CONSEILS PRATIQUES
Téléviseurs HDR vs SDR : quelles différences ?
- La HDR et l’amélioration de la qualité d’image
- Principaux avantages d’un téléviseur HDR par rapport aux modèles SDR
- Différences et complémentarité avec le Dolby Vision, la SDR ou l’OLED
- Réponses aux questions avant achat
Découvrez la technologie HDR : son fonctionnement, ses avantages par rapport au SDR, et son incidence sur les performances de votre téléviseur. Lisez la suite pour en savoir plus.
Que signifie HDR ?
Avant de comparer HDR et technologie standard, clarifions ce terme.
HDR (High Dynamic Range) est une technologie améliorant les détails de l’image en élargissant la plage de couleurs, de contraste et de luminosité.¹ Un téléviseur compatible HDR peut traiter ce type de contenu.
Téléviseurs HDR vs téléviseurs non HDR
Il existe une distinction claire entre le contenu compatible SDR et HDR.
La principale différence est la couleur. Les images produites par les téléviseurs HDR utilisent généralement 10 à 16 bits par canal de couleur, alors que les téléviseurs SDR produisent généralement des images 8 bits. Résultat : des nuances plus réalistes et éclatantes, peu importe la résolution du téléviseur ou l’éclairage de la pièce.
La HDR est-elle nécessaire ?
Pour faire simple, si vous ne voulez rater aucun détail, alors optez pour la HDR. Ceci s’applique particulièrement au contenu très dynamique comme les films ou le sport, où les petits détails font toute la différence.
HDR10 et HDR : quelle différence ?
Le standard HDR le plus répandu s’appelle HDR10. Cette technologie élargit la plage des couleurs et du contraste affichables sur un écran via des métadonnées dynamiques pour reproduire des couleurs bien précises tout au long de la vidéo en optimisant chaque scène séparément.2
Que sont les métadonnées utilisées dans le contenu HDR ?
Les métadonnées sont des informations sur un fichier, comme une image ou une vidéo, qui sont ajoutées par le créateur lorsque le fichier est préparé pour la production. Ces informations sont utilisées dans le contenu HDR pour optimiser l’image en configurant les nuances et détails visuels comme le souhaite le créateur.
Les métadonnées statiques précisent les propriétés colorimétriques fixes de chaque image d’un contenu spécifique. Si le contenu utilise des métadonnées dynamiques, le rendu des couleurs, le contraste et les niveaux de luminosité sont adaptés à chaque scène pour un visionnage calibré à l’image près.
Quelle différence entre HDR et Dolby Vision ?
Dolby Vision, autre technologie d’affichage, est une version améliorée de HDR développée par Dolby qui s’appuie sur les métadonnées dynamiques du contenu afin d’améliorer le rendu visuel.1
HDR vs SDR: verdict
En bref : la SDR offre une plage de couleurs et de luminosité limitée, ce qui estompe les détails et réduit la visibilité en environnements particulièrement clairs ou sombres.
En revanche, en élargissant considérablement la plage de couleurs et en offrant un rendu plus précis, la HDR est clairement la technologie gagnante.1
FAQ
Q : Quelle différence entre HDR et résolution ?
R : HDR est une technologie qui améliore le contraste, la luminosité et la profondeur des couleurs de l’image pour un rendu plus vivant. La résolution, quant à elle, détermine le nombre de pixels et le niveau de détails d’une image.
Q : Quelle différence entre HDR 4K, UHD 4K et OLED 4K ?
4K et UHD sont des résolutions, alors que HDR est une technologie d’amélioration des couleurs. Un téléviseur 4K (également appelé UHD) aura une image très nette en raison de sa résolution d’écran de 3840 × 2160 pixels. Les téléviseurs OLED, aux noirs parfaits sans aucun rétroéclairage, affichent une résolution 8K de 7680 × 4320 pixels.
C’est pourquoi de nombreux téléviseurs LG sont dotés des technologies 4K et HDR pour offrir la meilleure qualité d’image possible.3
Q : Pourquoi la HDR assombrit-elle parfois l’image ?
R : Lorsque le contenu SDR est converti en HDR, certains téléviseurs peuvent réduire la luminosité pour s’adapter à la plage HDR. Certains téléviseurs plus anciens peuvent également ne pas être compatibles avec le contenu HDR.
Q : Quand dois-je désactiver ou activer la HDR ?
R : Cette fonction est idéale pour visionner le contenu spécifiquement conçu à cet effet, tel que certaines séries, les films ou jeux. En outre, la HDR est utile pour obtenir une meilleure clarté d’image dans les pièces lumineuses.4
Q : Comment activer la HDR sur les téléviseurs LG ?
R : Si vous souhaitez activer la fonction HDR sur votre téléviseur LG, rendez-vous sur Réglages > Généraux > Appareils > Paramètres HDMI > HDMI Ultra Deep Color. Activez cette fonction pour le port HDMI utilisé.
Q : Les téléviseurs LG veillent-ils au confort oculaire ?
R : Les téléviseurs LG font appel à des technologies qui réduisent la lumière bleue et le scintillement. Ils disposent également du mode Eye Comfort, qui ajuste automatiquement les températures de couleur et réduit la lumière bleue pour minimiser davantage la fatigue oculaire.5
Q : La taille de la pièce influence-t-elle le rendu HDR ?
R : Il existe des formules qui vous permettent de déterminer la distance de visionnage idéale pour votre téléviseur, qui prennent également en compte ses dimensions et sa résolution.6
Q : Quels sont les meilleurs téléviseurs HDR LG en 2025 ?
R : Les modèles OLED evo AI G5 4K Smart TV, QNED86 AI 4K Smart TV et UHD AI UA75 4K Smart TV, qui prennent tous en charge HD, HDR10 et le mode Ambient Filmmaker.
Life's Good!
