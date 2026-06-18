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LG Sound Suite H7 | Barre de son tout-en-un | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow
LG Sound Suite H7 | Barre de son tout-en-un | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow
H7
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Barre de son H7
TechRadar – Le meilleur du CES 2026
« Le son est incroyable, et la liberté de
placement change vraiment la donne. » (01/2026)
Système Sound Suite
T3 - CES 2026
« …l’approche Sound Suite vous permet de créer
un système qui vous convient le mieux. » (01/2026)
Le cœur de la gamme alimentée par l’AI – barre de son H7 du système Sound Suite de LG
La barre de son H7 est un haut-parleur de type barre de son haut de gamme de la série Sound Suite de LG. À titre de premier système audio à barre de son au monde doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect, il favorise l’optimisation spatiale et offre une installation et une extension flexibles. Alimentée par le processeur alpha 11, qui repose sur un moteur neuronal, la barre de son H7 analyse avec précision les composants sonores et les canaux, tandis que les amplificateurs pleine gamme, les caissons de basses et les récupérateurs passifs Peerless offrent une clarté riche et des basses profondes et immersives.
1) Le système Sound Suite de LG est placé dans un salon. On peut constater la flexibilité de positionnement des haut-parleurs pour obtenir un système audio maison immersif. 2) Le système Sound Suite de LG doté de la technologie Dolby Atmos FlexConnect détecte l’emplacement de chaque haut-parleur pour optimiser les systèmes de son ambiophonique. 3) Vue rapprochée du processeur IA alpha 11 de troisième génération de LG illuminé pour représenter la technologie AI Sound Pro+.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
Dolby Atmos FlexConnect
Placez-le n’importe où pour vivre l’expérience Dolby partout
La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte l’emplacement de chaque haut-parleur de façon intelligente, qu’il soit placé librement ou qu’il vienne d’être ajouté dans la pièce, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.
*Le modèle M5 nécessite la connexion de deux haut-parleurs ou plus pour que la fonction DAFC puisse être activée.
*Le caisson de basses W7 peut être affecté à un groupe DAFC, mais ne fonctionne pas en mode DAFC.
*Les images sont présentées à titre d’illustration seulement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Sound FollowMC
La technologie Sound Follow alimentée par l’AI optimise le son où que vous alliez
Plus besoin de repositionner votre haut-parleur chaque fois que vous vous déplacez. La technologie Sound Follow de la barre de son H7 analyse non seulement l’espace, mais aussi votre emplacement et vos mouvements à l’intérieur de l’espace pour garantir un son optimal où que vous soyez.
LG Sound Suite W7 woofer with deep bass precision control for wireless surround sound system
*Sur les téléphones intelligents qui prennent en charge la bande ultralarge.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*La technologie Sound Follow ne peut être utilisée que lorsque l’appareil est connecté à la barre de son H7.
Chaque détail du son, perfectionné par la technologie AI de la barre de son H7
Processeur AI alpha 11 de troisième génération
Alimenté par l’innovation à l’origine des téléviseurs OLED phares de LG, ce moteur neuronal avancé analyse chaque genre et son en temps réel, séparant l’audio en voix, en musique et en effets grâce à un traitement avancé basé sur les objets. Chaque élément est ensuite rematricé avec une optimisation par l’apprentissage profond pour assurer la clarté des voix et la profondeur de la musique. Plongez dans un son qui semble vivant.
Vue rapprochée du processeur IA alpha 11 de troisième génération de LG illuminé, représentant le traitement avancé du son par l’IA.
AI Sound Pro+
La technologie de séparation des objets par l’AI rematrice les voix pour un son et des voix clairs
Alimentée par le moteur neuronal alpha 11, la technologie AI Upmix avec Clear Voice Pro+ applique un traitement audio d’apprentissage profond pour séparer et rematricer les voix, la musique et les effets avec précision. En combinant la séparation des objets et la reconnaissance des genres, elle améliore la clarté des voix et élargit l’étendue spatiale, pour un son vivant, équilibré, intelligent et immersif.
La barre de son H7 du système Sound Suite de LG est placée sous un téléviseur qui émet des ondes sonores rayonnantes vers le haut, vers l’avant et sur les côtés, illustrant la technologie AI Upmix du processeur alpha 11.
