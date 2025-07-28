We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TECH HUB
Qu’est-ce qu’une smart TV ?
- Découvrir les caractéristiques d’une smart TV et pourquoi l’accès à Internet est si important
- Apprendre le fonctionnement d’une smart TV et comment elle peut communiquer avec d’autres appareils connectés
- Profiter au maximum de votre smart TV en découvrant quelles sont les applications et les fonctions les plus utiles
- En répondant aux questions les plus fréquentes concernant les smart TV et en vous aidant à choisir le modèle qui vous convient le mieux
Il suffit de jeter un coup d’œil aux derniers téléviseurs sur le marché pour constater que ce sont presque tous des smart TV. Mais qu’est-ce qu’une smart TV et pourquoi est-elle si populaire ? Dans ce guide complet, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions, qu’il s’agisse du fonctionnement d’une smart TV, de ses meilleures fonctions ou des critères à prendre en compte pour bien choisir votre téléviseur. Pour en savoir plus, prenez quelques instants pour lire ce qui suit.
Qu’est-ce qu’une smart TV ?
Pour faire simple, une smart TV est un téléviseur qui peut être connecté à Internet. Vous avez ainsi accès à un large éventail d’applications et de services de streaming qui vous permettent de profiter d’une multitude de divertissements sur simple pression d’un bouton.
À l’instar des smartphones, une smart TV peut également se connecter à d’autres appareils sans fil, comme une enceinte Bluetooth.
Comment fonctionne une smart TV ?
Une smart TV doit se connecter à Internet, ce qui peut se faire sans fil ou via un câble ethernet. Les smart TV LG sont dotées d’une connectivité Wi-Fi intégrée qui peut détecter les fournisseurs d’accès à Internet à proximité et vous demande simplement d’entrer vos données de connexion au réseau – généralement sous la forme d’un mot de passe.
Une smart TV peut également communiquer avec d’autres appareils connectés par l’intermédiaire de différents protocoles sans fil, tels que le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi qu’Airplay pour les utilisateurs d’Apple.
Que peut-on faire avec une smart TV ?
Grâce à l’accès à Internet, tous les divertissements qui pourraient vous plaire sont disponibles en quelques clics de télécommande ou même par commande vocale (pas de panique ! Nous vous expliquerons un peu plus loin).
L’accès aux meilleures applications
Les smart TV disposent souvent d’applications populaires déjà installées et disponibles à partir de votre écran de télévision. L’accès à une immense bibliothèque de contenu en ligne est alors ultra facile. Les TV LG donnent également accès à un Content Store, un portail de contenu où vous pouvez télécharger encore plus d’applications comme Zattoo, DAZN et Twitch.1
Des chaînes gratuites grâce à LG Channels
Les smart TV LG proposent aussi de nombreuses chaînes de télévision gratuites grâce à LG Channels — sans abonnement. Les téléspectateurs peuvent profiter d’une grande variété de films, ainsi que d’émissions TV de tous genres.
Votre contenu sur l’écran du salon
LG Smart Share est un moyen très simple d’accéder au contenu d’autres appareils connectés, tels que votre PC, ordinateur portable, tablette ou téléphone, et de le visualiser sur votre TV. Vous pouvez ainsi accéder à vos musiques, photos et vidéos via votre TV sans avoir besoin d’un câble.
FAQ
Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que peut vous proposer une smart TV, vous vous demandez certainement quel modèle choisir. La section qui suit devrait vous aider à faire le bon choix.
Les smart TV peuvent-elles fonctionner sans connexion Internet ?
La réponse est simple : oui ! Vous pourrez toujours regarder des chaînes de télévision grâce à votre antenne ou à un décodeur, même si vous n’avez pas Internet. Cependant, vous ne pourrez pas profiter au maximum de votre téléviseur, car vous ne pourrez pas accéder aux fonctions de la smart TV, telles que les services de streaming et les applications.
Vous ne pourrez pas non plus diffuser de la musique, vous connecter à d’autres appareils connectés ou jouer à des jeux en ligne via Nvidia GeForce, qui est compatible avec de nombreuses smart TV LG.
Est-il possible de connecter des smart TV à d’autres appareils ?
C’est l’un des principaux avantages d’une smart TV : elle se connecte facilement aux ordinateurs portables, PC, smartphones, tablettes et objets connectés domestiques. Les enceintes et les barres de son Bluetooth peuvent aussi être facilement connectées sans câble.2 Et LG ThinQ permet de surveiller sans problème les objets connectés domestiques sur l’interface Home Dashboard.
