Life's Good!

L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles l'eau d'un lave-linge ne se vide pas est un filtre de pompe bouché. Dans de nombreux lave-linges à chargement frontal, le filtre de la pompe est conçu pour piéger des débris tels que les peluches, les petits vêtements, les pièces de monnaie, les épingles à cheveux et les résidus de détergent. Lorsque le filtre est obstrué, l'eau ne peut pas passer efficacement à travers la pompe, ce qui fait que le tambour reste rempli à la fin d'un cycle.

Vous trouverez généralement le filtre de la pompe derrière un petit panneau d'accès à l'avant inférieur de la machine. Vérifier et nettoyer régulièrement cet élément aidera à prévenir le développement de problèmes de vidange.