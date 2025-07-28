Life's Good!

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CONSEILS PRATIQUES
Quel sèche-linge intelligent choisir?
- Découvrez comment les sèche-linge intelligents LG optimisent le confort, le soin des vêtements et l’efficacité énergétique.
- Explorez leurs fonctionnalités uniques comme AI Sensor Dry™ et la connectivité ThinQ™.
- Choisissez la taille et le type de tambour adaptés à votre domicile.
- Comparez les types de sèche-linge LG et les différentes options disponibles pour trouver l’appareil idéal.
Choisir le bon sèche-linge peut grandement simplifier et optimiser votre lessive quotidienne. Ce guide présente les caractéristiques d’un sèche-linge intelligent et vous propose de découvrir quels sont les types, les tailles et les modèles LG les mieux adaptés à votre intérieur.
Qu’est-ce qu’un sèche-linge intelligent?
Un sèche-linge intelligent se connecte au Wi-Fi de votre domicile et recourt à l’intelligence artificielle pour optimiser chaque cycle.1 Ces appareils sèchent non seulement le linge, mais détectent également le type de tissu, ajustent la chaleur et la durée du cycle et se commandent à distance via l’application LG ThinQ™. Il est possible de suivre la progression, de recevoir des alertes de maintenance et même de télécharger de nouveaux cycles.2
Quelle taille de sèche-linge dois-je choisir?
La capacité du tambour est essentielle, en particulier si vous effectuez plusieurs cycles de lavage par semaine. Un tambour de 7 kg conviendra aux petites familles de 4 à 6 personnes ou aux appartements, tandis qu’un modèle de 11 kg conviendra mieux aux familles plus nombreuses ou au linge volumineux comme la literie.3 Tenez compte de l’espace dont vous disposez: certains sèche-linge s’installent sous un plan de travail, d’autres sont empilables, comme le LG WashTower™ pour gagner de la place au sol.4 Vérifiez toujours les dimensions de l’appareil et prévoyez un espace suffisant pour la ventilation si nécessaire.
Quelles sont les principales fonctionnalités intelligentes des sèche-linge LG?
Détection automatique de l’humidité grâce à AI Dry™
AI Dry™ fait appel à des capteurs intelligents pour ajuster automatiquement la température et la durée du séchage afin que les vêtements sèchent plus rapidement et durent plus longtemps, sans gaspillage d’énergie.5
Analyse des conditions ambiantes grâce à AI DUAL Inverter™
Cette technologie garantit un fonctionnement silencieux et efficace en toutes circonstances. Elle ajuste la vitesse du moteur pour optimiser le temps de séchage et la consommation d’énergie tout en comprimant le fluide réfrigérant pour minimiser les pertes de chaleur et rendre chaque cycle plus économique.5
Réduction de l’entretien grâce au condenseur autonettoyant
Oubliez le nettoyage manuel: le condenseur autonettoyant de LG élimine les peluches à l’aide de puissants jets d’air pour garantir un condenseur propre, une efficacité énergétique optimale et un entretien réduit.6
Ajustement de la température et de la vitesse grâce à Anti-Allergie
Anti-Allergie ajuste la température et la vitesse de rotation pour minimiser l’usure et le rétrécissement des tissus délicats : l’idéal pour la soie, les matières synthétiques et les mélanges. Les acariens sont également éliminés à 99,9 % pour minimiser les risques d’allergies.6
Où installer mon sèche-linge?
Tenez compte de la ventilation, de l’accès et de l’humidité. Les sèche-linge à pompe à chaleur fonctionnent bien dans les espaces clos comme les cuisines ou les placards, car ils ne nécessitent pas de ventilation. Les modèles à condenseur ne nécessitent pas non plus de tuyau d’évacuation et s’adaptent donc facilement à tout type d’intérieur. Les sèche-linges à évacuation d’air doivent être placés à proximité d’une fenêtre ou d’un mur extérieur.7
Pourquoi ai-je besoin d’un sèche-linge intelligent?
Les sèche-linge intelligents simplifient l’entretien du linge. Grâce à leur connectivité ThinQ™, vous pouvez démarrer et interrompre les cycles depuis votre téléphone, recevoir des alertes et même coupler votre lave-linge et votre sèche-linge pour passer facilement d’un cycle à l’autre.2 Smart Diagnosis™ résout rapidement les problèmes et évite ainsi de recourir au service après-vente.8 Tout est conçu pour faciliter l’entretien de votre linge.
Quel sèche-linge LG correspond à mes besoins?
