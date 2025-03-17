Life's Good!

Si vous vous demandez quelle technologie est la meilleure, il faut d’abord comprendre que le Mini-LED intervient sur un écran déjà haute résolution. Le passage du LED au Mini-LED apporte des améliorations notables, notamment :

Une luminosité maximale plus élevée , idéale pour les salons européens lumineux et la visualisation en plein jour.

, idéale pour les salons européens lumineux et la visualisation en plein jour. Une gradation locale améliorée pour un contraste plus fort et moins d'effets de halo.

pour un contraste plus fort et moins d'effets de halo. Une performance de couleurs plus riche lorsqu'elle est combinée avec les couches Quantum Dot que l'on trouve dans les modèles QLED ou QNED.

plus riche lorsqu'elle est combinée avec les couches Quantum Dot que l'on trouve dans les modèles QLED ou QNED. Une meilleure gestion des formats HDR, tels que Dolby Vision et HDR10.

Par conséquent, l'UHD correspond à la résolution, tandis que le Mini-LED booste la profondeur, le réalisme et la clarté de l’image.