilisation normale ou le moteur peut tomber en panne. Cela peut entraîner des symptômes tels que des bruits de bourdonnement, un drainage intermittent ou une défaillance totale de la vidange.
Les lave-linges intelligents peuvent également afficher des codes d'erreur spécifiques liés aux performances de la pompe sur un écran numérique ou via une application mobile pour maison connectée1. Réparer ou remplacer une pompe de vidange nécessite généralement des connaissances techniques. Les utilisateurs peuvent donc vouloir consulter l’assistance produit ou un technicien formé s'ils soupçonnent une panne de la pompe.
Comment déboucher un drain de lave-linge
Guide étape par étape
La méthode générale pour déboucher un drain de lave-linge est similaire pour la plupart des marques et modèles, bien que les utilisateurs doivent toujours se référer au manuel produit de leur machine.
Voici le processus standard étape par étape :
- Éteignez et débranchez le lave-linge pour plus de sécurité.
- Localisez le panneau d'accès du filtre de la pompe, généralement situé à l'avant inférieur de la machine.
- Placez un récipient peu profond ou une serviette en dessous pour contenir l'eau résiduelle.
- Ouvrez le couvercle du filtre et dévissez doucement le filtre. Laissez l'eau piégée s'écouler lentement.
- Retirez les débris visibles, rincez le filtre sous l'eau courante et vérifiez à l'intérieur du boîtier pour d'autres obstructions.
- Inspectez le tuyau de vidange pour déceler des plis ou des blocages. Déconnectez-le si nécessaire et rincez-le à l'eau tiède.
- Réassemblez les composants, rétablissez l'alimentation et faites un cycle rapide pour vérifier si le problème a été résolu.
Conseils pour garder les drains dégagés
- Évitez de surcharger la machine, ce qui peut solliciter la pompe de vidange.
- Utilisez le type et la quantité corrects de détergent pour réduire l'accumulation de résidus.
- Nettoyez le filtre de la pompe tous les 1 à 2 mois, en fonction de l'utilisation.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné et dispose d'un dégagement adéquat.
Dépannage d'un nouveau lave-linge qui ne se vide pas
Les problèmes de vidange ne se limitent pas aux appareils plus anciens ; parfois, même de nouveaux lave-linges peuvent ne pas se vider lors des premières utilisations.
Problèmes d'installation
Si un lave-linge n'est pas à niveau ou si le tuyau de vidange est mal installé, les performances de vidange peuvent être affectées. Par exemple, placer le tuyau trop haut ou l'insérer trop profondément dans un tuyau de descente peut provoquer un siphonnage ou une vidange lente.
Assistance pour les nouveaux propriétaires de LG
Les guides d’installation LG offrent des schémas clairs pour un nivellement correct, un placement correct du tuyau et une configuration initiale. Suivre ces instructions de près résout généralement la plupart des problèmes de vidange des nouvelles machines.
Identifier et réparer un lave-linge/sèche-linge qui ne se vide pas
Les lave-linges/sèche-linges peuvent rencontrer des problèmes de vidange uniques, car les fonctions de séchage génèrent des peluches différemment des sèche-linges classiques. Par conséquent, ce résidu peut s'accumuler dans les conduits internes et les composants de vidange. De plus, les unités combinées utilisent souvent des systèmes de recirculation d'eau plus complexes, ce qui peut affecter la rapidité ou l'efficacité de la vidange de l'unité.
Pour les utilisateurs de combinaisons, comprendre les besoins d'entretien supplémentaires des combinaisons lave-linge/sèche-linge, tels que le nettoyage plus fréquent des filtres et des tuyaux, peut aider à prévenir les complications de vidange.
Causes courantes
- Accumulation de peluches dans les conduits internes
- Voies de condensation bloquées
- Pompe de vidange ou filtre bouché
- Surutilisation des cycles de séchage sans entretien régulier
- Augmentation de l'humidité, nécessitant un nettoyage plus fréquent
Résoudre le problème
Les utilisateurs peuvent suivre des étapes similaires à celles répertoriées pour les lave-linges standard, mais doivent également envisager de :
- Nettoyer le conduit de séchage ou le condenseur, selon le modèle.
- Vérifier le tuyau de vidange à double fonction pour accumulation de peluches.
- Effectuer un cycle d'entretien ou de nettoyage de cuve, si disponible.
- Consulter le manuel du lave-linge/sèche-linge de LG, qui fournit des instructions de nettoyage spécifiques au modèle.
Quand appeler un expert pour la réparation d'un lave-linge
Bien que de nombreux problèmes de vidange puissent être résolus par un dépannage de base, certaines situations nécessitent une attention professionnelle. Exemples:
- Échec répétitif de la vidange après avoir nettoyé le filtre et le tuyau
- Fuites d'eau provenant des composants internes
- Problèmes électriques affectant la pompe
- Bruits inhabituels pendant la vidange
- Codes d'erreur qui persistent après réinitialisation
Utilisation des services de réparation certifiés LG
LG offre des services de support dans toute l'Europe, où des techniciens certifiés ont accès à des pièces de rechange d'origine et aux derniers outils de diagnostic. Pour les appareils encore sous garantie, soumettre une demande de réparation via l’assistance LG garantit que les réparations sont effectuées conformément aux directives du fabricant. Faites attention à la période de garantie de votre lave-linge LG, qui peut différer selon le lieu.
Fonctionnalités intelligentes pour l'entretien
De nombreux nouveaux lave-linges LG incluent des fonctionnalités intelligentes ThinQ™, telles que des diagnostics automatiques, rappels d’entretien et dépannage à distance. Ces outils peuvent aider à identifier les problèmes de vidange tôt et guider les utilisateurs vers des actions appropriées.
Un lave-linge qui ne se vide pas peut perturber les routines quotidiennes, mais la plupart des causes, telles que les filtres bouchés, les tuyaux obstrués ou les problèmes d'installation mineurs, sont simples à résoudre. Comprendre les raisons courantes des problèmes de vidange et suivre des étapes d'entretien régulières peut aider à prévenir les problèmes, en particulier pour les lave-linges LG et les unités lave-linge/sèche-linge utilisées dans toute l'Europe.
1 Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application LG ThinQ depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Connexion de données téléphoniques et Wi-Fi domestique et enregistrement du produit avec LG ThinQ™ requis. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le modèle et le pays. Le support pour les appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier selon le pays et l’installation domestique intelligente individuelle.