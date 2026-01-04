Life's Good!

Vous avez peut-être entendu parler de pratiques destinées à améliorer la durée de conservation moyenne, l’efficacité énergétique et les performances globales de votre réfrigérateur ou congélateur. Faites toutefois preuve de prudence, car il s’agit souvent d’idées reçues.

Idée reçue: Remplir à ras bord est le moyen le plus efficace de conserver la plupart des aliments à bonne température.

Dans les faits: La circulation de l’air est essentielle pour garantir l’efficacité maximale de l’appareil et une bonne répartition du froid. Laissez donc un peu d’espace entre les articles, en particulier dans le congélateur.

Idée reçue: tu peux uniquement changer la température de ton réfrigérateur ou congélateur directement sur l’appareil.

Dans les faits: avec une application intelligente intégrant l’IA comme LG ThinQ, tu peux aussi régler facilement la température depuis ton téléphone.

Idée reçue : Réduire la température en dessous de la plage recommandée permet de conserver les aliments plus longtemps.

Dans les faits : Une température plus basse ne garantit pas nécessairement une meilleure conservation ou une durée de conservation prolongée. Pour obtenir les meilleurs résultats, respectez la température recommandée par les experts pour votre foyer.

Idée reçue: Ajuster la température de l’appareil en fonction des variations de température ambiante permet de conserver la fraîcheur des aliments.

Dans les faits: Le maintien d’une température constante permet à l’appareil de se stabiliser et d’optimiser les réglages effectués. En les modifiant trop fréquemment, vous risquez de dépenser plus d’énergie et de créer davantage de problèmes à long terme.



Idée reçue: il faut souvent changer la température pour garder les aliments frais.

Dans les faits: en réalité, maintenir une température stable dans ton réfrigérateur et ton congélateur est essentiel pour une fraîcheur optimale. Les modèles LG équipés de LINEAR Cooling™ réduisent les écarts de température à ±0,5 degré.4