Les sèche-linges à pompe à chaleur consomment le moins, les sèche-linges à condenseur sont faciles à installer et les sèche-linges à évacuation d’air peuvent être économiques, mais nécessitent une ventilation extérieure. Tenez également compte de l’espace dont vous disposez.
Ce modèle haute capacité allie AI Dry™, efficacité énergétique A+++ et design élégant. C’est le choix idéal pour les ménages exigeant de hautes performances et un design élégant.9
Doté de caractéristiques similaires à celles du FDV1110B, mais proposé dans un coloris blanc éclatant, Ce sèche-linge d’une capacité de 10 kg est performant et ingénieux, tout en affichant un design intemporel.6
Légèrement plus compact, ce sèche-linge d’une capacité de 9 kg est idéal pour les ménages de taille moyenne en quête d’économies d’énergie et de résultats fiables.8
Conçue pour les intérieurs restreints, cette solution tout-en-un associe un lave-linge et un sèche-linge tous deux dotés d’une intelligence partagée. Cet appareil ajuste les paramètres de séchage selon le cycle de lavage et peut être entièrement piloté via l’application ThinQ™.4
Achetez maintenant ou consultez les derniers prix LG.com/ch_fr.
Pourquoi les sèche-linge intelligents sont-ils un bon investissement?
Les sèche-linge LG sont conçus pour durer. Ils s’accompagnent d’une garantie Dual Inverter de 10 ans pour plus de tranquillité.6 Certains modèles intègrent le réfrigérant R290 , un gaz naturel présentant une plus faible empreinte carbone.10 De nombreux modèles sont classés A++ ou A+++ grâce à leurs fonctionnalités innovantes et économes en énergie.6 À long terme, une consommation réduite et des tissus mieux protégés représentent des économies substantielles et moins de déchets.
Quel est l’avenir des sèche-linge intelligents LG?
L’entretien du linge optimisé par IA au CES et au KBIS
Lors de salons technologiques internationaux comme le CES et le KBIS, LG a présenté ses innovations en matière d’entretien du linge intelligent, qui simplifient et optimisent les tâches quotidiennes, de la maintenance prédictive au programme personnalisé selon le type de vêtement.11
Les sèche-linges à pompe à chaleur nouvelle génération LG font leurs débuts au KBIS 2025
Ces sèche-linges de demain, dévoilés en 2025, bénéficient d’une IA améliorée et sont plus silencieux et compacts pour s’adapter à la vie moderne.12
FAQ
Q : Comment connecter mon sèche-linge intelligent LG au Wi-Fi ?
R : Utilisez l’application LG ThinQ™ et suivez les instructions à l’écran pour connecter votre appareil à votre réseau domestique.13
Q : Comment nettoyer et entretenir mon sèche-linge intelligent?
R : Videz régulièrement le filtre à peluches et dépoussiérez le capteur d’humidité situé entre le filtre et la cuve.14
Q : Comment utiliser le cycle condenseur autonettoyant?
R : Videz simplement le tambour, retirez le réservoir d’eau, puis remplissez le compartiment à eau de 1,5 litre d’eau. Replacez le récipient et sélectionnez l’option Entretien du condenseur du menu.15
Si vous recherchez des solutions peu encombrantes, un entretien optimal du linge ou une utilisation intuitive, vous trouverez le sèche-linge intelligent qu’il vous faut parmi la gamme LG. Grâce à ses modèles à pompe à chaleur à la pointe de l’efficacité et de la connectivité, LG définit de nouvelles normes et aide les ménages à révolutionner véritablement leurs habitudes d’entretien du linge.
Life's Good!
1 Sèche-linge intelligent – Guide d’achat d’un sèche-linge
2 LG ThinQ™ – Appareils intelligents
3 Options de taille – Taille et capacité des tambours en détail
4 LG WashTower™ – Tour de lavage intelligente tout-en-un
5 La différence Core – AI Dry™, AI DUAL Inverter™
6 V9AYXT – Sèche-linge 10kg, Condenseur autonettoyant, Anti-Allergie, garanti, Efficacité énergétique
7 Installation – Conseils d’emplacement et d’aménagement
8 V9R09TC – Sèche-linge à double variateur 9 kg, Smart Diagnosis™
9 LG RH9V92BS – Sèche-linge 9kg noir à double pompe à chaleur
10 Réfrigérants R290 – Meilleur pour l’environnement
11 CES 2024 – Les sèche-linge nouvelle génération
12 KBIS 2025 – LG dévoile son dernier sèche-linge intelligent à pompe à chaleur
13 Configuration Wi-Fi – Comment connecter votre appareil
14 Conseils d’entretien – Bien entretenir son sèche-linge
15 Cycle entretien du condenseur – Consignes de nettoyage étape par étape