Life's Good!

CONSEILS PRATIQUES
Comment régler la température idéale de votre réfrigérateur-congélateur
- Vous connaîtrez la plage de température idéale des modèles courants de réfrigérateurs et de congélateurs européens, ainsi que pour divers types de produits.
- Vous apprendrez également à régler ou ajuster la température vous-même.
- Suivez quelques conseils utiles pour préserver au mieux la fraîcheur des différents types d’aliments.
- Découvrez comment stocker au mieux vos aliments grâce aux astucieuses fonctions de la dernière gamme de réfrigérateurs et congélateurs intelligents LG comme Smart Diagnosis, Fast Freeze et le système connecté LG ThinQ.
Maintenir votre réfrigérateur et votre congélateur à bonne température ne sert pas uniquement à conserver la fraîcheur des aliments. Voici quelques conseils essentiels pour garantir votre sécurité alimentaire, optimiser votre consommation d’énergie et réduire le gaspillage.
Si vous venez de changer d’appareil ou vous souhaitez assurer le fonctionnement optimal de votre appareil actuel, ce guide vous montrera comment régler, vérifier et maintenir la température adéquate de votre réfrigérateur ou congélateur.
Quelle est la température idéale d’un réfrigérateur ?
La température recommandée pour un réfrigérateur se situe entre 1 °C et 5 °C, 3 °C étant un compromis sûr pour la plupart des foyers, des modèles de réfrigérateurs et des aliments. Cet intervalle ralentit la croissance des bactéries nocives comme les salmonelles et les listérias. Les réfrigérateurs LG dotés de la technologie Door Cooling + vont encore plus loin pour conserver plus longtemps vos produits frais, vos produits laitiers et les restes de vos plats.1
Une température supérieure à 5 °C peut favoriser la dégradation des aliments, tandis qu’une température proche de 0 °C ou inférieure peut faire geler certains produits comme la laitue, le lait ou les œufs.2 Les facteurs environnementaux comme la température ambiante et l’humidité, ainsi que le niveau de remplissage de votre réfrigérateur, peuvent jouer sur sa température interne. Grâce au LG FRESHConverter™, tu peux même choisir des réglages de température différents pour chaque type d’aliment.
Comment régler correctement la température d’un réfrigérateur en trois étapes
Quel que soit le type de votre réfrigérateur, à deux portes ou à congélateur inférieur, la plupart des modèles fonctionnent de manière similaire.
Étape 1 : Localisez le panneau de commande.
Sur la plupart des modèles courants, comme ceux de la ligne LG InstaView 2025, il se trouve à l’intérieur de la porte du réfrigérateur ou sur le panneau avant extérieur.
Étape 2 : Réglez la température sur 3 °C.
Comme mentionné précédemment, 3 °C est la température recommandée sauf exception, car c’est un réglage sûr et économe en énergie pour la plupart des foyers. Si votre appareil dispose d’un mode « Smart » ou « Eco », vous pouvez ignorer cette étape.
Étape 3 : Attendez 24 heures que la température se stabilise.
Utilisez un thermomètre pour mesurer la température interne, en le plaçant idéalement sur l’étagère du milieu. Vérifiez que la température s’est stabilisée et que les aliments sont prêts à y être placés. Si vous stockez une grande quantité de provisions, ou en cas de coupure de courant, mesurez à nouveau la température avant de consommer quoi que ce soit, afin de vous assurer que les conditions de conservation sont bien respectées.
Quelle est la température idéale d’un congélateur ?
Que se passe-t-il lorsque ton congélateur est trop chaud?
Les températures supérieures à -18 °C peuvent se traduire par une fonte rapide de la crème glacée, des légumes surgelés ramollis et une plus grande quantité de givre. En revanche, une température trop basse augmente la consommation d’énergie sans bénéfice supplémentaire significatif.
Que se passe-t-il lorsque ton congélateur est trop froid?
Grâce à des fonctions intelligentes comme DoorCooling, intégrées dans les réfrigérateurs et congélateurs LG, la température de refroidissement optimale est atteinte jusqu’à 32 % plus rapidement et plus uniformément que sur des modèles comparables à la même puissance énergétique. Tu peux donc être sûr que tes aliments ne seront ni brûlés par le froid ni refroidis de manière inégale.4
Comment régler correctement la température d’un congélateur en trois étapes
Que vous disposiez d’un congélateur vertical, d’un congélateur à deux portes ou d’un congélateur coffre, la plupart des modèles modernes sont équipés de commandes numériques précises. Voici comment régler le vôtre :
Étape 1 : Localisez le panneau de commande.
Contrairement à la plupart des réfrigérateurs, celui-ci peut être situé à l’avant de l’appareil, à l’intérieur du compartiment de congélation ou sur un panneau commun au réfrigérateur et au congélateur.
Étape 2 : Ajustez la température à -18 °C.
Étape 3 : Patientez 12 à 24 heures pour que le nouveau réglage fasse effet.
Il est recommandé de placer un thermomètre adapté pour s’assurer d’une congélation uniforme. Vérifiez régulièrement la température, en particulier par forte chaleur ou si la porte est fréquemment ouverte, afin de garantir le bon fonctionnement de votre congélateur. Un remplissage excessif ou une obstruction des orifices d’aération peuvent entraîner des températures irrégulières et sont à éviter.
