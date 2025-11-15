Quels sont les aliments à mettre au réfrigérateur ?

Sur quelle température dois-je régler mon réfrigérateur ?

Comment conserver les aliments au réfrigérateur : où dois-je placer chaque type d'aliments ?

Comment bien conserver les restes des fêtes

Minimiser le gaspillage alimentaire pour une cuisine durable

Comment conserver les aliments au congélateur ?

Que vous soyez carnivore, pescatarien, végétarien ou végétalien, le simple choix d'aliments disponibles toute l'année peut compliquer leur conservation.

Mais avec un peu de savoir-faire – et grâce à la technologie intégrée aux réfrigérateurs LG – n'importe qui peut très rapidement maîtriser l'art de la conservation des aliments et ne rien gaspiller des restes des fêtes.

Alors, par où commencer ? Dans cet article, nous abordons les grandes questions et vous divulguons des techniques d'experts de la conservation des aliments afin que vous puissiez garder les vôtres frais plus longtemps et minimiser le gaspillage.