*Le surmixage en 9.1.6 canaux n’est disponible que pour le contenu Dolby Atmos.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Technologie Room Calibration Pro, pour un son adapté à votre environnement
En mesurant les caractéristiques acoustiques de votre pièce, la sortie du son est ajustée en fonction de l’espace. Cela offre un son clair et parfaitement équilibré qui semble naturel dans toute la pièce.
Vue descendante d’un salon avec des ondes sonores circulaires qui se propagent uniformément à partir de la barre de son H7 du système Sound Suite de LG, illustrant la calibration de la pièce.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Dolby Atmos
Faites l’expérience de la technologie Dolby Atmos à grande échelle
Le haut-parleur H7 offre un son Dolby Atmos intégral de manière autonome, sans haut-parleurs supplémentaires. Faites l’expérience d’un son clair et multidimensionnel qui remplit votre espace, le tout à partir d’un seul appareil.
Un salon avec des ondes sonores courbées provenant d’une barre de son Sound Suite de LG avec un système de son ambiophonique prenant en charge la technologie Dolby Atmos FlexConnect pour le téléviseur.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Enceintes Peerless
Des basses puissantes inspirées par le legs de Peerless
La barre de son H7 du système Sound Suite est équipée de huit haut-parleurs pleine portée de Peerless. Positionnés stratégiquement à l’avant, sur les côtés et sur le dessus, ils remplissent chaque coin de votre espace d’un son riche et immersif. Quatre caissons de basses intégrés et huit récupérateurs passifs fonctionnent ensemble pour offrir des basses puissantes et des couches sonores dynamiques.
Barre de son H7 du système Sound Suite de LG offrant des basses puissantes et une scène sonore élargie grâce aux enceintes intégrées de Peerless
Une expérience audio plus qu’immersive – jusqu’à 13.1.7 canaux
Faites l’expérience d’un son ambiophonique cinématique grâce à Dolby Atmos FlexConnect, en associant la barre de son H7 aux modèles M7, M5 et W7. Alors que la barre de son H7 seule offre un son spatial 9.1.6, la configuration élargie va encore plus loin pour vous permettre de créer un environnement sonore de 13.1.7 canaux à couper le souffle.
Un salon avec des enceintes LG Sound Suite, une barre de son et un caisson de basses émettant des ondes sonores à impulsions pour créer un système de cinéma maison Dolby Atmos
*Le son spatial 9.1.6 n’est activé que lorsque du contenu Dolby Atmos est en cours de lecture.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
Configuration et réglage simples du DAFC par l’intermédiaire de l’application LG ThinQ
Configurez et modifiez facilement la disposition de vos enceintes à l’aide de l’application LG ThinQ afin d’obtenir un son ambiophonique parfait. L’application vous permet de configurer ou de régler les positions en tout temps afin d’assurer une synchronisation optimale. Profitez d’un environnement Dolby Atmos flexible de calibre professionnel, adapté à votre espace en constante évolution.
Précision audio personnalisée avec l’activation de la fonction Sound Follow
Activez Sound Follow dans l’application LG ThinQ afin de garder le « point d’écoute idéal » centré sur l’emplacement de votre téléphone intelligent. Le système suit automatiquement vos déplacements pour recentrer la scène sonore. Vivez une expérience d’écoute personnalisée qui vous suit en toute fluidité dans toute la pièce.
Une acoustique professionnelle simplifiée grâce à Room Calibration Pro
Obtenez un son de qualité studio en exécutant Room Calibration Pro via l’application LG ThinQ. Le processus basé sur l'intelligence artificielle analyse l’acoustique unique de votre pièce et le mobilier afin d’ajuster avec précision chaque détail audio. Cette calibration rapide offre un son parfaitement équilibré, sans distorsion, optimisé spécifiquement pour votre cadre de vie unique.
Mon Bouton
Une simple pression pour écouter instantanément et sans perte la musique de Spotify
Enregistrez votre chaîne Spotify ou LG Radio+ préférée dans l'application LG ThinQ. Grâce à la diffusion Wi-Fi, « Mon bouton » diffuse instantanément un son de haute qualité jusqu'à 24 bits/96 kHz, sans application, d'une simple pression.
