CONSEILS PRATIQUES
Comment conserver les aliments au réfrigérateur comme un expert
- Quels sont les aliments à mettre au réfrigérateur ?
- Sur quelle température dois-je régler mon réfrigérateur ?
- Comment conserver les aliments au réfrigérateur : où dois-je placer chaque type d'aliments ?
- Comment bien conserver les restes des fêtes
- Minimiser le gaspillage alimentaire pour une cuisine durable
- Comment conserver les aliments au congélateur ?
Que vous soyez carnivore, pescatarien, végétarien ou végétalien, le simple choix d'aliments disponibles toute l'année peut compliquer leur conservation.
Mais avec un peu de savoir-faire – et grâce à la technologie intégrée aux réfrigérateurs LG – n'importe qui peut très rapidement maîtriser l'art de la conservation des aliments et ne rien gaspiller des restes des fêtes.
Alors, par où commencer ? Dans cet article, nous abordons les grandes questions et vous divulguons des techniques d'experts de la conservation des aliments afin que vous puissiez garder les vôtres frais plus longtemps et minimiser le gaspillage.
Réfrigérer ou ne pas réfrigérer : conseils de conservation des aliments
Pour bien répondre à la question « comment conserver les aliments dans le réfrigérateur ? », il faut d'abord réfléchir aux aliments qui doivent être mis au réfrigérateur. Cela permet d'économiser un espace très important. Il est primordial de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans votre réfrigérateur, car cela permet à l'air frais de circuler, gardant ainsi tous vos aliments réfrigérés et frais plus longtemps.
Bien entendu, les aliments qui peuvent être contaminés facilement, comme la viande et le poisson, doivent être conservés au réfrigérateur en permanence. Mais les légumes – qu'ils soient mous, comme les tomates, ou plus durs, comme les pommes de terre ou les oignons – peuvent être rangés dans le placard. Toutefois, les aliments plus délicats – comme la salade et les herbes aromatiques – doivent être réfrigérés pour un maximum de fraîcheur et de saveur.
Pour ce qui est des fruits, comme les avocats, les pommes, les bananes, les citrons et les baies, leur goût et leur texture peuvent changer à l'intérieur du réfrigérateur. Cela dit, ils peuvent également être conservés plus longtemps à basses températures. Par conséquent, il serait judicieux de penser au laps de temps dans lequel vous prévoyez de les manger afin de déterminer s'ils ont besoin d’être réfrigérés.
Enfin, au cas où vous vous poseriez la question, votre pain sera heureux dans la huche à pain. Tant qu'il n'est pas exposé à l'air, il ne va pas rassir.
Sur quelle température dois-je régler mon réfrigérateur ?
La question à un million de dollars ! La température optimale se situe autour de 4 °C. Si la température est trop élevée, la viande et le poisson vont pourrir. Si elle est trop basse, vous congèlerez les fruits et légumes placés dans le bac et les rendrez non comestibles.
Nombreux sont les réfrigérateurs où il est difficile d'obtenir une température uniforme. Pour vous aider à bien faire les choses, la technologie LINEARCooling® de LG maintient une température précise et constante dans tout le réfrigérateur (elle est correcte à un demi-degré en permanence).1
Pour les aliments que vous souhaitez conserver à une température différente de tout le reste (par exemple, un steak, du poisson ou un surplus de légumes) placez-les dans le compartiment FRESHConverter® de votre réfrigérateur, car il peut être réglé sur une température optimale.2
Comment conserver les aliments au réfrigérateur : où dois-je placer chaque type d'aliments ?
Tout stocker au bon endroit est essentiel à la salubrité des aliments. Par conséquent, pour protéger et conserver vos aliments, vous devez veiller à les organiser de manière appropriée dans votre réfrigérateur.
Comme indiqué ci-dessus, un réfrigérateur bien organisé permet également à l'air frais de circuler plus uniformément, ce qui garde les aliments frais. Cela vous facilitera également la tâche lorsque vous sortirez des aliments pour les cuisiner et lorsque vous réorganiserez votre réfrigérateur.
La viande, la volaille et le poisson
La viande, la volaille et le poisson crus doivent être conservés sur l'étagère du bas, à l'écart des autres aliments. Cela empêche tout liquide ou sucs d'entrer en contact avec les autres aliments dans votre réfrigérateur, évitant ainsi la contamination croisée.
La viande et le poisson cuits ne présentent aucun risque pour la santé. Rangez-les sur une autre étagère afin qu'ils n'entrent pas en contact avec les produits animaux crus.
