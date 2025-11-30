Les métadonnées sont des informations sur un fichier, comme une image ou une vidéo, qui sont ajoutées par le créateur lorsque le fichier est préparé pour la production. Ces informations sont utilisées dans le contenu HDR pour optimiser l’image en configurant les nuances et détails visuels comme le souhaite le créateur.

Les métadonnées statiques précisent les propriétés colorimétriques fixes de chaque image d’un contenu spécifique. Si le contenu utilise des métadonnées dynamiques, le rendu des couleurs, le contraste et les niveaux de luminosité sont adaptés à chaque scène pour un visionnage calibré à l’image près.