Mythes et idées reçues courants sur la température des réfrigérateurs/congélateurs
Vous avez peut-être entendu parler de pratiques destinées à améliorer la durée de conservation moyenne, l’efficacité énergétique et les performances globales de votre réfrigérateur ou congélateur. Faites toutefois preuve de prudence, car il s’agit souvent d’idées reçues.
Idée reçue: Remplir à ras bord est le moyen le plus efficace de conserver la plupart des aliments à bonne température.
Dans les faits: La circulation de l’air est essentielle pour garantir l’efficacité maximale de l’appareil et une bonne répartition du froid. Laissez donc un peu d’espace entre les articles, en particulier dans le congélateur.
Idée reçue: tu peux uniquement changer la température de ton réfrigérateur ou congélateur directement sur l’appareil.
Dans les faits: avec une application intelligente intégrant l’IA comme LG ThinQ, tu peux aussi régler facilement la température depuis ton téléphone.
Idée reçue : Réduire la température en dessous de la plage recommandée permet de conserver les aliments plus longtemps.
Dans les faits : Une température plus basse ne garantit pas nécessairement une meilleure conservation ou une durée de conservation prolongée. Pour obtenir les meilleurs résultats, respectez la température recommandée par les experts pour votre foyer.
Idée reçue: Ajuster la température de l’appareil en fonction des variations de température ambiante permet de conserver la fraîcheur des aliments.
Dans les faits: Le maintien d’une température constante permet à l’appareil de se stabiliser et d’optimiser les réglages effectués. En les modifiant trop fréquemment, vous risquez de dépenser plus d’énergie et de créer davantage de problèmes à long terme.
Idée reçue: il faut souvent changer la température pour garder les aliments frais.
Dans les faits: en réalité, maintenir une température stable dans ton réfrigérateur et ton congélateur est essentiel pour une fraîcheur optimale. Les modèles LG équipés de LINEAR Cooling™ réduisent les écarts de température à ±0,5 degré.4
Comment maintenir les différents aliments à température adéquate
Voici cinq conseils pratiques concernant les aliments pour maintenir votre réfrigérateur et votre congélateur en parfait état :
Viande et poisson crus
Ces produits doivent toujours être conservés au bas du réfrigérateur, à une température comprise entre 1 et 2 °C, afin d’éviter toute contamination croisée.
Produits laitiers
Les produits comme le fromage, le lait et les yaourts se conservent mieux à une température comprise entre 3 et 4 °C. Stockez-les loin de la porte, où la température varie.
Fruits et légumes
Les produits frais doivent être conservés dans les bacs à légumes prévus à cet effet, à une température de 4 à 5 °C et à un taux d’humidité modéré.
Restes de plats
Il faut laisser refroidir les aliments préparés à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur. Une fois prêts, stockez-les à une température inférieure à 5 °C dans les deux heures.
Aliments congelés
FAQ
Q : Mon réfrigérateur est équipé d’un cadran gradué de 1 à 5. À quelle température correspond chaque niveau ?
R : En général, 3 correspond au réglage moyen et équivaut approximativement à 3 °C. Pour plus de précision, utilisez un thermomètre pour appareils électroménagers pour mesurer la température.
Q : Pourquoi mon réfrigérateur produit-il de la condensation ou du givre ?
R : Ce phénomène peut être dû aux ouvertures fréquentes de la porte, à l’usure des joints ou à un réglage trop bas de la température. Maintenez la porte fermée autant que possible.
Q : À quelle fréquence vérifier la température ?
Q : Puis-je placer des aliments chauds directement au réfrigérateur ou au congélateur ?
R : Non, les aliments doivent toujours être froids ou à température ambiante au toucher avant d’être placés au réfrigérateur ou au congélateur. Faute de quoi, vous risquez de réchauffer les aliments à proximité et d’affecter les performances globales de l’appareil.
Q : Y a-t-il des fonctions spécifiques pour maintenir la température adéquate ?
Régler votre réfrigérateur et votre congélateur à la bonne température est une étape simple mais essentielle pour garantir la salubrité des aliments et réduire la consommation d’énergie. Utiliser 3 °C et -18 °C comme référence, effectuer des contrôles réguliers, adopter des habitudes de conservation judicieuses et bien régler votre appareil vous permettront de conserver vos aliments plus longtemps et d’assurer le bon fonctionnement de votre produit.
1 Situé dans la partie supérieure du compartiment des aliments frais, l’orifice d’aération Door Cooling + améliore l’efficacité du système Smart Cooling de LG. Un courant d’air frais circule dans toutes les zones du réfrigérateur, y compris la porte, afin de maintenir une température homogène de haut en bas.
2 Page d’assistance LG : réglage de la température d’un réfrigérateur LG
3 Forum d’assistance LG : températures et fonctions des réfrigérateurs à congélateur supérieur
4 Basé sur les résultats des tests UL selon la méthode interne de LG mesurant la fluctuation moyenne de la température dans le compartiment des aliments frais entre les modèles LGE suivants : Bottom Freezer GBP32SWLZN (±0,5℃), French Door GF-L570PL (±0,5℃), Side by Side J811NS35 (±0,5℃), Top Freezer B607S (±0,5℃) et Top Freezer B606S (±1,0℃). Sans charge et à température normale. Les résultats peuvent varier selon l’utilisation réelle.