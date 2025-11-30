Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CONSEILS PRATIQUES
Mode d’emploi de LG Channels sur votre téléviseur connecté
- LG Channels et son fonctionnement.
- Utilisation conviviale de l’application.
- Types de contenu disponibles.
- LG Channels en remplacement des chaînes traditionnelles.
Envie de regarder vos émissions préférées sans abonnement ? Le service de streaming 100 % gratuit LG Channels de LG propose des contenus très variés sans nécessiter de tuner.
Présentation et fonctionnement de LG Channels
LG Channels est un service de streaming gratuit proposé par LG, offrant un vaste choix de chaînes de télévision et de contenu en direct et à la demande.1
Cette application est intégrée à webOS, le système d’exploitation intelligent propriétaire de LG. Elle est donc disponible dès l’allumage de votre téléviseur LG. Le contenu proposé étant disponible à la demande, aucun tuner n’est nécessaire.
Avantages de LG Channels
L’application LG Channels intégrée à votre téléviseur LG présente plusieurs avantages :
- Accès entièrement gratuit sur tous les téléviseurs LG
- Contenus variés : films, sport, actualités, séries et événements en direct
- Abonnements multiples inutiles, comme l’explique cet article de Trusted Reviews sur les avantages de l’application2, 3
Accès à LG Channels sur votre téléviseur LG
La procédure est simple :
1. Connectez votre téléviseur à Internet
Reliez votre téléviseur à votre box Internet par Wi-Fi ou câble Ethernet via le menu Paramètres.4
2. Appuyez sur la touche « Home » de votre télécommande LG
L’écran d’accueil de votre téléviseur affiche alors les différentes options et applications.5
3. Accédez à l’application LG Channels
Pour trouver LG Channels sur votre téléviseur connecté, recherchez une icône orange comportant au centre les lettres CH et des flèches orientées vers le haut et le bas.6
4. Regardez votre émission
Sur l’écran qui s’affiche, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez regarder. Gardez aussi un œil sur les bannières de contenu LG Channels de votre écran d’accueil LG. Cliquez dessus pour accéder directement au contenu proposé.7
Chaînes disponibles
LG Channels propose des divertissement variés, gratuits et de qualité, comme sur notre propre première chaîne LG1, qui diffuse une sélection des meilleures séries et films. Les téléspectateurs peuvent également explorer des centaines de chaînes partenaires internationales et locales de premier plan, qui proposent fictions, divertissements, actualités, sport, loisirs, etc.7
Appareils intégrant LG Channels
Il s’agit d’une plateforme destinée aux téléviseurs, aussi pratique qu’une application mobile. Actuellement, LG Channels est disponible sur tous les téléviseurs LG de 2019 ou plus récents, dont les modèles OLED evo G5 et QNED evo MiniLED.8
Développement international de LG Channels
LG Channels est une application conçue en Corée, mais des millions d’utilisateurs de téléviseurs LG l’utilisent désormais à travers le monde. En proposant 4000 chaînes disponibles partout, c’est un concurrent sérieux de la télévision traditionnelle.
Le nombre d’heures de visionnage sur LG Channels augmente dans le monde de 40 % par an. De futurs développements et mises à niveau de l’interface utilisateur sont prévus, afin de proposer aux téléspectateurs un contenu adapté à leurs préférences.9
FAQ
Q : Dans quels pays LG Channels est-il disponible ?
R : LG Channels est disponible dans 33 pays, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili et le Pérou.10 Singapour et la Nouvelle-Zélande ont rejoint cette liste cette année.11
Q : LG Channels est-il gratuit ?
R : LG Channels est gratuit, ne nécessite aucun abonnement, ni aucun décodeur.12
Q : Pourquoi n’ai-je pas accès à LG Channels ?
R : Si vous n’accédez pas à LG Channels, suivez cette procédure : vérifiez la connexion Internet de votre téléviseur. Si elle fonctionne, débranchez de votre téléviseur tout appareil pouvant causer un conflit. Si le problème persiste, redémarrez votre téléviseur et mettez à jour le logiciel de votre téléviseur LG. En cas d’échec, vérifiez la connexion à votre compte et votre zone géographique. En dernier recours, tentez une réinitialisation aux paramètres d’usine. Si rien ne fonctionne, contactez le service clientèle LG.13
Q : Puis-je personnaliser ou masquer LG Channels ?
R : Vous pouvez personnaliser LG Channels en organisant ou modifiant la liste des chaînes disponibles, ou en créant une liste de favoris.14 Et si vous ne voulez pas de l’application, rendez-vous dans Paramètres > Tous les paramètres > Chaînes et désactivez-la.4
Grâce à LG Channels, accédez à tout type de contenu en direct et à la demande sur votre téléviseur connecté LG, gratuitement, sans abonnement et sans décodeur. Il suffit d’utiliser l’application pré-installée pour dire adieu aux restrictions de la télévision traditionnelle.
Life's Good!
