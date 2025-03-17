Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CONSEILS PRATIQUES
Quelle est la différence entre les téléviseurs UHD et Mini-LED ?
- Nous reviendrons sur la définition de l'UHD, qui correspond à la résolution (4K, soit 3840×2160 pixels), et celle de la technologie Mini-LED, qui fait référence à un rétroéclairage avancé améliorant le contraste, la luminosité et les performances HDR.
- Vous découvrirez pourquoi la technologie Mini-LED, utilisée dans les téléviseurs QLED et QNED, utilise des milliers de minuscules LED pour créer des noirs plus profonds, des couleurs plus riches et une gradation locale plus précise sur un écran UHD.
- Vous comprendrez en quoi l'UHD et le Mini-LED sont complémentaires. Le Mini-LED élève la profondeur, le réalisme et la qualité d'image globale d'un panneau 4K.
- Vous serez en mesure de choisir la technologie adaptée à vos besoins : soit un UHD standard pour des raisons budgétaires, soit un Mini-LED/QNED pour des pièces plus lumineuses, un visionnage cinématographique, une expérience de jeu dernière génération et des performances durables.
Si vous recherchez un nouveau téléviseur, vous avez probablement remarqué qu’il existe de nombreux acronymes différents, complexifiant la prise de décision. Ce guide revient sur ces informations techniques afin de vous aider à choisir la technologie qui vous convient le mieux, en fonction de vos habitudes de visionnage et de votre budget.
Qu'est-ce qu'un téléviseur UHD ?
UHD signifie ultra haute définition. Il s’agit d’une norme de résolution plutôt que d'une technologie de panneau. Un téléviseur UHD offre une image 4K avec 3840 par 2160 pixels. C'est quatre fois la résolution du Full HD, ce qui lui permet d’offrir des détails plus grands, des bords plus nets et des textures plus claires.1
Tout téléviseur peut être UHD, y compris les modèles LED, Mini-LED (comme QLED, BRAVIA ou QNED), NanoCell et OLED. Cependant, 4K se réfère uniquement au nombre de pixels, tandis que les acronymes de marque comme QLED et QNED se réfèrent au type de rétroéclairage ou de technologie d'amélioration des couleurs utilisée pour afficher ces pixels.
Qu'est-ce qu'un téléviseur Mini-LED ?
La technologie Mini-LED est une amélioration plus récente des panneaux LED/LCD traditionnels. Au lieu d'utiliser un plus petit nombre de grandes LED derrière l'écran, le Mini-LED utilise des milliers de minuscules LED. Ces diodes plus petites permettent plus de zones de gradation locale, un meilleur contrôle du contraste et des noirs plus profonds.
Cela est particulièrement utile pour le contenu HDR, y compris pour les jeux et les films avec des scènes sombres. La propre variation de LG, connue sous le nom de QNED, combine le rétroéclairage Mini-LED avec des couches Quantum Dot et NanoCell pour une meilleure luminosité et précision des couleurs.2
Quelle est la différence fondamentale entre l'UHD et le Mini-LED ?
Voici l’explication la plus simple :
- UHD décrit la résolution.
- Mini-LED décrit le système de rétroéclairage.
Il existe des téléviseurs UHD qui utilisent un éclairage LED standard et des téléviseurs UHD qui utilisent un éclairage Mini-LED. Les deux termes ne sont pas opposés, ils disposent plutôt de fonctionnalités complémentaires. En comparant la technologie UHD à celle du Mini-LED, on compare en réalité les performances LED de base à celles du Mini-LED sur un panneau 4K UHD.
Comment le Mini-LED améliore la qualité d'image sur un écran UHD
Si vous vous demandez quelle technologie est la meilleure, il faut d’abord comprendre que le Mini-LED intervient sur un écran déjà haute résolution. Le passage du LED au Mini-LED apporte des améliorations notables, notamment :
- Une luminosité maximale plus élevée, idéale pour les salons européens lumineux et la visualisation en plein jour.
- Une gradation locale améliorée pour un contraste plus fort et moins d'effets de halo.
- Une performance de couleurs plus riche lorsqu'elle est combinée avec les couches Quantum Dot que l'on trouve dans les modèles QLED ou QNED.
- Une meilleure gestion des formats HDR, tels que Dolby Vision et HDR10.
