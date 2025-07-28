La réponse est simple : oui ! Vous pourrez toujours regarder des chaînes de télévision grâce à votre antenne ou à un décodeur, même si vous n’avez pas Internet. Cependant, vous ne pourrez pas profiter au maximum de votre téléviseur, car vous ne pourrez pas accéder aux fonctions de la smart TV, telles que les services de streaming et les applications.

Vous ne pourrez pas non plus diffuser de la musique, vous connecter à d’autres appareils connectés ou jouer à des jeux en ligne via Nvidia GeForce, qui est compatible avec de nombreuses smart TV LG.