Les œufs et les produits laitiers
Les produits laitiers, comme le lait, le fromage et le yaourt peuvent être conservés sur les étagères du milieu.
Les œufs peuvent être conservés au réfrigérateur. Bien que ce soit principalement une question de préférence personnelle, leur durée de conservation sera légèrement prolongée s'ils sont réfrigérés.
Grâce à la technologie DoorCooling+® de LG, ils seront bien conservés où que vous choisissiez de les placer dans votre réfrigérateur, car le refroidissement est rapide et uniforme partout.
Les fruits et les légumes
La fraîcheur des légumes, de la salade et des herbes aromatiques sera conservée plus longtemps dans la partie la plus humide du réfrigérateur. Les fruits, en revanche, ont besoin de moins d'humidité.
Heureusement, le compartiment Fresh Balancer de LG permet de contrôler facilement les niveaux d'humidité. Il garde les aliments frais plus longtemps et a même un indicateur pour les fruits et légumes.
L'étagère du haut est le meilleur endroit pour tous les aliments prêts à être consommés. De plus, ils y sont hors de portée des petites mains affamées. La porte du réfrigérateur est l’endroit idéal pour les condiments : ketchup, mayonnaise, moutarde et chutneys.
Lorsque vous avez des aliments volumineux ou de grands plats dans le réfrigérateur, l'étagère rabattable en 2 étapes du combiné avec congélateur en bas LG NatureFRESH® offre un espace supplémentaire vital.
Sans oublier le casier à vin de 5 bouteilles qui s'avérera utile lorsque vous ferez la fête.
Comment bien conserver les restes des fêtes
Que vous ayez cuisiné par lots ou pour les dîners des fêtes, vous pouvez appliquer ces quelques techniques simples pour avoir la certitude de bien conserver les restes.
Tout d'abord, laissez refroidir les aliments avant de les réfrigérer, sinon cela pourrait impacter la température ambiante de votre réfrigérateur. Cela le rendra moins efficace et le refroidissement des aliments prendra plus de temps, ce qui peut entraîner le développement des bactéries.
L'utilisation de récipients transparents (ou de bocaux propres réutilisables) vous permet de voir leur contenu. L'utilisation de récipients uniformes vous permet également d'empiler vos restes pour maximiser l'espace sans restreindre la circulation d'air.
Étiqueter lesdits récipients en indiquant le contenu et la date de cuisson facilitera la gestion de vos restes, ce qui se traduit par moins gaspillage alimentaire.
Minimiser le gaspillage alimentaire pour une cuisine durable
Il va sans dire que nous devons tous œuvrer pour réduire notre gaspillage alimentaire.
Alors, avant tout, évitez d'acheter plus que le nécessaire. On peut facilement surestimer la quantité de nourriture dont nous avons réellement besoin, mais c'est un problème facile à résoudre.
La prochaine fois que vous vous apprêtez à faire l'épicerie, jetez d'abord un coup d'œil dans votre réfrigérateur et notez ce dont vous avez besoin pour la semaine. C'est une étape simple qui fait une grande différence.
Lorsqu'il est question de minimiser le gaspillage alimentaire, plus tôt les produits d'épicerie sont réfrigérés, mieux c'est. La fonction Express Cooling de LG vous offre un puissant souffle d'air froid qui refroidira immédiatement les aliments nouvellement ajoutés. L’application LG ThinQ® vous permettra même de l'activer depuis votre smartphone en rentrant du supermarché.
Bien entendu, le fait de stocker correctement vos restes dans votre réfrigérateur ou congélateur LG vous aidera à éviter de jeter inutilement de la nourriture.
Comment conserver les aliments au congélateur ?
Chercher un aliment dans un tiroir de congélateur rempli peut être un cauchemar. Tout remettre en place une fois que vous avez enfin trouvé ce que vous cherchez est une autre tâche fastidieuse. En d'autres termes, l'organisation est la clé de la conservation des aliments congelés.
Encore une fois, cela vaut la peine d'utiliser des contenants transparents réutilisables et de les étiqueter. Vous ferez ainsi des merveilles en organisant soigneusement le contenu de votre congélateur.
Vous pouvez également stocker les aliments solides (viande, poisson ou légumes) dans des sacs de congélation pour gagner de la place. Mieux encore, vous pouvez aplatir les aliments lors de la décongélation, ce qui leur permettra de décongeler plus rapidement.
Voilà, vous savez tout. Avec une bonne compréhension de ces bases, vous devriez être en meilleure position pour maîtriser l'art de la conservation des aliments au réfrigérateur une fois pour toutes.