L'écran de l'application LG ThinQ est affiché à gauche et celui de l'application Spotify à droite, mettant en avant la lecture en un seul clic via le bouton Mon Bouton sur le LG Sound Suite H7.
*Spotify Connect nécessite une lecture initiale via l'application Spotify sur H7. Mon bouton rappelle et lit la liste de lecture la plus récente.
Écran OLED intelligent pour une commande intuitive et sans effort
Un écran OLED de 1,3 po à l’avant présente l’état des appareils, les modes et les détails du contenu avec une clarté exceptionnelle. Il s’assombrit ou s’éteint automatiquement pour que vous puissiez regarder sans interruption, ou reste allumé pour un accès instantané en cas de besoin. Conçu pour des interactions sans effort, il complète la forme minimaliste et sophistiquée de la barre de son H7 avec une intelligence subtile.
Conception haut de gamme avec détails en aluminium
La forme minimaliste de la barre de son H7 présente des détails en aluminium fabriqués avec précision qui s’harmonisent aux accents de tissu noir profond. Un éclairage subtil et une disposition équilibrée des haut-parleurs rehaussent à la fois le son et la conception, en intégrant de manière transparente technologie et sophistication dans n’importe quel espace.
1) Vue rapprochée de la barre de son H7 du système Sound Suite noire vue du dessus, légèrement inclinée, de manière à mettre en valeur sa conception haut de gamme et ses détails en aluminium. 2) Vue détaillée du dessus de la barre de son du système Sound Suite de LG sur une surface noire, avec un éclairage orange subtil en dessous. 3) Vue latérale de la barre de son H7 du système Sound Suite de LG avec des détails en aluminium fabriqués avec précision et des accents en tissu noir profond.
*Les images sont simulées à des fins d’illustration seulement.
*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration seulement. L’expérience réelle peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
*Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.
Système de cinéma maison de LG complet avec haut-parleurs du système Sound Suite des deux côtés du téléviseur qui émettent des ondes sonores dans toute la pièce pour un son Dolby Atmos complet.
*DAFC est pris en charge sur certains modèles LG TV. La prise en charge a commencé avec les séries LG OLED C et G en 2025, puis s’étend en 2026 à d’autres modèles OLED et QNED.
*Les modèles pris en charge comprennent :
2025 : LG OLED G5, C5, CS5
2026 : LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilité de DAFC peut varier selon la région.
Commencez par la barre de son H7, le cœur de votre système Sound Suite.
Vous pouvez créer votre système Sound Suite avec la barre de son H7 uniquement. Utilisez-la comme un concentrateur pour connecter facilement votre téléviseur et vos haut-parleurs.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7 Pro
|Système Immersive Quad Suite 7 Pro
|Système Immersive Quad Suite 5 Pro
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Quad Suite 5
|Suite Cinéma 7
Système Immersive Quad Suite 7 Pro
Système Immersive Suite 7 Pro
Système Immersive Quad Suite 5 pro
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Quad Suite 5
Suite Cinéma 7
|Processeur AI
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Processeur AI alpha 11 de troisième génération
|Expérience sonore
|3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde à 2 haut-parleurs
|Configuration d'immersion de base
|Enceintes
|29 enceintes
|21 enceintes
|19 enceintes
|20 enceintes
|18 enceintes
|13 enceintes
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + M7 (2)
|H7 + M5 (2)
|H7 + W7
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Offert
|Technologie Sound Follow
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|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
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|En savoir plus
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|En savoir plus
|En savoir plus
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite se trouve la barre de son H7, un système audio tout-en-un doté d’un processeur AI alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs pleine gamme.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la fonctionnalité DAFC et est doté des technologies Son AI Pro et Calibration AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
Caisson de basses W7
Module de basses qui prend en charge la technologie DAFC et est doté d’un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.
Guides officiels pour tirer le meilleur parti de la Sound Suite LG
Vidéos étape par étape et FAQ pour vous aider à configurer et personnaliser la Sound Suite, et à en profiter pleinement, de Dolby Atmos FlexConnect aux fonctionnalités sonores alimentées par l’IA.
Jeu d’enceintes de cinéma maison LG Sound Suite comprenant une barre de son H7, une paire d’enceintes M7, une autre paire d’enceintes M5 et un caisson de basses W7.
Toutes les caractéristiques
CODE BARRE
Code Barre
8806096641880
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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