Tous les téléviseurs LG sont-ils des smart TV ?
Si certains modèles plus anciens ne sont pas forcément intelligents, la gamme actuelle de smart TV LG se compose exclusivement de smart TV. Ils peuvent donc tous être connectés à Internet et disposent d’une série d’applications intégrées.
Quelle smart TV me convient le mieux ?
Si vous avez décidé d’investir dans une smart TV, de nombreux facteurs sont à prendre en compte : du choix de la taille du téléviseur adapté à votre pièce à l’utilisation principale que vous souhaitez en faire.
La taille de l’écran
Un très grand écran n’est pas toujours la meilleure solution. Tout dépend, en effet, de la taille de votre pièce. Il existe une distance de recul optimale pour chaque d’écran – cliquez ici pour en savoir plus.
La qualité de l’image
Si vous souhaitez obtenir la meilleure image possible, la toute dernière technologie est la meilleure option mais c’est aussi la plus chère. Cependant, les smart TV proposent une large palette de possibilités. Pour connaître la différence entre NanoCell, QNED et OLED, cliquez ici.
Regarder la télé ou jouer ?
Si vous utilisez votre smart TV essentiellement pour regarder des émissions et des films, alors votre critère de choix principal doit être la résolution et la technologie qui améliorent la qualité de l’image. En revanche, si vous passez des heures à jouer à vos jeux vidéo préférés, alors il est important de s’orienter vers un téléviseur doté d’un taux de rafraîchissement élevé, comme par exemple la LG NanoCell TV.
Quelles sont les meilleures fonctions d’une smart TV ?
La possibilité de se connecter à Internet fait vraiment une énorme différence. Les smart TV sont désormais dotées d’un grand nombre de fonctions qui améliorent l’expérience de l’utilisateur et lui facilitent la vie. Voici quelques-uns des avantages offerts par les smart TV.
Un accès facile à des contenus très divers :
Plus besoin de boîtiers encombrants ou de clés de streaming. Les smart TV vous offrent un accès instantané aux sites de vidéo à la demande, tels que Netflix, Disney+, YouTube et Amazon Video. Vous pouvez également accéder à des services de streaming musical et de jeu à la demande.
Une connexion facile aux autres appareils
Vous n’avez plus besoin de trouver un câble : les appareils connectés se connectent sans fil. Cela signifie que vous pouvez visionner des photos, écouter de la musique, regarder des vidéos et même jouer à des jeux directement depuis votre téléphone, votre ordinateur portable, votre PC ou votre tablette sur votre TV.
Des recherches simplifiées
Vous recherchez une nouvelle série ou nouveau film à regarder ? Avec une smart TV LG, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de recherche vocale de votre télécommande et de demander à votre téléviseur de vous faire des recommandations. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, sous la forme de LG ThinQ AI, le téléviseur connaît vos goûts en matière de programmes et pourra vous fournir une liste personnalisée de films et de séries susceptibles de vous plaire.
Contrôler votre maison connectée
Grâce à l’interface Home Dashboard disponible sur votre smart TV LG, vous pouvez contrôler l’ensemble de vos appareils connectés depuis le confort de votre canapé. Ainsi, vous pouvez allumer la lumière ou préchauffer votre four sans avoir à quitter la pièce.
L’actualité sportive en temps réel
Configurez une notification Sports Alert sur votre smart TV LG et vous serez ainsi informé(e) en direct de toute l’actualité de vos équipes ou de vos sports préférés, même lorsque vous regardez d'autres contenus. Vous serez averti(e) dès qu’un but est marqué même si vous ne regardez pas le match.
Une meilleure qualité de l’image
Un certain nombre de smart TV LG sont désormais équipées du processeur intelligent α9 Gen4 – y compris la LG OLED evo. Cette technologie intelligente permet de supprimer le bruit et d'optimiser le contraste et la saturation, offrant ainsi une image nette et de haute qualité.
Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur qui se connecte facilement à d'autres appareils sans fil, qui offre une qualité d’image exceptionnelle et qui vous permet d’accéder à une vaste bibliothèque de contenus sur simple pression d’un bouton, alors la smart TV est ce qu’il vous faut.
Life's Good!
1 Le contenu et la disponibilité de l’application peuvent varier en fonction du pays ou de la région. Un abonnement séparé est nécessaire pour certaines applications.
2 La compatibilité des barres de son LG varie en fonction du mode. Il est nécessaire de brancher un cordon d’alimentation pour activer la barre de son.