Par conséquent, l'UHD correspond à la résolution, tandis que le Mini-LED booste la profondeur, le réalisme et la clarté de l’image.
Comment l'UHD diffère des téléviseurs Mini-LED comme le QLED et le QNED
Les acheteurs comparent souvent les téléviseurs Mini-LED avec les téléviseurs 4K et se demandent si l'UHD est meilleur que le QLED, QNED ou des téléviseurs Mini-LED similaires.
Comme précédemment expliqué, l'UHD correspond à la résolution, tandis que le QLED est une technologie d'amélioration des couleurs utilisant les Quantum Dots. Les modèles LG QNED utilisent le Mini-LED ainsi que les couches Quantum Dot et NanoCell.
Y a-t-il une différence entre l'UHD et le Quantum Dot ?
L'UHD (ultra haute définition) fait référence à la résolution, spécifiquement au nombre de pixels 4K de 3840×2160. Cependant, le Quantum Dot fait référence à l'amélioration des couleurs utilisée dans les téléviseurs QLED et QNED. Cette technologie impacte la manière dont les couleurs sont produites et améliore la luminosité, la précision des couleurs et le volume des couleurs.
La technologie Quantum Dot, que l'on trouve dans les téléviseurs QLED et QNED Mini-LED, est un mécanisme de filtre de couleur qui augmente le volume et la luminosité des couleurs.3
Un téléviseur Mini-LED est-il meilleur qu'un téléviseur UHD standard ?
En termes de résolution d'image, l'UHD est l'exigence de base pour un téléviseur solide. En termes de performance et d'immersion visuelle, les téléviseurs Mini-LED sont supérieurs aux modèles de base 4K.
Si vous souhaitez un meilleur contraste, une luminosité HDR et une qualité de film plus réaliste, les téléviseurs Mini-LED surpassent les modèles LED UHD conventionnels.
Néanmoins, le meilleur choix pour la plupart des spectateurs est un téléviseur UHD qui utilise le rétroéclairage Mini-LED. Cette combinaison est actuellement l'une des options les plus solides pour une utilisation quotidienne à la maison, juste en dessous des technologies OLED premium comme le LG OLED evo.
Mini-LED vs OLED : quelle est la différence ?
Les téléviseurs Mini-LED utilisent un rétroéclairage avancé avec des milliers de minuscules LED pour offrir une haute luminosité, un fort contraste et des performances HDR de qualité. Ils sont donc parfaitement adaptés aux pièces lumineuses et à une visualisation quotidienne mixte. Quant aux téléviseurs OLED, ils utilisent des pixels autoéclairés, permettant à chaque pixel de s'allumer et de s'éteindre indépendamment pour atteindre un contraste infini et un noir parfait, particulièrement dans des environnements de visionnage sombres. Pour une comparaison plus approfondie, consulte notre guide complet ici.
Quand choisir un téléviseur LED UHD
Un téléviseur LED UHD standard peut être le bon choix si :
- Vous souhaitez un téléviseur 4K fiable au prix le plus bas possible
- Regardez principalement la télévision en journée ou de façon occasionnelle
- Avez besoin d'un deuxième téléviseur pour une chambre ou un bureau
- Préférez un modèle simple et économique comme une Smart TV LG 4K avec webOS
Quand choisir un téléviseur Mini-LED ou QNED
Le Mini-LED ou QNED est le choix le plus intelligent si vous :
- Appréciez les films, le sport et le contenu HDR
- Jouez à des jeux vidéo sur des consoles de nouvelle génération
- Avez un salon lumineux qui nécessite une forte luminosité
- Préférez un contraste cinématographique plus important et plus de profondeur
- Voulez un téléviseur durable avec des performances plus fortes que le LED standard
Pour la plupart des foyers, un téléviseur Mini-LED ou QNED offre le meilleur mélange de performance et de valeur. Si vous souhaitez opter pour le très haut de gamme, l'OLED reste roi, mais pour une pièce lumineuse ou un environnement d'utilisation mixte, un téléviseur Mini-LED est davantage recommandé.
1 Strong EU : HD, FHD, UHD, 4K
2 Les QNED et QNED evo sont chacun équipés de différentes solutions de couleur utilisant la dernière et unique technologie de large gamme de couleurs de LG, qui remplace les Quantum Dots.
3 LG QNED : Quantum Dot rencontre NanoCell